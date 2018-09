Stuttgart. (dpa) Der Spätsommer heizt dem Südwesten noch einmal ordentlich ein, bevor sich ab Donnerstag zunehmend wechselhaftes Wetter einstellt. "Mit ein bisschen Glück werden im Freiburger Raum am Mittwoch die 33 Grad erreicht", sagte Alexander Halbig, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart am Dienstag. Demnach werde in ganz Baden-Württemberg die Sonne scheinen. Doch der Mittwoch sei vorerst wohl der letzte heiße Spätsommertag mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke, sagte Halbig.

Ab Donnerstag gehen die Temperaturen der Prognose zufolge etwas zurück und liegen nur noch bei Höchstwerten von bis zu 26 Grad. Vom Bergland ziehen vereinzelt Gewitterschauer auf, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Freitag wird die Wolkendecke dann dichter und die Temperaturen sinken auf 17 Grad im Bergland und 23 Grad im Rheintal.