Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 418 (Donnerstag: 506) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1610,2 (1689,5) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1827 (1511) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1792, 5 (1788,8). Es gibt drei weitere Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 704 (611) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2283,8 (2060,5 ).

> In Mannheim gab es 1014 (1068) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2104,2 (2020,9).

> Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei den Corona-Neuinfektionen hat sich rasant der 1800er-Marke genähert. Innerhalb einer Woche wurden bei 1790,6 je 100 000 Einwohnern Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 89,9 mehr als am Vortag. In der Vorwoche hatte der Wert sogar um fast 400 niedriger gelegen: bei 1398,5. Wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer dürfte die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz aber noch deutlich höher sein.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 40 320 neue Infektionen - ein Anstieg auf 2 440 298 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14 633 Menschen gestorben. Das waren 49 mehr als am Vortag.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 1021 Covid-19-Ausbrüche an Schulen mit insgesamt 5264 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 571 Ausbrüche an Kitas mit zusammen 4031 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der unter 20-Jährigen an den Infektionsfällen der vergangenen sieben Tage betrage 24 Prozent, jener der über 60-Jährigen hingegen nur 12 Prozent.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den Angaben nach am Freitag 247 Covid-Patientinnen und -Patienten. Hier gab es keine Veränderung im Vergleich zum Vortag. Eine Woche zuvor waren es 241 Menschen. Im Moment seien 10,9 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - ein leichter Rückgang im Tagesvergleich.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank um 0,1 auf 6,8. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land bei 7,3 gelegen.

8 199 021 Menschen in Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Amt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6 253 884 Menschen beziehungsweise 56,3 Prozent.

Update: Freitag, 11. März 2022, 16.49 Uhr

Genesenen-Nachweise werden nicht mehr per Post verschickt

Region. (pm/RNZ) Das Gesundheitsamt stellt nach dem Wochenende den automatisierten Versand von Genesenen- und Absonderungsnachweisen per Post ein. Stichtag ist der kommende Sonntagabend, 13. März. "Da das Land und der Bund inzwischen andere Möglichkeiten zur Bereitstellung von Absonderungs- und Genesenen-Nachweisen geschaffen haben und wegen der nach wie vor enorm hohen Zahl an Neuinfektionen können wir diese freiwillige Serviceleistung leider nicht mehr anbieten. Wir müssen uns derzeit auf unsere Kernaufgaben konzentrieren und obendrein sparen wir noch beträchtliche Mengen an Papier", erklärt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Dr. Anne Kühn.

Das Gesundheitsamt weist in einer Pressemitteilung daraufhin, dass der PCR-Befund selbst als Genesenen-Nachweis gilt. Diesen Befund erhält jede positiv getestete Person direkt von der Institution, bei der der Abstrich vorgenommen wurde. Zusätzlich ist es möglich, nach dem Ende der Isolation den Laborbefund zusammen mit dem Personalausweis bei einem Arzt oder in einer Apotheke vorzulegen. Diese können damit ebenfalls einen Genesenen-Nachweis ausstellen.

Update: Freitag, 11. März 2022, 11.16 Uhr

Inzidenz steigt in Heidelberg und sinkt im Kreis

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Donnerstag:

> Für Heidelberg werden 506 (Mittwoch: 492) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1689,5 (1663,7) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1511 (1664)Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1788,8 (1841,0). Es gibt zwei weitere Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 611 (699) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2060,5 (2021,6). Es gibt drei Todesfälle.

> In Mannheim gab es 1068 (970) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2020,9 (1978,6).

> In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag weiter gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche kletterte innerhalb eines Tages von 1646,5 auf 1700,7 (Stand: 16 Uhr). Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte, lag der Wert in der Vorwoche noch bei 1367,7. "Die Anzahl der übermittelten Neuinfektionen verbleiben seit Ende Februar auf sehr hohem Niveau", hieß es im Bericht.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 37.976 neue Infektionen im Land - ein Anstieg auf 2.399.978 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind in Baden-Württemberg mittlerweile 14 584 Menschen gestorben. Das sind 22 Todesfälle mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Donnerstag demnach 247 Patienten - in etwa so viele wie in der Vorwoche. 11,3 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Covid-19-Fälle auf Normalstationen stieg im Vergleich zum Vortag um 113 auf 1731. In der Vorwoche waren es 1560.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 18.32 Uhr

Inzidenz im Land steigt stark

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 492 (Dienstag: 236) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1663,7 (1673,2) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1664 (1067)Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1841,0 (1900,3). Es gibt einen weiteren Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 699 (49) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2021,6 (1656,5).

> In Mannheim gab es 970 (844) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1978,6 (1818,1).

> In Baden-Württemberg gab es 41.001 (20.067) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1646,5 (1484,6). Binnen einer Woche stieg der Wert demnach um etwas mehr als 300.

Dennoch geht das LGA seinem aktuellen Lagebericht zufolge davon aus, dass der Höhepunkt der fünften Welle im Südwesten "vermutlich überschritten" wurde. Seit Ende Februar bleibe die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen "relativ stabil auf sehr hohem Niveau, mit leichtem Anstieg in den letzten Tagen".

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 41 001 neue Infektionen im Land - ein Anstieg auf 2 362 002 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind in Baden-Württemberg mittlerweile 14 562 Menschen gestorben. Das sind 34 Todesfälle mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch demnach 251 Covid-Patientinnen und -Patienten, 11,4 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Bei beiden Werten waren die Unterschiede zu Vortag und Vorwoche gering. Das galt auch für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, lag am Mittwoch bei 7,3.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 17.31 Uhr

Kretschmann nennt Corona-Pläne des Bundes "grob fahrlässig"

Stuttgart. (dpa) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Bundesregierung im weiteren Kampf gegen die Pandemie grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen. Der Grünen-Politiker kritisierte die Pläne der Ampelregierung zum Corona-Schutz für die nächsten Monate. Es geht um eine neue Rechtsgrundlage, mit der nach dem von Bund und Ländern angepeilten Ende der meisten einschneidenden Alltagsbeschränkungen zum 20. März weiterhin Krisenmaßnahmen regional oder auf Landesebene möglich sein sollen. Aus Kretschmanns Sicht haben die Länder damit viel zu wenige Instrumente zur Hand. "Die Pandemielage ist sehr volatil, die Zahlen steigen derzeit wieder", sagte Kretschmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb halte ich es für grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente für den Notfall aus der Hand gibt."

Vor allem das Tragen von Masken bleibe als sehr effektives Mittel zentral, sagte Kretschmann - es werde aber nach dem Entwurf massiv beschnitten. "Das ist kein wirksamer Basiskatalog, sondern ein Rumpfgerüst. Dazu wird uns hier ein Hauruck-Verfahren aufgezwungen, dass die die Länder außen vor lässt." Wenn das Infektionsgeschehen wieder an Dynamik gewinne, dann sehe das neue Infektionsschutzgesetz ein "extrem kompliziertes Hotspotkonzept" vor. Den Ländern bleibe kaum Spielraum für schnelles, effektives Eingreifen. Die Reaktionsschnelligkeit sei aber der entscheidende Faktor für die erfolgreiche Kontrolle der Pandemie.

Nach einem am Mittwoch bekanntgewordenen Entwurf, auf den sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) verständigt haben, sollen über den Frühlingsbeginn hinaus weiter Masken- und Testpflichten als Basismaßnahmen greifen. In "Hotspots" mit kritischerer Lage sollen umfassendere Maßnahmen möglich sein. Bund und Länder hatten beschlossen, dass zum 20. März alle tiefgehenderen Alltagsbeschränkungen wegfallen sollen.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 16.41 Uhr

Wohin sich die Corona-Fallzahlen im Südwesten entwickeln

Stuttgart. (dpa/lsw) Gut sah es aus seit Mitte Februar: Die Kurve der Corona-Fallzahlen in Baden-Württemberg zeigte deutlich nach unten. Doch nun scheint der Abwärtstrend gebrochen. Die Neuinfektionen nehmen seit mehreren Tagen wieder zu - trotz eines minimalen Inzidenz-Rückgangs zum Wochenanfang. Ist das bereits eine neue Welle? Was es mit dem Anstieg auf sich hat und was das für die Kliniken im Land bedeutet.

Warum steigt die Inzidenz?

Fastnacht und Lockerungen sind für das Landesgesundheitsamt die wohl maßgeblichsten Gründe. Während der Faschingsferien waren die Menschen häufiger unterwegs und hatten auch mehr Kontakte, so die Einschätzung der Behörde. Zugleich hob die Landesregierung bereits Ende Februar zahlreiche Corona-Maßnahmen auf. Ein weiterer Grund könnte die wohl noch leichter übertragbare Omikron-Untervariante BA.2 sein. Ihr Anteil an den Neuinfektionen nimmt weiter zu und könnte die Omikron-Welle laut Experten verlängern.

Wie ist die Belastung in den Kliniken?

Weiter sehr hoch. Jedes freie Bett werde genutzt, um die in den vergangenen Monaten zum Teil mehrfach verschobenen Operationen nachzuholen, teilte Matthias Einwag mit, Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft. Der Zeitpunkt, zu dem die Krankenhäuser in den Normalbetrieb übergehen könnten, rücke in weitere Ferne. Von der "relativ entspannten Situation im Sommer 2021" sind die Kliniken demnach noch weit entfernt. Damals wurden Einwag zufolge rund 50 Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt, zuletzt waren es noch deutlich mehr als 200. Auch auf den Normalstationen bleibt die Auslastung mit Corona-Infizierten hoch.

Was heißt das für den Sommer?

Auch bei wärmeren Temperaturen wird uns Corona wohl erhalten bleiben. Der Virologe Christian Drosten etwa geht nicht von einem infektionsfreien Sommer aus. Als Gründe nannte er den nicht ausreichenden Impffortschritt und die weiter hohe Infektionstätigkeit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte zuletzt gar vor einer Sommerwelle bei den Neuinfektionen. Die Einhaltung der Schutzmaßnahmen und die Impfung seien nach wie vor wichtig, um das Infektionsgeschehen bestmöglich einzudämmen, betonte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart.

Wie sehr ist auf die aktuellen Zahlen Verlass?

Immer wieder ist von Meldeverzug und einer Dunkelziffer die Rede. Fakt ist: Die Gesundheitsämter verfolgen nicht mehr alle Kontakte. Zugleich fällt derzeit weiter mehr als jeder zweite PCR-Test positiv aus. Je höher die sogenannte Positivrate ist, desto größer dürfte die Zahl der unerkannten Infektionen sein. Die Fallzahlen in Kombination mit den Daten zur Auslastung in den Kliniken ermöglichten weiterhin eine sichere Beurteilung der Lage, zeigte sich der Sprecher des Gesundheitsministeriums überzeugt.

Bringt der neue Impfstoff von Novavax eine Wende?

Bislang nicht. Es gab die Erwartung, dass vor allem Menschen, die den mRNA-Impfstoffen kritisch gegenüberstehen, zu diesem Vakzin greifen würden. Doch die Nachfrage ist derzeit gering. Das Gesundheitsministerium hat aber die Hoffnung, dass die Nachfrage noch steigen wird, wie ein Sprecher mitteilte.

Update: Dienstag, 8. März 2022, 08.36 Uhr

Mehr Neuinfektionen im Wochenvergleich – Inzidenz nahezu konstant

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Montag:

> Für Heidelberg werden 236 (Sonntag: 253) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1673,2 (1854,6) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1067 (1112) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1900,3 (2034,0). Es gibt einen weiteren Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 49 (208) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1656,5 (1803,2).

> In Mannheim gab es 844 (580) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1818,1 (1871,0). Es gab einen weiteren Todesfall.

> In Baden-Württemberg gab es 20.067 (14.970) Neuinfektionen. Das sind rund 1600 mehr als am Montag der Vorwoche. Die Inzidenz liegt bei 1484,6 (1485,7). Zuvor war der Wert fünf Tage in Folge gestiegen, am Montag vor einer Woche hatte das LGA noch eine Inzidenz von 1402 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind in Baden-Württemberg demnach 2.284.675 Corona-Fälle erfasst worden.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Corona-Fällen aus, die in den Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

44 (15) Menschen starben mit und an Covid-19, meldete das Landesgesundheitsamt am Montag. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen stieg damit auf 14.482.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den LGA-Angaben zufolge am Montag 253 Covid-Patienten. Das waren 11 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, ging gegenüber dem Vortag um 0,1 zurück auf 6,7.

Update: Montag, 7. März 2022, 20.30 Uhr

Inzidenzen bleiben stabil in der Region

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Sonntag:

> Für Heidelberg werden 253 (Samstag: 346) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1854,6 (1825,6) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1112 (1262) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2034,0 (2028,0). Es gibteinen weiteren Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 208 (347) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1803,2 (1749,7).

> In Mannheim gab es 580 (849) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1871,0 (1936,9). Es gab einen weiteren Todesfall.

> In Baden-Württemberg gab es 14.970 (21.896) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1485,7 (1450,8). 15 (14) Menschen starben mit und an Covid-19. Auf den Intensivstationen im Land lagen den LGA-Angaben zufolge am Sonntag 242 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das waren drei weniger als am Vortag. Auch die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, ging zurück um 0,4 auf 6,8.

Update: Sonntag, 6. März 2022, 16.29 Uhr

Weniger Infektionen, höhere Inzidenzen

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Samstag:

> Für Heidelberg werden 346 (Freitag: 530) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1825,6 (1724,8) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1262 (1867) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2028,0 (1928,2).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 347 (536) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1749,7 (1692,7).

> In Mannheim gab es 849 (798) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1936,9 (19843,3). Es gab einen weiteren Todesfall.

> In Baden-Württemberg gab es 21.896 (30.222) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1450,8 (1398,5). 14 (36) Menschen starben mit und an Covid-19.

Die Zahl der seit Pandemiebeginn bestätigten Corona-Infektionen hat sich in den vergangenen zwei Monaten mehr als verdoppelt. Wurden Mitte Januar noch rund 1,113 Millionen Ansteckungen in Baden-Württemberg gemeldet, so lag der Wert nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Samstag bereits bei 2,249 638 Millionen registrierten Fällen (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der täglichen bestätigten neuen Infektionen hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt, wie aus dem Lagebericht des LGA hervorgeht. Sie liegt derzeit bei 21 896, Mitte Januar waren es noch rund 10.000.

Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Samstag 245 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, das sind neun weniger als am Samstag vor einer Woche. Die Zahl der mit Corona infizierten Patienten auf den Normalstationen nahm laut den Meldedaten leicht zu. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz schwankt weiter und ging nach einem leichten Anstieg am Vortag nun wieder zurück um 0,1 auf 7,2. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kommen.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Ansteckungen aus, die in den Daten der Gesundheitsämter und des Robert-Koch-Instituts nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern. Oft werden Kontakte deshalb nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Außerdem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein. Zuletzt war weiter mehr als jeder zweite PCR-Test im Südwesten positiv. Je höher die Positivrate ist, desto größer fällt laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen aus. Befürchtet wird zudem, dass die Ausbreitung der neuen Variante BA.2 die Omikron-Welle verlängern und den Rückgang der Fallzahlen verlangsamen könnte.

Update: Samstag, 5. März 2022, 17.28 Uhr

Inzidenzen steigen am Freitag

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 530 (Donnerstag: 464) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1724,8 (1667,5) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1867 (1759) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1928,2 (1890,1). Es gibt einen neuen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 536 (379) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1692,7 (1603,6). Es gibt einen weiteren Todesfall.

> In Mannheim gab es 798 (916) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1843,3 (1902,7). Es gab drei weitere Tote.

> In Baden-Württemberg gab es 30.222 (31.013) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1398,5 (1367,7). 36 (39) Menschen starben mit und an Covid-19. Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Freitag mit 241 Covid-Patientinnen und -Patienten sieben weniger behandelt als noch am Tag zuvor. Die Zahl der mit Corona infizierten Patienten auf den Normalstationen nahm laut den Meldedaten leicht ab. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,2 auf 7,3. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik kommen.

Der Umfang der tatsächlichen Infektionsfälle dürfte weiter deutlich größer sein. Die Gesundheitsämter verfolgen nicht mehr alle Infektionen und es besteht zudem ein erheblicher Meldeverzug. Zuletzt war weiter mehr als jeder zweite PCR-Test im Südwesten positiv. Je höher die Positivrate ist, desto größer fällt laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen aus.

Update: Freitag, 4. März 2022, 17.17 Uhr

Inzidenzen bleiben stabil

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Der Impfstützpunkt im "International Welcome Center Heidelberg", Hospitalstraße 5, erweitert sein Angebot. Ab sofort können dort Termine für eine Impfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax gebucht werden – vorerst aber ausschließlich von Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Der Impfstützpunkt ist donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Buchung und Informationen im Internet unter dem Link www.heidelberg.de/impfen.

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Donnerstag:

> Für Heidelberg werden 464 (Mittwoch: 479) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1667,5 (1657,4) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1759 (1922) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1890,1 (1895,5). Es gibt zwei neue Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 379 (379) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1603,6 (1708,0).

> In Mannheim gab es 916 (861) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1902,7 (1904,9). Es gab einen weiteren Toten.

> In Baden-Württemberg gab es 31.013 (30.873) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1367,7 (1357,6). 39 (31) Menschen starben mit und an Covid-19.

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen der baden-württembergischen Krankenhäuser geht weiter zurück: Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Donnerstag wurden noch 248 schwer erkrankte Menschen dort behandelt, das waren 6 weniger als am Vortag; vor einer Woche waren es noch 280 (Stand: 16 Uhr). Auf den Normalstationen ging die Zahl ebenfalls um 30 zurück auf 1560 Fälle (Vorwoche: 1672).

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 16.43 Uhr

Keine Kontaktdaten für Besuch in Klinik und Pflegeheim mehr nötig

Stuttgart. (dpa) Wer seine Angehörigen in einem Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen möchte, muss künftig in Baden-Württemberg keine Kontaktdaten mehr hinterlassen. Die Landesregierung hat die Vorgaben dazu angepasst. Die neue Regelung gilt ab Freitag, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart am Donnerstag mitteilte.

Bislang mussten Besucherinnen und Besucher in Kliniken oder Altenheimen im Südwesten ihre Kontaktdaten angeben, damit mögliche Corona-Infektionsfälle besser nachvollzogen werden können. Für den Besuch im Restaurant oder Café war die Pflicht, seine Kontaktdaten anzugeben, bereits Mitte Februar weggefallen. Die Gesundheitsämter im Land verfolgen bereits seit November 2021 nur noch einen Teil der Infektionsketten. Bis zuletzt konzentrierten sich die Ämter vor allem auf größere Ausbrüche und Infektionen in Alten- und Pflegeheimen.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 16.02 Uhr

Sehr niedrige Booster-Impfquoten in manchen Heimen

Stuttgart. (dpa-lsw) Auch nach mehreren tödlichen Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen ist die Booster-Quote in manchen Einrichtungen im Südwesten erschreckend niedrig. So gab es vor Kurzem noch Heime in Baden-Württemberg, wo nicht einmal jeder zehnte Bewohner eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, wie eine Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Sozialdemokraten haben sich bei Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) nach dem Status der Impfungen in den Heimen erkundigt - und Mitte Februar Antwort für 33 Stadt- und Landkreise erhalten. In Ravensburg gibt es demnach ein Heim, in dem nur 11 Prozent der Bewohner einen Booster erhalten haben. Im Kreis Karlsruhe liegt das schlechteste Heim bei 7,7 Prozent, im Ortenaukreis und im Kreis Esslingen gibt es dem Ministerium zufolge sogar Heime, in denen kein einziger Bewohner geboostert ist. In Stuttgart führt die Negativliste ein Heim an, in dem nur 12,5 Prozent der Bewohner einen Booster erhalten haben. Die landesweite Boosterquote lag zuletzt (Stand 25.1.) im Durchschnitt für Bewohner bei 77,5 Prozent und für Beschäftigte bei 51,4 Prozent.

"Dass immer noch durchschnittlich jeder vierte in Pflegeheimen Wohnende nicht geboostert ist, ist kein Erfolg, sondern fahrlässig", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. SPD-Gesundheitsexperte Florian Wahl forderte Lucha auf, in den Pflegeheimen mehr für die Impfung zu werben.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 08.29 Uhr

Inzidenzen bleiben relativ konstant

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 479 (Montag: 489) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1657,4 (1654,9) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1922 (1764) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1895,5 (1868,0). Es gibt zwei neue Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 379 (515) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1708,0 (1840,8).

> In Mannheim gab es 861 (786) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1904,9 (1871,0).

> In Baden-Württemberg gab es 30.873 (28.133) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1357,6 (1355,1). 31 (25) Menschen starben mit und an Covid-19.

Update: Mittwoch, 2. März 2022, 18.22 Uhr

Diffuses Bild bei Infektionen und Inzidenzen

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Dienstag:

> Für Heidelberg werden 489 (Montag: 440) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1654,9 (1722,3) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1764 (1790) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1868,0 (1925,1).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 515 (222) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1840,8 (1756,6).

> In Mannheim gab es 786 (1005) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1871,0 (1882,3). Es gibt zwei weitere Todesfälle.

> In Baden-Württemberg gab es 28.133 (18.438) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1355,1 (1402,0). 25 (32) Menschen starben mit und an Covid-19. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 14 303 Menschen gestorben. Das waren 25 mehr als am Vortag.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 989 Covid-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 5040 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 505 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 3506 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der unter 20-Jährigen an den Infektionsfällen der vergangenen sieben Tage betrage 27 Prozent, jener der über 60-Jährigen hingegen nur 12 Prozent.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den Angaben nach am Dienstag 271 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das war einer weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es 285 Menschen. Im Moment sind den Angaben nach 12,3 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - hier gibt es kaum Veränderungen.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,3 auf 7,0. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land allerdings noch bei 7,8 gelegen.

8 188 515 Menschen in Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Amt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6 202 586 Menschen beziehungsweise 55,9 Prozent.

Update: Dienstag, 1. März 2022, 17.23 Uhr

Inzidenzen in der Region steigen meist leicht

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Montag:

> Für Heidelberg werden 440 (Sonntag: 214) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1722,3 (1685,8) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1790 (972) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1925,1 (1962,5). Es gibt einen neuen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 222 (135) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1756,6 (1666,2).

> In Mannheim gab es 1005 (783) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1882,3 (1824,5). Es gibt zwei weitere Todesfälle.

> In Baden-Württemberg gab es 18.438 (11.828) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1402,0 (1426,1). 32 (2) Menschen starben mit und an Covid-19. Auf den Intensivstationen des Landes stieg die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten um 13 auf 272. Vor einer Woche wurden dort noch 288 Menschen behandelt. Auf den Normalstationen nahm die Zahl der neuen Patienten mit einer Corona-Infektion laut den Meldedaten weiter ab. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen - ging um den Wert 0,2 auf 6,7 zurück. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 7,7 gelegen.

Sowohl die Zahl der neuen Infektionsfälle als auch die der infizierten Patienten in den Kliniken unterliegen einem großen Meldeverzug. Das bedeutet, die tatsächlichen Zahlen dürften deutlich höher liegen.

Update: Montag, 28. Februar 2022, 17.10 Uhr

Corona-Inzidenz sinkt weiter leicht

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Sonntag:

> Für Heidelberg werden 214 (Samstag: 204) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1685,8 (1637,3) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 972 (835) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1962,5 (1893,7).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 135 (282) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1666,2 (1712,8).

> In Mannheim gab es 783 (547) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1824,5 (1766,8).

> In Baden-Württemberg gab es 11.828 (18.366) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1426,1 (1434,1). 2 (14) Menschen starben mit und an Covid-19.

Die tatsächliche Zahl der Infektionsfälle dürfte weiter deutlich höher sein. Hintergrund ist die fehlende Nachverfolgung von Kontakten durch die Gesundheitsämter und eine vermutlich hohe Dunkelziffer. Zuletzt war weiter mehr als jeder zweite PCR-Test im Land positiv. Je höher die Positivrate ist, desto größer fällt laut Experten die Zahl der unerkannten Infektionen aus.

Die Belegung der Intensivstationen im Südwesten mit Covid-Patientinnen und -Patienten stieg um 5 auf 259. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen - lag bei 6,9 (Samstag: 7,6). Der Wert unterliegt ebenfalls einem großen Meldeverzug.

Update: Sonntag, 27. Februar 2022, 17.21 Uhr

Anzahl der Neuinfektionen am Samstag rückläufig

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Samstag:

> Für Heidelberg werden 204 (Freitag: 409) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1637,3 (1643,6) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 835 (1735) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1893,7 (1869,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 282 (624) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1712,8 (1677,4).

> In Mannheim gab es 547 (988) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1766,8 (1813,2).

> In Baden-Württemberg gab es 18.366 (27.919) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1434,1 (1444,1). 14 Menschen starben mit und an Covid-19.

Update: Samstag, 26. Februar 2022, 17.45 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat weiter abgenommen

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 409 (Donnerstag: 464) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1643,6 (1683,9) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1735 (1608) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1869,5 (1935,7).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 624 (323) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1677,4 (1388,1).

> In Mannheim gab es 988 (927) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1813,2 (1728,0).

> In Baden-Württemberg gab es 27.919 (28.800) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1444,1 (1451,8). 39 weitere Menschen starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf 14.191.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) haben sich innerhalb eines Tages 27.919 Menschen angesteckt, insgesamt sind nun seit Beginn der Pandemie 2.058.869 bestätigte Ansteckungsfälle bekannt (Stand: 19 Uhr). Weitere 39 Menschen starben bis zum Freitag am Coronavirus oder im Zusammenhang damit, insgesamt sind es 14.230, wie aus dem Tagesbericht des Gesundheitsamtes hervorgeht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei Corona-Neuinfektionen hat weiter abgenommen, ist aber immer noch auf einem hohen Niveau. Innerhalb einer Woche wurden bei 1444,1 Menschen je 100.000 Einwohner Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das waren 7,7 weniger als am Vortag. In der Vorwoche hatte der Wert 1605,8 betragen.

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Freitag 264 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, ein Absinken um 16 Menschen und weniger als vor einer Woche (290). Im Moment sind den Angaben nach 11,9 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - 0,7 Prozent waren es am Vortag.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, ist um 0,1 gesunken auf 7,6. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land noch bei 7,0 gelegen.

Update: Freitag, 25. Februar 2022, 18.00 Uhr

Stuttgart. (dpa) Baden-Württemberg hat am Freitag die erste Lieferung des neuen Impfstoffs der US-Firma Novavax vom Bund erhalten. Die 192.000 Dosen würden ab Dienstag an die Stadt- und Landkreise ausgeliefert, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit. Diese legen eigenständig fest, ab wann damit geimpft wird. "Wir gehen davon aus, dass dies teilweise noch am Tag der Lieferung erfolgt", sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Spätestens von kommendem Freitag an soll es landesweit entsprechende Impfangebote geben.

Mindestens die Hälfte des Impfstoffs mit dem Namen Nuvaxovid soll vorrangig den Beschäftigten im Gesundheitswesen angeboten werden. Es gibt Hoffnung, dass er eine Alternative für manche sein könnte, die sich nicht mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna impfen ließen. Der Novavax-Impfstoff basiert auf einem klassischeren Verfahren. Ungeimpfte Mitarbeiter etwa von Kliniken und Pflegeheimen müssen sich vor Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht am 16. März immunisieren lassen, um weiter arbeiten zu dürfen. "Ich hoffe sehr, dass der Impfstoff viele skeptische Menschen noch überzeugen kann, sich impfen zu lassen", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Die bundesweite erste Lieferung an die Länder sollte insgesamt 1,4 Millionen Dosen umfassen. Im ersten Quartal soll Deutschland laut Bundesgesundheitsministerium insgesamt rund vier Millionen Dosen von des Novavax-Impfstoffs bekommen. Von April bis Juni sollen dann bis zu 30 Millionen weitere Dosen folgen.

Update: Freitag, 25. Februar 2022, 13.15 Uhr

Zahlen sinken insgesamt: Allerdings nur geringfügig

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Donnerstag:

> Für Heidelberg werden 464 (Mittwoch: 504) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1683,9 (1666,2) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1608 (1938) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1879,5 (1935,7).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 323 (701) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1388,1 (1437,4).

> In Mannheim gab es 927 (757) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1728,0 (1761,3).

> In Baden-Württemberg gab es 28.800 (31.807) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1451,8 (1494,3). 34 weitere Menschen starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf 14.191.

In Baden-Württemberg hat die Zahl der registrierten Corona-Infektionen am Mittwoch die Schwelle von zwei Millionen Fällen überstiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) haben sich innerhalb eines Tages 28.800 Menschen angesteckt, insgesamt sind nun seit Beginn der Pandemie 2.030.950 bestätigte Ansteckungsfälle bekannt (Stand: 19 Uhr). Weitere 34 Menschen starben bis zum Donnerstag am Coronavirus oder im Zusammenhang damit, insgesamt sind es 14.157, wie aus dem Tagesbericht des Gesundheitsamtes hervorgeht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei Corona-Neuinfektionen hat weiter abgenommen, ist aber weiter auf einem hohen Niveau. Innerhalb einer Woche wurden bei 1451,8 Menschen je 100.000 Einwohner Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das waren 42,5 weniger als am Vortag. In der Vorwoche hatte der Wert 1.645,8 betragen.

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Donnerstag 280 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, ein Absinken um 11 Menschen und etwas weniger als vor einer Woche (286). Im Moment sind den Angaben nach 12,6 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - 0,6 % waren es am Vortag.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,1 auf 7,7. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land noch bei 8,0 gelegen.

Update: Donnerstag, 24. Februar 2022, 18.47 Uhr

Stuttgart/Ravensburg. (dpa) Der Omikron-Subtyp BA.2 des Coronavirus könnte nach Ansicht des Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission (Stiko)"beunruhigend werden". "Ob und wie sehr, wissen wir noch nicht", sagte Thomas Mertens der "Schwäbischen Zeitung" in Ravensburg (Donnerstagausgabe). Daten aus Laboren und der Infektionsüberwachung zufolge werde BA.2 aber leichter übertragen. Zudem wiesen Experimente mit infizierten Tieren darauf hin, dass Antikörper gegen die hierzulande hauptsächlich verbreitete Untervariante BA.1 den Subtyp BA.2 "weniger gut neutralisieren".

Zur Frage, ob Subtyp BA.2 Menschen stärker erkranken lässt als BA.1, gebe es noch keine eindeutigen klinischen Daten, sagte Mertens. "Im ungünstigsten Fall" könne es sein, "dass BA.2 zu einem erneuten Anstieg, einer Verlängerung der aktuellen Infektionswelle und wieder mehr Erkrankungen führt".

In jedem Fall bleibe die Impfung gegen Corona "unser entscheidendes Instrument", um aus der Pandemie in die endemische Phase zu kommen, betonte Mertens. In dieser Phase würde dann nicht mehr "ständig die ganze Bevölkerung" geimpft, sondern vor allem diejenigen, die ein großes Risiko für eine schwere Erkrankung hätten.

AOK-Landeschef: Wegen Corona viele Erkrankungen unerkannt geblieben

Wegen der Corona-Pandemie sind nach Auffassung des Vorstandschefs der Krankenkasse AOK in Baden-Württemberg, Johannes Bauernfeind, viele Erkrankungen unerkannt geblieben. "Gerade zu Beginn der Pandemie haben viele Menschen Arztbesuche vermieden und Vorsorgeuntersuchungen ausfallen lassen", sagte Bauernfeind den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstagsausgabe).

Zudem gebe es deutlich mehr psychische Erkrankungen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. "Beides wird die Gesundheit der Menschen und das Gesundheitssystem in den nächsten Jahren zusätzlich belasten", sagte Bauernfeind. "Somit werden mehrere Entwicklungen zusammentreffen: die Spätfolgen von Corona, die Alterung der Bevölkerung, die sich verschärfende Personalknappheit und die finanziellen Defizite im Gesundheitswesen."

Die Pandemie wirke damit "wie ein Brandbeschleuniger", sagte der AOK-Landeschef. Die Zahl der Behandlungen in Krankenhäusern lasse sich nach der Pandemie zwar "sicher wieder steigern". Das Vor-Corona-Niveau zu übertreffen, werde aber angesichts ohnehin knappen Personals "kaum möglich" sein. Bauernfeind forderte deshalb "eine Modernisierung der deutschen Krankenhauslandschaft".

Update: Donnerstag, 24. Februar 2022, 9 Uhr

Zahl der Corona-Ansteckungen erstmals über der Zwei-Millionen-Marke

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 504 (Dienstag: 538) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1666,2 (1679,5) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1938 (2157) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1935,7 (1956,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 701 (289) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1437,4 (1198,2).

> In Mannheim gab es 757 (816) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1761,3 (1862,3).

> In Baden-Württemberg gab es 31.807 (31.197) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1494,3 (1525,6). 48 weitere Menschen starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf 14.157.

In Baden-Württemberg hat die Zahl der registrierten Corona-Infektionen am Mittwoch die Schwelle von zwei Millionen Fällen überstiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) haben sich innerhalb eines Tages 31.807 Menschen angesteckt, insgesamt sind nun seit Beginn der Pandemie 2.002.150 bestätigte Ansteckungsfälle bekannt (Stand: 16 Uhr). Weitere 48 Menschen starben bis zum Mittwoch am Coronavirus oder im Zusammenhang damit, insgesamt sind es 14.157, wie aus dem Tagesbericht des Gesundheitsamtes hervorgeht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei Corona-Neuinfektionen hat weiter abgenommen, ist aber weiter auf einem hohen Niveau. Innerhalb einer Woche wurden bei 1494,3 Menschen je 100.000 Einwohner Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das waren 31,3 weniger als am Vortag. In der Vorwoche hatte der Wert 1642,8 betragen.

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Mittwoch 291 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, ein Anstieg um 6 Menschen und etwas mehr als vor einer Woche (283). Im Moment sind den Angaben nach 13,2 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - 12,9 waren es am Vortag.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,2 auf 7,6. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land noch bei 7,7 gelegen.

Update: Mittwoch, 23. Februar 2022, 18.05 Uhr

Neuinfektionen sind leicht rückläufig - keine Entspannung in Sicht

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Dienstag:

> Für Heidelberg werden 538 (Montag: 423) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1679,5 (1631,6) angegeben. Es gab keinen Todesfall (Montag: 1).

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 2157 (1838) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1956,5 (1880,4). Es gab keinen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 289 (57) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1198,2 (1315,0). Es gab keinen Todesfall.

> In Mannheim gab es 816 (822) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1862,3 (1944,3). Es gab keinen Todesfall.

> In Baden-Württemberg gab es 31.197 (18.768) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1525,6 (1561,6 und ist damit etwas zurückgegangen. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1624,3). 28 weitere Menschen starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf 14.109.

Im Vergleich zum Montag meldete die Behörde 31.197 bekanntgewordene neue Infektionen. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erreichte nun 1.970.343.

Nach starkem Wiederanstieg der Fallzahlen ist die Anzahl der übermittelten Neuinfektionen seit Mitte Februar leicht rückläufig. In Baden-Württemberg wurde der Höhepunkt der fünften Welle der COVID-19-Pandemie vermutlich überschritten. Das Infektionsgeschehen verbleibt jedoch weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 956 Covid-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 4824 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 452 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 3050 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der Unter-20-Jährigen an den Infektionsfällen der vergangenen sieben Tage betrage 29 Prozent, jener der Über-60-Jährigen hingegen nur 11 Prozent.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Dienstag 285 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das waren zwar 3 weniger als am Vortag, aber fast genauso viele wie eine Woche zuvor (284). Im Moment sind den Angaben nach 12,9 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - auch hier gibt es kaum Veränderungen.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,1 auf 7,8. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land noch bei 7,2 gelegen.

8.182.035 Menschen in Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,7 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Amt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6.156.081 Menschen beziehungsweise 55,4 Prozent.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 18.13 Uhr

Stuttgart. (dpa) Ungeimpfte dürfen mit einem negativen Corona-Test ab Mittwoch wieder an vielen Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen. Das grün-schwarze Kabinett beschloss am Dienstag mit der neuen Corona-Verordnung deutliche Lockerungen, die wohl am Mittwoch in Kraft treten sollen. Ungeimpfte haben demnach mit negativen Test wieder Zutritt zu Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur, Freizeit und Messen. Bislang musste man hierfür geimpft oder genesen sein. Die Regeln für private Zusammenkünfte unter Ungeimpften werden gelockert - ein Haushalt darf nun mit zehn weiteren Personen zusammentreffen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach von "erheblichen Lockerungen".

Veranstaltungen sind künftig wieder mit mehr Besuchern möglich - in geschlossenen Räumen dürfen sie künftig mit bis zu 6000 Besuchern stattfinden, maximal jedoch bis zu 60 Prozent ihrer Kapazität ausgelastet sein. Im Freien gelten 75 Prozent Kapazitätsauslastung bei einer maximalen Personenanzahl von 25 000 Besuchern.

Clubs und Diskotheken dürfen unter strengen Bedingungen wieder öffnen. Nur wer vollständig geimpft, geboostert oder genesen ist und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen kann, kommt am Türsteher vorbei. In den Clubs muss Maske getragen werden - mit Ausnahme der Tanzfläche. Die Maskenpflicht gilt weiterhin in geschlossenen öffentlichen Räumen oder im Nahverkehr.

Sollte die Belastung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten zunehmen und bestimmte Grenzwerte überschreiten, werden die Regeln wieder verschärft.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 13.05 Uhr

Keine Corona-Entspannung zum Wochenbeginn

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Montag:

> Für Heidelberg werden 423 (Sonntag: 217) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1631,6 (1505,0) angegeben. Es wurde ein Corona-Toter gemeldet.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1838 (790) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1880,4 (1684,1).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 57 (209) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1315,0 (1406,8).

> In Mannheim gab es 822 (607) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1944,3 (2031,5).

> In Baden-Württemberg gab es 18.768 (14.653) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1561,6 (1615,3 und ist damit etwas zurückgegangen. Vor einer Woche lag der Wert bei 1646,7 - also etwas höher. 28 (1) weitere Menschen starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf 14.081.

Im Vergleich zum Sonntag meldete die Behörde 18.768 bekanntgewordene neue Infektionen. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erreichte nun 1.939.146. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen 23.879 betragen.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg wurden 288 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, das waren zwei Menschen mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, nahm im Tagesvergleich um 0,5 auf 7,7 zu.

Update: Montag, 21. Februar 2022, 18.43 Uhr

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten stagniert

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Sonntag:

> Für Heidelberg werden 217 (Samstag: 134) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1.505,0 (1.515,7) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 790 (582) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1.684,1 (1.707,7).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 209 (237) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1.406,8 (1.399,9).

> In Mannheim gab es 607 (696) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2.031,5 (1.993,4).

> In Baden-Württemberg gab es 14.653 (21.557) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1.615,3 (1.615,7). 1 (4) weiterer Mensch starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf 14.053.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg stabil geblieben. Der Wert betrug 1615,3 nach 1615,7 zuvor, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Sonntag mitteilte. Die Zahl gibt die Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner an.

Im Vergleich zum Samstag meldete die Behörde 14 653 neue Infektionen, die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg so auf 1 920 378. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit starb ein weiterer Mensch. Die Gesamtzahl der Toten beträgt nun 14 053.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen zuletzt 286 Covid-Patientinnen und -Patienten, das waren sechs Menschen mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank im Tagesvergleich um 0,4 auf 7,2.

Update: Sonntag, 20. Februar 2022, 16.41 Uhr

Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Samstag:

> Für Heidelberg werden 134 (Freitag: 541) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1.515,7 (1566,7) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 582 (1808) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1.707,7 (1719,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 237 (310) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1.399,9 (1377,6).

> In Mannheim gab es 696 (722) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1.993,4 (1890,1).

> In Baden-Württemberg gab es 21.557 (29.366) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1.615,7 (1605,8). 4 (29) weitere Menschen starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf 14.052.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg wieder leicht gestiegen. Der Wert betrug 1615,7 nach 1605,8 zuvor, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Samstag mitteilte. Die Zahl gibt die Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner an.

Im Vergleich zum Freitag meldete die Behörde 21.557 neue Infektionen, die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg so auf 1.905.725. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit starben weitere vier Menschen. Die Gesamtzahl der Toten beträgt nun 14.052.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen zuletzt 280 Covid-Patientinnen und -Patienten, das waren zehn Menschen weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, blieb im Tagesvergleich bei 7,6 stabil.

Update: Samstag, 19. Februar 2022, 17.20 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ/jasch) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 541 (Donnerstag: 380) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1566,7 (1502,4) angegeben. Es gab keinen (zwei) Todesfall.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1808 (1840) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1719,5 (1664,3). Es gab einen (zwei) Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 310 (343) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1377,6 (1377,6 ).

> In Mannheim gab es 722 (1020) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1890,1 (1751,6). Es gab drei Todesfälle.

> In Baden-Württemberg gab es 29.366 (34.270) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1605,8 (1642,8). 29 (27) weitere Menschen starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf jetzt 14.048.

Nach einem Rückgang der Fallzahlen im Dezember 2021 ist seit Januar 2022 wieder ein deutlicher Anstieg der Neuinfektionen zu beobachten. In Deutschland hat mit der dominanten Zirkulation der Omikronvariante die fünfte Welle der Covid-19-Pandemie begonnen. Seit Beginn der Pandemie wurden bislang insgesamt 1.884.168 laborbestätigte Fälle aus allen 44 Stadt- bzw. Landkreisen berichtet. Der Anteil der Infizierten über 60 Jahre an allen Fällen innerhalb der letzten sieben Tage beträgt 10 Prozent; der Anteil der Kinder und Jugendlichen (0 - 19 Jahre) 30 Prozent. Seit 1. Januar 2022 wurden 925 Covid-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 4666 Infektionen und 430 Covid-19-Ausbrüche aus KITAs mit insgesamt 2897 Infektionen übermittelt.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters (www.intensivregister.de) von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten sind 290 Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 134 (46,2 Prozent) invasiv beatmet.

Update: Freitag, 18. Februar 2022, 18.22 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ/rl) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Donnerstag:

> Für Heidelberg werden 380 (Mittwoch: 573) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1502,4 (1486,7) angegeben. Es gab zwei Todesfälle.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1840 (2002) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1664,3 (1622,9). Es gab zwei (einen) Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 343 (313) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1377,6 (1434,0). Es gab zwei Todesfälle.

> In Mannheim gab es 1020 (1076) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1751,6 (1664,2).

> In Baden-Württemberg gab es 34.270 (36.522) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1645,8 (1642,8). 27 (42) weitere Menschen starben an Covid-19. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf jetzt 14.019.

Im Vergleich zum Mittwoch meldete die Behörde 34.270 neue Infektionen, womit die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 1.854.802 kletterte. Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Donnerstag 286 Covid-Patienten, 3 mehr als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,8 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,3 auf 8 (Vorwoche: 7,6).

Baden-Württemberg schafft schon Mitte nächster Woche zahlreiche Corona-Auflagen ab und öffnet damit schneller als im Bund-Länder-Beschluss vorgesehen. Mit der Rückkehr zur Warnstufe dürfen Clubs und Discos nach dreimonatiger Schließung nun unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen, die Zugangsregeln für Restaurants werden gelockert, Messen sind wieder erlaubt und bei Veranstaltungen werden deutlich mehr Zuschauer zugelassen. Nur bei Fastnachtsumzügen will Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) hart bleiben.

Update: Donnerstag, 17. Februar 2022, 19.52 Uhr

Immer mehr Neu-Infektionen und Klinik-Einweisungen

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 573 (Dienstag: 347) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1486,7 (Dienstag: 1368,3) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 2002 (1518) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1622,9 (1531,1). Es gab einen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 313 (452) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1434,0 (1480,6).

> In Mannheim gab es 1076 (1079) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1664,2 (1247,3).

> In Baden-Württemberg gab es 36.522 (31.951) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1642,8 (1624,3). 42 weitere Menschen starben an Covid-19.

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Dienstag 283 (-1) Covid-Patienten behandelt.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 7,7. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Mittwoch, 16. Februar 2022, 17.30 Uhr

Weitere 27 Menschen sterben an Covid-19

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa-lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Dienstag:

> Für Heidelberg werden 347 (Montag: 403) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1368,3 (Montag: 1345,6) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1518 (963) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1531,1 (1479,3). Es gab einen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 452 (166) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1480,6 (1400,6).

> In Mannheim gab es 1079 (1091) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1247,3 (1062,2). Zwei Menschen starben an Covid-19.

> In Baden-Württemberg gab es 31.951 (23.879) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1624,3 (1646,7). 27 weitere Menschen starben an Covid-19.

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Dienstag 284 (-3) Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 7,2. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 884 Corona-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 4408 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 401 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 2667 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der Unter-20-Jährigen an den Infektionsfällen der vergangenen acht Tage betrage 31 Prozent, jener der Über-60-Jährigen hingegen nur 10 Prozent.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Update: Dienstag, 15. Februar 2022, 18.05 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 403 (Sonntag: 349) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1345,6 (Sonntag: 1242,3) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 963 (1576 ) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1479,3 (1504,5). Es gab einen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 166 (222) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1400,6 (1426,3).

> In Mannheim gab es 1091 (490) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1062,2 (881,1). Zwei Menschen starben an Covid-19.

> In Baden-Württemberg gab es 23.879 (15.666) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1646,7 (1641,2). 24 weitere Menschen starben an Covid-19.

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Montag 287 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt. Das sind 5 mehr als am Sonntag.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz liegt unverändert bei 6,7 ab. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Südwesten will bald zurück in Warnstufe

Stuttgart/Berlin. (dpa/lsw) Baden-Württemberg will bei der nun geplanten, schrittweisen Lockerung der Corona-Auflagen grundsätzlich mitgehen. In einem zwischen Kanzleramt, Vorsitz und Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) abgestimmten Vorschlag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, die größeren Schutzmaßnahmen sollten nach dem Abebben der Omikron-Welle am 20. März größtenteils wegfallen. Die Landesregierung im Südwesten hält das Vorgehen für weitgehend richtig, erfuhr die dpa am Montag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Allerdings dringt das Land teilweise auf mehr Tempo.

>>>Hier geht es zum Artikel mit den geplanten Lockerungen<<<

In einem ersten Schritt soll laut dem Beschlusspapier die Obergrenze von zehn Personen für private Treffen von Geimpften und Genesenen gelockert werden. Zudem soll der Zugang zum Einzelhandel gar nicht mehr beschränkt werden. In einem zweiten Schritt soll vom 4. März an in Gastronomie und Hotellerie nur noch die 3G-Regel gelten. Das heißt, auch Ungeimpfte mit einem aktuellen Test könnten wieder in Restaurants essen oder in Hotels übernachten. Clubs und Discos sollen wieder öffnen dürfen, allerdings nur für Geimpfte und Genesene, die zudem einen Test vorweisen können. Darüber hinaus sollen bei Großveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden.

Hier wünscht sich Baden-Württemberg ein schnelleres Vorgehen. Das Land würde gern noch im Februar in die Warnstufe zurückkehren. In der Warnstufe gelten in den meisten Lebensbereichen nur noch die 3G-Regeln.

In einem dritten und letzten Schritt sollen ab dem 20. März alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen fallen - auch die verpflichtenden Homeoffice-Regelungen. Arbeitgeber sollen aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten können. Die Lockerungsvorschläge nehmen Bezug auf die jüngste Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung. Das Gremium hält Corona-Lockerungen in den kommenden Wochen unter bestimmten Bedingungen für möglich und geht davon aus, dass der Anstieg der Corona-Zahlen in den nächsten Wochen zu einem Ende kommen werde. Der Rat mahnte dabei ein besonnenes Vorgehen an. Ein zu frühes Öffnen berge die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Krankheitslast.

Update: Montag, 14. Februar 2022, 11.48 Uhr

Land hört Experten zu Öffnungen - Quarantäne in Kliniken gelockert

Stuttgart. (dpa-lsw) Die baden-württembergische Landesregierung will am Montag mit Virologen und Klinik-Experten beraten, wie stark die Corona-Maßnahmen gelockert werden können. Bei der Schalte des Sozialministeriums soll vor allem geklärt werden, welche Zahl von Covid-19-Patienten die Normalstationen der Krankenhäuser verkraften können. Denn wegen der milderen Verläufe der Omikron-Virusvariante kommen die meisten Patienten nicht mehr auf die Intensivstation. Zudem soll der Höhepunkt der Omikron-Welle nun erreicht sein.

Die Anhörung gehört zur Vorbereitung von Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) auf das Bund-Länder-Treffen zur weiteren Corona-Strategie an diesem Mittwoch. Da die Kapazitäten in den Krankenhäusern als ausreichend eingeschätzt werden, könnten die Grenzwerte für die Schutzmaßnahmen schon bald deutlich hochgesetzt werden. Das könnte bedeuten, dass der Südwesten demnächst aus der Alarmstufe zurück in die Warnstufe kommen würde. In der Warnstufe gelten in den meisten Lebensbereichen nur noch die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet).

Als kritischen Faktor sieht das Land nun, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen wegen einer Quarantäne ausfallen könnten. Deswegen werden hier die Regeln für die Isolation von diesem Montag an gelockert. Betreiber von Kliniken, aber auch Energie- oder Wasserversorger können Menschen auf Schlüsselpositionen aus der Quarantäne zurückholen, auch wenn sie als enge Kontaktpersonen oder Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten eigentlich in Quarantäne bleiben müssten.

Klinik-Situation entspannt sich weiter

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Samstag:

> Für Heidelberg wurden 349 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1242,3 . Am Samstag wurden keine Angaben gemacht.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis wurden 1576 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1504,5. Am Samstag wurden keine Angaben gemacht.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 222 (Samstag: 241) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1426,3 (1399,9).

> In Mannheim gab es 490 (375) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 881,1 (874,0).

> In Baden-Württemberg gab es 15.666 (22.449) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1641,2 (1.611,4).

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Sonntag 282 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt. Das sind 5 weniger als am Freitag.

Die Zahl der Corona-Infizierten auf den Normalstationen der Kliniken ging innerhalb eines Tages leicht zurück. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz nahm um den Wert 0,5 auf 6,7 ab. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Sonntag, 13. Februar 2022, 16.50 Uhr

Etwas weniger Erkrankte in den Kliniken

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Samstag:

> Für Heidelberg werden keine Angaben gemacht.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden keine Angaben gemacht.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 241 (296) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1399,9(1385,2).

> In Mannheim gab es 375 (292) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 874,0 (870,8).

> In Baden-Württemberg gab es 22.449 (32.619) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1.611,4 (1.584,9).

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Samstag 287 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt. Das sind 5 weniger als am Freitag. Die Zahl der Corona-Infizierten auf den Normalstationen der Kliniken ging innerhalb eines Tages leicht zurück. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz nahm um den Wert 0,1 auf 7,2 ab. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Samstag, 12. Februar 2022, 16.25 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 458 (Donnerstag: 425) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1150,9 (Donnerstag: 1013,0) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1573 (1907) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1362,0 (1263,3). Es gab einen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 296 (442) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1385,2 (1385,3).

> In Mannheim gab es 292 (132) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 870,8 (925,3).

> In Baden-Württemberg gab es 32.619 (36.611) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1.584,9 (1564,4).

Die Zahl der Corona-Fälle in Baden-Württemberg hat weiter zugenommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen stieg am Freitag (Stand: 16.00 Uhr) um 20,5 auf den Wert von 1584,9, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Damit verzeichnete die Behörde 32 619 Infektionsfälle mehr als am Tag zuvor.

Auf den Intensivstationen im Land wurden am Freitag 292 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt. Das sind drei weniger als am Donnerstag. Die Zahl der Corona-Infizierten auf den Normalstationen der Kliniken ging innerhalb eines Tages leicht zurück. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz nahm um den Wert 0,3 auf 7,3 ab. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Laut einer Schätzung des Landesgesundheitsamts, die den bestehenden Meldeverzug berücksichtigt, steigt die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten bereits seit Tagen deutlich an.

Die tatsächlichen Fallzahlen dürften derzeit zudem deutlich höher liegen. Von den in der Woche bis zum 6. Februar landesweit ausgewerteten PCR-Tests war den Angaben zufolge mehr als jeder zweite positiv (53,4 Prozent). Zum Ende des Jahres 2021 hatte der Anteil der positiven Proben noch bei unter 30 Prozent gelegen. Je höher die Positivrate ausfällt, desto größer dürfte laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen sein.

Ein weiterer Faktor dürfte der Meldeverzug bei den Gesundheitsämtern sein. Wie der Landkreistag am Freitag mitteilte, haben derzeit mehrere Gesundheitsämter in Baden-Württemberg Probleme mit der Software zur Übertragung von Corona-Fällen. Die Software sei den aktuellen Herausforderungen nicht mehr gewachsen und führe zu einer Verzögerung der Fallbearbeitung, hieß es. Die entsprechende Software sei bei 16 der 38 Gesundheitsämter in Baden-Württemberg im Einsatz.

Update: Freitag, 11. Februar 2022, 18.19 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Donnerstag:

> Für Heidelberg werden 425 (Mittwoch: 206 ) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 1013,0 (Mittwoch: 925,4) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1907 (904) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1263,3 (1137,1).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 442 (398) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1385,3 (1313,7).

> In Mannheim gab es 132 (392) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 925,3 (1016,1).

> In Baden-Württemberg gab es 36.611 (32.778) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1564,4 (1542,6).

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg erneut leicht gestiegen. Innerhalb einer Woche wurde eine Infektion mit dem Coronavirus bei 1564,4 Menschen je 100 000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 21,8 mehr als am Vortag. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es 1363,6.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 36 611 neue Ansteckungen - ein Anstieg auf 1 657 446 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13 874 Menschen gestorben. Das waren 27 mehr als am Vortag.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Zudem hatte die Stadt Stuttgart vor knapp einer Woche mitgeteilt, die hohe Zahl an Corona-Infektionsfällen derzeit nicht mehr schnell genug bearbeiten zu können. Es gibt also einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch 289 Covid-Patientinnen und -Patienten, 14 weniger als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,2 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,2 auf 7,6 (Hospitalisierungsinzidenz).

8 164 341 Menschen aus Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Landesgesundheitsamt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6 040 085 Menschen beziehungsweise 54,4 Prozent.

Update: Donnerstag, 10. Februar 2022, 18.56 Uhr

Corona-Inzidenz im Südwesten steigt leicht

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 206 (Dienstag: 389) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 925,4 (Dienstag: 961,9) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 904 (1613) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1137,1 (1182,9).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 398 (324) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1313,7 (1225,3).

> In Mannheim gab es 392 (501) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1016,1 (1032,2).

> In Baden-Württemberg gab es 32.778 (32.348) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1542,6 (1537,3).

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg erneut leicht gestiegen. Innerhalb einer Woche wurde eine Infektion mit dem Coronavirus bei 1542,6 Menschen je 100 000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 5,3 mehr als am Vortag. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es 1284,5. Zwei Kreise sind noch unter einer Inzidenz von 1000: Die Stadtkreise Heidelberg mit 925,4 und Stuttgart mit 815,6. Den höchsten Wert verzeichnete der Stadtkreis Ulm mit 2368,6.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 32 778 neue Ansteckungen - ein Anstieg auf 1 620 835 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13 847 Menschen gestorben. Das waren 25 mehr als am Vortag.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Zudem hatte die Stadt Stuttgart am Freitag mitgeteilt, die hohe Zahl an Corona-Infektionsfällen derzeit nicht mehr schnell genug bearbeiten zu können. Es gibt also einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch 275 Covid-Patientinnen und -Patienten, 16 weniger als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,3 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank um 0,3 auf 7,4 (Hospitalisierungsinzidenz).

8 162 246 Menschen aus Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Landesgesundheitsamt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6 020 780 Menschen beziehungsweise 54,2 Prozent.

Update: Mittwoch, 9. Februar 2022, 17.43 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Dienstag:

> Für Heidelberg werden 389 (Montag: 157) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 961,9 (Montag: 859,3) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1613 (557) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1182,9 (1103,7).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 324 (145) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1225,3 (1244,1).

> In Mannheim gab es 501 (353) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1032,2 (1065,5). Ein Mensch ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

> In Baden-Württemberg gab es 32.348 (19.591) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1537,3 (1515,3).

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg wieder leicht gestiegen. Innerhalb einer Woche wurde eine Infektion mit dem Coronavirus bei 1537,3 Menschen je 100.000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Das waren 22 mehr als am Vortag. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es 1214,6. Zwei Kreise sind noch unter einer Inzidenz von 1000: Die Stadtkreise Heidelberg mit 961,9 und Stuttgart mit 707,9. Den höchsten Wert verzeichnete der Stadtkreis Ulm mit 2437,4.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 32.348 neue Ansteckungen - ein Anstieg auf 1.588.057 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13.822 Menschen gestorben. Das waren 34 mehr als am Vortag.

Seit Anfang des Jahres wurden den Behörden 777 Corona-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 3735 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 372 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 2451 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der Unter-20-Jährigen an den Fällen der vergangenen acht Tage betrug demnach 34 Prozent.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Zudem hatte die Stadt Stuttgart am Freitag mitgeteilt, die hohe Zahl an Corona-Infektionsfällen derzeit nicht mehr schnell genug bearbeiten zu können. Es gibt also einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Dienstag 291 Covid-Patientinnen und -Patienten, 14 mehr als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 13,0 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,5 auf 7,7 (Hospitalisierungsinzidenz).

8.160.019 Menschen aus Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Landesgesundheitsamt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6.002.585 Menschen beziehungsweise 54,1 Prozent.

Chefarzt gibt Entwarnung - genügend Betten in den Kliniken

Tübingen. (dpa-lsw) Auf den Normalstationen der Unikliniken im Südwesten gibt es nach Auskunft des Tübinger Chefarztes Michael Bamberg schon jetzt genügend Kapazitäten für Covid-19-Patientinnen und -patienten. "Da sind genügend Reserven vorhanden", sagte der Leitende Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums in der Stadt.

Der Schweregrad der Infektion mit der Omikron-Variante sei tatsächlich deutlich geringer und damit einher gehe weniger Belastung auf den Intensivstationen. "Der Omikron-Verlauf ist praktisch wie eine mittelschwere oder leichte Grippe", sagte Bamberg. Die Prognosen und die Berechnungen sagten, dass etwa am 17. und 18. Februar der Gipfel der Omikronwelle erreicht sein werde. Danach stünden reichlich Betten zur Verfügung, um die Patienten, die nicht schwer krank seien, auf den Normalstationen zu versorgen. "Insofern bin ich optimistisch, dass wir in wenigen Wochen diese Belastung im Wesentlichen überstanden haben werden."

Laut Bamberg könnte dann auch wieder mehr operiert werden. Operationen waren wegen der Gefahr einer Ansteckung zurückgestellt worden und auch, weil nicht ausreichend Personal vorhanden war. "Auf dem Höhepunkt einer jeden Welle waren wir teilweise bis zu 50 Prozent eingeschränkt und haben fast nur die Notfälle und Krebsoperationen gemacht. Das Personal war auf der Intensivstation gebunden, und nun geht es wieder zurück und dann können wir mehr operieren", erklärte Bamberg.

Vor allem bei der Krebsvorsorge sei dies wichtig. Denn viele Menschen seien gar nicht zur Vorsorge gegangen. Dies habe die Gefahr erhöht, dass sich versteckte Tumore weiter entwickelten und wüchsen. "Nach Omikron geht es darum, dass wir uns wieder anderen Menschen mit den verschiedensten Erkrankungen mehr widmen können als bisher."

Zur Entlastung hinzu komme, dass auch Hausärzte mittelschwere Omikron-Infektionen behandeln könnten, sagte Bamberg: "Omikron infiziert mehr jüngere Menschen. Und die können das verkraften. Zumal noch besser, wenn sie keine Risikofaktoren haben. Und insofern kann das auch ein Hausarzt oder Internist sehr gut behandeln. Natürlich."

Update: Dienstag, 8. Februar 2022, 10.27 Uhr

Inzidenzen steigen in der gesamten Region

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Montag:

> Für Heidelberg werden 157 (Sonntag: 129) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 859,3 (Sonntag: 890,8) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 557 (375) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1103,7 (1125,8).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 145 (200) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1244,1 (1176,0). Das Gesundheitsamt meldete drei Todesfälle.

> In Mannheim gab es 353 (470) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1065,5 (1027,4). Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

> In Baden-Württemberg gab es 19.591 (16.138) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1515,3 (1523,8).

Nach dem Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei Corona-Neuinfektionen sehr leicht gesunken. Innerhalb einer Woche wurde eine Infektion mit dem Coronavirus bei 1515,3 Menschen je 100.000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Das waren 8,5 weniger als am Vortag.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 19 591 neue Ansteckungen - ein Anstieg auf 1.555.709 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13.788 Menschen gestorben. Das waren 14 mehr als am Vortag.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 751 Corona-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 3580 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 355 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 2320 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der Unter-20-Jährigen an den Fällen der vergangenen sieben Tage betrage 34 Prozent.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Zudem hatte die Stadt Stuttgart am Freitag mitgeteilt, die hohe Zahl an Corona-Infektionsfällen derzeit nicht mehr schnell genug bearbeiten zu können. Es gibt also einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Montag 277 Covid-Patientinnen und -Patienten, 5 weniger als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,5 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,6 auf 7,2 (Hospitalisierungsinzidenz).

8.158.410 Menschen aus Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Landesgesundheitsamt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 5.991.087 Menschen beziehungsweise 54,0 Prozent.

Update: Montag, 7. Februar 2022, 17.35 Uhr

Inzidenzen steigen in der gesamten Region

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Sonntag:

> Für Heidelberg werden 129 (Freitag: 126) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 890,8 (Freitag: 836,6) angegeben. Es gibt einen Todesfall in der Stadt.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 375 (565) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1125,8 (1086,9).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 200 (212) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1176,0 (1132,2).

> In Mannheim gab es 470 (367) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1027,4 (960,9). Ein Mensch ist in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

> In Baden-Württemberg gab es 16.138 (22.390) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt auf 1523,8 (1465,8). Sechs Menschen verstarben an Corona.

Die Ansteckungen insgesamt stiegen auf 1.536.118 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13.774 Menschen gestorben. Das waren sechs mehr als am Vortag.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Zudem hatte die Stadt Stuttgart am Freitag mitgeteilt, die hohe Zahl an Corona-Infektionsfällen derzeit nicht mehr schnell genug bearbeiten zu können. Es gibt also einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Sonntag 282 Covid-Patientinnen und -Patienten, einer weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank um 0,2 auf 6,6.

An Wochenenden und Feiertagen erstellt und veröffentlicht das Landesgesundheitsamt nur eine abgespeckte Übersicht zu Corona-Fällen. Ausführliche Lageberichte gibt es nur unter der Woche.

Update: Sonntag, 6. Februar 2022, 16.48 Uhr

Weniger Neuinfektionen am Samstag gemeldet

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Samstag:

> Für Heidelberg werden 126 (Freitag: 261) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 836,6 (Freitag: 805,1) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 565 (980) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1086,9 (1050,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 212 (340) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1132,2 (1104,3).

> In Mannheim gab es 367 (467) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 960,9 (938,3).

> In Baden-Württemberg gab es 22.390 (30.887) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt auf 1465,8 (1414,5). 11 Menschen verstarben an Corona.

Apotheken starten bald mit Corona-Impfungen

Die Apotheken im Südwesten starten in der kommenden Woche mit Corona-Impfungen. Frühestens ab Dienstag soll es auch dort Impfungen geben, wie ein Sprecher des Landesapothekerverbands in Stuttgart mitteilte. An den Schulungen dazu haben laut Landesapothekenkammer rund 900 Apothekerinnen und Apotheker teilgenommen. Die notwendigen Unterlagen, um Impfstoff bestellen zu können, hätten bereits rund 150 Apotheken beantragt, teilte eine Sprecherin mit. Welche Apotheken im Land Corona-Impfungen anbieten, erfahren Interessierte demnach ab der kommenden Woche auf einer eigenen Webseite der Landesapothekenkammer.

Fehlendes Personal in Folge von Isolation und Quarantäne oder fehlende Räume könnten laut Apothekerverband Gründe dafür sein, dass Apotheken keine Impfungen anbieten. Geimpft werden in den Apotheken den Angaben zufolge alle am Markt zugelassenen Vakzine. Die Ausnahme bildet der Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer. In Apotheken dürften nur Menschen ab zwölf Jahren geimpft werden, sagte der Sprecher.

Die Apothekerinnen und Apotheker wurden bei Fortbildungen auf die Impfungen vorbereitet und sind nach Angaben des Sprechers auch geschult im Umgang mit möglichen Impfreaktionen. Für Verzögerungen beim Impfstart der Apotheken könnte noch die Meldesoftware sorgen. Die Apotheken müssen ihre täglichen Impfungen über das digitale Impfmonitoring an das Robert Koch-Institut in Berlin melden. Ob das System in den Apotheken bis zum geplanten Start am Dienstag funktionieren wird, war zunächst noch unklar.

Update: Samstag, 5. Februar 2022, 10.34 Uhr

Wieder mehr Erkrankte in Kliniken und auf Intensivstationen

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 261 (Donnerstag: 259) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 805,1 (Donnerstag: 722,6) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 980 (1236) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1050,5 (984,8).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 340 (322) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1160,7 (1104,3). Zwei weitere Menschen starben an Covid-19.

> In Mannheim gab es 467 (414) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 938,3 (896,9). Ein weiterer Mensch starb an Covid-19.

> In Baden-Württemberg gab es 30.887 (34.396) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt auf 1414,5 (1363,6). 11 Menschen verstarben an Corona.

280 Personen (plus 8 zum Vortag) werden derzeit wegen Corona auf einer Intensivstation behandelt. In der Vorwoche waren es 274. 12,7 Prozent (Vorwoche 12,4) der Betten auf Intensivstationen sind mit Covid-19-Patienten belegt.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 6,7 (Vorwoche: 4,8).

Land will Feldversuch zu Impfregister starten

Stuttgart. (dpa/lsw) Mit Blick auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht will Baden-Württemberg erproben, wie ein Impfregister aufgebaut werden könnte. Es liefen derzeit erste Gespräche für ein Modellprojekt beziehungsweise einen Feldversuch, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag mit. Details sind noch unklar. Die Frage nach einem Impfregister für alle Bürgerinnen und Bürger sowie die damit verbunden Fragen müssten gemeinsam auf Bundesebene geklärt werden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

"Leider kommt das Thema im Bund nicht schnell genug voran. Deshalb wollen wir nicht länger warten, sondern selbst aktiv werden und unsere Konzepte und Erkenntnisse beisteuern", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). "Klar ist für mich: Ein Impfregister ist ein wichtiges Element der Verwaltungsmodernisierung und durch die Möglichkeit der Verknüpfung mit digitalen Patientenakten ein zentraler Baustein zur Digitalisierung des Gesundheitswesens."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich immer wieder für ein Impfregister ausgesprochen. Baden-Württemberg und Hessen hatten den Bund vor zwei Wochen dazu aufgefordert, die schnelle Einrichtung eines zentralen Impfregisters zu prüfen. In einer gemeinsamen Protokollerklärung der beiden Länder zum damaligen Corona-Beschluss der Ministerpräsidenten heißt es, das Register sei nötig, um die aktuelle Impfkampagne in Deutschland zu unterstützen. "Damit werden die Grundlagen gelegt, damit künftigen Infektionswellen effektiver begegnet werden kann."

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 12.27 Uhr

Polizei soll eventuell Impfnachweise kontrollieren dürfen

Stuttgart. (dpa-lsw) Die baden-württembergische Landesregierung prüft derzeit eine rechtliche Änderung, um der Polizei die Kontrolle von Impfnachweisen zu ermöglichen. Bisher könne man aus rechtlichen Gründen nur zusammen mit dem örtlichen Ordnungsamt diese Nachweise überprüfen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Donnerstagabend in Stuttgart. Es gebe "Überlegungen", dies zu ändern. Deshalb werde geprüft, "ob und falls ja in welcher Form eine entsprechende Rechtsgrundlage hierfür auf den Weg gebracht werden kann". Zuerst hatte der SWR darüber berichtet.

Das würde etwa bedeuten, dass Polizistinnen und Polizisten bei einer Kontrolle in der Gastronomie nicht nur den Personalausweis verlangen dürfen, sondern auch die Nachweise, ob jemand geimpft oder genesen ist. Bisher dürfen das nur die Ordnungsämter der Kommunen. Rechtlich fraglich ist zum Beispiel, ob eine neue Regelung dem Datenschutz entsprechen würde, denn Gesundheitsdaten sind äußerst sensibel.

Die Sprecherin des Innenministeriums verwies darauf, dass die Polizei sowieso schon die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrolliere, etwa die Maskenpflicht. Seit Beginn der Pandemie seien mehr als 2,27 Millionen Personen und 840 000 Fahrzeuge überprüft worden. Dabei seien 382 000 Verstöße festgestellt worden, sagte sie.

Rhein-Neckar-Kreis kurz vor 1000er-Inzidenz

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Donnerstag:

> Für Heidelberg werden 259 (Mittwoch: 246) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 722,6 (Mittwoch: 721,3) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1236 (1044) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 984,8 (934,3). Ein weiterer Mensch starb an Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 322 (266) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1104,3 (1075,8). Zwei weitere Menschen starben an Covid-19.

> In Mannheim gab es 414 (450) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 896,9 (876,6).

> In Baden-Württemberg gab es 34.396 (32.131) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt auf 1363,6 (1284,5). 28 Menschen verstarben an Corona.

272 Personen (plus 4 zum Vortag) werden derzeit wegen Corona auf einer Intensivstation behandelt. In der Vorwoche waren es 2767. 12,2 Prozent (Vorwoche 12,4) der Betten auf Intensivstationen sind mit Covid-19-Patienten belegt.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 6,5 (Vorwoche: 4,9).

Die tatsächlichen Corona-Fallzahlen im Südwesten dürften derzeit aber noch deutlich höher sein. Bei den in der vierten Januarwoche untersuchten Proben war inzwischen jede zweite (49 Prozent) positiv. Je höher der Anteil der positiven Ergebnisse an allen Tests ist, desto größer ist laut Experten wohl die Dunkelziffer der unerkannten Infektionsfälle.

Stiko für zweite Auffrischimpfung für bestimmte Gruppen

Berlin. (dpa) Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete und exponierte Gruppen aus. Das teilte das Expertengremium am Donnerstag mit. Für Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen soll es eine zweite Boosterimpfung geben. Ein Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, Änderungen seien noch möglich.

Ebenso spricht sich die Stiko für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18 aus. Der Proteinimpfstoff solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen eingesetzt werden, teilte das Expertengremium am Donnerstag mit. Ein entsprechender Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, daher seien Änderungen noch möglich.

Update: Donnerstag, 3. Februar 2022, 10.20 Uhr

Mehr Menschen in Kliniken wegen Covid-19

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 246 (Dienstag: 216) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 721,3 (Montag: 723,2) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1044 (1246) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 934,3 (907,3). Zwei weitere Menschen starben an Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 266 (315) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1075,8 (1.078,6). Eine weitere Person starb an Covid-19.

> In Mannheim gab es 450 (611) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 876,6 (873,4).

> In Baden-Württemberg gab es 32.131 (26.160) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt auf 1284,5 (1.214,6). 22 Menschen verstarben an Corona.

Der Anteil der Infizierten über 60 Jahre an allen Fällen innerhalb der letzten 7 Tage beträgt 8 Prozent, so das Landesgesundheitsamt.; der Anteil der Kinder und Jugendlichen (0 - 19 Jahre) 36 Prozent.

Seit Jahresbeginn wurden 640 Covid-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 2.968 SARS-CoV-2-Infektionen und 303 Ausbrüche aus Kitas mit insgesamt 1.960 SARS-CoV-2-Infektionen übermittelt.

268 Personen (minus 3) werden derzeit wegen Corona auf einer Intensivstation behandelt. In der Vorwoche waren es 287. 12,0 Prozent (Vorwoche 12,5) der Betten auf Intensivstationen sind mit Covid-19-Patienten belegt.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 6,0 (Vorwoche: 4,9).

Corona-Impfstoff Novavax ab Ende Februar verfügbar

Stuttgart. (dpa/lsw) Der neue Corona-Impfstoff Novavax soll ab der vierten Februarwoche auch im Südwesten verimpft werden. Die Auslieferungen würden nach derzeitigem Stand am 21. Februar beginnen, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart mit. Man gehe davon aus, dass in dieser Woche dann auch mit den Impfungen begonnen werden könne. Das Ministerium rechnet zu Beginn mit der Lieferung von rund 500.000 Impfdosen verteilt über mehrere Wochen.

Das Mittel von Novavax wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff - er basiert also auf einer anderen Technologie als die bisher verfügbaren Corona-Präparate. Die Effektivität zum Schutz vor symptomatischen Infektionen wurde von der EU-Arzneimittelbehörde EMA mit rund 90 Prozent angegeben. Experten wiesen darauf hin, dass man über den neuen Impfstoff noch nicht so viel wisse wie über die anderen Präparate, die bereits länger breit angewendet werden.

Update: Mittwoch, 2. Februar 2022, 08.17 Uhr

Zahl der bekannten Neu-Infektionen schnellt hoch

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Dienstag:

> Für Heidelberg werden 216 (Montag:187) Neuinfektionen, die Inzidenz wird mit 723,2 (Montag: 688,5) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1246 (752) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1.078,6 (907,3).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 315 (40) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei (1021,6). Eine weitere Person starb an Covid-19.

> In Mannheim gab es 611 (412) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 873,4 (816,2).

> In Baden-Württemberg gab es 26.160 (18.458) Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt auf 1.214,6 (1191,3). 27 Menschen verstarben an Corona.

271 Personen (minus 3) werden derzeit wegen Corona auf einer Intensivstation behandelt. In der Vorwoche waren es 286. 12,2 Prozent (Vorwoche 12,7) der Betten auf Intensivstationen sind mit Covid-19-Patienten belegt.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 5,4 (Vorwoche: 4,8).

Kretschmann schließt Ende der Maßnahmen vor Ostern aus

Stuttgart. (dpa) Trotz der Omikron-Welle werden Rufe nach einer Rückkehr in die Normalität immer lauter - Ministerpräsident Winfried Kretschmann aber tritt auf die Bremse. Er sehe bis mindestens Mitte April keinerlei Chancen für das Ende von Corona-Beschränkungen, sagte der grüne Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Er könne sich nicht vorstellen, dass es vor Ostern zu Ausstiegsstrategien komme. "Wir brechen keine Debatte über Exitstrategien vom Zaun – das wäre völlig unangemessen und das völlig falsche Signal." So habe Baden-Württemberg vor kurzem erst die Regeln verschärft, sagte er mit Blick auf die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Das werde man nicht durch "haltlose Ausstiegsdebatten" konterkarieren.

Man werde sich höchstens grundsätzlich und sehr vertraulich darüber unterhalten, wann eine Exitdebatte sinnvoll wäre, sagte Kretschmann. Man sei immer noch in einer dramatischen Situation. Es seien daher erstmal keine Lockerungen geplant: "Erstmal haben wir das nicht vor." Er schließe aber grundsätzlich gar nichts aus in der Pandemie. Im Großen und Ganzen habe er sich immer an die Beschlüsse von Bund und Ländern gehalten, sagte er mit Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz Mitte Februar. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel stellte Lockerungen nach Aschermittwoch (2. März) in Aussicht.

Trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen wird in der Politik der Ruf nach einem Konzept für eine Rücknahme von Beschränkungen lauter. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte dem "Spiegel" gesagt: "Wir haben die Omikron-Welle zwar noch nicht hinter uns, aber wir müssen schon jetzt konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann." Auch der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert, schnell mit einer Diskussion über die Rücknahme von Beschränkungen zu beginnen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt im Südwesten derzeit in nur 5 von 44 Stadt- und Landkreisen unter 1000. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 274 Covid-Erkrankte behandelt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, liegt bei 4,8. Bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Mitte Februar werde man genau beobachten, wie sich die Pandemie in den Krankenhäusern entwickle, sagte Kretschmann. Es gebe derzeit etwa viele Klagen von überlasteten Arztpraxen. Die Inzidenzen schössen durch die Decke.

Eine Regierungssprecherin stellte klar, dass das Land mit seinem Stufensystem aus Alarmstufen ja einen Fahrplan für Lockerungen habe. Lockerungen werde es in dem Maße geben, wie es verantwortbar sei.

"In Moment sprechen die Fakten eine klare Sprache: Die Fallzahlen wie die Krankenhauseinweisungen steigen", sagte CDU-Fraktionschef Hagel der Deutschen Presse-Agentur. "Daher sind wir uns in Koalition einig, dass wir bis Aschermittwoch weiter konsequent bleiben müssen." Die grün-schwarze Koalition habe sich in der Pandemie immer "faktenbasiert, lageabhängig und entlang wissenschaftlichem Rat" entschieden. Das werde man weiterhin tun.

"Wenn sich die pandemische Lage aufhellt, werden wir nach Aschermittwoch auch über Lockerungen und den sukzessiven Ausstieg aus der Verordnungspraxis sprechen können", sagte Hagel. "Wir müssen, wir wollen und wir werden dann, noch mehr als bisher, auf Eigenverantwortung setzen."

Die FDP hält gar nichts von Kretschmanns Osterfrist. "Ein erneutes Beispiel für ein völlig willkürliches Politikverständnis", schimpfte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. "Man muss sich doch an der Lage orientieren und nicht am Osterhasen."

Kretschmanns Corona-Kurs löst Erstaunen in der Wirtschaft aus

In der Wirtschaft sorgten die Äußerungen des Ministerpräsidenten für Verwunderung. "Wir sind über die rigide Haltung des Ministerpräsidenten doch erstaunt", sagt der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Peer-Michael Dick, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Stuttgart.

"Mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen oder zumindest Überlegungen dazu dürfen nicht einfach durch Vorfestlegungen ausgeschlossen werden", sagte Dick. Mit einer solchen Vorgehensweise gerate das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zunehmend ins Wanken. "Die künftigen Schritte in der Corona-Politik müssen auch weiterhin vom Infektionsgeschehen und hier insbesondere von der Hospitalisierungsinzidenz abhängig gemacht werden", forderte Dick. Im Verband sind Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie organisiert, unter anderen die Branchen Fahrzeugbau und Maschinenbau.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 15.52 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<