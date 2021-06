Dieser Artikel wird stetig aktualisiert.

Heidelberg. (RNZ) In Heidelberg wurde eine Neu-Infektion gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit laut Landesgesundeitsamt (LGA) am heutigen Dienstag wie schon am Montag bei 13,6.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 26 Neu-Infektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 25,5 (Montag: 23,9).

Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es 10 Neu-Infektionen, damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 38,3 (34,1).

In Mannheim wurden 17 Neu-Infektionen gemeldet. Das LGA gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 38,9 (40,9) an.

In Baden-Württemberg wurden 778 Neu-Infektionen gemeldet. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten bei 45,1 (42,9).

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 17.30 Uhr

Land will Qualität von Corona-Teststationen überprüfen

Stuttgart. (dpa-lsw) Das baden-württembergische Gesundheitsministerium will die Qualität der Corona-Schnellteststationen in den Fokus nehmen. Ein Sprecher sagte am Dienstag in Stuttgart: "Da die Gesundheitsämter stark gefordert sind, soll so schnell wie möglich ein externer Dienstleister mit dieser Aufgabe beauftragt werden." Tests seien ein wichtiger Baustein für die Öffnungen. Es sei deshalb essenziell, dass diese ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Klar sei bei allen Diskussionen aber auch: "Die große Mehrheit der Teststellen-Betreiber bei uns im Land ist ehrlich und sehr engagiert bei der Sache." Die stichprobenartige und angekündigte Überprüfung der Teststellen durch einen externen Dienstleister bringe am Ende allen mehr Sicherheit.

In den vergangenen Tagen waren einzelne Teststationen wegen mutmaßlicher Betrügereien bei der Abrechnung ins Gerede gekommen. Dazu sagte der Sprecher, die Abrechnung der Tests sei Sache des Bundes und der Kassenärztlichen Vereinigung.

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 13.39 Uhr

Weiter sinkende Inzidenzen

Heidelberg. (RNZ) Auch am Montag, 31. Mai steigt die Zahl der Neu-Infektionen kaum mehr.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 2 Neu-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden an des Landesgesundheitsamt (LGA) gemeldet. Die Inzidenz sinkt auf 34,1.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 8 Neu-Infektionen gemeldet und das LGA gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 23,9 an. Hier stehen weitere Öffnungen bevor.

In Mannheim werden 10 Neu-infektionen gemeldet und die Inzidenz liegt laut LGA bei 40,9.

In Heidelberg gibt 3 Neu-Infektionen und die Inzidenz stagniert bei 13,6.

Der Rückgang der Corona-Inzidenz im Südwesten kommt allmählich zum Stillstand. Am Montag lag die landesweite Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 42,9, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Das ist nur noch minimal weniger als am Sonntag, als 43,0 ermittelt worden waren. Im Wochenvergleich ist der Rückgang allerdings deutlich: Vergangenen Montag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 74,6 gelegen.

27 von 44 Stadt- und Landkreisen lagen unter der Marke von 50, der Rest zwischen 50 und 100.

Landesweit wurden am Montag 266 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemie-Beginn liegt damit bei 492.713. Zudem wurden 20 weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl liegt damit nun bei 9969.

Als genesen gelten 466.157 Menschen (plus 1207). Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden bis einschließlich Sonntag 41,8 Prozent der Menschen im Südwesten mindestens einmal geimpft. Als vollständig geimpft gelten 17,5 Prozent.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters werden 364 Corona-Infizierte in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt, 225 von ihnen werden künstlich beatmet. Insgesamt sind derzeit 2001 von betreibbaren 2357 Intensivbetten (84,9 Prozent) belegt.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 17.25 Uhr

Heidelberg jetzt bei 13,6 - Auch im Kreis sinkt die Inzidenz

Heidelberg. (RNZ) Es geht weiter abwärts: Die Inzidenz in Heidelberg sinkt am Sonntag von 16,1 auf 13,6. Das teilt das Landesgesundheitsamt (LGA) mit. Zwei neue Infektionen in der Stadt gab es demnach.

Im Rhein-Neckar-Kreis beträgt die Inzidenz 25,7, was ein Rückgang seit Samstag um 2,2 ist. Hier wurden vom LGA fünf neue Fälle mitgeteilt.

Langsam abwärts geht es auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Hier fällt die Inzidenz auf 33,4 (Samstag: 35,5). Es gab laut LGA keinen neuen Infektions-Fall.

Auch in Mannheim sinkt die Inzidenz am Sonntag. Und zwar von 44,1 auf 41,8. Sieben neue Infektionen meldete das LGA hier.

In mehreren Städten und Kreisen Baden-Württembergs sind am Sonntag keine neuen Corona-Ansteckungen registriert worden. Sowohl in Heilbronn als auch im Bodenseekreis und in den Kreisen Göppingen und Neckar-Odenwald stieg die Zahl der insgesamt an Covid-19-Erkrankten nicht. Landesweit wurden 287 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn liegt damit bei 492.447.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes lag die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag bei 43,0 (Stand: 16 Uhr), am Tag zuvor waren es noch 43,9 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Allerdings ist denkbar, dass die Inzidenzen wegen eines verminderten Testgeschehens an Pfingsten etwas zu niedrig ausfallen.

Mittlerweile sind alle Bundesländer in Deutschland unter den politisch bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 gerutscht. In Baden-Württemberg unterschreiten 28 der 44 Regionen nach aktuellem Stand die 50er-Inzidenzschwelle.

Der Rückgang wird von Experten unter anderem mit Immunschutz durch Impfungen und durchgemachte Infektionen, wärmeren Temperaturen und Schnelltests bei Schule, Arbeit und Freizeit in Verbindung gebracht. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass aggressive Virus-Varianten die Situation auch in Baden-Württemberg nochmal brenzliger machen. Breitet sich die Variante aus Indien auch hierzulande aus - ähnlich wie das in Großbritannien bereits geschieht? Das ist bislang kaum vorherzusagen.

Am Sonntag starben neun weitere Menschen an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit; die Zahl der Toten stieg damit auf 9949. Als genesen gelten 464 950 Menschen (plus 1635). Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Samstag wurden inzwischen 41,4 Prozent der Menschen im Südwesten mindestens einmal geimpft. Als vollständig geimpft gelten 16,8 Prozent (Stand: 8 Uhr).

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters werden 380 Corona-Infizierte in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt, 242 von ihnen werden künstlich beatmet. Insgesamt sind derzeit 1976 von betreibbaren 2343 Intensivbetten (84,3 Prozent) belegt.

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 17.47 Uhr

Inzidenzen sinken in der ganzen Region

Heidelberg. (RNZ) Die Inzidenzen sinken weiter: In Heidelberg fiel der Wert am Samstag von 18,0 auf 16,1. Das teilt das Landesgesundheitsamt (LGA) mit. Erneut gab es zwei neue Infektionen in der Stadt.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis ist der Trend rückläufig und damit positiv. Hier gab es 17 Neuinfektionen, womit die Inzidenz auf 27,9 sank (Freitag: 30,3). Allerdings gab es einen neuen Todesfall zu beklagen.

Leicht von 36,2 auf 35,5 sank der Inzidenz-Wert im Neckar-Odenwald-Kreis. Hier meldete das LGA am Samstag insgesamt 13 neue Fälle.

Dasselbe Bild in Mannheim: Von 47,3 am Freitag sank der Wert auf 44,1. Es gab hier 20 neue Corona-Fälle sowie einen weiteren Corona-Toten.

In Baden-Württemberg lag die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz am Samstag bei 43,9 (Stand: 16 Uhr), am Tag zuvor waren es noch 46,6 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Im Wochenvergleich hat sich die Zahl der Neuinfektionen fast halbiert: Wurden vor einer Woche 1249 neue Ansteckungen gemeldet, waren es am Samstag nur noch 761 Infektionen. Möglicherweise liegt die sinkende Anzahl daran, das in dieser Woche durch die Ferien weniger Tests stattfanden. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn liegt am heutigen Samstag bei 492.160. Insgesamt starben sieben weitere Baden-Wüttemberger an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit. Die Zahl der Toten stieg damit auf 9940, Als genesen gelten 463.315 Menschen (plus 1738).

Weiterhin hat keine Region mehr eine dreistellige Inzidenz zu vermelden, 26 Regionen unterschreiten derzeit sogar die 50er-Inzidenzschwelle.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden inzwischen 41,4 Prozent der Menschen im Südwesten mindestens einmal geimpft. Als vollständig geimpft gelten 16,8 Prozent (Stand: 8 Uhr).

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters werden 387 Corona-Infizierte in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt, 249 von ihnen werden künstlich beatmet. Insgesamt sind derzeit 2025 von betreibbaren 2350 Intensivbetten (86,2 Prozent) belegt.

Update: Samstag, 29. Mai 2021, 17.32 Uhr

Zahlen sinken - Weitere Lockerungen im Kreis wohl ab Sonntag

Rhein-Neckar/Heidelberg. (RNZ) Am Freitag ist ferner die Inzidenz in Heidelberg leicht gesunken. Das teilte das Landesgesundheitsamt (LGA) am Abend mit. Demnach wurden im Stadtkreis insgesamt zwei Neuinfektionen gemeldet. Das sind genauso viele wie am gestrigen Donnerstag. Damit sinkt die Inzidenz leicht von 19,2 auf 18,0.

Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es auch einen Inzidenzrückgang. Hier wurde am Freitag ein Wert von 36,2 (Donnerstag: 43,2) gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei fünf.

Der Mannheimer Stadtkreis meldete heute ebenfalls einen geringeren Inzidenzwert als am Vortag: 47,3 gegenüber 61,8 am Donnerstag. Es gibt aber zwei weitere Todesfälle (insgesatm 300).

Erstmals seit mehr als drei Monaten ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Baden-Württemberg wieder unter die kritische 50er-Marke gesunken. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes lag die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag bei 46,6 (Stand: 16 Uhr). Zuletzt war der für weitere Öffnungsschritte wichtige Wert Ende Februar auf einer ähnlichen Höhe. Am vergangenen Donnerstag hatte er noch mit im Schnitt 50,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner an der Schwelle gekratzt, vor einer Woche lag die landesweite Inzidenz bei 80,6.

Offen ist allerdings, ob der starke Abfall der Tendenz in dieser Woche möglicherweise auch mit weniger Tests in den Ferien zusammenhängt.

Keine einzige Region liegt inzwischen noch bei einer dreistelligen Inzidenz. Der Zollernalbkreis war zuletzt als einziger in diesem Bereich, er hatte am Freitag einen Wert von 98,8 erreicht. Im Kreis Emmendingen, seit langem Primus im Landesvergleich, lag er bei 15 Fällen. 23 Regionen unterschreiten nach aktuellem Stand die 50er-Inzidenzschwelle.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn wuchs um 844 auf 491.399. Auch die Zahl der Corona-Toten nahm wieder zu: 18 weitere Menschen starben an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit; die Zahl der Toten stieg damit auf 9933. Als genesen gelten 461.577 Menschen (plus 1775).

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden inzwischen 41,0 Prozent der Bevölkerung im Südwesten mindestens einmal geimpft - der Bundesdurchschnitt liegt bei 41,7 Prozent. Als vollständig geimpft gelten 16,3 Prozent (bundesweit: 16,4/Stand: 27. Mai).

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters werden 397 Corona-Infizierte in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt, 255 von ihnen werden künstlich beatmet. Insgesamt sind derzeit 2055 von betreibbaren 2356 Intensivbetten (87,2 Prozent) belegt.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis wurde ein leicht sinkender Inzidenzwert gemeldet. Dieser lag am heutigen Freitag bei 30,3 bei 35 gemeldeten Neuinfektionen. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 32,1.

Im Rhein-Neckar-Kreis wird daher voraussichtlich ab Sonntag, 30. Mai, weiter gelockert. Dies ließen die Inzidenz-Zahlen wohl zu, teilt das Landratsamt mit.

Die Inzidenzwerte der letzten vier Tage inklusive dem heutigen Freitag lagen bei 48,5 (25. Mai), 42,3 (26. Mai), 33,2 (27. Mai) und 32,1 (28. Mai). Sollte die Inzidenz auch am Samstag unter 50 liegen, gelten ab Sonnta im gesamten Landkreis folgende neuen Regelungen:

> Treffen: Im privaten und öffentlichen Raum sind Treffen mit bis zu 10 Person aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Vollständig geimpfte und genesene Personen zählen ebenfalls nicht zur Gesamtpersonenzahl dazu.

> Einkaufen: Dies ist dann ohne vorherige Terminvereinbarung oder einen Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder Genesung möglich. Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in und vor den Geschäften und eine begrenzte Kundenzahl, die sich nach der Größe der Verkaufsfläche richtet. Besondere Verkaufsaktionen, die einen verstärkten Zustrom von Menschenmengen erwarten lassen, sind nicht erlaubt.

> Freizeit: Außerdem gibt es Lockerungen bei Bibliotheken und Büchereien, Archiven, Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten. Besucherinnen und Besucher sollten sich am besten vorab auf den Internetseiten der jeweiligen Einrichtungen zu den dort geltenden Vorgaben erkundigen.

Darüber hinaus gelten im Rhein-Neckar-Kreis weiterhin die Regelungen der sogenannten Öffnungsstufe 1, die am 19. Mai in Kraft getreten sind:

> Gastronomiebetriebe dürfen innen und außen zwischen 6 und 21 Uhr öffnen

> Öffnung von Hotels bzw. Beherbergungsbetrieben (Ferienwohnungen)

> Öffnung von Betriebskantinen sowie Mensen an Universitäten und Hochschulen

> Zulässigkeit von Kulturveranstaltungen, insbesondere von Theater-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen im Freien

> Zulässigkeit von Spitzen- oder Profisportveranstaltungen im Freien

> Öffnung von Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen für kleine Gruppen

> Öffnung von kleineren Freizeiteinrichtungen im Freien (zum Beispiel Minigolfanlagen, Bootsverleih) für kleine Gruppen

> Öffnung von Sportanlagen für den kontaktarmen Freizeit- und Amateursport im Freien für kleine Gruppen

> Öffnung von Außenbereichen von Bädern

Für alle Einrichtungen gilt grundsätzlich die Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. In allen Einrichtungen gibt es Obergrenzen der zulässigen Teilnehmerzahl (Personen- oder Flächenbegrenzung). Der Zutritt ist nur für Personen mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.

Info: Mehr Informationen gibt das Land Baden-Württemberg hier. Dort finden sich ebenfalls die verschiedenen Öffnungsstufen für Stadt- und Landkreise.

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 18.02 Uhr

Stiko-Chef sieht Corona-Impfung für Kinder noch skeptisch

Stuttgart/Ulm. (dpa) Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sollen sich auch in Baden-Württemberg ab dem 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können. Wegen der geringen Datenlage will die Ständige Impfkommission (Stiko) aber weiterhin keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche aussprechen.

Die Stiko habe in der Tat Probleme damit, alle Kinder zu impfen, nicht nur die Kinder mit Vorerkrankungen, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens aus Ulm am Donnerstagabend dem SWR. "Dazu muss geklärt sein, welchen gesundheitlichen Nutzen die Kinder selber von einer Impfung haben." In den Zulassungsstudien seien nur 1100 Kinder geimpft worden, sie seien lediglich zwei Monate nachbeobachtet worden. Es gebe einen Bedarf an zusätzlichen Daten, sagte der Virologe. Wie immer werde die Stiko ihre Empfehlung anpassen, wenn entsprechende Daten vorlägen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Donnerstag beschlossen, dass ab dem 7. Juni auch Kinder ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden können, sofern die EU-Arzneimittelbehörde EMA das Präparat für diese Altersgruppe freigibt. Die EMA will darüber an diesem Freitag entscheiden.

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 9.14 Uhr

Außer in Heidelberg sinkt die Inzidenz in der Region weiter

Heidelberg. (RNZ/rl) Am Donnerstag ist die Inzidenz in Heidelberg leicht gestigen. Das teilte das Landesgesundheitsamt (LGA) am Abend mit. Demnach wurden im Stadtkreis insgesamt fünf Neuinfektionen gemeldet. Das sind genauso viele wie am gestrigen Mittwoch. Damit steigt die Inzidenz leicht von 18,0 auf 19,2.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis wurde ein leicht sinkender Inzidenzwert gemeldet. Dieser lag am heutigen Donnerstag bei 32,1 bei 30 gemeldeten Neuinfektionen). Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 33,2 mit 26 Neuinfektionen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es auch einen leichten Inzidenzrückgang. Hier wurde am Donnerstag ein Wert von 43,2 (Mittwoch: 43,9) gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 16 (11).

Der Mannheimer Stadtkreis meldete heute ebenfalls einen geringeren Inzidenzwert als am Vortag: 61,8 gegenüber 64,1 am Mittwoch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg liegt nur noch ganz knapp über der Schwelle von 50. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Donnerstag (16 Uhr) im Schnitt 50,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte.

Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 51,5 gelegen, am Dienstag bei 59,4 und am Donnerstag vergangener Woche deutlich höher bei 80,3. Offen ist allerdings, ob der starke Abfall der Tendenz in dieser Woche möglicherweise auch mit weniger Tests und einem Meldeverzug rund um Pfingsten zusammenhängt.

Mit einem Wert von 105,6 liegt der Zollernalbkreis als einziger der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten den Angaben zufolge noch im dreistelligen Bereich. 20 Regionen - drei weniger als am Mittwoch - unterschreiten nach aktuellem Stand die 50er-Inzidenzschwelle.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn wuchs um 1240 auf 490.555. Insgesamt 22 weitere Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit; die Zahl der Toten stieg damit auf 9915. Als genesen gelten 459.802 Menschen (plus 2334).

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 18.45 Uhr

Land kritisiert Impfstoff-Verteilung des Bundes

Stuttgart. (dpa) Baden-Württemberg hat sich beim Bund über die Verteilung des Corona-Impfstoffes auf die Bundesländer beschwert. Baden-Württemberg habe bis einschließlich Kalenderwoche 20 rund 95.000 Dosen Impfstoff weniger bekommen, als dem Land gemäß Bevölkerungsschlüssel zustünden, teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Donnerstag mit. Dies gehe aus einem Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts hervor. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Hintergrund sind demnach nicht abgerufene Impfdosen von niedergelassenen Ärzten in Baden-Württemberg. Sollten Ärzte Impfstoff nicht abrufen, müsse dieser an die Impfzentren des Landes gehen und nicht an Ärzte in anderen Bundesländern. Die Sprecherin nannte etwa Nordrhein-Westfalen. Dieses Bundesland liege rund 130.000 Dosen im Plus.

Zugleich seien die Impfzentren in Baden-Württemberg derzeit nur zu rund 60 Prozent ausgelastet. Es gebe also durchaus Kapazitäten, den Impfstoff schnell und effizient zu impfen, sagte die Sprecherin weiter. Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) habe sich in dieser Sache bereits an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewandt.

Zuvor hatten bereits Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) die Impfstoff-Verteilung auf die Bundesländer kritisiert. Sie beklagten ebenfalls, dass ihre Länder weniger Impfstoff bekämen, als ihnen entsprechend ihres Bevölkerungsanteils zustünde.

Bei einem Impfgipfel an diesem Donnerstag wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über den Fortgang der Corona-Impfkampagne beraten.

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 12.53 Uhr

Inzidenz in Heidelberg liegt bei 18, im Land bei 51,5

Heidelberg. (RNZ/rl) Am Mittwoch sind die Corona-Zahlen für Heidelberg weiter gesunken. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete fünf Neuinfektionen und eine Inzidenz von 18,0. Am Dienstag hatte die Inzidenz noch bei 24,2 gelegen – bei vier Neuinfektionen.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis sinkt die Inzidenz weiter: Bei 26 Neuinfektionen (Dienstag: 17) liegt die Inzidenz nun bei 33,2 (42,3).

Der Neckar-Odenwald-Kreis verzeichnete am Mittwoch 11 (3) Neuinfektionen, der Inzidenz-Wert fällt weiter auf 43,9 (46,6).

Aus dem Mannheimer Stadtkreis werden am Mittwoch 29 (19) Neuinfektionen und auch ein Todesfall gemeldet. Die Inzidenz sinkt auf 64,1 (67,3).

Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesschnitt schon unter den Wert von 50 gesackt ist, liegt sie in Baden-Württemberg noch knapp darüber. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart vom Mittwoch (Stand: 16 Uhr) wurden in den vergangenen sieben Tagen 51,5 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Südwesten registriert. Am Dienstag hatte die Inzidenz noch 59,4 betragen. Offen ist allerdings noch, ob der starke Abfall der Tendenz der letzten Tage folgt oder auch mit weniger Tests und Meldeverzug rund um Pfingsten zusammenhängt.

Mit einem Wert von 106,1 liegt der Zollernalbkreis als einziger der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten den Angaben nach im dreistelligen Bereich. Mehr als die Hälfte der Regionen (23) hat den Daten zufolge die 50er-Schwelle schon unterschritten. Mit 18,0 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Heidelberg am niedrigsten.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg der Mitteilung zufolge um 999 auf 489.315. Inzwischen sind 9893 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren 18 mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 457 468 Infizierte (plus 2218).

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 130.350 Fälle mit Hinweisen auf "besorgniserregende Varianten" übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben, wie sie beispielsweise in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B.1.351) entdeckt worden waren. Ihr Anteil liegt im Südwesten den Angaben zufolge bei 95 Prozent, bei leicht fallender Tendenz.

Bislang wurden in Baden-Württemberg nach Angaben des Robert Koch-Instituts 4.431.137 Menschen einmal mit Impfstoffen geimpft, bei denen für den vollständigen Schutz eine zweite Dosis erforderlich ist. Der Anteil von 39,9 Prozent an der Gesamtbevölkerung im Südwesten liegt leicht unter dem Bundesschnitt von 40,6. Als vollständig geimpft gelten 1.611.986 Menschen oder 14,5 Prozent (bundesweit: 14,8). Eingerechnet hierbei sind auch Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis ausreicht.

12,4 Prozent der 2372 betreibbaren Intensivbetten sind laut Landesgesundheitsamt im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für andere gravierende Erkrankungen.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 18.13 Uhr

