Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Wird der Abschlussbericht des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses mehr Klarheit bringen? Ab dem heutigen Donnerstag steht er im Internet, einsehbar für die Öffentlichkeit, die sich seit 2014 mit einem Thema konfrontiert sieht, das eine ungeheuerliche gesellschaftliche Dimension einnimmt: rechtsradikale und rassistische Strukturen innerhalb der Behörden, Schlampereien, völliges Versagen und gigantische Ermittlungsfehler.

In Heidelberg stellte sich zum Abschluss des NSU-Prozesses der Landtagsabgeordnete Boris Weirauch (SPD) den Fragen der Gäste im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Er war Mitglied des zweiten baden-württembergischen Untersuchungsausschusses, und laut seiner Aussage wird der Abschlussbericht eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen aufzeigen. Unter anderem sollten Landesbehörden gegenüber Extremismus aus dem rechten Lager sensibilisiert werden. Zwingend sei auch eine neue Vergütungsregelung bei den V-Leuten des Verfassungsschutzes, wünschenswert wären auch zielgerichtete Aussteigerprogramme. "Unser Ziel muss sein, dass die jungen Menschen erst gar nicht in die rechtsextreme Szene rutschen", so der Mannheimer Abgeordnete.

Die Beweisaufnahme wurde im Oktober nach 26 Sitzungen abgeschlossen, in denen 90 Zeugen und Sachverständige gehört und 1300 Aktenordner bearbeitet wurden. Anders als im ersten NSU-Ausschuss wird es keinen gemeinsamen Abschlussbericht geben, da die AfD-Fraktion ein Sondervotum abgibt. Sie sieht keine eindeutigen Beweise, dass die beiden Rechtsradikalen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Polizistin Michele Kiesewetter in Heilbronn erschossen haben. Die Vertreter aller anderen Fraktionen sehen dies als erwiesen an - und Hypothesen über eine Verwicklung von ausländischen Geheimdiensten und Islamisten als widerlegt. Es gibt Gespräche über einen möglichen dritten Untersuchungsausschuss, insbesondere zur Frage, ob es in Heilbronn weitere, bisher unbekannte Täter gab.

Nach der ersten Anhörung vor zwei Jahren wurde zur besseren Kontrolle des Landesverfassungsschutzes erstmals ein eigenes parlamentarisches Kontrollgremium eingerichtet. Die wesentliche Leistung des Ausschusses bestand aber darin, Ermittlungsfehler aufzudecken.

Das System, führende Köpfe der rechtsradikalen Szene als V-Leute einzusetzen, die dann noch für ihre Informationsdienste gut bezahlt werden, führte gerade in Thüringen zum Aufbau des rechtsextremen "Heimatschutzes". In Baden-Württemberg baute ein V-Mann einen Ableger des Ku-Klux-Klans auf.

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Behörden nicht auf die Idee kamen, dass die Mordserie von 2000 bis 2007 auf das Konto von Rechtsradikalen gehen könnte. Der "Nationalsozialistische Untergrund" ermordete unbehelligt zehn Menschen, acht davon mit Wurzeln in der Türkei, einer aus Griechenland. Und weder Verfassungsschutz noch Polizei gingen anfangs von rassistischen Motiven aus. Sie sprachen von "Türkenmorden" und nannten ihre Ermittlungsgruppe "Bosporus". DNA-Proben wurden mit Vorliebe von Menschen mit Migrationshintergrund oder auch von Sinti und Roma genommen.

Wie die Behörden und die Politiker arbeiteten, wie die Stränge zusammenliefen, und wie verzweigt das Netz der Rechtsradikalen ist, das zeigte zu Beginn der Diskussionsrunde in Heidelberg der Dokumentarfilm "Der NSU-Komplex". Stefan Aust und Dirk Raabs hatten die Arbeit von Ermittlern gemacht, viel Material über die rechte Szene zusammengetragen, aufgezeigt, wie die Polizei von Verfassungsschützern und Politikern behindert wurden, wie aber auch Hinweise nicht ausgewertet, Namen von Rechtsextremen nicht weiterverfolgt wurden.

Für Weihrauch dringt der Rechtsradikalismus über die AfD jetzt verstärkt in die Parlamente ein und gefährde die Stabilität der Demokratie. Allein dass diese Partei nicht die Namen der Opfer mit Migrationshintergrund in ihrem Abschlussbericht nennt, ist für ihn ein Skandal. Im Dokumentationszentrum bleibt ein großes Erschrecken und eine tiefe Ratlosigkeit zurück, wie sich der NSU über ein Jahrzehnt mordend im Untergrund bewegen konnte.

Info: Über den NSU-Prozess berichtet am 5. Dezember der Journalist Tanjev Schultz im Kulturhaus DAI. Er begleitete das Verfahren über fünf Jahre. Schultz stellt sich den Fragen von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel. Karten bei allen RNZ-Geschäftsstellen.