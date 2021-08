Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa). Das sind die aktuellen Werte vom Landesgesundheitsamt am Sonntagabend zum Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg.

> In Heidelberg wurden 16 Neuinfektionen gemeldet (Samstag: 9), die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 66,9 (60,7).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 43 (76) Neuinfektionen bekannt. Die Inzidenz liegt bei 75,1 (72,4).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es eine (21) Neuinfektion und die Inzidenz liegt bei 61,3 (59,9).

> In Mannheim wurden 27 (34) Neuinfektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 103 (97,2).

> In Baden-Württemberg gab es insgesamt 501 (1436) neue Corona-Infektionen, die Inzidenz liegt bei 78,5 (76,3).

Update: Sonntag, 29. August 2021, 19.00 Uhr

Infektionen in der Region nehmen weiter zu

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa). Das sind die aktuellen Werte vom Landesgesundheitsamt am Samstagabend zum Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg.

> In Heidelberg wurden 9 Neuinfektionen gemeldet (Freitag: 15), die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 60,7 (60,1).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 76 (52) Neuinfektionen bekannt. Die Inzidenz liegt bei 72,4 (66,9). Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es 21 (6) Neuinfektionen und die Inzidenz liegt bei 61,3 (52,2).

> In Mannheim wurden 34 (40) Neuinfektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 97,2 (95).

> In Baden-Württemberg gab es insgesamt 1436 (1396) neue Corona-Infektionen, die Inzidenz liegt bei 76,3 (71,8).

Damit nimmt das Corona-Infektionsgeschehen im Südwesten weiter Fahrt auf. Die höchste Inzidenz hat der Stadtkreis Baden-Baden mit 125. Das landesweit geringste Infektionsgeschehen herrscht derzeit im Kreis Emmendingen mit einer Inzidenz von 37,9. Die Inzidenzwerte sind inzwischen nicht mehr so relevant für politische Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Der Anstieg macht aber deutlich, dass sich die Lage wieder verschärft.

Update: Samstag, 28. August 2021, 16.49 Uhr

Geimpften-Inzidenz bei 10,1 – Ungeimpfte bei 122,5

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das sind die aktuellen Zahlen am Freitagabend (Stand: 16 Uhr) zur Corona-Entwicklung in Baden-Württemberg.

> In Heidelberg wurden 15 Neuinfektionen gemeldet (Donnerstag: 16), die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 60,1 (55,7).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 52 (70) Neu-Infektionen bekannt. Die Inzidenz liegt bei 66,9 (65,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es 6 (30) Neu-Infektionen und die Inzidenz liegt bei 52,2 (58,5). Zudem wurde ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

> In Mannheim wurden 40 (44) Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 95 (92,7).

> In Baden-Württemberg gab es insgesamt 1396 (1642) neue Corona-Infektionen, die Inzidenz liegt bei 71,8 (68,1).

Erkrankung trotz Impfung - Gesundheitsamt ermittelt erstmals Zahlen

Das Landesgesundheitsamt hat erstmals Zahlen für sogenannte Corona-Impfdurchbrüche in Baden-Württemberg ermittelt. Demnach sind zwischen Donnerstag vergangener Woche und diesem Donnerstag etwa 670 Menschen an Covid-19 erkrankt, die entweder zweimal oder mit Johnson & Johnson geimpft waren, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Das entspricht einer Sieben-Tages-Inzidenz von 10,1 (Stand: Donnerstag, 12 Uhr). Für diese Berechnung wird die Zahl der trotz Impfung Erkrankten mit der Zahl der schon vollständig Geimpften in Bezug gesetzt. In Baden-Württemberg haben etwa 6,5 Millionen Menschen den vollständigen Impfschutz.

Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ungeimpften liegt demnach bei 122,5. Das entspricht über 4000 Erkrankten bei etwa 4,5 Millionen Menschen, die noch nicht geimpft sind. Die Zahlen zeigten, wie wichtig es sei, sich impfen zu lassen, erklärte Stefan Brockmann, Chef-Virologe des Landesgesundheitsamts. Dass es zu einigen Impfdurchbrüchen komme, sei bei der geschätzten Wirksamkeit der Impfstoffe von durchschnittlich 90 Prozent normal.

Das Gesundheitsministerium erklärte dazu, der Anstieg der Inzidenz auf mittlerweile 68,1 sei zu erwarten gewesen und werde sich wegen der grassierenden Delta-Variante fortsetzen. Hauptgrund sei, dass immer noch zu wenige Menschen geimpft seien. "Denn das Virus verbreitet sich derzeit fast nur unter der nicht-geimpften Bevölkerung. Auch auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg liegen derzeit überwiegend Corona-Patienten, die keinen Impfschutz haben", sagte ein Sprecher.

Update: Freitag, 27. August 2021, 18.30 Uhr

Inzidenzen steigen weiter - Vermehrt Infektionen in der Urlaubszeit

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Die Zahl der Corona-Ansteckungen steigt im Südwesten weiter sprunghaft an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege nun landesweit bei 68,1, teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag in Stuttgart mit. Das sind die Zahlen für die Region:

> In Heidelberg wurden 16 Neuinfektionen gemeldet (Mittwoch: 27), die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 55,7 (51,4).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 70 (60) Neu-Infektionen bekannt und ein neuer Todesfall gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 65,5 (64,6).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es 30 (24) Neu-Infektion und die Inzidenz liegt bei 58,5 (42,5).

> In Mannheim wurden 44 (60) Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 92,7 (87,2).

> In Baden-Württemberg gab es insgesamt 1642 (1981) neue Corona-Infektionen (Inzidenz: 68,1).

Baden-Württemberg hat sich vor knapp zwei Wochen von der Sieben-Tage-Inzidenz als alleinigem Gradmesser für Einschränkungen verabschiedet. Sofern die Krankenhäuser noch genug Platz für Corona-Patienten haben, sind keine größeren Beschränkungen mehr geplant.

Nach Daten des Divi-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind aktuell 99 Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 43 (43,43 Prozent) invasiv beatmet. Der Anteil an Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren ITS-Betten beträgt 3,6 Prozent.

Vermehrt Infektion in der Urlaubszeit

Zeitgleich steigt die Zahl der Menschen im Südwesten, die sich während der Urlaubszeit bei einer Reise ins Ausland mit dem Coronavirus angesteckt haben, stark an. Innerhalb der vergangenen zwei Schulferien-Wochen registrierte das Landesgesundheitsamt 2294 Infizierte, die sich womöglich im Ausland angesteckt haben. Seit Juni gab es 3710 solcher Fälle. Am häufigsten kamen Menschen aus dem Kosovo mit einer Infektion zurück (773). 583 haben sich wahrscheinlich in der Türkei angesteckt, 426 in Kroatien, 241 in Spanien und 209 in Italien.

Update: Donnerstag, 26. August 2021, 19.32 Uhr

In Heidelberg steigt die Inzidenz über die 50er-Marke

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Die Corona-Inzidenz in Heidelberg hat am Mittwoch den Wert von 50 überschritten. Wie das Landesgesundheitsamt mitteilte, lag der Wert bei 51,4 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Dass die Inzidenz über 50 lag, war das letzte Mal am 13. Mai 2021 der Fall.

Nachdem sie dann fünf Tage in Folge unter 50 lag, traten Lockerungen in Kraft. So waren private Treffen mit bis zu zehn Personen aus maximal drei Haushalten wieder erlaubt, man konnte wieder ohne gebuchten Termin shoppen gehen, und auch für den Zoobesuch war kein Besuch mehr nötig.

Dass die Zahlen nun wieder steigen, beeinflusst die Corona-Regeln hingegen nicht. Die neue Corona-Verordnung des Landes vom 16. August sieht keine unmittelbaren Folgen bei steigender Sieben-Tage-Inzidenz vor.

Allerdings behält sich die Landesregierung darin ausdrücklich vor, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, sollte es ein "hohes Ausbruchsgeschehen" geben. Maßgeblich dafür sind die Belastung des Gesundheitswesens (Auslastung der Intensivbetten), die Sieben-Tage-Inzidenz, die Impfquote und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe (Hospitalisierungen).

Spätestens alle vier Wochen sollen die Maßnahmen erneut geprüft werden, also spätestens am 13. September.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 5432 Heidelberger mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht rund 3,4 Prozent der Stadtbevölkerung.

Das sind die aktuellen Zahlen am Mittwochabend (Stand: 16 Uhr) zur Corona-Entwicklung in Baden-Württemberg.

> In Heidelberg wurden 27 Neuinfektionen gemeldet (Dienstag: 20), die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 51,4 (43,3).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 60 (93) Neu-Infektionen bekannt und ein neuer Todesfall gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 64,6 (59,3).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es 24 (5) Neu-Infektion und die Inzidenz liegt bei 42,5 (29,9).

> In Mannheim wurden 60 (86) Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 87,2 (75).

> In Baden-Württemberg gab es insgesamt 1981 (1633) neue Corona-Infektionen, die Inzidenz lag am heutigen Mittwoch bei 61,7 (52,7). Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg binnen eines Tages auf 520.843. Inzwischen sind 10.459 Menschen an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit gestorben - das sind zwei Menschen mehr als einen Tag zuvor. Als genesen gelten im Land geschätzt 498.986 Menschen, das waren 491 mehr als am Vortag.

Auch Schulen sollen Impfungen organisieren

Mit mobilen Impfteams und Zeitfenstern in Impfzentren sollen Schulen nach den Ferien die Zahl ihrer geschützten Schüler steigern können. "Jede Impfung hilft dabei, Schule in Präsenz und damit auch das soziale Miteinander zu gewährleisten", sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne), deren Haus gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium in einem Brief an die Schulleitungen über das Angebot informiert hat. Kinder und Jugendliche könnten allerdings auch bereits jetzt beim Haus-, Kinder- und Jugendarzt sowie in Impfzentren oder bei Vor-Ort-Impfaktionen gegen das Coronavirus geimpft werden, betonte Schopper.

Bislang ist nach Angaben der beiden Ministerien von Mittwoch etwas mehr als jeder vierte 12- bis 17-Jährige in Baden-Württemberg mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Der Besuch einer Schule ist im kommenden Schuljahr aber nicht abhängig von einer Impfung. "Es muss sich niemand Sorgen machen, von der Schule ausgeschlossen zu werden, wenn er oder sie nicht geimpft ist", sagte auch Schopper.

Die Verantwortlichen der Schulen können laut Ministerium selbst entscheiden, ob sie ein mobiles Impfteam anfordern möchten. Das ist allerdings einer der Knackpunkte, den die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert. Der organisatorische Aufwand dürfe nicht den Schulleitungen zugeschoben werden, die derzeit zudem oft im Urlaub seien, sagte die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein. "Hier muss das Land organisieren, aber auch die Kommunen sind gefragt."

Außerdem schließen die größeren Impfzentren bereits Ende September, zudem gibt es nach den Planungen des Landes lediglich 18 mobile Impfteams. "Es kann nicht sein, dass sich die Schulleiter darüber streiten müssen, bei wem das mobile Impfteam vorbeikommt", sagte Stein. Die Zahl der Teams müsse erhöht werden, forderte sie. Es gebe ausreichend Personal aus den Impfzentren, die geschlossen würden.

Update: Mittwoch, 25. August 2021, 20 Uhr

Inzidenz in mehr als der Hälfte der Kreise über 50

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ) Das sind die aktuellen Zahlen am Dienstagabend (Stand: 16 Uhr) zur Pandemie-Entwicklung in Baden-Württemberg.

> In Heidelberg wurden 20 Neuinfektionen gemeldet (Montag: 5). Neu-Infektionen gemeldet und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 43,3 (39,0).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 93 (17) Neu-Infektionen bekannt und zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 59,3 (55,3).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es am Dienstag 5 (1) Neu-Infektion und die Inzidenz liegt bei 29,9 (33,4).

> In Mannheim wurden 86 (24) Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 75 (59,6).

> In Baden-Württemberg gab es insgesamt 1633 (343) neue Corona-Infektionen, die Inzidenz lag am heutigen Dienstag bei 52,7 (Montag: 47,9). In 23 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegt die Corona-Inzidenz inzwischen über 50. Am höchsten war sie am Dienstag nach Angaben des Landesgesundheitsamts wieder im Kreis Rottweil. Hier seien innerhalb der vergangenen Woche 85,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemessen worden.

Inzwischen sind 10.457 Menschen an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit gestorben (plus 10). Als genesen gelten geschätzt 498.495 Infizierte, das waren 447 mehr als am Vortag. 92 Covid-19-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit auf Intensivtherapiestationen in Baden-Württemberg, sechs mehr als am Tag zuvor. Damit seien 3,3 Prozent der betreibbaren Intensivbetten im Land mit Covid-19-Erkrankten belegt.

Keine Beschränkungen mehr bei Besuchern in Kliniken und Pflegeheimen

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten keine Beschränkungen mehr bei der Besucherzahl. Bislang hing diese von der jeweiligen Inzidenz vor Ort ab, wie das Sozialministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Nichtgeimpfte müssten auch künftig einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Insbesondere nicht-geimpftes Personal müsse sich regelmäßig testen lassen. Die Verordnungen für diese Einrichtungen treten am Mittwoch in Kraft.

Update: Dienstag, 24. August 2021, 18.04 Uhr

Inzidenzen steigen in der Region weiter leicht an

Stuttgart/Heidelberg. (dpa/RNZ) Das sind die aktuellen Zahlen am Montagabend (Stand: 16 Uhr) zur Pandemie-Entwicklung in Baden-Württemberg.

> In Heidelberg wurden 5 (Sonntag: 8) Neu-Infektionen gemeldet und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 39,0 (37,8).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 17 (26) Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 55,3 (54,0).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es am Montag eine (drei) Neu-Infektion und die Inzidenz liegt wie auch schon am gestrigen Sonntag bei 33,4.

> In Mannheim wurden 24 (9) Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 59,6 (56,0). Zudem wurde ein Todesfall vermeldet.

> In Baden-Württemberg gab es insgesamt 343 (329) neue Corona-Infektionen, die Inzidenz lag am heutigen Montag bei 47,9 (Sonntag: 48,2). Weil am Wochenende oft weniger getestet wird und manche Daten nicht übermittelt werden, gibt es montags häufiger einen leichten Rückgang.

In 16 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegt die Corona-Inzidenz über 50. Am höchsten war sie am Montag (Stand: 16 Uhr) nach Angaben des Landesgesundheitsamts im Landkreis Rottweil. Hier seien innerhalb der vergangenen Woche 88,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemessen worden. Mit 25,2 war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Emmendingen am niedrigsten.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg binnen eines Tages um 343 auf 517.229. Inzwischen sind 10.447 Menschen an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit gestorben (plus 3). Als genesen gelten geschätzt 498.048 Infizierte, das waren 360 mehr als am Vortag.

82 Covid-19-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit auf Intensivtherapiestationen im Land, zwei mehr als am Tag zuvor. Damit seien gut drei Prozent der betreibbaren Intensivbetten im Land mit Covid-19-Erkrankten belegt. Die Krankenhausauslastung soll eine größere Rolle bei der Beurteilung der Corona-Lage spielen.

6.863.561 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 61,8 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt ist mit 64,1 Prozent höher. Als vollständig geimpft gelten in Baden-Württemberg 6.503.092 Menschen oder 58,6 Prozent (bundesweit: 59,0). Beim Impfstoff von "Johnson & Johnson" reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

Update: Montag, 23. August 2021, 17.40 Uhr

Inzidenz nur noch knapp unter der 50er-Marke

Heidelberg. (RNZ) Das sind die aktuellen Zahlen am Sonntagabend zur Pandemie-Entwicklung in Baden-Württemberg.

> In Heidelberg werden 8 Neu-Infektionen gemeldet und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 37,8.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 26 Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 54,0.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es am Sonntag 3 Neu-Infektionen und die Inzidenz liegt bei 33,4.

> In Mannheim wurden 9 Neu-Infektionen bekannt und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 56,0.

> In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter angestiegen. Die Zahl der gemeldeten neuen Infektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag am Sonntag (Stand: 16 Uhr) bei 48,2, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 46,6 gelegen, vor einer Woche bei 30,0.

Damit hält der bisherige Trend an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz hatte sich zuletzt innerhalb von nur zehn Tagen mehr als verdoppelt. Im Vergleich zum Vortrag verzeichnete die Behörde 329 neue Infektionsfälle. Damit haben sich nun seit Beginn der Pandemie 516.886 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus stieg nicht an und liegt weiter bei 10.444.

Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Rottweil mit 94,4 auf. Der Landkreis Emmendingen hat mit 24,0 die derzeit geringste Inzidenz.

Update: Sonntag, 22. August 2021, 18 Uhr

Stuttgart. (dpa-lsw) Das Corona-Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg nimmt weiter deutlich zu. Die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag am Samstag (Stand: 16 Uhr) mit 46,6 nur noch knapp unter der Marke von 50, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte.

Damit hält der bisherige Trend an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz hatte sich zuletzt innerhalb von nur zehn Tagen mehr als verdoppelt. Im Vergleich zum Vortrag verzeichnete die Behörde 1087 neue Infektionsfälle. Damit haben sich nun seit Beginn der Pandemie 516.557 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus korrigierte die Behörde nachträglich auf einen Todesfall weniger als zuvor berichtet auf nun 10.444.

Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Rottweil mit 90,1 auf. Die Infektionsrate liegt dort damit fast doppelt so hoch wie der landesweite Schnitt. Der Landkreis Emmendingen hat mit 18,0 die derzeit geringste Inzidenz.

> In Heidelberg wurden am Samstag 8 Neu-Infektionen gemeldet und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 34,1.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 63 Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 52,2.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 8 Neu-Infektionen gemeldet - die Inzidenz liegt bei 32,0.

> In Mannheim gab es bis Samstagnachmittag 31 Neu-Infektionen; die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 57,9.

Wieder mehr Erstimpfungen gegen Corona im Land

Lange ist die Impfbereitschaft in Baden-Württemberg zurückgegangen. Nun steigen die Zahlen wieder - was nicht zuletzt an der neuen Corona-Verordnung liegen könnte. Generell berichteten die Impfzentren, nehme die Zahl der Impfungen dort wieder etwas zu, teilte das Sozialministerium in Stuttgart mit. "Wir beobachten, dass diese Woche tageweise im Vergleich zur Vorwoche ein Anstieg erkennbar ist."

Am Montag wurden in Baden-Württemberg laut Gesundheitsministerium 10.430 Erstimpfungen verabreicht. Am Donnerstag waren es 12.607. Die Zahlen schwanken aber. Das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart merkt wieder steigendes Interesse. Der Anteil der Erstimpfungen nehme zu, erklärte Mark Dominik Alscher, der Medizinische Geschäftsführer. Vor allem mobile Impfangebote stießen auf große Nachfrage. Dort gebe es auch Schlangen.

Besonders gefragt sei der Impfstoff von Johnson & Johnson. Bei ihm reiche eine Spritze aus. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren gibt es in dieser Altersgruppe einen merklichen Anstieg der Interessenten. Hier werden inzwischen täglich deutlich über 200 junge Leute geimpft.

Im Landkreise Calw bekommen pro Woche etwa 1500 Personen einen Impfstoff verabreicht, wie eine Sprecherin mitteilte. In den vorangegangenen Wochen sei die Anzahl geringer gewesen. Durch den Einsatz des Impfmobils sei die Zahl aber gesteigert worden. Termine müssen keine vereinbart werden. "Es kommen Impflinge aller Altersgruppen, mit einer leichten Zunahme von Kindern und Jugendlichen." Es gebe wieder einen erkennbaren Anstieg an Erstimpfungen.

Im Impfzentrum Ulm/Alb-Donau ist das hingegen nicht der Fall. Hier werden durchschnittlich 250 Spritzen pro Tag vor Ort und dieselbe Anzahl noch einmal durch mobile Teams verabreicht, wie der Leiter der Einrichtung, Hagen Feucht, mitteilte. "Die Wochen zuvor waren ähnlich." Und im Landkreis Tuttlingen entscheiden sich den Angaben zufolge mehr Menschen für eine Impfung. Im Besonderen die Empfehlung der Stiko wirke sich positiv aus. Die Leute kommen einfach so vorbei. In der Hochphase seien in Tuttlingen am Tag über 1000 Menschen geimpft worden. Aktuell seien es zwischen 150 und 250 Personen am Tag, wie eine Sprecherin sagte.

Update: Samstag, 21. August 2021, 10.51 Uhr

Das ist die Corona-Lage am Freitag

Heidelberg. (RNZ), Diese Zahlen zur Corona-Lage meldet am Freitagabend das Landesgesundheitsamt:

> Im Neckar-Odenwald-Kreis sind 15 Neu-Infektionen bekannt geworden und die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 36,2.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 30 Neu-Infektionen dem LGA gemeldet und die Inzidenz liegt nun bei 49,1.

> In Heidelberg wurden 3 Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz liegt bei 34,7.

> In Mannheim gab es laut LGA 32 Neu-Infektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 55,7.

> In Baden-Württemberg hat sich die Corona-Inzidenz innerhalb von zehn Tagen mehr als verdoppelt. Am Freitag (Stand 16.00 Uhr) erreichte sie einen Wert von 42,2 Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, eineinhalb Wochen zuvor waren es noch 19,2 Neuinfektionen. Am Donnerstag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz 40,4 betragen. 9 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Wert von 50. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 81,1 im Landkreis Rottweil, am niedrigsten mit 17,4 im Landkreis Emmendingen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg binnen eines Tages um 844 auf 515 470. Inzwischen sind 10 445 Menschen an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit gestorben (plus 7). Als genesen gelten geschätzt 497 025 Infizierte, das waren 313 mehr als am Vortag.

Rund 61,6 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Als vollständig geimpft gelten den Daten zufolge in Baden-Württemberg 58,2 Prozent. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

Update: Freitag, 20. August 2021, 18.51 Uhr

Stuttgart. (dpa) Während in Bayern bereits die dritten Spritzen gegen das Coronavirus möglich sind, will Baden-Württemberg mit den sogenannten Auffrischungsimpfungen noch bis zum 1. September warten. Zudem sollen sich die Angebote wie von den Gesundheitsministern beschlossen auf Pflegeheime und besondere Personengruppen wie Hochbetagte und Pflegebedürftige beschränken, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag. Berechtigt sind Menschen, die bei der Erst- und Zweitimpfung zur Prioritätengruppe eins gehört haben.

Es gehe darum, vorrangig Menschen zu schützen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Impfschutz schneller wieder verlieren als andere, sagte der Sprecher. "Nach den bisherigen Erkenntnissen der Wissenschaft sind das insbesondere die genannten Risikogruppen." Daher kämen andere Gruppen zunächst auch nicht infrage für die Auffrischungen. "Es liegen bislang keine validen wissenschaftlichen Daten dazu vor, ob eine Auffrischimpfung auch bei jungen, immungesunden Personen zum jetzigen Zeitpunkt bereits einen zusätzlichen Nutzen bringen", ergänzte er.

Für die Drittimpfung sei es möglich, ab September "einfach mit Impfpass und Ausweis zu einem offenen Impfangebot der Impfzentren zu kommen", sagte der Sprecher. Die Spritze werde aber auch vom Hausarzt oder vom Betriebsarzt gesetzt. Zu den Hochbetagten in den Pflegeheimen sollen mobile Impfteams kommen, wie schon bei der Erst- und Zweitimpfung.

Die Auffrischungen werden vor allem für Alte, Pflegebedürftige und Vorerkrankte Menschen empfohlen - auch angesichts der rasch steigenden Zahl der Neuinfektionen in Baden-Württemberg.

Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg über 40

Die Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg hat die Marke von 40 überschritten. Stand Donnerstag (16.00 Uhr) wurden je 100.000 Einwohner 40,4 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen einer Woche registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Vortag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz 36,7 betragen.

7 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Wert von 50. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 67,9 im Landkreis Rottweil, am niedrigsten mit 14,4 im Landkreis Emmendingen.

In Heidelberg liegt mit 12 Neu-Infektionen jetzt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 37,8.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 63 Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz steigt auf 49,4.

In Mannheim wurden 25 Neu-Infektionen gemeldet und die Inzidenz liegt nun bei 56,0.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Inzidenz bei 30,6 - hier gab es 7 Neu-Infektionen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg binnen eines Tages um 978 auf 514.626. Inzwischen sind 10.438 Menschen an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit gestorben (plus 1). Als genesen gelten geschätzt 496.712 Infizierte, das waren 346 mehr als am Vortag.

6.820.085 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 61,4 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt bei 63,7 Prozent. Als vollständig geimpft gelten den Daten zufolge in Baden-Württemberg 6.438.687 Menschen oder 58,0 Prozent (bundesweit: 58,2). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

Update: Donnerstag, 19. August 2021, 19.41 Uhr

Corona-Inzidenz nimmt immer weiter zu

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das Landesgesundheitsamt veröffentlichte am heutigen Mittwoch (Stand: 16 Uhr) folgende Inzidenz- und Infektionszahlen:

> In Heidelberg gibt es 10 (Dienstag: 17) neue Fälle. Damit steigt die Inzidenz von 36,5 auf 37,8.

> Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 31 (73) Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt von 45,2 auf 44,9.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es 6 (9) Neuinfektion, die Inzidenz steigt von 28,5 auf 29,2.

> In Mannheim gibt es 23 (39) neue Corona-Infektionenen, die Inzidenz sinkt von 59,2 auf 56,3.

> In Baden-Württemberg wurden am Mittwoch insgestamt 966 (Dienstag: 1049) neue Infektionen registriert. Die Inzidenz liegt damit bei 36,7 (Dienstag: 33,5).

Über der 35er Schwelle liegen 18 Stadt- und Landkreise, weitere 22 haben die Marke noch nicht erreicht und 4 sind sogar über der nächsten Stufe von 50. Die höchste Inzidenz weißt die Stadt Baden-Baden auf (65,2), am wenigsten neue Infektionen wurden im Hohenlohekreis (16,0) registriert. In Baden-Württemberg gibt es 44 Stadt- und Landkreise.

Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Toten liegt nun bei 10.437. In intensivmedizinischer Behandlung waren zuletzt 61 Covid-19-Patienten, von denen 31 invasiv beatmet wurden. Insgesamt sind derzeit 2009 von betreibbaren 2349 Intensivbetten (85,5 Prozent) belegt.

Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

Gipfel warnt: immer mehr psychisch belastete Kinder und Jugendliche

Weil Psychiater zum Beginn des neuen Schuljahres mit einer großen Zahl an psychisch belasteten Kindern rechnen, sollen junge Menschen mehr Möglichkeiten für eine Behandlung erhalten. Darauf haben sich am Mittwoch die rund 50 Teilnehmer eines digitalen Fachgipfels zur psychischen Situation von Kindern und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie geeinigt. Nach Angaben von Sozialminister Manne Lucha, der die Experten, Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit und Betroffenenverbände eingeladen hatte, soll eine Arbeitsgruppe Vorschläge zusammenstellen. Genaue Zielvorgaben nannte Lucha nicht.

"Die psychische Situation vieler Kinder und Jugendlicher hat sich durch die Pandemie erheblich verschlechtert", sagte der Grünen-Minister am Abend. "Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der Krise." Er rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Betroffenen: "Es steht zu befürchten, dass wir heute erst die Spitze des Eisbergs sehen", sagte er.

Nach Angaben des Sozialministeriums sind die Kapazitäten im voll- und teilstationären Bereich stetig aufgebaut worden. Die Zahl der vollstationären Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sei zwischen 2015 und 2021 um 16 Prozent gestiegen, im teilstationären Bereich gar um 40 Prozent. Der Städtetag Baden-Württemberg kritisiert allerdings, es gebe schon jetzt nicht genügend Plätze.

Nach einer vor einem Jahr veröffentlichten Mannheimer Studie waren während der ersten Phase der Corona-Krise 57 Prozent von 666 befragten 16- bis 25-Jährigen belastet, 38 Prozent mittel bis schwer. Der Umgang mit der Isolation von Freunden und Verwandten sei ausschlaggebend für den Grad der Belastung, so das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) im August vergangenen Jahres. Mit zunehmendem Grad der sozialen Isolation wachse das Risiko einer psychischen Belastung. Laut ZI ist die Online-Befragung (7. bis 16. Mai 2020) für Deutschland repräsentativ.

Land will genauere Impfquote und erhebt eigene Daten mit Umfragen

Mit eigenen Umfragen will die Landesregierung herausfinden, wie groß die Gruppe der harten Impfgegner in Baden-Württemberg ist. Die Zahl der Menschen, die sich auf keinen Fall impfen lassen möchten, könne derzeit nur vermutet werden, sagte der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl, dem "Südkurier" und der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag). "Wir wissen aber nicht, ob es fünf Prozent, zehn Prozent oder 15 Prozent sind." Die Landesregierung werde daher repräsentative Meinungsumfragen in Auftrag geben, um ein konkretes Bild über die Impfbereitschaft zu erhalten. Das bestätigte auch ein Sprecher des Sozialministeriums am Mittwochabend.

"Wir beobachten seit einiger Zeit eine Diskrepanz zwischen den Daten, die wir über das Reporting aus Berlin bekommen - also die RKI-Zahlen - einerseits, und den Daten aus der anderen Erkenntnisquelle, den repräsentativen Umfragen, die auf Bundesebene durchgeführt werden", sagte Lahl den Zeitungen. Die Abweichung zwischen diesen Quellen liege bei den Erstimpfungen bei etwa zehn Prozent.

Es sei aber eine zentrale Frage, wo die Impfbereitschaft ende. "Es macht ja keinen Sinn, wenn wir diese Leute nach dem Motto ansprechen: Lasst euch impfen, wenn die Impfbereitschaft nur bei 90 Prozent liegt. Dann sind 90 Prozent eben unsere Zielzahl", sagte Lahl. Bereits in der kommenden Woche soll die erste Erhebung im Land zur Impfbereitschaft stattfinden.

Eine zentrale Erfassung der Impfungen durch eine Stelle gibt es in Baden-Württemberg nicht. Es wird nicht nur an den Impfzentren, in den Praxen und Betrieben geimpft, sondern auch durch mobile Impfteams und zunehmend bei niederschwelligen Impfangeboten. Die Daten über Impfungen und geimpfte Personen müssen erfasst und an das Robert Koch-Institut (RKI) weitergeleitet werden, das wiederum die Meldungen erfasst und im Impfmonitoring gegliedert nach Bundesländern, Altersgruppen sowie Erst- und Zweitimpfungen veröffentlicht. An der Stimmigkeit dieser Zahlen hatte es zuletzt bundesweit Zweifel und Kritik gegeben.

Laut Impfmonitoring des RKI liegt die Impfquote in Baden-Württemberg (Stand 17. August) bei den Erstimpfungen bei 61,3 Prozent der Bevölkerung, 57,8 Prozent sind bereits vollständig geimpft.

Dehoga und Clubs begrüßen möglichen Wegfall der Maskenpflicht

Club-Betreiber und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband BW (Dehoga) haben die Möglichkeiten zum Wegfall der coronabedingten Maskenpflicht in den Clubs in Baden-Württemberg begrüßt. Die nun getroffene Einigung biete eine echte Öffnungsperspektive, sagte Daniel Ohl, Geschäftsführer Dehoga BW, am Mittwoch. Ein Sprecher der Interessengemeinschaft Clubkultur BW teilte mit, der Wille der Landesregierung, wieder ein lebendiges Nachtleben in Baden-Württemberg zu ermöglichen, sei deutlich zu spüren.

Zahlreiche Club-Betreiber hatten zuvor kritisiert, dass durch die Maskenpflicht in den Innenräumen das "Club-Feeling" verloren ginge und Gäste deshalb ausblieben. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend nach einem Gespräch mit Vertretern der Club-Branche angekündigt hat, soll die Maskenpflicht in Clubs und Diskotheken unter Umständen künftig wegfallen können.

Voraussetzung soll ein musterhaftes Hygienekonzept für alle Clubs im Land sein. Zudem sollen Clubs ein Lüftungskonzept vorweisen. Wo die Luftwechselrate gewährleistet sei, sollen Geimpfte, Genesene oder Gäste mit einem negativen PCR-Test die Masken auf der Tanzfläche und im Sitzbereich ablegen dürfen, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Zudem dürfen diese Clubs dann unter Vollauslastung öffnen. Clubs ohne ausreichendes Lüftungskonzept sollen für den Wegfall der Maskenpflicht nur Geimpfte und Genesene einlassen dürfen, Getestete blieben außen vor.

Die nun vereinbarten Hygiene- und Lüftungskonzepte müssen nach Angaben von Dehoga und der IG Clubkultur erst erstellt werden. Ein Sprecher der IG Clubkultur sagte, er rechne damit, dass bis Ende August die ersten Clubs im Land ohne Maskenpflicht Gäste empfangen werden.

Seit diesem Montag dürfen Clubs in Baden-Württemberg wieder geimpfte und genesene Gäste empfangen. Alternativ können Feiernde auch einen negativen PCR-Test vorlegen. In den Innenräumen besteht bislang Maskenpflicht.

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 20.30 Uhr

Infektionszahlen in der Region steigen

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das Landesgesundheitsamt veröffentlichte am heutigen Dienstag folgende Inzidenz- und Infektionszahlen:

> In Heidelberg gibt es 17 (Vortag: 3) neue Fälle, die Inzidenz steigt von 31 auf 36,5.

> Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 73 (10) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt von 39,6 auf 45,2.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es 9 (1) Neuinfektion, die Inzidenz steigt von 25,1 auf 28,5.

> In Mannheim gibt es 39 (13) neue Corona-Infektionenen, die Inzidenz steigt von 54,7 auf 59,2.

> In Baden-Württemberg wurden insgestamt 1049 (217) neue Infektionen registriert. Die Inzidenz liegt bei 33,5 (Montag: 29,7).

Update: Dienstag, 17. August 2021, 17.33 Uhr

So begründet das Ministerium Ausnahmen für Geimpfte

Stuttgart. (dpa) Das Gesundheitsministerium hat die Ausnahmen von der Testpflicht für Geimpfte und Genesene mit dem geringeren Einfluss dieser Menschen auf das Corona-Infektionsgeschehen begründet. Hintergrund für diese Ausnahme von der Testpflicht sei, dass für immunisierte Personen zwar ein Restrisiko für die Infektion mit SARS-CoV-2 und der Übertragung des Erregers bestehe, jedoch von keinem relevanten Beitrag zum epidemiologischen Geschehen auszugehen sei, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag in Stuttgart mit.

Entsprechende Erleichterungen und Ausnahmen für Geimpfte und Genesene seien zudem durch den Bund geregelt. Um dem bestehenden Restrisiko zu begegnen, das von Geimpften und Genesenen ausgehe, gebe es zudem die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen.

Seit diesem Montag genießen Geimpfte und Genesene unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen in Baden-Württemberg wieder größere Freiheiten und sind weitgehend von der Testpflicht befreit. Ungeimpfte und Nicht-Genesene müssen dagegen wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen.

Update: Dienstag, 17. August 2021, 16.41 Uhr

Wieder mehr Corona-Impfungen in Baden-Württemberg

Stuttgart. (dpa) In Baden-Württemberg lassen sich wieder mehr Menschen gegen Corona impfen. Man beobachte aktuell landesweit eine Zunahme bei den Erstimpfungen, wenn auch weiterhin auf niedrigem Niveau, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart am Dienstag mit. Seit der Ankündigung zur neuen Corona-Verordnung habe sich die Zahl der Erstimpfungen in Baden-Württemberg von täglich rund 5000 in den vergangenen Wochen auf rund 8000 Erstimpfungen am Montag erhöht, so der Sprecher.

Die Landesregierung hatte Anfang August eine neue Corona-Verordnung angekündigt. In der vorigen Woche war dann bekannt geworden, dass es für Geimpfte und Genese kaum noch Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens geben soll. Laut den seit diesem Montag geltenden neuen Regeln genießen Geimpfte und Genesene unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen wieder größere Freiheiten. Ungeimpfte und Nicht-Genesene müssen dagegen wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen.

In Baden-Württemberg sind bislang rund 6,79 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft, 6,39 Millionen Menschen gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstag (Stand: 8 Uhr) als vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 61,2 Prozent bei den Erstimpfungen. 57,6 Prozent der Menschen sind vollständig geimpft.

Update: Dienstag, 17. August 2021, 12.59 Uhr

Inzidenz in Heidelberg steigt leicht

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das Landesgesundheitsamt veröffentlichte am heutigen Montag folgende Inzidenz- und Infektionszahlen:

> In Heidelberg gibt es 3 (Sonntag: 2) neue Fälle, die Inzidenz steigt von 30,3 auf 31,0.

> Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 10 (17) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt von 38,8 auf 39,6.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es eine (0) Neuinfektion, die Inzidenz steigt von 24,4 auf 25,1.

> In Mannheim gibt es 13 (17) neue Corona-Infektionenen, die Inzidenz sinkt von 59,1 auf 54,7.

> In Baden-Württemberg wurden insgestamt 217 (157) neue Infektionen registriert. Die Inzidenz liegt bei 29,7 (Sonntag: 30,0).

17 Prozent der Intensivbetten frei

Gut jedes sechste Intensivbett in Baden-Württemberg ist im Moment verfügbar. In Zahlen sind das 408 der 2357 betreibbaren Betten beziehungsweise 17,3 Prozent, wie das Landesgesundheitsamt am Montag unter Berufung auf das sogenannte Divi-Intensivregister mitteilte. Der Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Er soll eine größere Rolle bei der Analyse der Corona-Lage spielen. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 217 auf 511. 637 (Stand: Montag, 16 Uhr). Inzwischen sind 10.437 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben, das war einer mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 495 766 Infizierte (plus 223). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank binnen eines Tages minimal von 30,0 auf 29,7. Eine Woche zuvor hatte sie 17,3 betragen.

Keiner der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegt noch im einstelligen Bereich. Am niedrigsten ist die Inzidenz mit 12,6 im Landkreis Emmendingen. In Mannheim ist sie mit 54,7 am höchsten.

6.775.584 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 61,0 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt bei 63,2 Prozent. Als vollständig geimpft gelten den Daten zufolge in Baden-Württemberg 6.361.666 Menschen oder 57,3 Prozent (bundesweit: 57,2). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 147.928 Fälle mit Hinweisen auf "besorgniserregende Varianten" übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Es dominiert die als hoch ansteckend geltende Delta-Variante.

Update: Montag, 16. August 2021, 17.45 Uhr

Doch keine Maskenpflicht in Clubs?

Feiernde müssen vielleicht doch keine Masken in Clubs und Diskotheken tragen. Das Sozialministerium teilte am Montag in Stuttgart mit, dass für Innenräume laut der Corona-Verordnung zwar grundsätzlich eine Maskenpflicht gelte. Allerdings würden in der Begründung der Verordnung, die am Dienstag veröffentlicht werden solle, Details zu Ausnahmen aufgenommen. "Da in Clubs die 3G-Regel durch einen verpflichtenden PCR-Test verschärft ist, könnte hier unter Umständen von der Maskenpflicht auf der Tanzfläche Abstand genommen werden", teilte eine Behördensprecherin mit.

Außerdem hätten Club-Betreiber von sich aus angeboten, künftig nur noch Geimpfte oder Genesene einzulassen und dafür die Auslastung etwas herunterzufahren. "Wir werden den Clubs für diese Woche noch Gespräche anbieten und sind zuversichtlich, dass wir hier zu einer sicheren, guten Lösung kommen", sagte die Sprecherin weiter.

Lucha begrüßt Votum der Impfkommission zu Kinder-Impfungen

Landesgesundheitsminister Manne Lucha hat es begrüßt, dass sich die Ständige Impfkommission (Stiko) nun für Corona-Impfungen für alle Kinder ab 12 Jahren ausgesprochen hat. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Impfung auch für die 12- bis 17-Jährigen eine große Chance ist", sagte der Grünen-Politiker am Montag in Stuttgart. Im Moment liege die Impfquote für Erstimpfungen in dieser Gruppe in Baden-Württemberg bei 23,9 Prozent.

Die Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren werde nun grundsätzlich in allen Impfzentren möglich sein. Dort seien bereits Impfungen in der Regel ohne Termin und bei vielen Vor-Ort-Impfaktionen auch direkt im eigenen Stadtteil, am Freibad oder beim Einkaufen möglich. Auch viele Haus- und Kinderärzte böten bereits Impfungen auch für diese Gruppe an. Lucha geht davon aus, dass dies nach der neuen Empfehlung noch deutlich mehr niedergelassene Ärzte tun werden. Ob zusätzlich zu den vorhandenen Impfangeboten nach dem Schulstart Mitte September noch spezielle Impfaktionen an und mit Schulen oder andere Impfaktionen speziell für 12- bis 17-Jährige notwendig sein werden, werde geprüft in Abstimmung mit dem Kultusministerium.

Die Stiko hatte am Montag mitgeteilt, "dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen". Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor, Änderungen sind in einem Abstimmungsverfahren mit Ländern und Fachkreisen noch möglich.

Das unabhängige Gremium empfahl Impfungen bei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren bisher nur bei höherem Risiko für schwere Corona-Verläufe etwa wegen Erkrankungen wie Diabetes - Impfungen sind laut Stiko aber schon jetzt mit ärztlicher Aufklärung und als individuelle Entscheidung von Kindern und Eltern möglich.

SPD fordert Schulimpfungen für Kinder ab 12 Jahren

Nach dem neuen Votum zu Corona-Impfungen für alle Kinder ab 12 Jahren fordert die SPD Schulimpfungen. Mobile Impfteams müssten großflächig und auch an den Schulen eingesetzt werden und Termine anbieten, schlug SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Montag in Stuttgart vor. "Der Impfstoff muss dorthin, wo sich Kinder und Jugendliche tummeln: an die Schulen", sagte er. Die Landesregierung müsse dafür sorgen, dass allen Schülerinnen und Schüler im Land umgehend eine Covid-19-Impfung angeboten werde.

Die unabhängige Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Montag mitgeteilt, "dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen". Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor, Änderungen sind in einem Abstimmungsverfahren mit Ländern und Fachkreisen noch möglich. Die Stiko empfahl Impfungen bei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren bisher nur bei höherem Risiko für schwere Corona-Verläufe. Impfungen sind laut Stiko aber schon jetzt mit ärztlicher Aufklärung und als individuelle Entscheidung von Kindern und Eltern möglich.

Neue Corona-Verordnung bringt viele Lockerungen für Geimpfte

Viele Bereiche des öffentlichen Lebens in Baden-Württemberg stehen von diesem Montag an nur noch Menschen offen, die entweder von einer Corona-Infektion genesen, gegen das Virus geimpft oder aktuell negativ getestet sind. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung hervor, die das Staatsministerium in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart veröffentlichte. Damit ist klar: Für vollständig geimpfte und genesene Menschen werden die Corona-Beschränkungen in Baden-Württemberg inzidenzunabhängig weitgehend aufgehoben, die Maskenpflicht bleibt allerdings vielerorts bestehen.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in Zukunft in zahlreichen Bereichen einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Das gilt unter anderem für Besuche in Krankenhäusern, Altenheimen, Museen, Hotels, Fitnessstudios, bei Ausstellungen, beim Friseur sowie etwa bei Restaurantbesuchen in Innenräumen. Ausgenommen von der Testpflicht sind unter anderem noch nicht eingeschulte Kinder. Schüler müssen nach Regierungsangaben ebenfalls keine separaten Tests vorweisen, sofern sie schon in ihrer Schule einer regelmäßigen Corona-Testung unterliegen. Ein entsprechender Nachweis müsse allerdings erbracht werden.

All diese Regeln werden unabhängig von der bisher in vielen Bereichen maßgeblichen Sieben-Tage-Inzidenz einzelner Stadt- oder Landkreise angewendet und gelten für ganz Baden-Württemberg. Für ungeimpfte und nicht genesene Gäste von Clubs und Diskotheken ist kein Antigen-Schnelltest ausreichend, sondern hier muss im Vorfeld sogar ein negativer PCR-Test gemacht werden, der beim Eintritt maximal 48 Stunden alt sein darf und vergleichsweise teuer ist.

Bisherige Kontaktbeschränkungen und Regelungen für private Feiern und Veranstaltungen werden komplett aufgehoben. Anderswo bleibt - auch für Geimpfte und Genesene - die Maskenpflicht in ihrer jetzigen Form erhalten. Sie gilt etwa im öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel, in Hotels, Büchereien, bei den allermeisten nicht-privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie beispielsweise auch am Arbeitsort, sofern hier ein Abstand von 1,50 Metern zum Nebenmann oder zur Nebenfrau nicht dauerhaft eingehalten werden kann. In der Schule gilt nach den Sommerferien ab dem 13. September für zunächst zwei Wochen ebenfalls eine generelle Maskenpflicht im Unterricht.

Großveranstaltungen wie Theater- und Konzertaufführungen, Stadt- und Volksfeste, Festivals oder Sportevents sind prinzipiell unter Vollauslastung möglich, wenn nicht mehr als 5000 Menschen teilnehmen. Geht die Besucherzahl darüber hinaus, dürfen die zur Verfügung stehenden Plätze nur noch zur Hälfte besetzt werden - bis zu einer Grenze von maximal 25.000 Menschen. Finden die Events im Freien mit weniger als 5000 Menschen statt und unter der Prämisse, dass immer ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann, verlangt das Land von Ungeimpften und Nicht-Genesenen keinen Test.

Allerdings hatten zuletzt mehrere Veranstalter schon schärfere Maßnahmen angekündigt. Einige wollen beispielsweise nur Geimpfte und Genesene reinlassen oder Nicht-Geimpften allenfalls ein kleineres Kontingent an Tickets zur Verfügung stellen. Die Veranstalter können in der Regel so vorgehen, weil sie über das Hausrecht verfügen.

Die grün-schwarze Landesregierung teilte mit, man behalte sich zusätzliche Maßnahmen vor, wenn das Ausbruchsgeschehen sich verstärke und eine "Überlastung des Gesundheitswesens" drohe. Dazu werde man neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Auslastung der Intensivbetten, die Impfquote und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe fortlaufend beobachten.

Die Antigen-Schnelltests sollen noch bis zum 11. Oktober vom Steuerzahler finanziert werden, anschließend müssen die Bürger dafür selbst zahlen. Auch hier gibt es einige Ausnahmen - etwa für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt – darunter Schwangere sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. PCR-Tests, die für Discos und Clubs gebraucht werden, sind in der Regel schon jetzt kostenpflichtig und nochmals deutlich teurer.

Update: Montag, 16. August 2021, 15.30 Uhr

Inzidenzzahlen bleiben stabil

Das Landesgesundheitsamt berichtet fernen am Sonntag von folgenden Inzidenz- und Infektionszahlen:

> In Heidelberg gibt es zwei neue Fälle, die Inzidenz steigt von 29,1 auf 30,3.

> Im Rhein-Neckar-Kreis klettert die Inzidenz von 36,8 auf 38,8. Dafür verantwortlich sind 17 Neuinfektionen.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es keine neuen Fälle, die Inzidenz sinkt von 25,8 auf 24,4.

> In Mannheim steigt die Inzidenz von 56,7 auf 59,1. Es gibt 17 neue Corona-Infektionenen.

> In Baden-Württemberg wurden insgestamt 157 neue Infektionen registriert. Die Inzidenz liegt bei 30,0, am Vortag hatte sie noch 29,3 betragen.

Über der 35er-Schwelle liegen demnach die Stadtkreise Mannheim (59,2), Pforzheim (40,5) Baden-Baden (38,1), Heilbronn (37,1) und Esslingen (35,5), der Main-Tauber-Kreis (40,0) und der Schwarzwald-Baar-Kreis (35,8), die Landkreise Lörrach (38,9) und Breisgau-Hochschwarzwald (37,6) sowie der Rhein-Neckar-Kreis (38,8). in Baden-Württemberg gibt es 44 Stadt- und Landkreise.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 157 auf 511.420, die der Toten im Zusammenhang mit dem Virus betrug unverändert 10.436. In intensivmedizinischer Behandlung waren zuletzt 54 Covid-19-Patienten, von denen 25 invasiv beatmet wurden.

2002 Intensivbetten von betreibbaren 2368 Betten (84,5 Prozent) waren nach Zahlen vom Freitag belegt. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

Update: Sonntag, 15. August 2021, 14.10 Uhr

Inzidenzen steigen, am stärksten im Neckar-Odenwald-Kreis

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldet folgende Inzidenz- und Infektionsszahlen für unsere Region:

> In Heidelberg gibt es demnach neu neue Infektionen. Die Inzidenz steigt wieder auf das Niveau des Donnerstag und liegt aktuell bei 29,1 (Freitag: 27,2).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 45 neue Corona-Fälle registriert. Die Inzidenz steigt deshal von 32,8 auf 36,8.

> Das LGA meldet 17 neue Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Auswirkung auf die Inzidenz: Sie steigt recht massiv von 16,0 auf 25,8.

> In Mannheim gibt es 23 neue Fälle. Die Inzidenz liegt hier aktuell bei 56,7 (Vortag: 53,4).

> Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg 737 Neuinfektionen am Samstag und einen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Inzidenz im Land liegt bei 29,3 und damit fast vier Punkte höher als am Freitag. Am Vortag hatte der Wert noch 25,5 betragen.

Über der 35er-Schwelle liegen demnach die Stadtkreise Mannheim (56,7), Pforzheim (40,5) und Baden-Baden (38,1), der Main-Tauber-Kreis (40,0), die Landkreise Lörrach (38,9) und Breisgau-Hochschwarzwald (36,4) sowie der Rhein-Neckar-Kreis (36,8). in Baden-Württemberg gibt es 44 Stadt- und Landkreise.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 737 auf 511.263, die der Toten um einen auf 10.436. In intensivmedizinischer Behandlung waren zuletzt 54 Covid-19-Patienten, von denen 25 invasiv beatmet wurden.

2002 Intensivbetten von betreibbaren 2368 Betten (84,5 Prozent) waren nach Zahlen vom Freitag belegt. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

Update: Samstag, 14. August 2021, 17.05 Uhr

Inzidenz in Mannheim nun über 50

Stuttgart. (RNZ/dpa) Das Landesgesundheitsamt (LGA) gab am Freitagnachmittag die folgenden Inzidenz- und Fallzahlen für die Region bekannt:

> In Heidelberg gibt es 7 neue Infektionen (gestriger Donnerstag: 12). Die Inzidenz sinkt damit wieder auf 27,2 (29,1).

> Im Rhein-Neckar-Kreis gab es 31 (38) neue Corona-Fälle. Die Inzidenz steigt damit auf 32,8 (31,2).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis sind 6 (5) Neuinfektionen bekannt geworden. Die Inzidenz steigt auf 16,0 (13,2).

> Für Mannheim wurden am Freitag 34 (28) neue Fälle gemeldet. Damit steigt die Inzidenz über die 50er-Marke und liegt nun bei 53,4 (46,4). Zuvor lag der Wert bereits drei Tage in Folge über der 35er-Marke.

> In Baden-Württemberg insgesamt gibt es 547 (599) neue Infektionen am Freitag. Die Inzidenz im Land beträgt 25,5 (23,7). Die Zahl der Corona-Toten liegt bei 10.435. Das heißt, seit dem Vortag gab es einen weiteren Todesfall. Als genesen gelten geschätzt 495.054 Menschen.

54 Covid-19-Patienten sind in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung. 25 von ihnen (46,3 Prozent) werden invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2002 Intensivbetten von betreibbaren 2368 Betten (84,5 Prozent) belegt. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

Über der 35er-Inzidenz-Schwelle liegen von den 44 Stadt- und Landkreisen nun neben Mannheim (53,4), auch noch der Main-Tauber-Kreis (39,3) und der Landkreis Lörrach (35,4).

PCR-Testpflicht kommt nur für Clubs und Diskotheken

Im Kampf gegen Corona soll in Baden-Württemberg künftig nur in Clubs und Diskotheken ein PCR-Test verpflichtend sein. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. In allen anderen Bereichen wie etwa der Kultur, der Gastronomie und Friseurläden soll ein Antigen-Schnelltest ausreichen.

Update: Freitag, 13. August 2021, 18.15 Uhr

Impfstoff von Johnson & Johnson ist in Baden-Württemberg weiterhin gefragt

Stuttgart, (dpa-lsw) Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson wird in Baden-Württemberg trotz der größeren Beliebtheit anderer Impfstoffe weiter nachgefragt. So wurden in den vergangenen sieben Tagen täglich zwischen 900 und 2000 Dosen des Impfstoffs geimpft, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart am Freitag bekannt gab.

In Schleswig-Holstein hatte das Gesundheitsministerium am Freitag gar verkündet, dass es weitere 5000 Dosen Johnson & Johnson beim Bund bestellt habe, da sich aktuell keine Dosen des Impfstoffs mehr in den Lagern des Landes befänden. Impfzentren und mobile Impfteams würden das Präparat weiterhin nachfragen, hieß es.

In Baden-Württemberg sei noch ausreichend Vorrat des Impfstoffs von Johnson & Johnson vorhanden, erklärte der Sprecher. Bei Bedarf könne man wöchentlich nachbestellen. Die Impfkampagne in Baden-Württemberg hat nach Angaben des Sprechers zuletzt wieder etwas an Fahrt aufgenommen. In den vergangenen beiden Tagen sei die Zahl der Erstimpfungen wieder leicht gestiegen.

Rund 6,75 Millionen Menschen in Baden-Württemberg sind mittlerweile mindestens einmal geimpft. Im Vergleich zum Vortag kamen zuletzt 11.685 Erstimpfungen hinzu, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts von Freitag hervorgeht (Stand: 8 Uhr). Die Anteil der vollständig Geimpften an der Bevölkerung beträgt 56,9 Prozent.

Update: Freitag, 13. August 2021, 14.53 Uhr

Inzidenz in Heidelberg steigt auf 29,1

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt am Donnerstag folgenden Inzidenz- und Fallzahlen für die Region bekannt:

> In Heidelberg gibt es demnach 12 neue Infektionen (Vortag: 10). Die Inzidenz steigt entsprechend von 25,4 auf 29,1.

> 38 neue Corona-Fälle (32) meldet das LGA im Rhein-Neckar-Kreis. Die Inzidenz beträgt hier nun 31,2 (Mittwoch: 29,4).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis sind 5 (8) Neuinfektionen bekannt geworden. Die Auswirkung auf die Inzidenz: Sie steigt von 12,5 auf 13,2.

> Für Mannheim meldet das LGA eine Inzidenz von 46,4 (41,5). Hier gibt es 28 (32) neue Fälle. Damit liegt der Wert in der Stadt am dritten Tag infolge über der 35er-Marke.

> In Baden-Württemberg insgesamt gibt es 599 (644) neue Infektionen am Donnerstag. Die Inzidenz im Land beträgt 23,7 (21,4).

Land fährt Impfzentren zurück und setzt weiter auf Impfteams

Stuttgart. (dpa-lsw) Das Land streicht Schritt für Schritt seine Impfstellen zusammen und konzentriert die Termine auf die Kreisimpfzentren und den Einsatz von insgesamt 18 mobilen Teams. Während die acht noch geöffneten Zentralen Impfzentren (ZIZ) am Sonntag (15.8.) die letzten Spritzen setzen, sollen die Zentren auf Kreisebene bis Ende September betrieben werden. Die Gesundheitsminister der Bundesländer hatten sich Ende Mai darauf verständigt, im Herbst den Betrieb der Impfzentren zurückzufahren.

"So können wir allen bisher noch nicht Geimpften bis Ende September weiterhin ein einfach zugängliches Impfangebot machen", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart. Das sei auch mit Vor-Ort-Impfaktionen im Stadtteil, auf dem Supermarktparkplatz oder bei Freizeiteinrichtungen möglich.

Seit dem 27. Dezember sind nach Angaben des Ministeriums mehr als 7,5 Millionen Impfungen von den ZIZ übernommen worden. Zudem können sich Menschen in Baden-Württemberg bei niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten impfen lassen. Bisher haben mehr als 60 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg mindestens eine erste Impfung erhalten. Über einen vollständigen Schutz verfügen über 56 Prozent.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 18.57 Uhr

Clubs freuen sich über Wegfall der Inzidenz-Grenzen

Stuttgart. (dpa/lsw) Die gebeutelte Clubszene im Land freut sich auf den Wegfall der Corona-Beschränkungen ab Montag. Nun habe man endlich eine langfristige Perspektive, die wirtschaftlich tragbar sei, sagte Simon Waldenspuhl von der Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch die geplante Verschärfung der sogenannten 3G-Regel hinterlasse ein gutes Gefühl, weil man seine Gäste nicht gesundheitlich gefährden wolle.

Ab Montag müssen Ungeimpfte für den Besuch von Clubs und Diskotheken einen PCR-Test vorweisen, den sie auch selbst bezahlen müssen. Das schaffe vielleicht einen Anreiz, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen, sagte Waldenspuhl. Der damit verbundene Kontrollaufwand sei zudem überschaubar. "Die Türsteher sind ja eh da", sagte der Veranstaltungskaufmann. "Ob wir nur den Ausweis kontrollieren oder auch noch ein Impf- oder Testzertifikat, macht keinen Unterschied."

Auch das Gastgewerbe in Baden-Württemberg begrüßt die geplante Abkehr von den Inzidenzwerten. Allerdings betrachte man die kurzfristige Einführung der sogenannten 3G-Regel mit Sorge, sagte der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg, Daniel Ohl, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Vorschrift, nach der Gäste entweder geimpft, genesen oder getestet sein müssten, habe sich bereits in der Vergangenheit als Umsatzbremse erwiesen und spontane Besuche der Gastronomie verhindert.

Es könne zudem Probleme mit der Akzeptanz der 3-G-Regel geben, weil gerade im ländlichen Raum nicht ausreichend Testmöglichkeiten vorhanden seien, sagte Ohl. Auch die kurzfristige Umsetzung der Kontrollen stelle eine Herausforderung für die Gastronomie dar. Es sei unklar, ob die vorgeschriebenen Abstände der Tische in den Restaurants nach wie vor einzuhalten seien und ob etwa die Gäste weiterhin auf dem Weg zum Tisch Maske tragen müssen. Grundsätzlich sei aber positiv, dass es keinen weiteren Lockdown geben solle.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 11.24 Uhr

Inzidenz-Zahlen steigen in der gesamten Region

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt am Mittwoch folgenden Inzidenz- und Fallzahlen für die Region bekannt:

> In Heidelberg gibt es demnach zehn neue Infektionen. Die Inzidenz steigt entsprechend von 23,5 auf 25,4.

> 32 neue Corona-Fälle meldet das LGA im Rhein-Neckar-Kreis. Die Inzidenz beträgt hier nun 29,4 (Dienstag: 26,6).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis sind acht Neuinfektionen bekannt geworden. Die Auswirkung auf die Inzidenz: Sie steigt von 9,1 auf 12,5.

> Für Mannheim meldet das LGA eine Inzidenz von 41,5 (Vortag: 37,3). Hier gibt es 32 neue Fälle. Damit liegt der Wert in der Stadt am zweiten Tag infolge über der 35er-Marke.

> In Baden-Württemberg insgesamt gibt es 644 neue Infektionen am Mittwoch. Eine Person ist in Zusammenhang mit Corona verstorben. Die Inzidenz im Land beträgt 21,4. Nur der Landkreis Emmendingen liegt im einstelligen Bereich (9,0). in Baden-Württemberg gibt es 44 Stadt- und Landkreise. Über der 35er-Schwelle liegen der Stadtkreis Mannheim (41,5) und der Landkreis Lörrach (36,7).

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 644 auf 509.380. Inzwischen sind 10.434 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben, das war einer mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 494.587 Infizierte (plus 285).

Insgesamt sind derzeit 2006 Intensivbetten von betreibbaren 2363 Betten (76,1 Prozent) belegt. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

Inzidenz spielt im Alltag ab Montag keine Rolle mehr

Ab kommenden Montag dürfen alle Menschen in Baden-Württemberg unabhängig von der Inzidenz wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen - vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet. In der neuen Corona-Verordnung, die bereits am 16. August in Kraft treten soll, soll die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr als ordnungspolitisches Instrument auftauchen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. "Wir machen alles möglich für Geimpfte", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt geht es darum, den Menschen Freiheitsrechte zurückzugeben." Die Pläne seien mit dem Staatsministerium abgestimmt.

Das bedeutet: Auch falls die Inzidenz Ende August in den dreistelligen Bereich schießen sollte, plant das Land keine Einschränkungen mehr - sofern die Krankenhäuser dann noch genug Kapazitäten für Corona-Patienten haben. Die Regierung sieht vor, dass es bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich sowie in Clubs und Diskotheken keine Personenobergrenze mehr geben soll, die Einrichtungen könnten unter Vollauslastung öffnen. Wer allerdings nicht geimpft und genesen ist, muss einen PCR-Test vorweisen können. Den müssen die Ungeimpften ab Montag bereits selbst zahlen, das Gesundheitsministerium nannte Beträge von 30 bis 50 Euro für einen Test. Bei der Innen-Gastro, bei Friseuren und körpernahen Dienstleistern soll ein Antigenschnelltest ausreichen. Diese seien erst ab Mitte Oktober kostenpflichtig, sagte die Sprecherin.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) appellierte nochmal an die Menschen, sich impfen zu lassen. "Je mehr Menschen einen Impfschutz haben, desto entspannter wird unser aller Leben sein", sagte er der dpa. "Sie schützen nicht nur sich, sondern andere. Und Sie schützen vor allem das Gesundheitssystem vor Überlastung. Wir wollen und wir werden den Menschen ihre Freiheitsrechte zurückgeben." Dennoch sei die Pandemie nicht vorbei.

Die Inzidenz werde zwar ordnungspolitisch keine Rolle mehr spielen in der nächsten Verordnung, das Land werde sich vom bisherigen Stufenkonzept verabschieden, sagte Lucha. "Dennoch werden wir künftig neue Parameter definieren, die zur Beurteilung der Lage dienen sollen." So soll für die nächste Verordnung ab Mitte September ein Modell erarbeitet werden, das neben der Inzidenz die Hospitalisierung und die Auslastung der Intensivkapazitäten berücksichtigt. Damit wolle man vor die Lage kommen, sagte die Sprecherin.

Gesundheitsminister Lucha zufolge retteten Impfungen schon Tausende Leben

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus hat nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsministers Manne Lucha (Grüne) allein in Baden-Württemberg geschätzt rund 5000 Todesfälle verhindert. Lucha bezog sich am Mittwochmorgen im SWR auf eine Modellrechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) für Deutschland und ergänzte: "Wir haben 10.000 Krankenhausaufenthalte und 100.000 Infektionen verhindert." In 7000 Fällen seien Menschen trotz vollständiger Impfung erkrankt, räumte Lucha ein. Es habe dann aber keine schweren Verläufe oder Todesfälle gegeben.

Das RKI hatte zuvor eine Analyse veröffentlicht, nach der durch die Impfkampagne im Verlauf der dritten Corona-Welle geschätzt 38.300 Todesfälle verhindert wurden. Die Zahl der verhinderten Meldefälle wird auf über 706.000 beziffert, die der stationären Patienten auf mehr als 76.600, die der Patienten auf Intensivstation auf knapp 20.000.

Nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern zeigte sich Lucha zufrieden. Zudem schließt er nach den Verhandlungen weitere Lockdowns aus. Vollständig Geimpften würden "alle Rechte" zurückgegeben, sagte der Minister dem Radioprogramm "SWR Aktuell". "Einschränkungen betreffen tatsächlich nur noch nicht vollständig Geimpfte." Entscheidend sei der Blick auf die Auslastung der Intensivstationen. "Das ist der Grund, warum wir Maßnahmen treffen: Damit das medizinische System leistungsfähig bleibt."

Am Mittwoch hatten die Regierungschefs und der Bund den künftigen Umgang mit Geimpften und Ungeimpften in der Corona-Pandemie vereinbart. Demnach wird der Bund ab dem 11. Oktober nicht mehr die Kosten für Corona-Schnelltests für alle Bürger übernehmen. Gleichzeitig vereinbarten Bund und Länder, dass für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, die Vorlage eines negativen Corona-Tests noch im August zur Pflicht für viele Aktivitäten in Innenräumen werden soll. Die aktuelle Corona-Verordnung läuft am 23. August aus.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 12.30 Uhr

Inzidenzen in der Region steigen an

Heidelberg. (RNZ) Am Dienstag meldet das Landesgesundheitsamt (LGA) für die Region diese Zahl an Neu-Infektionen.

> In Heidelberg werden 7 Neu-Infektionen bekannt und die Inzidenz bleibt bei 23,5 (38 Fälle in den vergangenen sieben Tagen).

> Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 41 Neu-Infektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz entspricht nun 26,6 (Montag: 22,1) 146 Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis werden 2 Neu-Infektionen gemeldet. Bei 13 Fällen in den vergangenen sieben Tagen ergibt das eine Inzidenz von 9,1 (7,7).

> In Mannheim werden 26 Neu-Infektionen dem LGA gemeldet und die Inzidenz beträgt nun 37,3 (gestern: 34,4) 116 Fälle gab es in den vergangenen sieben Tagen.

> In Baden-Württemberg nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz mit 19,2 der 20er-Marke. Am Vortag hatte der Wert noch 17,3 betragen, vor einer Woche 14,1. Nur noch 5 der 44 Stadt- und Landkreise liegen im einstelligen Bereich.

Am niedrigsten ist die Inzidenz mit 7,8 im Landkreis Emmendingen. Über der 35er-Schwelle liegen inzwischen der Main-Tauber-Kreis (35,5) sowie die Stadt Mannheim (37,3).

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 557 auf 508.736. Inzwischen sind 10.433 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben, das war einer mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 494.302 Infizierte (plus 238).

14,5 Prozent der betreibbaren 2358 Intensivbetten sind der Mitteilung nach im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Er soll auch eine größere Rolle bei der Beurteilung der Corona-Lage bekommen. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

6.718.315 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 60,5 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt bei 62,5 Prozent. Als vollständig geimpft gelten den Daten zufolge in Baden-Württemberg 6.193.178 Menschen oder 55,8 Prozent (bundesweit: 55,1). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 146.011 Fälle mit Hinweisen auf "besorgniserregende Varianten" übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Es dominiert die als hoch ansteckend geltende Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Ihr Anteil steigt nach wie vor.

Update: Dienstag, 10. August 2021, 18.15 Uhr

Inzidenzen in der Region bleiben stabil

Heidelberg. (RNZ) Am Montag meldet das Landesgesundheitsamt (LGA) für die Region folgende Corona-Zahlen:

> Zwei neue Fälle werden für Heidelberg gemeldet. Die Inzidenz liegt dadurch bei 23,5 (Sonntag: 24,8).

> Im Rhein-Neckar-Kreis hat es fünf neue Infektionen gegeben. Von 22,4 sinkt die Inzidenz leicht auf 22,1.

> Bei 7,7 steht die Inzidenz am Montag für den Neckar-Odenwald-Kreis. Damit bleibt der Wert konstant zum Vortag, es gibt keine Neuinfektion.

> 24 neue Corona-Fälle sind in Mannheim aufgetreten. Die Inzidenz liegt bei 34,4, was einen Anstieg um mehr als 5 Punkte im Vergleich zu Sonntag bedeutet.

> In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 508.179 Corona-Fälle. 158 Infektionen wurden am Montag neu gemeldet, die Inzidenz im Land beträgt 17,3. Damit ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zum Wochenstart zunächst nicht weiter gestiegen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz hatte am Wochnende noch bei 17,0 und am vergangenen Montag bei 14,5 gelegen.

Betrachtet man die Werte in den 44 Stadt- und Landkreisen, liegt vorerst weiter keine der Kommunen über der politisch relevanten Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Dicht vor dieser Marke sind allerdings Mannheim (34,4) und der Main-Tauber-Kreis (34,0).

Ein weiterer Mensch starb an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit; die Zahl der Toten stieg damit auf 10 432. Als genesen gelten 494.064 Menschen (plus 146).

Update: Montag, 9. August 2021, 17.01 Uhr

50 soll die neue 35 sein - Lucha will Corona-Regeln lockern

Stuttgart. (dpa) Das baden-württembergische Gesundheitsministerium will die Corona-Regeln trotz steigender Infektionszahlen im September vorübergehend lockern. Die aktuelle Corona-Verordnung laufe am 23. August aus, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit. Es sei beabsichtigt, in der Folgeverordnung die Inzidenzschwellenwerte für Einschränkungen um eine Stufe nach oben zu heben - also von 35 auf 50. "So können Sie einfach einen Rutsch machen", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) bei einer Sondersitzung des Sozialausschusses.

Das Kabinett muss dem aber noch zustimmen. Diese Folgeverordnung soll dann bis 20. September gültig sein. Danach rechne das Land mit einem Paradigmenwechsel, da dann jedem Impfberechtigten in Baden-Württemberg ein Impfangebot gemacht worden sei, sagte Lucha.

Zuletzt lag noch keiner der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg über der Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Der Main-Tauber-Kreis lag am Sonntag aber bei 34, der Kreis Lörrach bei 31,5, Mannheim bei 29. Wird der Schwellenwert an fünf Tagen in Folge überschritten, müssen nach der aktuellen Verordnung in der Region härtere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie ergriffen werden. Das hätte Konsequenzen für private und öffentliche Veranstaltungen sowie für die Besucherzahl und die Nachweise zum Beispiel in Freizeitparks, Schwimmbädern, Galerien und Museen sowie für Restaurants, den Einzelhandel und Hotels.

Künftig würden dann die Inzidenzwerte nicht mehr als Richtwert für ordnungspolitische Maßnahmen verwendet, sagte Lucha im Ausschuss. Der Grünen-Politiker plädierte dafür, die Belastung der Intensivstationen als Maßstab für Einschränkungen zu nehmen. Aus seiner Sicht soll es stärkere Restriktionen für Nichtgeimpfte geben, sobald 300 Intensivplätze in Baden-Württemberg mit Covid-Patienten blockiert seien. Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters werden derzeit 50 Covid-Fälle intensivmedizinisch behandelt. Insgesamt sind demnach landesweit 1933 von betreibbaren 2332 Intensivbetten (82,9 Prozent) belegt.

Die Sitzung war von den Fraktionen der SPD und der FDP beantragt worden, um kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz über die Ziele des Landes zu debattieren. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen sich an diesem Dienstag zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen.

Gesundheitsministerium erwartet wieder Corona-Todesfälle

Stuttgart. (dpa/lsw) Das baden-württembergische Gesundheitsministerium geht von erneut dreistelligen Inzidenzwerten im Herbst aus. Das Coronavirus werde sich hauptsächlich unter der nicht geimpften Bevölkerung ausbreiten, heißt es in einem Konzeptpapier für die kommenden Monate, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt: "Im Verlauf von Herbst und Winter 2021/22 werden sich die allermeisten Personen aus dieser Gruppe mit dem Corona-Virus infizieren und es werden auch Todesfälle zu beklagen sein."

Ungeimpfte im Alter über 80, die sich infizierten, würden wohl mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit infolge der Infektion sterben. "Die sich nicht impfen lassen, gehen diesen risikoträchtigen Weg willentlich und freiwillig", heißt es in dem Papier.

Ursachen für die hohen Inzidenzen seien die höhere Ansteckungsgefahr der Delta-Variante, mehr Kontakt der Bevölkerung nach Öffnung aller Bereiche und auch das kältere Wetter, das die Menschen in geschlossene Räume treibe. "Es kann zu Inzidenzen-Peaks von 100 oder gar darüber kommen." Die Nachverfolgung von Kontaktpersonen werde dann sinnlos und soll nach Mitte September heruntergefahren werden.

Update: Montag, 9. August 2021, 15.15 Uhr

Inzidenzen kaum verändert

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat für Sonntag neue Zahlen für die Region gemeldet. Der durchschnittliche Inzidenz-Wert in Baden-Württemberg steigt leicht auf 17,3 (17,0).

> In Heidelberg gibt es 2 neue Infektionen (Vortag: 4). Die Inzidenz fällt leicht auf 24,2 (24,8).

> Für den Rhein-Neckar-Kreis meldet das LGA 6 (25) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt leicht auf 22,4 (22,1).

> Der Neckar-Odenwald-Kreis verzeichnet keine (1) neue Infektionen. Die Inzidenz bleibt bei 7,7.

> In Mannheim gibt es 9 (15) neue Fälle. Die Inzidenz liegt so am Sonntag bei 29,0 (Samstag 29,3).

Update: Sonntag, 8. August 2021, 17.09 Uhr

25 neue Fälle im Rhein-Neckar-Kreis

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat für Samstag überwiegend leicht gestiegene Fallzahlen für die Region gemeldet. Der durchschnittliche Inzidenz-Wert beträgt in Baden-Württemberg aktuell 17,0.

> In Heidelberg gibt es 4 (Vortag: 12) neue Corona-Fälle. Die Inzidenz bleibt bei 24,8.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis meldet das LGA 25 (22) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt leicht auf 22,1 (21,5).

> Der Neckar-Odenwald-Kreis verzeichnet eine (zwei) neue Infektionen. Die Inzidenz fällt leicht von 9,1 auf 7,7.

> In Mannheim gibt es 15 (12) neue Fälle. Die Inzidenz liegt so am Samstag bei 29,3 (Donnerstag: 28).

Update: Samstag, 7. August 2021, 17.06 Uhr

Zwölf neue Fälle in Heidelberg, Inzidenz steigt

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) teilt folgende Inzidenz- und Infektionszahlen für die Region am Freitag mit:

> In Heidelberg gibt es 12 neue Corona-Fälle. Die Inzidenz steigt daher von 19,8 auf 24,8.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis meldet das LGA 22 Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt leicht von 20,2 auf 21,5.

> Der Neckar-Odenwald-Kreis verzeichnet 2 neue Infektionen. Die Inzidenz steigt aber. Und zwar bei 9,1 (Vortag: 7,7).

> In Mannheim gibt es 12 neue Fälle. Die Inzidenz liegt so am Freitag bei 28,0 (Donnerstag: 30,9).

> Das Corona-Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg steigt weiter leicht an. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche betrug am Freitag (Stand: 16 Uhr) 15,8, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte der Wert noch bei 15,6 gelegen. Damit verzeichnete die Behörde 304 neue Infektionen und 4 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

In Baden-Württemberg haben sich bislang 507.535 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt mittlerweile 10.429.

Von den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg wiesen zuletzt 32 eine Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 10 und 35 auf. In 12 Kreisen lag der Wert darunter.

Update: Freitag, 6. August 2021, 17.26 Uhr

Ungeimpfte nicht mehr ins Stadion? Lucha plädiert für harte Maßnahmen

Stuttgart. (dpa) Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) plädiert perspektivisch für härtere Einschränkungen für Menschen, die sich trotz der Corona-Pandemie nicht gegen das Virus impfen lassen wollen. "Ich bin der Meinung, dass alles, was nicht Daseinsvorsorge und Pflichtversorgung ist, an die Impfung gekoppelt werden muss. Dass man also zum Beispiel nur geimpft ins Fußballstadion darf", sagte er der "Schwäbischen Zeitung" (Freitag).

Das Gesundheitsministerium teilte am Freitag ergänzend mit, abseits von Geimpften sollten Luchas Meinung zufolge auch aktuell getestete Menschen zu Veranstaltungen wie Fußballspielen gehen dürfen. Der Minister sagte aber, die Kosten dafür sollten nicht mehr vom Steuerzahler getragen werden: "Ich halte es auch für richtig, dass die Allgemeinheit die Tests nicht mehr zahlt, sondern dass die selbst bezahlt werden müssen. Und das werden irgendwann PCR-Tests sein."

Eine solche neue Regelung könne ab dem Zeitpunkt gelten, wenn allen Impfberechtigten auch ein Impfangebot gemacht worden sei. Lucha sagte in diesem Zusammenhang: "Bis zum 15. September werden wir jedem, der berechtigt ist, ein Impfangebot gemacht haben."

Lucha begründete seine Position damit, dass "Menschen, die sich aus Prinzip nicht impfen lassen möchten, damit leben müssen, dass sie am gesellschaftlichen Leben und an Freizeitaktivitäten, dazu gehört auch der Besuch in Fußballstadien, sehr eingeschränkt oder eben nur mit einem negativen Testergebnis teilhaben können", wie er der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Andernfalls gefährdeten diese Menschen nicht nur sich, sondern auch andere.

Der Grünen-Politiker betonte in der "Schwäbischen Zeitung" zudem, an Masken wolle er gerne "in bestimmten Situationen festhalten, denn wir wissen ja, dass auch Geimpfte eine Viruslast haben können".

Update: Freitag, 6. August 2021, 11.57 Uhr

Inzidenz in Heidelberg und Neckar-Odenwald bleibt stabil

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundhetisamt (LGA) teilte folgenden Corona-Zahlen am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) mit:

> Vier neue Infektionen gibt es demnach in Heidelberg. Die Inzidenz bleibt mit 19,8 unverändert.

> Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 29 neue Fälle. Die Inzidenz steigt von 18,6 auf 20,2.

> Auf niedrigem Niveau bleibt der Neckar-Odenwald-Kreis. Bei vier neuen Infektionen bleibt die Inzidenz auf 7,7.

> In Mannheim gibt es 13 Neuinfektionen. Laut LGA liegt die Inzidenz hier nun bei 30,9 (Mittwoch: 33,8).

> In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt, weiter angestiegen. Sie betrug am Donnerstag 15,6, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Mittwoch hatte sie noch bei 14,8 gelegen, am Dienstag bei 14,1.

In Baden-Württemberg haben sich bislang 507.231 (plus 357) Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, wie das Amt weiter berichtete. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt nunmehr 10.425, das waren drei mehr als am Vortag.

Keiner der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg lag über der politisch relevanten Inzidenz-Marke von 35.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 18.38 Uhr

Auch Landkreise fordern ein Ende der Inzidenz als Corona-Richtwert

Stuttgart. (dpa) Der Inzidenzwert könnte bereits ab Mitte September keine wesentliche Rolle mehr in den Corona-Verordnungen spielen. Nach Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) setzen sich auch die Landkreise für ein Ende des Werts als wesentlicher Maßstab in der Corona-Politik ein. Stattdessen müsse stärker beachtet werden, wie sehr die Krankenhäuser durch Corona-Patienten belastet seien, sagte der Präsident des baden-württembergischen Landkreistags, der Tübinger Landrat Joachim Walter, am Donnerstag. Durch die hohe Zahl der zweifach geimpften Menschen habe der Inzidenzwert als Hauptindikator für Corona-Maßnahmen ausgedient.

Es gehe nun vor allem darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. "Die Corona-Maßnahmen sind daher von der Krankenhausauslastung abhängig zu machen", sagte Walter. Zuvor hatte Lucha bereits angekündigt, bei der Neubewertung der Inzidenz bundesweit voranzugehen und die Bedeutung der Zahl der Neuinfektionen herabzustufen. Als Richtwert für die Auslösung von Beschränkungen werde der Wert ab Mitte September wohl nicht mehr in den Corona-Verordnungen auftauchen, sagte er den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Donnerstag).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Nach einem leichten Rückgang hatte sie zuletzt in Baden-Württemberg wieder leicht zugenommen. Sie lag am Mittwoch bei 14,8, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte.

Lucha für Veränderungen bei der Impfkommission

Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) schlägt eine Änderung am System der ehrenamtlich arbeitenden Ständigen Impfkommission (Stiko) vor. "Ich hätte gerne ein Bundesgesundheitsamt mit breiter wissenschaftlicher Expertise. Und ich hätte gerne eine engere europäische Verzahnung. Da darf es keine Konkurrenzunternehmen mehr geben. Ich würde das nach der Bundestagswahl, wenn man mich fragt, auch in Koalitionsverhandlungen einbringen", sagte Lucha in der "Badischen Zeitung" (Donnerstag). Die deutsche Stiko neige dazu, Entscheidungen der Europäischen Arzneimittelagentur erstmal eher nicht gutzuheißen.

Über die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren wird in Deutschland gerade gerungen - möglich ist sie bereits bei niedergelassenen Ärzten und in Impfzentren, allerdings hat die Stiko noch keine allgemeine Empfehlung dafür ausgesprochen.

Lucha: "Wir sind der Überzeugung, dass die Impfung für Jugendliche eine große Chance ist, und sind da auch selbstbewusster geworden." Man sehe, dass es mittlerweile in Kanada und den USA mehrere Millionen Impfungen von Jugendlichen gebe.

Update: Donnerstag, 5. August 2021

Inzidenz steigt leicht in Heidelberg

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundhetisamt (LGA) teilte folgenden Corona-Zahlen am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) mit:

> Sechs neue Infektionen gibt es demnach in Heidelberg. Die Inzidenz steigt von 19,8 auf 21,1.

> Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 18 neue Fälle. Die Inzidenz beträgt 18,6 (Vortag: 19,3).

> Auf niedrigem Niveau bleibt der Neckar-Odenwald-Kreis. Bei drei neuen Infektionen steigt die Inzidenz von 5,6 auf 7,7.

> In Mannheim gibt es 22 Neuinfektionen. Laut LGA liegt die Inzidenz hier nun bei 33,8 (Dienstag: 32,5), aber immer noch unter der 35er-Marke.

> In Baden-Württemberg ist nach einem leichten Rückgang die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt, in Baden-Württemberg wieder leicht gestiegen. Sie lag am Mittwoch bei 14,8, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Dienstag lag sie noch bei 14,1, am Montag bei 14,5.

Insgesamt haben sich in Baden-Württemberg bislang 506.874 (plus 425) Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt 10.422 (plus 11).

Keiner der 44 Stadt- und Landkreise liegt über der politisch relevanten Inzidenz-Marke von 35. Mannheim kam aber auf 33,8, Heilbronn auf 32,4.

Lucha: Inzidenz soll bald keine Rolle mehr spielen

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium plant eine Abkehr von der Zahl der Neuinfektionen als Grenzwert im Kampf gegen die Pandemie. "Als Richtwert für die Auslösung von Beschränkungen wird die Inzidenz nach unserer Ansicht ab Mitte September in den Corona-Verordnungen nicht mehr auftauchen", sagte Minister Manne Lucha (Grüne) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag). Es brauche einen Paradigmenwechsel, wenn vom 15. September an alle im Land ein Impfangebot erhalten hätten. Dann könne es keine Beschränkung der Freiheitsrechte von Doppeltgeimpften mehr geben. Ungeimpfte müssten sich hingegen auf Beschränkungen – etwa die Verpflichtung zum Schnelltest bei Restaurantbesuchen - einstellen. Selbstverständlich würde man die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August abwarten und einbeziehen, sagte Lucha.

Eine Sprecherin sagte, dass man dann mit steigenden Infektionszahlen rechnen müsse. Für Beschränkungen solle dann die Inzidenz keine Rolle mehr spielen, stattdessen etwa die Hospitalisierung.

Die Rolle des Inzidenzwerts wird schon länger politisch diskutiert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass der Inzidenzwert im Kampf gegen die Pandemie eine zentrale Größe bleiben werde, auch wenn man sich nun auch auf andere Kriterien stützen werde.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 17 Uhr

Sieben Corona-Todesfälle in der Region gemeldet

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundhetisamt (LGA) teilte folgenden Corona-Zahlen am Dienstag (Stand: 16 Uhr) mit:

> In Heidelberg gibt es 8 neue Infektionen (Montag: 3). Die Inzidenz sinkt dabei wieder leicht auf 19,8 (Montag: 20,4). Ein Mensch starb.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 16 (6) neue Infektionsfälle gemeldet, sowie sechs Corona-Todesfälle gemeldet. Der Inzidenz-Wert verbleibt damit wie am Montag bei 19,3.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis beträgt die Inzidenz am Dienstag 5,6 (7,7). Ebenso wie am Montag gab es am Dienstag keine neuen Infektionsfälle zu vermelden.

> In Mannheim gibt es 17 (3) neu gemeldete Infektionen. Die Inzidenz liegt bei 32,5 (33,8).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 320 (95) neue Infektionen gemeldet. Insgesamt gab es zehn Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Inzidenz liegt bei 14,1 (14,5). Insgesamt haben sich in Baden-Württemberg bislang 506 449 (plus 320) Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt 10 411 (plus 10).

Keiner der 44 Stadt- und Landkreise liegt über der politisch relevanten Inzidenz-Marke von 35: Mannheim kam auf 32,5. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz haben die Landkreise Tuttlingen (2,1), Schwäbisch Hall (3,0) und Sigmaringen (3,1).

Update: Dienstag, 3. August 2021, 17 Uhr

Corona-Finanzhilfe für Dienstleistungsbranche verlängert

Stuttgart. (dpa) Das Land Baden-Württemberg hat finanzielle Hilfen für Dienstleistungs-Unternehmen verlängert, die von der Corona-Krise betroffen sind. Der sogenannte Tilgungszuschuss II werde um drei Monate bis zum 30. September ausgeweitet, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Dienstag in Stuttgart mit.

"Viele von der Pandemie betroffene Dienstleistungsunternehmen stehen weiterhin vor großen Herausforderungen. Verlängerung ist ein wichtiges Signal für sie", sagte die Ressortchefin.

Das Geld soll dazu dienen, Raten für Kredite oder für Mietkauf- und Leasingverträge zu bezahlen. Die Antragsfrist werde auf den 31. Oktober ausgeweitet.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 16.45 Uhr

Inzidenzen verändern sich nur minimal

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundhetisamt (LGA) teilt folgenden Corona-Zahlen am Montag mit:

> In Heidelberg gab es drei neue Infektionen. Die Inzidenz steigt deshalb von 19,8 auf 20,4.

> Sechs neue Corona-Fälle gibt es im Rhein-Neckar-Kreis. Dadurch sinkt hier der Inzidenz-Wert leicht von 20,1 auf 19,3.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis beträgt die Inzidenz am Montag 7,7 und damit 0,7 Punkte weniger als am Vortag. Denn es gibt keine neuen Fälle zu vermelden.

> In Mannheim gibt es drei neue Infektionen. Die Inzidenz rutscht damit wieder unter die 35er-Marke, steht aktuell bei 33,8.

> In Baden-Württemberg liegt die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Südwest-Kliniken derzeit bei 47. Davon werden 29 beatmet, teilte das Landesgesundheitsamt am Montag in Stuttgart mit. Am Vortag waren es noch 50 Patienten, davon 30 beatmete. Die Behörde registrierte am Montag 95 Neuinfektionen. Damit haben sich in Baden-Württemberg bislang 506.129 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt 10.406. Als genesen gelten 492.793 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt, lag am Montag bei 14,5 nach 15,0 am Vortag.

Einer der 44 Stadt- und Landkreise liegt über der politisch relevanten Inzidenz-Marke von 35: Heilbronn kam auf 38,7. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz haben die Landkreise Tuttlingen (1,4), Schwäbisch Hall (3,0) und Sigmaringen (2,3).

Update: Montag, 2. August 2021, 17.30 Uhr

Inzidenz in Mannheim jetzt über 35

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Am heutigen Sonntag meldet das Landesgesundheitsamt folgende Coronazahlen und Inzidenzen:

> In Heidelberg werden vier neue Infektionen mit Sars-Cov-2 gemeldet (Vortag: 3). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 18 auf 19,8.

> Zwei Neuinfektionen meldet der Rhein-Neckar-Kreis. Am Samstag waren es noch 24. Deshalb sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 20,1 (Vortag: 20,6)

> Der Neckar-Odenwald-Kreis verzeichnet keine Neuinfektionen (Vortag: 5). Die Inzidenz sinkt auf 8,4 (Vortag: 9,1)

> In Mannheim werden 19 Neuinfektionen gemeldet. Am Vortag waren es 0. Damit steigt auch die Inzidenz kräftig. Die überschreitet nun die 35er-Marke auf 35,1 (Vortag: 31,5).

Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt auf 15,0

Die Zahl der Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist auch am Wochenende weiter gestiegen. Das Landesgesundheitsamt registrierte am Sonntag 79 Neuinfektionen, am Samstag waren es 296. Damit haben sich in Baden-Württemberg bislang 506.034 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt weiterhin 10.395. Am Sonntag wurde kein weiterer Fall gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt, lag am Sonntag bei 15,0 - nach 14,9 am Vortag. Damit hält der leichte Anstieg der Fallzahlen und der Inzidenz seit Anfang Juli an.

Zwei der 44 Stadt- und Landkreise liegen über der politisch relevanten Inzidenz-Marke von 35: die Stadtkreise Mannheim (35,1) und Heilbronn (41,1). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz haben die Landkreise Tuttlingen (1,4), Schwäbisch Hall (3,0) und Sigmaringen (3,1).

Der Landkreis Heilbronn teilte am Sonntagabend mit, dass ab Montag (2. August) wieder die verschärften Regelungen der Inzidenzstufe 2 gelten. Damit sind private Treffen nur noch mit maximal 15 Personen aus vier Haushalten erlaubt - Geimpfte und Genesene zählen bei der Rechnung nicht. In der Gastronomie ist ab Mittwoch das Rauchen in geschlossenen Räumen nicht mehr erlaubt, weitere Einschränkungen gibt es nicht. Bei privaten Veranstaltungen drinnen oder draußen sind bis zu 200 Personen erlaubt. Die Inzidenz lag am Sonntag im Landkreis bei 16,8.

In Baden-Württemberg haben inzwischen 59,6 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. 52,3 Prozent der Bevölkerung waren nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand: Freitag, 8 Uhr) vollständig geimpft.

Update: Sonntag, 1. August 2021, 17.30 Uhr

Kretschmanns Impf-Appell zum Ferienstart

Stuttgart. (dpa) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat zum Ferienstart noch einmal eindringlich aufgerufen, sich impfen zu lassen und Ungeimpfte vor den Folgen gewarnt. Um eine neue Infektionswelle im Herbst zu verhindern, gebe es nur eine Lösung: "Lassen Sie sich jetzt impfen - und nicht irgendwann!", sagte der Regierungschef in einer vorab verbreiteten Fernsehansprache im SWR vom Samstagabend.

Für ungeimpfte Menschen könne die Teilnahme am öffentlichen Leben dort eingeschränkt werden, wo es notwendig sei, warnte der Regierungschef. "Bedenken Sie auch: So manches wird unbequem für Sie werden, wenn Sie sich nicht impfen lassen." Sollten die Infektionszahlen im Herbst wieder deutlich steigen, würden Aktivitäten wie der Besuch im Gasthaus oder im Kino Nicht-Geimpften allenfalls noch mit Test erlaubt sein. "Außerdem müssen Sie damit rechnen, dass Sie die Tests aus eigener Tasche bezahlen müssen, wenn Sie unser Impfangebot nicht wahrnehmen."

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Gabi Rolland, entgegnete: "Nur Appelle werden nicht reichen, um die Impfmüdigkeit zu bekämpfen." Die Landesregierung könne und müsse mehr tun, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. So brauche es dringend mehr Werbung. "Auch finanzielle und materielle Anreize können dabei helfen, die Impfquote weiter nach oben zu schrauben", erklärte Rolland. Mit Blick auf die Finanzierung der Corona-Tests sagte sie: "Ungeimpfte müssen zeitnah für den Corona-Test selbst bezahlen. Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit weiter dafür aufkommt."

Update: Sonntag, 1. August 2021, 15.45 Uhr

Nur Mannheim hat keine Neuinfektionen

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt teilt am Samstag folgende Coronazahlen für unsere Region mit:

> In Heidelberg wurden drei neue Coronainfektionen gemeldet (Vortag: 4). Die Inzidenz steigt dadurch weiter leicht auf 18,0 (Vortag: 17,3).

> Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 24 Neuinfektionen (Vortag: 14). Damit gab es in der vergangenen Woche 20,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitag lag die Inzidenz noch bei 17,5.

> Fünf neue Coronafälle werden im Neckar-Odenwald-Kreis gemeldet (Vortag: 2). Die Inzidenz steigt hier weiter auf 9,1 (Vortag: 7,7).

> Mannheim meldet keine Neuinfektionen (Vortag: 22). Damit sinkt die Inzidenz wieder leicht auf 31,5 (Vortag: 34,1).

> Im gesamten Baden-Württemberg steigt die Inzidenz weiter. Am Samstag liegt sie bei 14,9 (Vortag: 14,2). Es wurden 296 weitere Coronafälle gemeldet. Am Freitag waren es 264. Außerdem sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Außerdem tritt am morgigen Sonntag eine Testpflicht für Einreisende in Kraft. Wer aus dem Ausland nach Baden-Württemberg einreist, muss entweder per Coronatest-Ergebnis nachweisen, dass er nicht infiziert oder dass er gegen Corona geimpft ist, beziehungsweise an Corona erkrankt war und wieder genesen ist.

Update: Samstag, 31. Juli 2021, 17 Uhr

RNK-Inzidenz überholt Heidelberg, Mannheim knapp unter 35

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) teilt folgenden Cronoa-Zahlen für unsere Region am Freitag mit:

> In Heidelberg gibt es vier neue Fälle. Die Inzidenz sinkt trotzdem minimal von 18,0 auf 17,3.

> 14 neue Infektionen meldet das LGA für den Rhein-Neckar-Kreis. Die Inzidenz steigt darum minimal von 15,5 auf 17,5.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis geht die Inzidenz leicht hoch. Und zwar von 7,0 auf 7,7. Es gibt zwei Neuinfektionen.

> 22 neue Fälle lassen die Inzidenz in Mannheim weiter in die Höhe schießen. Nach 29,3 am Donnerstag beträgt sie am Freitag 34,1.

> Die Zahl der Corona-Infektionen in Baden-Württemberg steigt stetig an. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche angibt, lag am Freitag (Stand: 16 Uhr) bei 14,2 (13,6 am Vortag). Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte, ist damit seit Anfang Juli ein leichter Anstieg der Fallzahlen und der Inzidenz zu beobachten.

Die Behörde registrierte 264 Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag und zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich in Baden-Württemberg bislang 505.659 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt nun 10.393.

Von den 44 Stadt- und Landkreisen liegt mit 40,8 nur der Hohenlohekreis über der politisch relevanten Inzidenz-Marke von 35. Der Stadtkreis Mannheim nähert sich mit 34,1 an. Der Wert ist für Lockerungen etwa bei Freibadbesuchen, in der Außengastronomie und bei Kulturveranstaltungen wichtig.

In Baden-Württemberg haben inzwischen 59,6 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. 52,3 Prozent der Bevölkerung waren am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand: 8 Uhr) vollständig geimpft.

Update: Freitag, 30. Juli 2021, 18 Uhr

Impfangebote für 12- bis 17-Jährige an drei Wochenenden in den Sommerferien

Stuttgart. (RNZ) Zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Sommerferien wird es in vielen Impfzentren in Baden-Württemberg besondere Impfangebote für 12- bis 17-Jährige geben. Am Wochenende vom 31. Juli/1. August, am Wochenende vom 21./22. August und am Wochenende vom 11./12. September können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und auch ihre Eltern in vielen Impfzentren ohne Termin impfen lassen.

Hier die Termine:

> IZ Mannheim: 31. Juli 2021, 11.30 bis 19 Uhr

> ZIZ Heidelberg: 31. Juli und 1. August 2021, 8 bis 20 Uhr

> KIZ Weinheim: 31. Juli und 1. August 2021, 8 bis 20 Uhr

> KIZ Neckar-Odenwald-Kreis (Mosbach): 31. Juli 2021, 14-21 Uhr

> KIZ Sinsheim: 31. Juli und 1. August, 8 bis 20 Uhr

Die Besonderheit bei dieser Gruppe ist, dass die Ständige Impfkommission (STIKO) die Impfung bei 12- bis 17-Jährigen mit dem zugelassenen Impfstoff von BioNTech dann empfiehlt, wenn die Jugendlichen selbst vorerkrankt sind oder Risikopatienten im nahen Umfeld haben. Die STIKO empfiehlt eine Impfung außerdem bei Jugendlichen, die zum Beispiel in der Ausbildung im beruflichen Umfeld ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben oder die mit Menschen arbeiten, die durch eine Corona-Infektion besonders gefährdet wären, weil sie selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausrei-chenden Schutz nach einer Impfung besteht (zum Beispiel Menschen unter relevanter immunsuppressiver Therapie).

Überblick der Aktionen für 12- bis 17-Jährige auf www.dranbleiben-bw.de

Update: Freitag, 30. Juli 2021, 12.30 Uhr

Land will Beginn der Auffrischimpfungen ab September

Stuttgart. (dpa) Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) mahnt einen raschen Start der Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus an. "Ich werde am Montag auf der Gesundheitsministerkonferenz fordern, dass wir mit den Auffrischimpfungen ab dem 1. September beginnen", sagte Lucha am Freitag in Stuttgart. Die vierte Welle rolle an und gleichzeitig gebe es freie Kapazitäten in den Impfzentren, die man nutzen müsse.

Zugleich forderte der Grünen-Politiker die Ständige Impfkommission (Stiko) dringend zu einer Empfehlung auf, mit welchen Gruppen man starten könne. "Wir denken hier vor allem an die über 70-Jährigen und die Vorerkrankten, die gleich zu Beginn der Impfkampagne ihre erste Impfung erhalten haben."

Update: Freitag, 30. Juli 2021, 11.30 Uhr

Minimale Veränderungen in Heidelberg und im Kreis

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) teilt folgenden Cronoa-Zahlen für unsere Region am Donnerstag mit:

> In Heidelberg gibt es sieben neue Fälle. Die Inzidenz sinkt trotzdem minimal von 18,2 auf 18,0.

> 20 neue Infektionen meldet das LGA für den Rhein-Neckar-Kreis. Die Inzidenz steigt darum minimal von 15,3 auf 15,5.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis geht die Inzidenz hoch. Und zwar von 4,9 auf 7,0. Es gibt drei Neuinfektionen.

> 24 neue Fälle lassen die Inzidenz in Mannheim in die Höhe schießen. Nach 24,5 am Mittwoch beträgt sie am Donnerstag 29,3.

> Der erneute Anstieg des Corona-Infektionsgeschehens in Baden-Württemberg hält weiter an. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) bei 13,6 nach 13,5 am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte.

Die Behörde registrierte 276 Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag und zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich in Baden-Württemberg bislang 505.395 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt nun 10.391.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Hohenlohekreis ging zunächst wieder leicht zurück. Der Kreis hatte als erster seit Mitte Juni die politisch relevante Inzidenz-Marke von 35 überschritten. Am Donnerstag lag der Wert in dem Landkreis bei 44,4 (Vortag: 47,9). Von den 44 Stadt- und Landkreisen wiesen zuletzt 31 eine Inzidenz zwischen 10 und 35 auf. In 12 Kreisen lag die Inzidenz unter dem Wert von 10.

In Baden-Württemberg haben inzwischen 59,5 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. 51,6 Prozent der Bevölkerung waren am Donnerstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand: 8 Uhr) vollständig geimpft. Bundesweit haben 61,3 Prozent der Menschen mindestens eine erste Impfung erhalten und 50,9 Prozent gelten als vollständig geimpft.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 18.30 Uhr

Inzidenz in Heidelberg sinkt minimal

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) teilt folgenden Cronoa-Zahlen für unsere Region am Mittwoch mit:

> Für Heidelberg werden drei neue Infektionen gemeldet. Die Inzidenz sinkt daher wieder leicht von 19,2 auf 18,6.

> Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es laut LGA 23 neue Fälle. Dadurch erhöht sich auch die Inzidenz auf 15,3 (Dienstag: 14,0).

> Der Neckar-Odenwald-Kreis bleibt auf niedrigem Niveau: Die Inzidenz beträgt hier am Mittwoch 4,9, was keine Veränderung zum Vortag darstellt. Es gibt eine Neuinfektion.

> 18 neue Fälle meldet das LGA für Mannheim. Die Inzidenz steigt von 21,9 auf 24,5.

> In Baden-Württemberg erreicht der Hohenlohekreis hat als erste Region des Landes den Schwellenwert von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Die Region droht damit in die Inzidenzstufe 3 zu rutschen. Wird der Schwellenwert an fünf Tagen infolge überschritten, müssen in der Region härtere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie ergriffen werden. Das hätte Konsequenzen für private und öffentliche Veranstaltungen sowie für die Besucherzahl und die Nachweise zum Beispiel in Freizeitparks, Schwimmbädern, Galerien und Museen sowie für Restaurants, den Einzelhandel und Hotels.

Die politisch relevante Inzidenz-Marke von 35 ist somit das erste Mal seit Mitte Juni wieder erreicht worden. Die 35-er Stufe war Anfang Juni neu eingeführt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche an.

Der Hohenlohekreis hatte die stark steigenden Fallzahlen zuletzt mit zwei Virus-Ausbrüchen in einer Sisha-Bar und einem Club im Raum Öhringen erklärt. "Aufgrund oft unvollständiger, falsch hinterlegter oder teilweise nicht vorhandener Kontaktdaten ist eine umfassende Kontaktpersonennachverfolgung durch die Fallermittlung des Gesundheitsamtes nicht möglich", zeigte sich Landrat Matthias Neth (CDU) verstimmt.

Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch mit 3,0 im Landkreis Schwäbisch Hall, lange Zeit ein Sorgenkind im Kampf gegen die Infektionen. Landesweit stieg der durchschnittliche Wert von 12,6 auf 13,5, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart weiter mitteilte. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 389 auf 505.199. 10.389 Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben, vier mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 491.918 Infizierte (plus 195).

Rund 13,3 Prozent der betreibbaren 2361 Intensivbetten sind der Mitteilung nach im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Intensivbetten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen gravierenden Erkrankungen.

6.586.787 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 59,3 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt bei 61,1 Prozent. Als vollständig geimpft gelten den Daten zufolge in Baden-Württemberg 5.644.938 Menschen oder 50,9 Prozent (bundesweit: 50,2). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 18.45 Uhr

Land startet Impfaktion für Kinder und Jugendliche

Stuttgart. (dpa) Die Landesregierung möchte sich in den Schulferien mit einer Corona-Impfaktion speziell an Kinder und Jugendliche wenden. An drei Wochenenden während der Sommerferien soll es in rund 40 Impfzentren in Baden-Württemberg Impfangebote für 12- bis 17-Jährige und deren Eltern geben, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Diese könnten sich an dort auch ohne Termin impfen lassen.

"Uns ist es wichtig, 12- bis 17-Jährigen, die sich mit dem Einverständnis ihrer Eltern impfen lassen wollen, ein Angebot zu machen", teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) mit. Die Sommerferien bieten sich dafür an, um dann im Herbst vollimmunisiert wieder in die Schulen zurückzukehren, so der Minister. Bei unter 16-Jährigen sei eine Begleitung durch ein Elternteil notwendig, weshalb die Aktionen am Wochenende stattfänden.

Der Gesundheitsminister wies darauf hin, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) Corona-Impfungen für 12- bis 17-Jährige empfehle, wenn diese vorerkrankt seien oder Risikopatienten im nahen Umfeld hätten. Auch Jugendliche, die etwa in der Ausbildung im beruflichen Umfeld ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben oder die mit Menschen arbeiten, die durch eine Corona-Infektion besonders gefährdet wären, weil sie selbst nicht geimpft werden können, kommen dafür laut Stiko in Frage. Doch auch für alle anderen sei bei individuellem Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung und Risikoakzeptanz eine Impfung ausdrücklich möglich, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. "Genau diesen interessierten 12- bis 17-Jährigen und ihren Eltern wollen wir die Möglichkeit geben, eine Impfung zu erhalten", sagte Lucha. Geimpft werde mit dem Impfstoff von Biontech.

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 17 Uhr

Inzidenzen in der ganzen Region steigen

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldet für Dienstag folgenden Inzidenz-Zahlen:

> In Heidelberg steigt die Inzidenz von 16,2 auf 19,2. Dies kommt durch neun neu gemeldete Infektionen.

> Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 15 neue Fälle. Damit steigt die Inzidenz von 12,9 auf 14,0.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es vier neue Infektionen. So klettert die Inzidenz von 3,5 am Vortag auf 4,9.

> In Mannheim beträgt die Inzidenz 21,9 (Vortag: 17,4). Es gibt 19 neue Corona-Fälle.

> In Baden-Württemberg liegen 28 von 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg bei der Corona-Inzidenz über dem Schwellenwert von 10. Der Hohenlohekreis kratzt mit 33,7 sogar an der 35er-Marke. Werden diese Grenzen an fünf Tagen infolge überschritten, müssen in der Region härtere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie ergriffen werden. Zuletzt in Baden-Württemberg hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Heilbronn vor mehr als einem Monat - am 18. Juni - über dem Wert 35 gelegen. Bei 37,1 Menschen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen war damals eine Neuinfektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit 0,8 im Landkreis Freudenstadt, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart weiter mitteilte. Landesweit stieg der durchschnittliche Wert leicht von 12,3 auf 12,6. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 324 auf 504.730. 10.385 Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben, zwei mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 491.723 Infizierte (plus 191).

15 Prozent der betreibbaren 2340 Intensivbetten sind der Mitteilung nach im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Intensivbetten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen gravierenden Erkrankungen.

6.571.774 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 59,2 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt bei 61,0 Prozent. Als vollständig geimpft gelten den Daten zufolge in Baden-Württemberg 5.572.699 Menschen oder 50,2 Prozent (bundesweit: 49,7). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 143.144 Fälle mit Hinweisen auf "besorgniserregende Varianten" übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Es dominiert die als hoch ansteckend geltende Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Ihr Anteil steigt nach wie vor.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 17.45 Uhr

Kretschmann sagt Einschränkungen für Ungeimpfte voraus

Stuttgart. (dpa) Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat kurz vor einer Schalte mit den unionsgeführten Ländern zum Kampf gegen die Corona-Pandemie Einschränkungen für Nicht-Geimpfte in Aussicht gestellt. "Die, die sich nicht impfen lassen, müssen damit rechnen, dass der Zugang zu Veranstaltungen, Institutionen, erschwert ist", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.

Ungeimpfte müssten außerdem damit rechnen, dass sie sich an den Kosten für Tests beteiligen müssen, sobald allen Bürgern ein Impfangebot gemacht wurde. Vollständig Geimpften werde man hingegen maximale Freiheiten geben, soweit das möglich sei. Allerdings werde man von der Einhaltung der AHA-Regeln nicht abrücken können.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 14.30 Uhr

Impfzentren nur noch zu etwa einem Drittel ausgelastet

Stuttgart. (dpa) Die lahmende Impfbereitschaft zeigt sich auch in den Impfzentren in Baden-Württemberg. Die landesweite Auslastung beträgt zurzeit nur etwa 30 Prozent, wie ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage mitteilte. Etwa 20.000 bis 25.000 Impfungen würden täglich verabreicht. Unabhängig von der Nachfrage sollen die Impfzentren aber zunächst offen bleiben. Geplant ist demnach, die zentralen Impfzentren, die für mehrere Landkreise zuständig sind, Mitte August zu schließen. Die Kreisimpfzentren werden bis Ende September betrieben.

Allerdings kostet der Betrieb der Impfzentren Millionenbeträge. Monatlich bis zu 2,7 Millionen Euro erstattet das Land für jedes zentrales Impfzentrum. Für jedes kommunale Impfzentrum stehen bis zu 1,3 Millionen Euro bereit.

Das Ministerium hatte zuletzt versucht, stärker und flexibler mit Terminen und Impfmöglichkeiten auf die bislang Ungeimpften zuzugehen. Eine bis diesen Mittwoch laufende Aktionswoche mit mehr als 150 Vor-Ort-Aktionen soll die Impfquote hochtreiben. In Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts fast 50 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft (Stand Sonntag). 59,1 haben mindestens eine Impfung gegen das Virus erhalten.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 9.30 Uhr

Inzidenz in Heidelberg steigt, Kreis weiter über 10

Heidelberg. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt (LGA) veröffentlicht am Montag folgende Infektions- und Inzidenz-Zahlen.

> In Heidelberg gibt es zwei neue Infektionen. Die Inzidenzsteigt daher von 14,9 auf 16,2.

> Gleich elf neue Corona-Fälle wurden im Rhein-Neckar-Kreis registriert. Damit steigt auch die Inzidenz: Von 10,9 am Sonntag auf 12,9.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis bleiben die Zahlen niedrig: Die Inzident steigt leicht von 2,8 auf 3,5 bei einer neuen Infektion.

> In Mannheim gibt es fünf neue Corona-Infektionen. Laut LGA beträgt die Inzidenz hier nun unverändert 17,4 (Sonntag: 17,4).

> Die Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg haben zum Wochenbeginn zunächst stagniert. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts (Stand Montag, 16 Uhr) sank die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit leicht auf 12,3. Am Sonntag hatte der Wert bei 12,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gelegen.

Die Zahl der bestätigten Ansteckungen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie nahm nach amtlichen Angaben seit dem Vortag um 100 auf 504.406 zu. Im Vergleich zum Vortag wurden 6 weitere Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet, insgesamt stieg die Zahl damit auf 10.383. Als genesen gelten geschätzt 491.532 Infizierte (plus 98).

Inzwischen liegen 23 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg über einer Inzidenz von 10. Im Hohenlohekreis ist der Wert mit 33,7 den Angaben nach am höchsten, im Landkreis Schwäbisch Hall mit 1,5 am niedrigsten.

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 143.105 Fälle mit Hinweisen auf "besorgniserregende Varianten" übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Es dominiert die ansteckendere Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde.

Update: Montag, 26. Juli 2021, 17 Uhr

Inzidenzstufe 2 in Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis ab Montag

Heidelberg. (RNZ) Mit 63 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus innerhalb von 24 Stunden steigt in Baden-Württemberg die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag weiterhin leicht an auf 12,4.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wird eine Neu-Infektion gemeldet und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 2,8 (4 aktive Fälle in den vergangenen 7 Tagen).

> In Heidelberg wird ebenfalls eine Neu-Infektion registriert und die Inzidenz liegt nun bei 14,9 (24 aktive Fälle in den vergangenen 7 Tagen).

> In Mannheim werden 8 Neu-Infektionen gemeldet und die Inzidenz liegt nun bei 17,4 (54 aktive Fälle in den vergangenen 7 Tagen). In Mannheim gilt ab Montag die Inzidenzstufe 2.

> Im Rhein-Neckar-Kreis werden 3 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet; damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 10,9 und damit den fünften Tag in Folge über 10.

Damit tritt ab Montag die Inzidenzstufe 2 für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis und seine 548.000 Einwohner in Kraft. Das bedeutet:

Treffen mit maximal 15 Personen aus bis zu vier Haushalten sind erlaubt. Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen ebenso wie Geimpfte und Genesene nicht zur Personenzahl hinzu.

Private Veranstaltungen (wie zum Beispiel Hochzeiten oder ähnliches) dürfen im Freien (ohne Nachweis Getestet, Geimpft, Genesen) sowie in Innenräumen (mit Nachweis Getestet, Geimpft, Genesen) mit bis zu 200 Gästen (vorher: 300) begangen werden. Es besteht keine Maskenpflicht und keine Pflicht zum Einhalten des Mindestabstands, aber es müssen ein Hygienelonzept erstellt und die Kontaktdaten erfasst werden.

Sportveranstaltungen im Freien sind auf maximal 750 Personen beschränkt (davor 1500) und in geschlossenen Räumen auf 250 Personen (davor 500).

Diskos müssen schließen

Für Messen treten leicht verschärfte Regelungen ein.

(Hier geht es zur Übersicht der Inzidenzstufen in Baden-Württemberg.

> In Baden-Württemberg verzeichnen die Gesundheitsämter seit Anfang Juli einen Anstieg der Fallzahlen Inzwischen liegen 26 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg über einer Inzidenz von 10. Im Hohenlohekreis ist der Wert mit 32,0 den Angaben nach am höchsten, im Landkreis Schwäbisch Hall mit 1,5 am niedrigsten.

Die Zahl der bestätigten Ansteckungen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie nahm nach amtlichen Angaben um 63 auf 504.306 zu. 10.377 Menschen sind an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Diese Zahl erhöhte sich im Vergleich zum Vortag nicht. Als genesen gelten geschätzt 491.434 Infizierte (plus 118).

17,6 Prozent der betreibbaren 2327 Intensivbetten sind der Mitteilung nach im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Intensivbetten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen gravierenden Erkrankungen.

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 143.047 Fälle mit Hinweisen auf "besorgniserregende Varianten" übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Es dominiert die ansteckendere Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde.

Update: Sonntag, 25. Juli 2021, 17 Uhr

