Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Sie war eine Überraschung bei Grün-Schwarz: Nicole Hoffmeister-Kraut, 2016 erstmals in den Landtag gewählt und sogleich für die CDU als Wirtschaftsministerin ins Kabinett eingezogen. Die 45-Jährige ist promovierte Betriebswirtin, hat als Analystin in London und Frankfurt gearbeitet und ist Gesellschafterin eines mittelständischen Waagen-Herstellers in ihrer Heimatstadt Balingen. Die RNZ begrüßte Hoffmeister-Kraut am Donnerstag zum Redaktionsbesuch.

Frau Hoffmeister-Kraut, derzeit hat die Autoindustrie im Land fast 240.000 Beschäftigte. Wieviele, glauben Sie, werden es in zehn Jahren sein?

Wir gehen davon aus, dass sich die Beschäftigtenzahl vorübergehend noch steigern wird, weil parallel konventionelle und neue Technologien produziert werden. Wenn man die Branche insgesamt sieht samt der Zuliefererindustrie, dann wird es einen Strukturwandel geben, keine Frage. Die Elektromobilität wird zunehmen, das wird zu Veränderungen führen, auch im Zuliefererbereich. Natürlich wird ein Teil der Arbeitsplätze wegbrechen, aber es entsteht auch viel Neues, etwa durch vernetztes und autonomes Fahren. Mittelfristig bin ich davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, die Zukunft der Mobilität aus Baden-Württemberg heraus zu gestalten, Arbeitsplätze und Wertschöpfung mindestens im jetzigen Umfang zu sichern. Das ist unser Anspruch.

Ist die Branche schon darauf eingestellt?

Sie hat die besten Ausgangsvoraussetzungen. Sie ist ja zur Zeit erfolgreich wie seit vielen Jahren nicht. Und sie stellt sich auf die Veränderungen ein. Es wird ja massiv investiert zum Beispiel in elektrische Antriebe. Allein Porsche investiert am Standort Zuffenhausen eine Milliarde Euro. Dadurch werden auch viele Arbeitsplätze geschaffen. Aber es kann momentan noch keiner sagen, wann welche Technologie sich wirklich durchsetzen wird. Da ist viel im Umbruch!

Und was kann oder muss die Politik tun?

Die Politik hat natürlich die Verantwortung für die Infrastruktur, das ist unsere ureigenste Aufgabe. Gerade die digitale Infrastruktur im Hinblick auf das Autonome Fahren. Natürlich braucht man auch die Ladeinfrastruktur. Da haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: Alle 10 Kilometer soll es eine Ladesäule geben. Was ich als Ministerin mache: Wir fördern viele wirtschaftsnahe und anwendungsorientierte Forschungsprojekte.

Wir haben gerade die kleinen und mittleren Betriebe im Blick, die ja ein wichtiges Rückgrat für unser Land darstellen und keine eigene Forschung betreiben. Viele Unternehmen müssen sich in diesem Bereich neu ausrichten. Denn viele von ihnen sind noch stark auf den Verbrennungsmotor ausgerichtet. Den wird es auch noch lange geben, aber es ist ein starker Veränderungsprozess eingetreten. Das ist keine einfache Aufgabe, hier mitzuhalten.

Wie lange hat der Verbrennungsmotor Ihrer Meinung nach noch Zukunft?

Da kann man heute keine Aussage treffen. Da ist viel in Bewegung. Wir plädieren jedenfalls für Technologieoffenheit.

Die Branche boomt weltweit, erlebt aber hier ihre tiefste Vertrauenskrise. Wie kommt sie da wieder raus?

Natürlich nur dadurch, dass man den Worten Taten folgen lässt. Auch die Politik hat sich ja nicht mit Ruhm bekleckert mit den bisherigen Zulassungsbedingungen und Prüfverfahren. Jetzt wurde über den Abgastest WLTP ein neuer Standard eingeführt. Das fordert die Branche stark heraus.

Aber es ist auch eine Chance, zu zeigen, dass sie auch diese Standards erfüllen kann. Für die Erfüllung von WLTP und der "Real Driving Emissions"-Vorgaben müssen jetzt alle Hersteller ihre Modelle ein Jahr früher nach den neuen Standards für die Typgenehmigung zulassen. Das ist eine große Herausforderung, auch für die Händler, die diese Modelle jetzt nicht verkaufen können, weil sie noch nicht zugelassen sind.

Warum sperren Sie sich gegen Hardwarenachrüstungen?

Das tue ich nicht, ganz im Gegenteil. Man muss differenzieren. Wir sind massiv unter Zeitdruck, in Stuttgart und anderen Städten die Luftqualität zu verbessern. Und da ist die Entwicklung und Installation eines Softwareupdates zeitlich überschaubar. Die Aussage der Autohersteller steht: Bis Ende des Jahres.

Und so schnell geht es mit den Hardwarenachrüstungen nicht. Für das Ziel, Euro-5-Fahrverbote zu verhindern, brauchen wir schnelle Lösungen. Diese Hardware muss aber erst typenspezifisch entwickelt und zugelassen werden. Die regulatorischen Rahmenbedingungen muss der Bund schaffen, und deshalb werden wir auch im Bundesrat einen Antrag dazu einbringen.

Also Software jetzt - und Hardware später, wenn es nicht reichen sollte?

Nein, auf alle Fälle! Die Kombination aus Hardware-Nachrüstung und Software-Update ist eine sinnvolle Maßnahme, um im Fahrzeugbestand für eine Senkung der Stickoxidemissionen zu sorgen. Fakt ist ja: Die Luftqualität wird schon jetzt immer besser, von Jahr zu Jahr. Derzeitige Berechnungen gehen davon aus, dass wir Mitte der 2020er Jahre allein durch die normale Flottenerneuerung die Grenzwerte erreichen würden. Aber der Gesundheitsschutz ist eben auch ein hohes Gut. Dazu haben wir Gerichtsurteile, also handeln wir.

Und das Gericht sagt: Das Diesel-5-Fahrverbot muss in den Luftreinhalteplan. Sie wollen es verhindern …

Wir haben eine Regelung gefunden, die eine Überprüfung der Werte im nächsten Jahr beinhaltet. Das Land hat die Auffassung, dass wir damit den Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts gerecht werden. Deshalb werden wir jetzt Beschwerde gegen das verhängte Zwangsgeld einreichen. Einem Urteil des VGH müssen wir uns dann beugen. Bis dahin ist es legitim, dass man jedes Rechtsmittel ausschöpft.

Und wenn die Beschwerde scheitert, kommt das Euro-5-Fahrverbot?

Das kommt drauf an, wie die Werte nächstes Jahr sind.

Das Stuttgarter Urteil fordert aber, es jetzt schon in den Plan zu schreiben.

Das VG Stuttgart sagt, es reicht ihm nicht aus, dass wir keine Aussage zu einem Euro-5-Fahrverbot treffen. Es steht sehr wohl drin, dass wir nächstes Jahr die Werte und mögliche Maßnahmen diskutieren. Wir kennen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sehr gut. Deswegen haben wir uns ja auch zu einer harten und schweren Entscheidung durchgerungen.

Ich weiß, dass es für manche große Probleme darstellen wird, dass Euro-3- und Euro-4-Diesel in Stuttgart nicht mehr fahren dürfen. Das war für mich ein ganz schwerer Schritt. In dem Fall konnten wir nicht anders entscheiden. Aber wir haben alle die Hoffnung, dass wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt einleiten, die Werte so verbessern, dass wir Euro-5-Fahrverbote verhindern. Wir können ja trotzdem reagieren, wenn es notwendig sein sollte.