Karlsruhe. (pol/van) Zu einem dreisten Diebstahl ist es am Dienstag in einem Krankenhaus in Karlsruhe-Rüppurr gekommen. Gegen 9 Uhr soll sich eine als Krankenschwester verkleidete Trickbetrügerin in das Zimmer einer 82-jährigen Patientin geschlichen haben.

Die Unbekannte brachte die Patientin zunächst ins Badezimmer und ließ sie dort alleine. Während sich die 82-Jährige in dem separaten Raum befand, durchwühlte die Trickbetrügerin den unverschlossenen Nachttisch der Frau. Aus einem Geldbeutel entnahm sie 150 Euro Bargeld und ergriff anschließend die Flucht.

Die Trickbetrügerin konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, normale Figur, helle Haut sowie blonde, kurze und glatte Haare.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0721/666-4411 des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt.