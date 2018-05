Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Denkmalschutz ist der Dank an die Vergangenheit", sagte Heilbronns Baubürgermeister Wilfried Hajek bei der Vorstellung des Buches "Raum Heilbronn. Denkmale in Stadt- und Landkreis Heilbronn" und fügte hinzu: auch ein Geschenk an die Zukunft. Der Fotograf Bernhard Lattner und der Architekturhistoriker Dr. Joachim Hennze, Leiter der Unteren Denkmalbehörde in Heilbronn, haben mit der Neuauflage eines bereits 2016 dazu erschienenen Buches ein Kompendium der Baugeschichte der Region geschaffen, das deren ganze Vielfalt ins Bild rückt und sie dabei auch neu betrachten lässt.

Lattners Art zu fotografieren ist Architekturfotografie, aber mit einem Blickwinkel, der nicht die Schlösser, Kirchen, Türme, Fachwerkhäuser, Ruinen der Vergangenheit und Betonburgen der Gegenwart aus den Sehgewohnheiten herausholt - er vermittelt vielmehr auch einen erweiterten Blick auf die Präsenz und Proportion, auf die Bedeutung und Geschichte der Denkmale, ohne dabei zu werten.

Das zeigt auch die Tatsache, dass er fast alle seine Motive in derselben klaren Lichtstimmung fotografiert. Eines der häufigsten Motive sind die Fachwerkhäuser in Eppingen und die Burgen und Bergfriede des Unterlandes und des Zabergäus, aber auch kleine Kirchen und Kapellen. Manche sind auf den ersten Blick fast unscheinbar, doch durch die kunstvolle Fotografie erhalten sie Rang und Würde. Aus mehr als 1000 Motiven wurden über 300 Objekte aus 46 Gemeinden ausgewählt. Die Darstellung erfolgt chronologisch nach dem Baujahr der Denkmale.

Bürgermeister Hajek verwies in seiner Einführung zum Buch nicht nur auf die finanziellen Leistungen für den Denkmalschutz. Er plädierte auch für eine Sichtweise auf Architektur im Hinblick darauf, was gerade in Heilbronn entsteht, und wünscht sich dafür "den Bürgerstolz, wie es ihn vor hundert Jahren hier gab", wieder neu belebt zurück.

Der Dank von Mitherausgeber und Mitautor Joachim Hennze galt auch der Politik, vor allem den Abgeordneten Josip Juratovic (SPD) und Bernhard Lasotta (CDU), deren Heimatorte Gundelsheim und Bad Wimpfen ja reich an Denkmalen sind, und betonte, dass es in der Region aktuell "kein verschlamptes Denkmal" gäbe. Allerdings befürchtet er auch, dass man die harten Jahre noch vor sich habe, denn, so Hennze: "In Stuttgart wird beim Denkmalschutz vieles neu gesehen."

Info: Das Buch ist im Buchhandel erhältlich und kostet 49,90 Euro. Bernhard Lattner stellt es am heutigen Freitag bei seinem Vortrag "Denkmal-Wegmarken unserer Geschichte", um 18 Uhr im Rathaus in Gundelsheim, Tiefenbacher Straße 16, der Öffentlichkeit vor.