Neckarsulm. (y) Diebe haben in Neckarsulm gleich zweimal zugeschlagen und schmerzhafte Lücken im Stadtbild hinterlassen: Sowohl die Plastik "Der Lautenspieler" auf der Westseite des Neckarsulmer Marktplatzes als auch die Eberwin-Statue vor der Verwaltungsstelle Obereisesheim sind verschwunden. Auf den Steinsockeln, auf denen die Figuren seit 1986 beziehungsweise 1979 standen, ragen nur noch die Stümpfe empor.

Die Diebstähle ereigneten sich vermutlich in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai. Beide Bronzestatuen wurden knapp oberhalb der Füße mit brachialer Gewalt heruntergerissen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

In auffällig ähnlicher Weise waren Diebe vor Kurzem auch am Heilbronner Weinpanoramaweg vorgegangen: Vermutlich am 8. Mai war der "Große Bedrohte", eine rund 200 Kilogramm schwere Bronzestatue aus dem Jahr 1970 abgebrochen und weggeschafft worden.

Einen Tag später teilte der "Fassträger" das Schicksal des "Großen Bedrohten" - auch diese Skulptur wurde auf Höhe der Beine abgehebelt und gestohlen. Beide Figuren haben zusammen einen Wert von mehr als 20.000 Euro.

Nun haben die Metalldiebe, bei denen es sich in beiden Städten wohl um dieselben Täter handelt, auch in Neckarsulm zugeschlagen. Und auch hier müssen sie angesichts des Gewichts der Beute ein Fahrzeug für den Abtransport eingesetzt haben. Insofern hofft die Polizei, Telefon 07131 / 1044444, auf Zeugen.

Die Diebstähle dürften zwar in erster Linie dem reinen Materialwert der Bronzestatuen gegolten haben. Zerstört wurden dabei jedoch auch jeweils wertvolle Kunstwerke. "Der Lautenspieler" und die Eberwin-Statue hatten seit Jahrzehnten in Neckarsulm ihren festen Platz im öffentlichen Raum.

"Der Lautenspieler" wurde von Hermann Koziol geschaffen und erinnerte an den Komponisten Franz Simon Molitor, der 1766 in Neckarsulm geboren wurde. Die 1,60 Meter große Figur des lautenspielenden Jünglings beeindruckte durch ihre fast schwerelose Darstellung, die eher den Geist der Musik verkörpert, statt Molitor konkret porträthaft darzustellen.

Mit der Eberwin-Statue hat der Stadtteil Obereisesheim seinen identitätsstiftenden Namenspatron verloren. Die 90 Zentimeter große Figur wurde von dem bekannten Bildhauer Gunther Stilling geschaffen und erinnerte an den fränkischen Adeligen Eberwin, der im Jahr 767 Ländereien an das Kloster Lorsch übergab.

Im Zuge dieser Schenkung wurde Obereisesheim unter dem Namen "Isinheim" erstmals urkundlich erwähnt. Zur Erinnerung an diese historische Gegebenheit wurde 1977 vor der Verwaltungsstelle ein Brunnenstein aufgestellt, der von den Jahrgängen 1926-28 gestiftet wurde. Dieser Stein diente zwei Jahre später als Sockel für die Bronzestatue des Eberwin.

Nun dürften beide Statuen, die das Stadtbild jahrzehntelang mit prägten, unwiederbringlich verloren sein.

Info: Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Stadt Neckarsulm eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Die gleiche Belohnung hat auch der Heilbronner Verkehrsverein für Hinweise ausgelobt.