Stuttgart. (dpa) Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss in Baden-Württemberg ab diesem Dienstag nur noch für fünf Tage in Isolation. Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen entfällt zudem vollständig, wie das Sozialministerium in Stuttgart am Montag mitteilte. Die neue Regelung trete bereits am Dienstag in Kraft.

Auch ein Test zum Ende der Isolation sei nicht vorgeschrieben, hieß es. Anders bei Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen. Sie müssen sich weiter testen, wenn sie nach ihrer Isolation wieder zur Arbeit möchten.

Das Ministerium wies darauf hin, dass weiterhin jeder mit einem positiven Testergebnis - ob PCR- oder Schnelltest - behördlich verpflichtet sei, in Isolation zu gehen. Wer nach fünf Tagen für mindestens 48 Stunden ohne Symptome ist, darf die Isolation beenden. Bislang waren es zehn Tage - ein Freitesten war frühestens nach sieben Tagen möglich.

Die Entscheidung folgt einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in der vorigen Woche, in der sich die Minister auf eine einheitliche Verkürzung der Isolation verständigt hatten.

Anders als nun in Baden-Württemberg beschlossen, spricht sich das Robert Koch-Institut (RKI) auch künftig für einen "dringend empfohlenen" negativen Test zum Abschluss der Isolation aus. Das sehen neue Leitlinien vor, die das RKI nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag veröffentlichen sollte.

Inzidenzen sinken weiter

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 242 (Vortag: 109) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 553,7 (583,3).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1031 (476) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 670,9 (706,3).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 190 (184) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 608,5 (718,4).

> In Mannheim gab es 646 (208) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 682,2 (711,6). Eine Person ist in Zusammenhang mit Corona verstorben.

> Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei den Corona-Neuinfektionen ist unter den Wert von 600 gesunken. Am Montag betrug sie laut Landesgesundheitsamt 578,3 - ein Rückgang um 64,9 im Vergleich zum Ende vergangener Woche (Stand: 16.00 Uhr). Eine Woche zuvor waren noch 834,5 Ansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nachgewiesen worden. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen sind die Angaben allerdings mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Insbesondere in den Altersklassen bis einschließlich 59 Jahre lag die Inzidenz seit Monaten über dem landesweiten Schnitt. Hier sinken die Werte nach Darstellung der Stuttgarter Behörde mittlerweile am schnellsten. Am deutlichsten sei das bei den 6- bis 19-Jährigen zu beobachten.

Die Zahl neuer Infektionen stieg laut dem Amt übers Wochenende um

15.564 auf jetzt insgesamt 3.503.174 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15.786 Menschen gestorben, 29 mehr als bislang berichtet.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den Angaben nach zuletzt 147 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das entspricht einem Rückgang um drei. Eine Woche zuvor waren es noch 167 Patienten gewesen. Es seien 6,7 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - ein leichter Rückgang. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank ebenfalls um 0,6 auf 3,6. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land 5,4 betragen.

8.342.056 Menschen im Südwesten sind inzwischen mindestens einmal geimpft - das sind dem Landesgesundheitsamt zufolge 75,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Als - mit einer Auffrischungsspritze - geboostert gelten 6.762.496 Menschen beziehungsweise 60,9 Prozent.

Update: Montag, 2. Mai 2022, 16.57 Uhr

Corona-Zahlen sinken weiter

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 109 (Vortag: 175) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 583,3 (647,0).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 476 (596) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 706,3 (771,4).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 184 (108) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 718,4 (730,2).

> In Mannheim gab es 208 (344) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 711,6 (795,2).

> Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg geht weiter zurück, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt aber nach wie vor über der Marke aus der Vorwoche. Am Freitag betrug sie laut Landesgesundheitsamt 643,2 - das war ein Rückgang von 41,5 im Vergleich zum Vortag (Stand: 16 Uhr), an dem es auch schon abwärts ging. Vor einer Woche waren bei 746,2 von 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 10.194 neue Infektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3.487.610. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15.757 Menschen gestorben. Das heißt, seit dem Vortag wurden 10 weitere Tote gemeldet.

Update: Freitag, 29. April 2022, 17.07 Uhr

Neue Erreichbarkeitszeiten der Corona-Hotline und Öffnungszeiten der Impfstützpunkte

Heidelberg. (RNZ) Aufgrund der aktuell geringer werdenden Nachfrage wird die Erreichbarkeitszeit der Corona-Hotline des Rhein-Neckar-Kreises ab Sonntag, 1. Mai, angepasst. Geändert werden auf Grund der landesseitig vorgegebenen Reduktion der Impfkapazitäten auch die Öffnungszeiten der Impfstützpunkte.

Wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, ist die Corona-Hotline künftig nur noch von Montag bis Freitag erreichbar. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes beantworten von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06221/522-1881 alle Fragen rund um das Coronavirus. Der elektronische Ansagedienst (CovBot) für Standardanfragen bleibt an sieben Wochentagen rund um die Uhr erreichbar.

Auch die Impfstützpunkte im Rhein-Neckar-Kreis passen ihre Öffnungszeiten ab dem 1. Mai 2022 an und sind wie folgt geöffnet:

> Montag, Dienstag und Samstag von 9 bis 16:30 Uhr: Impfstützpunkt Heidelberg (Patrick-Henry-Village)

> Mittwoch und Sonntag von 10 bis 16 Uhr: Impfstützpunkt Sinsheim

> Freitag von 10 bis 16 Uhr: Impfstützpunkt Eberbach

Weiterhin können Impftermine unter anderem für Senioren- und Pflegeheime direkt mit dem Gesundheitsamt vereinbart werden. Das Impfteam kommt gerne vor Ort. Weitere Informationen gibt es auch unter www.rhein-neckar-kreis.de.

Update: Freitag, 29. April 2022, 12.13 Uhr

Land will Corona-Isolation auf fünf Tage verkürzen

Stuttgart. (dpa) Corona-Infizierte müssen in Baden-Württemberg künftig nur noch fünf Tage in Isolation. Darauf verständigten sich am Donnerstag das Sozialministerium und die Fraktionschefs von Grünen und CDU, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen in Stuttgart. Bislang gilt für Infizierte eine verpflichtende Isolation von zehn Tagen - ein Freitesten ist frühestens nach sieben Tagen möglich. Ab Anfang Mai soll im Südwesten zudem ein abschließendes Freitesten nach fünf Tagen für die meisten Menschen nicht mehr nötig sein, sofern sie zwei Tage lang keine Symptome mehr hatten. Ausnahmen gibt es für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen.

Die FDP-Fraktion im Landtag nannte die Entscheidung "längst überfällig" und forderte die Landesregierung auf, sich beim Bund und bei den Ländern für eine vollständige Aufhebung der Isolation einzusetzen. "Es ist den Menschen doch zuzutrauen, dass sie mittlerweile selbst entscheiden können, ob sie noch zu Hause bleiben oder nicht", sagte FDP-Gesundheitsexperte Jochen Haußmann.

Baden-Württemberg folgt mit der Verkürzung dem Beispiel Bayerns, wo diese Regelung schon seit Mitte April gilt. Auch Rheinland-Pfalz und Thüringen haben schon angekündigt, diesen Weg zu gehen. Am Donnerstagabend beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern erneut über die Regeln zur Absonderung. Baden-Württemberg setzt dem Vernehmen nach auf eine einheitliche Regelung in allen Ländern.

Die Corona-Zahlen am Donnerstag

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 175 (Vortag: 143) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 647,0 (681,6).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 596 (678) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 771,4 (842,3).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 108 (205) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 730,2 (815,0).

> In Mannheim gab es 344 (418) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 795,2 (802,3). Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg geht weiter zurück, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt aber nach wie vor über der Marke aus der Vorwoche. Am Donnerstag betrug sie laut Landesgesundheitsamt 684,7 - das war ein Rückgang von 53,4 im Vergleich zum Vortag (Stand: 16 Uhr), an dem es auch schon abwärts ging. Vor einer Woche waren bei 669,5 von 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 12.286 neue Infektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3.477.416. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15.747 Menschen gestorben. Das heißt, seit dem Vortag wurden 21 weitere Tote gemeldet.

Update: Donnerstag, 28. April 2022, 16.56 Uhr

Drei weitere Tote in Heidelberg und im Kreis

Heidelberg. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 143 (Vortag: 227) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 681,6 (720,0). Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 678 (994) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 842,3 (933,5). Es gibt zwei weitere Corona-Tote.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 205 (301) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 815,0 (954,1).

> In Mannheim gab es 418 (500) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 802,3 (839,1).

> Der Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg geht weiter nach unten: Am Mittwoch betrug sie laut Landesgesundheitsamt 738,1 - das war ein Rückgang von 58 im Vergleich zum Vortag (Stand: 16 Uhr), an dem es auch schon abwärts ging. Damit bleibt der Wert jedoch weiter über dem aus der Vorwoche. Vor einer Woche waren bei 678,7 je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 16.141 neue Infektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3465 130. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15.726 Menschen gestorben - 21 mehr als am Vortag.

Update: Mittwoch, 27. April 2022, 17.10 Uhr

Inzidenz sinkt wieder unter 800

Heidelberg. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Dienstag:

> Für Heidelberg wurden 227 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 720,0. Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 994 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 933,5.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 301 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 954,1. Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> In Mannheim gab es 500 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 839,1. Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 17.772 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 796,1. Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 648,6 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Es starben 28 Personen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15.705, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 169 Patienten behandelt. Das sind zwei mehr als am Montag und 31 weniger als in der vergangenen Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz sank um 0,8 auf den Wert von 4,6. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Dienstag, 26. April 2022, 17.00 Uhr

Hospitalisierungsrate steigt auf 5,4

Heidelberg. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 298 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 727,0.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1255 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 861,9.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 299 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1212,8.

> In Mannheim gab es 731 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 782,6. Zwei weitere Personen starben an oder mit Covid-19.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 22.385 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 834,5. Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 648,6 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Es starben 33 Personen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15.677, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 167 Patienten behandelt. Das sind vier weniger als am Freitag und 33 weniger als in der vergangenen Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,5 auf den Wert von 5,4. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

(Anmerkung der Redaktion: Eine technische Umstellung des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg aufgrund der Osterfeiertage führte zu einer fehlerhaften Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenzen und der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz. Diese wurden am heutigen Dienstag korrigiert.)

Update: Dienstag, 26. April 2022, 13 Uhr

Zahl der Intensivpatienten fällt weiter

Heidelberg. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Freitag:

> Für Heidelberg wurden 205 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 677,8.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 825 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 869,5. Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 261 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1004,9.

> In Mannheim gab es 467 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 766,8.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 15.930 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 746,2. Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 976,2 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Es starben 21 Personen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15.644, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 171 Patienten behandelt. Das sind elf weniger als am Donnerstag und 26 weniger als in der vergangenen Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,7 auf den Wert von 4,9. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Freitag, 22. April 2022, 17.20 Uhr

Corona-Fälle bleiben konstant

Heidelberg. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 250 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 704,9.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1127 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 902,2. Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 153 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 835,2.

> In Mannheim gab es 363 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 703,5. Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 18.294 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 669,5. Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 976,2 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Es starben 32 Personen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15.623, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 182 Patienten behandelt. Das sind acht weniger als am Mittwoch und 15 weniger als in der vergangenen Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,2 auf den Wert von 4,2. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Donnerstag, 21. April 2022, 19.08 Uhr

Gesundheitsministerium rechnet weiter mit Rückgang der Corona-Fälle

Heidelberg. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 175 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 767,9. Zwei weitere Personen starben an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1120 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 914,8. 15 weitere Personen starben an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 427 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 946,5. Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> In Mannheim gab es 528 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 779,1. Zwei weitere Personen starben an oder mit Covid-19.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 24.497 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 678,7. Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 995,3 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Es starben 40 Personen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15.591, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 190 Patienten behandelt. Das sind zehn weniger als am Dienstag und sieben weniger als in der vergangenen Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,8 auf den Wert von 4,0. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Mittwoch, 20. April 2022, 17.07 Uhr

Gesundheitsministerium rechnet weiter mit Rückgang der Corona-Fälle

Stuttgart. (dpa/lsw) Das baden-württembergische Gesundheitsministerium rechnet weiterhin mit einem abnehmenden Corona-Infektionsgeschehen im Land. Der abfallende Trend werde sich nach einer Stabilisierung der Daten im Laufe der nächsten Woche voraussichtlich fortsetzen, teilte ein Sprecher am Mittwoch in Stuttgart mit.

Über die Ostertage hatte das Landesgesundheitsamt keine Lageberichte zur Corona-Situation veröffentlicht. Am Dienstag lag die vermeldete Sieben-Tage-Inzidenz deutlich unter dem zuletzt genannten Wert. Das Gesundheitsministerium geht deshalb davon aus, dass sich die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche in den kommenden Tagen zunächst erhöhen wird - bevor sie dann voraussichtlich wieder abnimmt.

Zugleich wies der Sprecher darauf hin, dass vor allem die Belastung des Gesundheitssystems und weniger die Infektionszahlen entscheidend sei. Die Zahl der Covid-Erkrankten auf einer Intensivstation blieb über die Ostertage stabil bei knapp unter 200. Auf den Normalstationen der Kliniken im Land wurden zuletzt rund 1600 Menschen mit einer Corona-Infektion behandelt.

Update: Mittwoch, 20. April 2022, 12.50 Uhr

Die Corona-Zahlen für die Ostertage auf einen Blick

Heidelberg. (dpa/lsw/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region über die kompletten Osterfeiertage:

> Für Heidelberg wurden 765 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 795,6.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 3022 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 885,4. Zwei weitere Personen starben an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 719 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 875,5. Zwei weitere Personen starben an oder mit Covid-19.

> In Mannheim gab es 1286 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 764,9.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 39.110 Neuinfektionen gemeldet. Die erfasste Sieben-Tage-Inzidenz ist über die Feiertage um mehr als ein Drittel gesunken. Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart meldete am Dienstag 648,6 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen - das war ein Minus von 327,6 gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert vom Donnerstag vergangener Woche. Von Karfreitag bis Ostermontag veröffentlichte das LGA keinen Lagebericht zur aktuellen Corona-Situation im Land.

Die tatsächlichen Ansteckungszahlen dürften aber deutlich höher liegen. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass die Fälle wegen deutlich weniger Tests und Corona-Meldungen am Osterwochenende nicht komplett erfasst wurden.

Insgesamt sind in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie nach LGA-Angaben 3.350.111 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg gegenüber Donnerstag vergangener Woche um 39 auf 15.551.

Update: Dienstag, 19. April 2022, 18.16 Uhr

Corona-Zahlen im Kreis kommen nicht mehr täglich

Rhein-Neckar-Kreis. (rnz) Das Corona-Dashboard des Landkreises wird ab Dienstag, 19. April, deaktiviert. Das teilt das Landratsamt mit. Somit werden auch in der RNZ keine täglichen Corona-Zahlen mehr aus Sinsheim und den Umlandgemeinden veröffentlicht; außerdem veröffentlicht das Gesundheitsamt dann auch keine Fallzahlen aus den einzelnen Gemeinden mehr. Zahlen aus den einzelnen Landkreisen werden aber nach wie vor vom Landratsamt veröffentlicht.

"Die Corona-Zahlen sind im Stadt- und Landkreis zwar nach wie vor auf einem hohen Niveau, die Sieben-Tage-Inzidenz und die Fallzahlen sind jedoch nicht mehr die entscheidenden Faktoren zur Beurteilung der Corona-Lage. Vielmehr ist die Hospitalisierungsrate, das heißt die Zahl der Menschen, die wegen ihrer Infektion in einer Klinik behandelt werden müssen, als Gradmesser des Infektionsgeschehens zu betrachten", heißt es dazu von der zuständigen Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. Daher habe sich die Kreisverwaltung dazu entschlossen, das Dashboard offline zu nehmen.5

Damit passe sich auch der Rhein-Neckar-Kreis den umliegenden Stadt- und Landkreisen an, die bereits seit einiger Zeit täglich keine Zahlen mehr melden. Bereits in den zurückliegenden Wochen habe es aufgrund technischer Probleme im Zusammenhang mit der internen Datenbank des Gesundheitsamtes Übertragungsfehler zum Dashboard gegeben, heißt es weiter. Daher stimmten die Zahlen auf dem Dashboard nicht mit den Meldungen des Landesgesundheitsamtes beziehungsweise Robert-Koch-Instituts überein. Einen Meldeverzug der Zahlen aus dem Stadtkreis Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis in Richtung LGA oder RKI habe es jedoch nicht gegeben.

Info: Künftig können alle Interessierten die aktuellen Corona-Zahlen dem Lagebericht des LGA mit Inzidenzen für alle Kreise entnehmen. Er ist hier zu finden.

Update: Freitag, 15. April 2022, 15.13 Uhr

Inzidenz bleibt dreistellig

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 370 (Mittwoch: 188) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 959,4 (970,1). Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1179 (1017) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1129,3 (1171,6). Eine weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 348 (273) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1167,6 (1138,4).

> In Mannheim gab es 594 (452) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 974,1 (944,7).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 19.206 (22.822) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 976,2 (995,3). Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 1130,1 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Es starben 30 (27) Personen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15.512, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 197 Patienten behandelt. Das sind genau so viele wie am Mittwoch. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,1 auf den Wert von 5,4. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Donnerstag, 14. April 2022, 17.37 Uhr

Inzidenz in Baden-Württemberg wieder unter 1000

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 188 (Dienstag: 280) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 970,1 (987,1).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1017 (1119) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1171,6 (1188,9). Zwei weitere Personen starben an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 273 (478) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1138,4 (1167,6).

> In Mannheim gab es 452 (513) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 944,7 (1067,1).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 22.822 (23.295) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 995,3 (1014,2). Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 1202,1 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Es starben 27 (37) Personen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15.482, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 197 Patienten behandelt. Das sind fünf weniger als am Dienstag. Die Hospitalisierungsinzidenz sank um 0,3 auf den Wert von 5,3. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Mittwoch, 13. April 2022, 17.15 Uhr

Inzidenzen größtenteils leicht rückläufig

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Dienstag:

> Für Heidelberg wurden 280 (Montag: 532) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 987,1 (1042,6). Eine Person starb an oder mit Covid-19

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1119 (1976) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1188,9 (1234,1). Eine (2) weitere Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 478 (435) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1167,6 (1161,4).

> In Mannheim gab es 513 (925) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1067,1 (1150,4).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 23.295 (31.964) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1014,2 (1045,8). Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 1277,8 gelegen. Die tatsächlichen Fallzahlen dürfte wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Es starben 37 (50) Personen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Südwesten seit Pandemiebeginn auf 15.455, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte.

Auf den Intensivstationen wurden zuletzt 202 Patienten behandelt. Das sind vier weniger als am Montag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,1 auf den Wert von 5,6. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen.

Update: Dienstag, 12. April 2022, 17.15 Uhr

Inzidenz bleibt konstant

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 532 (Freitag: 259) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1042,6 (1054,5).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1976 (1135) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1234,1 (1260,2). Zwei weitere Personen sind verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 435 (245) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1161,4 (1185,7). Zwei weitere Personen sind verstorben.

> In Mannheim gab es 925 (508) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1150,4 (1241,8). Zwei weitere Personen sind verstorben.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 31.964 (18.446) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 3.245.678 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1045,8 (1084,4). In der Vorwoche lag diese bei 1363,4. Es starben 50 (31) Personen. Damit sind nun 15.418 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 5,5 und damit niedriger als am Vortag (5,7). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 206 Menschen behandelt. 12 Menschen weniger als am Vortag. In der Vorwoche wurden noch 247 Menschen behandelt.

Update: Montag, 11. April 2022, 17 Uhr

218 Menschen auf den Intensivstationen

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Freitag:

> Für Heidelberg wurden 259 (Donnerstag: 323) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1.054,5 (1066,5).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1135 (1156) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1260,2 (1306,9).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 245 (294) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1185,7 (1283,1).

> In Mannheim gab es 508 (512) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1241,8 (1261,5). Zwei weitere Personen sind verstorben.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 18.446 (21.366) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 3.213.714 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1084,4 (1130,1). Es starben 31 (42) Personen. Damit sind nun 15.368 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 5,7 und damit niedriger als am Vortag (6,0). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 218 Menschen behandelt. 3 Menschen weniger als am Vortag.

Update: Freitag, 8. April 2022, 17.15 Uhr

221 Menschen auf den Intensivstationen

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 323 (Mittwoch: 239) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1066,5 (1189,4).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1156 (1237) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1306,9 (1446,8). Zwei weitere Personen sind verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 294 (327) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1283,1 (1371,4).

> In Mannheim gab es 512 (854) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1261,5 (1335,4). Zwei weitere Personen sind verstorben.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 21.366 (26.057) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 3.195.268 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1.130,1 (1202,1). Es starben 42 (62) Personen. Damit sind nun 15.337 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 6,0 und damit niedriger als am Vortag (6,7). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 221 Menschen behandelt. 21 Menschen weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es noch 267 Menschen.

Update: Donnerstag, 7. April 2022, 17.40 Uhr

Die Inzidenz sinkt weiter

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 239 (Dienstag: 351) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1189,4 (1405,4).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1237 (1353) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1446,8 (1628,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 327 (417) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1371,4 (1514,6). Eine weitere Person ist verstorben.

> In Mannheim gab es 854 (775) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1335,4 (1277,8).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 26.057 (26.887) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 3.147.845 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1202,1 (1277,8). Es starben 62 (46) Personen. Damit sind nun 15.295 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 6,7 und damit etwas niedriger als am Vortag (6,8). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 242 Menschen behandelt. 5 Menschen mehr als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es noch 267 Menschen.

Update: Mittwoch, 6. April 2022, 17.00 Uhr

Die Inzidenz sinkt weiter

Heidelberg. (RNZ/dpa/rl) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Dienstag:

> Für Heidelberg wurden 351 (Montag: 523) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1405,4 (1442,6).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1353 (2125) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1628,5 (1742,5). Zwei Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 417 (517) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1514,6 (1682,2). Wie am Montag starb auch am Dienstag ein Person mit oder an Covid-19.

> In Mannheim gab es 775 (1126) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1277,8 (1159,4). Eine weitere Person ist mit oder an Covid-19 gestorben.

> Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen geht im Baden-Württemberg weiter zurück. Auch nach knapp zwei Wochen sinkt die Zahl der registrierten Ansteckungen je 100.000 Einwohner im Zeitraum von einer Woche stetig. Sie lag nach Angaben des Gesundheitsamtes am Dienstag (Stand: 16 Uhr) bei 1277,8 - das sind 85,6 weniger als am Vortag und 418 Infektionen weniger als vor einer Woche. Vor zwei Wochen war noch ein Wert von 1926,2 gemeldet worden. Die tatsächliche Inzidenz dürfte wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer aber stets deutlich höher sein als der gemeldete Wert.

Die Zahl der Menschen, die nachweislich am oder im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, verharrt auf hohem Niveau. Laut LGA kamen in Baden-Württemberg bislang 15.233 Menschen ums Leben, 46 von ihnen am Dienstag.

Update: Dienstag, 5. April 2022, 17.30 Uhr

Zwei weitere Tote in Heidelberg

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 523 (Freitag: 341) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1442,6 (1745,0). Zwei Menschen sind in Verbindung mit Corona verstorben.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 2125 (1693) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1742,5 (2052,8).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 517 (347) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1682,2 (1908,2). Eine weitere Person ist verstorben.

> In Mannheim gab es 1126 (574) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1159,4 (1301,2).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 35.384 (24.531) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1363,4 (1523,6). Es starben 46 (29) Personen. Damit sind nun 15.187 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Am Wochenende und an ein Feiertagen werden von der Behörde keine Tagesberichte mehr veröffentlicht. Vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 1746,2. Die tatsächliche Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Update: Montag, 4. April 2022, 16.45 Uhr

Neuinfektionen sinken leicht, Hospitalisierungsinzidenz steigt

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Freitag:

> Für Heidelberg wurden 341 (Donnerstag: 559) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1745,0 (1792,2).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1693 (1848) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2052,8 (1959,4).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 347 (433) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1908,2 (2221,2). Drei weitere Personen sind verstorben.

> In Mannheim gab es 574 (742) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1302,1 (1433,2).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 24.531 (30.816) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 3.085.574 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1523,6 (1586,8). Es starben 29 (45) Personen. Damit sind nun 15.141 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,4 und damit erneut etwas höher als am Vortag (7,1). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 269 Menschen behandelt. 4 Menschen mehr als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es noch 263 Menschen.

Update: Freitag, 1. April 2022, 17 Uhr

Landesregierung will sich mit Experten austauschen

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 559 (Mittwoch: 487) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1792,2 (1696,5). Eine weitere Person ist verstorben.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1848 (2072) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1959,4 (1912,0). Eine weitere Person ist verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 433 (537) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2221,2 (2335,2).

> In Mannheim gab es 742 (555) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1433,2 (1513,0).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 30.816 (36.584) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 3.061.043 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1586,8 (1638,8). Es starben 45 (19) Personen. Damit sind nun 15.112 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,1 und damit etwas höher als am Vortag (6,8). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 265 Menschen behandelt. 4 Menschen mehr als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es noch 249 Menschen.

Stuttgart. (dpa) Die Corona-Fallzahlen im Südwesten verharren damit weiter auf hohem Niveau. Nun möchte die Regierung zusammen mit Experten die Frage beantworten, welche Pandemie-Maßnahmen es künftig noch braucht. Dazu möchte sich die Landesregierung am Freitag um 14 Uhr von Experten über die aktuelle Infektionslage informieren lassen.

Beim Austausch mit dem Landesgesundheitsamt, den Kliniken, Krankenkassen und Ärzten im Land soll es zudem um eine mittel- und langfristige Planung der weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gehen, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums in Stuttgart mitteilte.

Weil die Landesregierung die sogenannte Hotspot-Regelung des Bundes als rechtlich nicht haltbar betrachtet, fallen am Wochenende so gut wie alle Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg weg. Das Infektionsgeschehen ist indessen weiter auf einem sehr hohen Niveau - auch wenn die Zahl der gemeldeten Fälle zuletzt wieder leicht abnahm.

Update: Donnerstag, 31. März 2022, 18 Uhr

Über 3 Millionen Corona-Fälle seit Pandemiebeginn

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 487 (Dienstag: 497) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1696,5 (1653,0). Eine weitere Person ist verstorben.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 2072 (2176) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1912,0 (1787,2). Eine weitere Person ist verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 537 (606) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2335,2 (2461,1). Eine weitere Person ist verstorben.

> In Mannheim gab es 555 (544) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1513,0 (1709,6). Eine weitere Person ist verstorben.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 36.584 (34.862) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 3.030.227 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1638,8 (1695,8). Es starben 19 (43) Personen. Damit sind nun 15.067 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 6,8 und damit genau etwas höher als am Vortag (6,59). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 261 Menschen behandelt. 6 Menschen weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es noch 249 Menschen.

Update: Mittwoch, 30. März 2022, 17.30 Uhr

Hospitalisierungsinzidenz bleibt konstant

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Dienstag:

> Für Heidelberg wurden 497 (Montag: 994) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1653,0 (1532,7).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 2176 (3787) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1787,2 (1612,8). Zwei weitere Personen sind verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 606 (1010) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2461,1 (2497,3). Eine weitere Person ist verstorben.

> In Mannheim gab es 544 (1628) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1709,6 (1822,6). Eine weitere Person ist verstorben.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 34.862 (54.117) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 2.993.643 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1695,8 (1746,2). Es starben 43 (50) Personen. Damit sind nun 15.048 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 6,5 und damit genau so hoch wie am Vortag. Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 267 Menschen behandelt. 6 Menschen weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es noch 241 Menschen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag noch einmal betont, dass das Gesundheitssystem im Südwesten trotz hoher Ansteckungszahlen nicht überlastet sei. Sowohl Normal- als auch Intensivstationen seien noch weit von ihrer Belastungsgrenze entfernt. Hintergrund ist der etwas mildere Verlauf der Omikron-Variante.

Update: Dienstag, 29. März 2022, 17 Uhr

Mehr als 15.000 Corona-Tote im Südwesten

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 994 (Freitag: 407) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1532,7 (1414,3).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 3787 (1129) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1612,8 (1473,5). Drei weitere Personen sind verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1010 (926) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2497,3 (2627,3).

> In Mannheim gab es 1628 (982) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1822,6 (2058,9). Zwei weitere Personen sind verstorben.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 54.117 (33.351) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 2.958.781 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1746,2 (1868,3). Es starben 50 (39) Personen. Damit sind nun 15.005 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 6,5 und damit etwas niedriger als am Freitag (7,3). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 273 Menschen behandelt. 10 Menschen mehr als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es noch 249 Menschen.

Update: Montag, 28. März 2022, 20 Uhr

Mehr als 15.000 Corona-Tote im Südwesten - Inzidenz sinkt

Stuttgart. (dpa) In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Pandemie mehr als 15.000 Menschen an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg von Freitag bis Montag (Stand 16.00 Uhr) um 50 auf 15.005, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Seit Samstag veröffentlicht das LGA an Wochenenden und Feiertagen keine Lageberichte mehr.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank demnach im Vergleich zu Freitag deutlich - von 1868,3 auf 1746,2. Am Montag der Vorwoche hatte der Wert der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 1951,6 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Infektionen stieg um mehr als 54.000 auf nun 2.958.781. Wegen einer hohen Dunkelziffer dürfte die Inzidenz faktisch aber deutlich höher liegen.

Trotz sehr hoher Infektionszahlen hatte es im Land nach LGA-Angaben zuletzt im Vergleich zu vorigen Wellen nur eine moderate Zunahme bei schweren Krankheitsverläufen gegeben. Dies sei vor allem auf die Impfstoffe zurückzuführen, die gegen schwere Verläufe sehr gut wirksam seien, und auf eine "grundsätzlich geringere Krankheitsschwere" bei Omikron-Infektionen.

Die Belegung der Krankenhäuser durch Covid-19-Patienten blieb am Montag weit von der Belastungsgrenze entfernt. Die Hospitalisierungsinzidenz betrug 6,5 und war damit deutlich niedriger als am Freitag (7,3). Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner ins Krankenhaus gekommen sind. Derzeit sind den Angaben zufolge 2000 Covid-19-Patienten auf den Normalstationen; die Kapazität liegt bei etwa 5500.

Auf den Intensivstationen im Südwesten wurden am Montag 273 Menschen behandelt. Das waren 10 mehr als am Freitag und 24 mehr als am Montag der Vorwoche. Hier liegt die Kapazität bei mehr als 600 Patienten.

Update: Montag, 28. März 2022, 20 Uhr

Land will über Corona-Regeln nach 2. April entscheiden

Stuttgart. (dpa) Die Landesregierung aus Grünen und CDU in Baden-Württemberg will Anfang der Woche über das Corona-Management nach dem 2. April entscheiden. Ein Regierungssprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, man berate an diesem Montag, wie es nach kommenden Samstag weitergehen solle. Hintergrund dafür ist die neue bundesweite Rechtsgrundlage, welche die Ampel-Koalition im Bund unter offenem Protest der Länder vor kurzem in Kraft gesetzt hatte. Bis zum 2. April können alle Länder noch eine Übergangsfrist nutzen, in der bisherige Regeln bestehen bleiben. Danach fallen voraussichtlich so gut wie alle Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen weg.

Die grün-schwarze Landesregierung will vor einer Entscheidung auch die Sondersitzung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern an diesem Montag abwarten. Landesminister Manne Lucha (Grüne) hatte gemeinsam mit Amtskollegen aus vier weiteren Ländern eine Verlängerung der noch bis zum 2. April möglichen strengeren Corona-Maßnahmen um vier Wochen verlangt. Neben Baden-Württemberg forderten auch Bayern, NRW, das Saarland und Hessen den Bund auf, die noch offenen Fragen zur Umsetzung der Hotspot-Regelung zeitnah zu klären. Es müsse eine bundesweit einheitliche Verfahrensweise sichergestellt werden.

Die Landesregierung hadert insbesondere mit der Hotspot-Regelung aus dem Bundesgesetz. Die sei rechtlich nicht umsetzbar, hieß es mehrfach. Nun hat eine rechtliche Prüfung des Sozialministeriums ergeben, dass auch eine regionale Hotspot-Regelung nicht infrage komme. Die Voraussetzungen, die im neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes formuliert werden, würden im Südwesten nicht erfüllt, erfuhr die dpa aus Koalitionskreisen. Anders als in Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Regelung nach dem 2. April greifen soll, sei die Klinikdichte im Südwesten viel höher. Das heißt, für den Fall einer Überlastung der Krankenhäuser in einem Stadt- oder Landkreis könnten Patienten relativ problemlos in Nachbarkreise verlegt werden.

Update: Sonntag, 27. März 2022, 17.45 Uhr

Sieben weitere Tote im Rhein-Neckar-Kreis

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Freitag:

> Für Heidelberg wurden 407 (Donnerstag: 410) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1414,3 (1356,3). Eine weitere Person ist verstorben.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1129 (1648) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1473,5 (1497,4). Sieben weitere Personen sind verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 926 (586) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2627,3 (2361,7). Eine weitere Person ist verstorben.

> In Mannheim gab es 982 (980) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2058,9 (2051,2).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 33.351 (39.986) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 2.904.664 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1868,3 (1939,3). Es starben 39 (38) Personen. Damit sind nun 14.955 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,3 und damit etwas niedriger als am Vortag (7,4). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten werden 263 Menschen behandelt. 14 Menschen mehr als am Vortag.

Update: Freitag, 25. März 2022, 17.30 Uhr

Sechs Tote in Heidelberg an nur einem Tag

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/hob) Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind bereits 100 Menschen in Heidelberg im Zusammenhang mit Covid 19 gestorben. Allein am Donnerstag meldete das Landesgesundheitsamt für den Stadtkreis Heidelberg sechs Tote an nur einem Tag. Da die Behörde ihren Lagebericht immer erst am Abend veröffentlicht, konnte vor Redaktionsschluss nicht mehr geklärt werden, ob die hohe Zahl dadurch zustande kommt, dass Fälle nachgemeldet wurden, oder ob tatsächlich sechs Menschen an einem Tag im Zusammenhang mit Corona verstarben.

Auch für den Rhein-Neckar-Kreis und den Bodenseekreis meldete das Landesgesundheitsamt am Donnerstag jeweils fünf Todesfälle. In ganz Baden-Württemberg waren es an diesem Tag 38. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Heidelberg aktuell bei 1356,3 und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1921,1. Es ist der niedrigste Wert in ganz Baden-Württemberg.

Kaum Veränderungen bei den Inzidenzen

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 410 (Mittwoch: 349) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1356,3 (1379,0). Sechs Personen starben an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1648 (1269) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1497,4 (1507,2). Fünf Personen starben an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 586 (467) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2361,7 (2385,3).

> In Mannheim gab es 980 (1171) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2051,2 (2022,8).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 39.986 (43.750) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 2.871.313 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1921,1 (1939,3). Vor einer Woche lag der Wert bei 1927,1. Es starben 38 (32) Personen. Damit sind nun 14.916 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,4 und damit etwas niedriger als am Vortag (7,9). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten wurden 249 Menschen behandelt. Genau so viele waren es am Vortag, in der Vorwoche waren es etwas mehr (251).

Update: Donnerstag, 24. März 2022, 20.40 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 349 (Dienstag: 334) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1379,0 (1499,9). Eine Person starb - ebenso wie am Dienstag - an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1269 (1397) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1507,2 (1626,0). Wie auch am Dienstag starben am Mittwoch zwei Personen an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 467 (745) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2385,3 (2473,6).

> In Mannheim gab es 1171 (889) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2022,8 (1970,5).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 43.750 (39.697) Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 2.831.327 Fälle. Die Inzidenz liegt bei 1939,3 (1926,2). Vor einer Woche lag der Wert bei 1912,0. Es starben 32 (33) Personen. Damit sind nun 14.878 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,9 und damit etwas niedriger als am Vortag (8,1). Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Auf den Intensivstationen im Südwesten wurden 249 Menschen behandelt. Das waren 8 mehr als am Vortag und etwas weniger als in der Vorwoche (253).

Update: Mittwoch, 23. März 2022, 20.45 Uhr

Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt leicht

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Dienstag:

> Für Heidelberg wurden 334 (Montag: 433) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1499,9 (1598,2). Eine Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1397 (1430) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1626,0 (1711,9). Zwei Personen starben an oder mit Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 745 (420) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2473,6 (2545,3). Drei Personen starben an oder mit Covid-19.

> In Mannheim gab es 889 (1049) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1970,5 (1935,6).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 39.697 (30.564) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1926,2 (1951,6). Es starben 33 (23) Menschen mit und an Covid-19. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.846 Menschen gestorben. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 2.787.577. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 8,1. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. 241 Covid-Patienten wurden auf den Intensivstationen behandelt - acht weniger als am Vortag.

Update: Dienstag, 22. März 2022, 16.58 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 433 (Sonntag: 170) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1598,2 (1469,7). Eine Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1430 (705) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1711,9 (1605,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 420 (261) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2545,3 (2537,6).

> In Mannheim gab es 1049 (606) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1935,6 (1895,3). Eine Person starb an oder mit Covid-19.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 30.564 (14.669) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1951,6 (1942,3). Es starben 23 (4) Menschen mit und an Covid-19. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.813 Menschen gestorben. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 2.747.880. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,7. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. 249 Covid-Patienten wurden auf den Intensivstationen behandelt - vier weniger als am Vortag.

Update: Montag, 21. März 2022, 17.55 Uhr

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Sonntag:

> Für Heidelberg wurden 170 (Samstag: 205) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1469,7 (1488,0). Eine Person starb an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 705 (725) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1605,5 (1063,0).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 261 (569) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2537,6 (2482,0).

> In Mannheim gab es 606 (650) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1895,3 (1954,7).

> In ganz Baden-Württemberg wurden 14.669 (26.565) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1942,3 (1952,6). Es starben 4 (13) Menschen mit und an Covid-19. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.790 Menschen gestorben. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 2.717.316. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,6. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. 253 Covid-Patienten wurden auf den Intensivstationen behandelt - einer weniger als am Vortag.

Land will Impfangebot deutlich kürzen

Das Land Baden-Württemberg will ab Anfang April das Impfangebot wegen fehlender Nachfrage zumindest bis Herbst stark reduzieren. Statt der bisher etwa 350 mobilen Impfteams und 135 Impfstützpunkte soll es nur noch ein Team und einen Stützpunkt pro Stadt- und Landkreis geben. Das geht aus einer Kabinettsvorlage des Sozialministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt. Mehr zum Thema gibt es hier.

Update: Sonntag, 20. März 2022, 15.45 Uhr

Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter an

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Samstag:

> Für Heidelberg wurden 205 (Freitag: 306) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1488,0 (1614,6).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 725 (1188) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1063,0 (1744,7). So wie am Freitag starb auch am Samstag eine Person mit und an Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 569 (460) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2482,0 (2443,0).

> In Mannheim gab es 650 (968) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1954,7 (1955,3). Zwei Personen (1) verstarben mit und an Covid-19.

> In ganz Baden-Württemberg wurden 26.565 (39.102) Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 2.702.647.

Die Inzidenz liegt somit bei 1952,6 (1932,8). Vor einer Woche betrug sie noch 1833,6. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.786 Menschen gestorben. Das heißt, seit dem Vortag starben 13 (15) weitere Menschen.

Update: Samstag, 19. März 2022, 17.30 Uhr

Auch Krankenhäuser bekommen neue Corona-Welle zu spüren

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Freitag:

> Für Heidelberg wurden 306 (Donnerstag: 467) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1614,6 (1659,9).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1188 (1715) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1744,7 (1823,7). Eine Person verstarb mit und an Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 460 (516) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2443,0 (2635,7).

> In Mannheim gab es 968 (899) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1955,3 (1992,1). Eine Person verstarb mit und an Covid-19.

> In ganz Baden-Württemberg wurde 39.102 (41.389) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt somit bei 1932,8 (1927,1). Es starben 15 (32) Menschen mit und an Covid-19.

Die zunehmenden Fälle von Coronakranken bekommen auch die Kliniken wieder mehr zu spüren. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten und auch die der Infizierten in den baden-württembergischen Krankenhäusern stieg nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Freitag im Vergleich zu den Vortagen deutlicher (Stand: 16.00 Uhr).

Erstmals seit Ende Februar wurden wieder mindestens 261 Menschen auf den Intensivstationen behandelt, das sind 10 mehr als am Donnerstag und 14 mehr als vor einer Woche. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 8,1 (plus 0,2). Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus gekommen sind. Vor einer Woche hatte sie noch bei 6,8 gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg bis zum Freitag auf 1932,8 Fälle je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gestiegen, das sind 5,7 mehr als am Tag zuvor. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1790,6 gelegen. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Stuttgarter Behörde 39.102 neue Infektionen. Seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit die Zahl der registrierten Fälle auf 2.676.082. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.773 Menschen gestorben. Seit dem Vortag starben 15 weitere Menschen.

Auch bundesweit hat sich die Virus-Ausbreitung nochmals beschleunigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Robert Koch-Institut (RKI) auf den Höchststand von 1706,3 - nach 1651,4 am Vortag. Die Gesundheitsämter meldeten 297 845 neue Fälle an einem Tag, registriert wurden 226 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gab das RKI mit 7,58 an. Diese Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen (5 Uhr) wieder.

Gesundheitsminister Lucha hat Corona

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha hat sich nach Angaben seines Ressorts mit dem Coronavirus infiziert. Der Grünen-Minister sei am Donnerstag bei einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden und habe sich sofort in häusliche Isolation begeben, sagte ein Sprecher am Freitag. "Der Minister hat typische Krankheitssymptome und wird bis auf Weiteres keine politischen Termine wahrnehmen." Zuvor hatten sich unter anderem bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl infiziert.

Update: Freitag, 18. März 2022, 17.38 Uhr

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt weiter

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/dpa/lsw) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 467 (Mittwoch: 517) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 1659,9 (1713,5).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1715 (1927) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1823,7 (1808,7). Es gab zwei (einen) Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 516 (640) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2635,7 (2725,4).

> In Mannheim gab es 899 (1022) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1992,1 (2044,1).

> In ganz Baden-Württemberg wurde 41.389 (42.625) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt somit bei 1927,1 (1912,0). Es starben 32 (30) Menschen mit und an Covid-19.

Wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, lag sie bei 1927,1 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Das sind 15,1 mehr als am Vortag und 226,4 mehr als vor einer Woche. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Stuttgarter Behörde 41 389 neue Infektionen. Seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit die Zahl der registrierten Fälle auf 2 636 980. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14 758 Menschen gestorben. Seit dem Vortag starben 32 weitere Menschen.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Donnerstag laut Behörde 251 Covid-Patientinnen und -Patienten, 11,4 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Bei beiden Werten waren die Unterschiede zu Vortag und Vorwoche gering. Das galt auch für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, lag am Donnerstag bei 7,9, plus 0,2 im Vergleich zum Vortag.

Update: Donnerstag, 17. März 2022, 17.45 Uhr

Corona-Inzidenz im Südwesten leicht rückläufig

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/msc/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 517 (Dienstag: 496) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1.713,5 (1700,9) angegeben. Es gab zwei Todesfälle.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1927 (1976) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1.808,7 (1785,7). Es gab einen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 640 (868) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2.725,4 (2756,0).

> In Mannheim gab es 1022 (783) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2.044,1 (2025,0).

> In Baden-Württemberg gab es 42.625 (39.528) Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit die Zahl der registrierten Fälle auf 2.595.591. Die Inzidenz beträgt 1912,0 (1895,7). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten leicht rückläufig, bleibt aber auf hohem Niveau. Vor einer Woche betrug er noch 1551,8. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein. Es starben 30 (24) Personen mit oder an Covid-19. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.726 Menschen gestorben.

Update: Mittwoch, 16. März 2022, 17.30 Uhr

Corona-Inzidenz im Südwesten leicht rückläufig

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/msc/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Dienstag:

> Für Heidelberg werden 496 (Montag: 187) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1700,9 (1609,5) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1976 (672) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1785,7 (1722,8). Es gab zwei Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 868 (352) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2756,0 (2637,1).

> In Mannheim gab es 783 (946) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2025,0 (2150,3).

> In Baden-Württemberg gab es 39.528 (29.229) Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit die Zahl der registrierten Fälle auf 2.552.966. Die Inzidenz beträgt 1895,7 (1901,1). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten leicht rückläufig, bleibt aber auf hohem Niveau. Vor einer Woche betrug er noch 1551,8. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein. Es starben 24 (20) Personen mit oder an Covid-19. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.696 Menschen gestorben.

Update: Dienstag, 15. März 2022, 19.45 Uhr

Fast 30.000 Neuinfektionen im Land

Heidelberg/Stuttgart. (RNZ/rl) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Montag:

> Für Heidelberg werden 187 (Sonntag: 282) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1609,5 (1665,6) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 672 (1104) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1722,8 (1776,3). Es gab einen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 352 (187) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2637,1 (2482,7).

> In Mannheim gab es 946 (796) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2150,3 (2117,1).

> In Baden-Württemberg gab es 29.229 (17.678) Neuinfektionen. Die Inzidenz beträgt 1901,1 (1870,9). Es starben 20 (7) Personen mit oder an Covid-19.

Update: Montag, 14. März 2022, 17.30 Uhr

Der Inzidenz-Wert sinkt langsam

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Sonntag:

> Für Heidelberg werden 282 (Samstag: 368) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1665,6 (1629,1) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1104 (1181) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1776,3 (1775,2).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 187 (609) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2482,7 (2487,5).

> In Mannheim gab es 796 (654 ) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2117,1 (2044,7).

> Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat sich weiter erhöht. Innerhalb einer Woche wurden bei 1870,9 je 100.000 Einwohner Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntagin Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte dieser Wert bei 1833,6 gelegen. Wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer dürfte die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz aber noch deutlich höher sein.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde am Sonntag 17.678 neue Infektionen. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.652 Menschen gestorben. Das waren sieben Menschen mehr als am Vortag.

Update: Sonntag, 13. März 2022, 16.58 Uhr

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Samstag:

> Für Heidelberg werden 368 (Freitag: 418) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1629,1 (1610,2) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1181 (1827) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1775,2 (1792,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 609 (704) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2487,5 (2283,8).

> In Mannheim gab es 654 (1014) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2044,7 (2104,2).

> Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat sich weiter erhöht. Innerhalb einer Woche wurden bei 1833,6 je 100.000 Einwohner Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Samstag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16 Uhr). Am Vortag hatte dieser Wert bei 1790,6 gelegen. Samstag vor einer Woche betrug die Wochen-Inzidenz etwa 1450. Wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer dürfte die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz aber noch deutlich höher sein.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde am Samstag 26.233 neue Infektionen - das ist ein Anstieg auf 2.466.531 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.645 Menschen gestorben. Das waren zwölf Menschen mehr als am Vortag.

Update: Samstag, 12. März 2022, 16.54 Uhr

Drei weitere Tote im Rhein-Neckar-Kreis

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 418 (Donnerstag: 506) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1610,2 (1689,5) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1827 (1511) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1792, 5 (1788,8). Es gibt drei weitere Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 704 (611) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2283,8 (2060,5 ).

> In Mannheim gab es 1014 (1068) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2104,2 (2020,9).

> Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei den Corona-Neuinfektionen hat sich rasant der 1800er-Marke genähert. Innerhalb einer Woche wurden bei 1790,6 je 100 000 Einwohnern Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 89,9 mehr als am Vortag. In der Vorwoche hatte der Wert sogar um fast 400 niedriger gelegen: bei 1398,5. Wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer dürfte die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz aber noch deutlich höher sein.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 40.320 neue Infektionen - ein Anstieg auf 2.440.298 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.633 Menschen gestorben. Das waren 49 mehr als am Vortag.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 1021 Covid-19-Ausbrüche an Schulen mit insgesamt 5264 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 571 Ausbrüche an Kitas mit zusammen 4031 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der unter 20-Jährigen an den Infektionsfällen der vergangenen sieben Tage betrage 24 Prozent, jener der über 60-Jährigen hingegen nur 12 Prozent.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den Angaben nach am Freitag 247 Covid-Patientinnen und -Patienten. Hier gab es keine Veränderung im Vergleich zum Vortag. Eine Woche zuvor waren es 241 Menschen. Im Moment seien 10,9 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - ein leichter Rückgang im Tagesvergleich.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank um 0,1 auf 6,8. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land bei 7,3 gelegen.

8.199.021 Menschen in Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Amt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6.253.884 Menschen beziehungsweise 56,3 Prozent.

Update: Freitag, 11. März 2022, 16.49 Uhr

Genesenen-Nachweise werden nicht mehr per Post verschickt

Region. (pm/RNZ) Das Gesundheitsamt stellt nach dem Wochenende den automatisierten Versand von Genesenen- und Absonderungsnachweisen per Post ein. Stichtag ist der kommende Sonntagabend, 13. März. "Da das Land und der Bund inzwischen andere Möglichkeiten zur Bereitstellung von Absonderungs- und Genesenen-Nachweisen geschaffen haben und wegen der nach wie vor enorm hohen Zahl an Neuinfektionen können wir diese freiwillige Serviceleistung leider nicht mehr anbieten. Wir müssen uns derzeit auf unsere Kernaufgaben konzentrieren und obendrein sparen wir noch beträchtliche Mengen an Papier", erklärt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Dr. Anne Kühn.

Das Gesundheitsamt weist in einer Pressemitteilung daraufhin, dass der PCR-Befund selbst als Genesenen-Nachweis gilt. Diesen Befund erhält jede positiv getestete Person direkt von der Institution, bei der der Abstrich vorgenommen wurde. Zusätzlich ist es möglich, nach dem Ende der Isolation den Laborbefund zusammen mit dem Personalausweis bei einem Arzt oder in einer Apotheke vorzulegen. Diese können damit ebenfalls einen Genesenen-Nachweis ausstellen.

Update: Freitag, 11. März 2022, 11.16 Uhr

Inzidenz steigt in Heidelberg und sinkt im Kreis

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Donnerstag:

> Für Heidelberg werden 506 (Mittwoch: 492) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1689,5 (1663,7) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1511 (1664)Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1788,8 (1841,0). Es gibt zwei weitere Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 611 (699) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2060,5 (2021,6). Es gibt drei Todesfälle.

> In Mannheim gab es 1068 (970) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 2020,9 (1978,6).

> In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag weiter gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche kletterte innerhalb eines Tages von 1646,5 auf 1700,7 (Stand: 16 Uhr). Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte, lag der Wert in der Vorwoche noch bei 1367,7. "Die Anzahl der übermittelten Neuinfektionen verbleiben seit Ende Februar auf sehr hohem Niveau", hieß es im Bericht.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 37.976 neue Infektionen im Land - ein Anstieg auf 2.399.978 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind in Baden-Württemberg mittlerweile 14 584 Menschen gestorben. Das sind 22 Todesfälle mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Donnerstag demnach 247 Patienten - in etwa so viele wie in der Vorwoche. 11,3 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Covid-19-Fälle auf Normalstationen stieg im Vergleich zum Vortag um 113 auf 1731. In der Vorwoche waren es 1560.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 18.32 Uhr

Inzidenz im Land steigt stark

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 492 (Dienstag: 236) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1663,7 (1673,2) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1664 (1067)Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1841,0 (1900,3). Es gibt einen weiteren Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 699 (49) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2021,6 (1656,5).

> In Mannheim gab es 970 (844) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1978,6 (1818,1).

> In Baden-Württemberg gab es 41.001 (20.067) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1646,5 (1484,6). Binnen einer Woche stieg der Wert demnach um etwas mehr als 300.

Dennoch geht das LGA seinem aktuellen Lagebericht zufolge davon aus, dass der Höhepunkt der fünften Welle im Südwesten "vermutlich überschritten" wurde. Seit Ende Februar bleibe die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen "relativ stabil auf sehr hohem Niveau, mit leichtem Anstieg in den letzten Tagen".

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 41 001 neue Infektionen im Land - ein Anstieg auf 2 362 002 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind in Baden-Württemberg mittlerweile 14 562 Menschen gestorben. Das sind 34 Todesfälle mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch demnach 251 Covid-Patientinnen und -Patienten, 11,4 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Bei beiden Werten waren die Unterschiede zu Vortag und Vorwoche gering. Das galt auch für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, lag am Mittwoch bei 7,3.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 17.31 Uhr

Kretschmann nennt Corona-Pläne des Bundes "grob fahrlässig"

Stuttgart. (dpa) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Bundesregierung im weiteren Kampf gegen die Pandemie grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen. Der Grünen-Politiker kritisierte die Pläne der Ampelregierung zum Corona-Schutz für die nächsten Monate. Es geht um eine neue Rechtsgrundlage, mit der nach dem von Bund und Ländern angepeilten Ende der meisten einschneidenden Alltagsbeschränkungen zum 20. März weiterhin Krisenmaßnahmen regional oder auf Landesebene möglich sein sollen. Aus Kretschmanns Sicht haben die Länder damit viel zu wenige Instrumente zur Hand. "Die Pandemielage ist sehr volatil, die Zahlen steigen derzeit wieder", sagte Kretschmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb halte ich es für grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente für den Notfall aus der Hand gibt."

Vor allem das Tragen von Masken bleibe als sehr effektives Mittel zentral, sagte Kretschmann - es werde aber nach dem Entwurf massiv beschnitten. "Das ist kein wirksamer Basiskatalog, sondern ein Rumpfgerüst. Dazu wird uns hier ein Hauruck-Verfahren aufgezwungen, dass die die Länder außen vor lässt." Wenn das Infektionsgeschehen wieder an Dynamik gewinne, dann sehe das neue Infektionsschutzgesetz ein "extrem kompliziertes Hotspotkonzept" vor. Den Ländern bleibe kaum Spielraum für schnelles, effektives Eingreifen. Die Reaktionsschnelligkeit sei aber der entscheidende Faktor für die erfolgreiche Kontrolle der Pandemie.

Nach einem am Mittwoch bekanntgewordenen Entwurf, auf den sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) verständigt haben, sollen über den Frühlingsbeginn hinaus weiter Masken- und Testpflichten als Basismaßnahmen greifen. In "Hotspots" mit kritischerer Lage sollen umfassendere Maßnahmen möglich sein. Bund und Länder hatten beschlossen, dass zum 20. März alle tiefgehenderen Alltagsbeschränkungen wegfallen sollen.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 16.41 Uhr

Wohin sich die Corona-Fallzahlen im Südwesten entwickeln

Stuttgart. (dpa/lsw) Gut sah es aus seit Mitte Februar: Die Kurve der Corona-Fallzahlen in Baden-Württemberg zeigte deutlich nach unten. Doch nun scheint der Abwärtstrend gebrochen. Die Neuinfektionen nehmen seit mehreren Tagen wieder zu - trotz eines minimalen Inzidenz-Rückgangs zum Wochenanfang. Ist das bereits eine neue Welle? Was es mit dem Anstieg auf sich hat und was das für die Kliniken im Land bedeutet.

Warum steigt die Inzidenz?

Fastnacht und Lockerungen sind für das Landesgesundheitsamt die wohl maßgeblichsten Gründe. Während der Faschingsferien waren die Menschen häufiger unterwegs und hatten auch mehr Kontakte, so die Einschätzung der Behörde. Zugleich hob die Landesregierung bereits Ende Februar zahlreiche Corona-Maßnahmen auf. Ein weiterer Grund könnte die wohl noch leichter übertragbare Omikron-Untervariante BA.2 sein. Ihr Anteil an den Neuinfektionen nimmt weiter zu und könnte die Omikron-Welle laut Experten verlängern.

Wie ist die Belastung in den Kliniken?

Weiter sehr hoch. Jedes freie Bett werde genutzt, um die in den vergangenen Monaten zum Teil mehrfach verschobenen Operationen nachzuholen, teilte Matthias Einwag mit, Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft. Der Zeitpunkt, zu dem die Krankenhäuser in den Normalbetrieb übergehen könnten, rücke in weitere Ferne. Von der "relativ entspannten Situation im Sommer 2021" sind die Kliniken demnach noch weit entfernt. Damals wurden Einwag zufolge rund 50 Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt, zuletzt waren es noch deutlich mehr als 200. Auch auf den Normalstationen bleibt die Auslastung mit Corona-Infizierten hoch.

Was heißt das für den Sommer?

Auch bei wärmeren Temperaturen wird uns Corona wohl erhalten bleiben. Der Virologe Christian Drosten etwa geht nicht von einem infektionsfreien Sommer aus. Als Gründe nannte er den nicht ausreichenden Impffortschritt und die weiter hohe Infektionstätigkeit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte zuletzt gar vor einer Sommerwelle bei den Neuinfektionen. Die Einhaltung der Schutzmaßnahmen und die Impfung seien nach wie vor wichtig, um das Infektionsgeschehen bestmöglich einzudämmen, betonte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart.

Wie sehr ist auf die aktuellen Zahlen Verlass?

Immer wieder ist von Meldeverzug und einer Dunkelziffer die Rede. Fakt ist: Die Gesundheitsämter verfolgen nicht mehr alle Kontakte. Zugleich fällt derzeit weiter mehr als jeder zweite PCR-Test positiv aus. Je höher die sogenannte Positivrate ist, desto größer dürfte die Zahl der unerkannten Infektionen sein. Die Fallzahlen in Kombination mit den Daten zur Auslastung in den Kliniken ermöglichten weiterhin eine sichere Beurteilung der Lage, zeigte sich der Sprecher des Gesundheitsministeriums überzeugt.

Bringt der neue Impfstoff von Novavax eine Wende?

Bislang nicht. Es gab die Erwartung, dass vor allem Menschen, die den mRNA-Impfstoffen kritisch gegenüberstehen, zu diesem Vakzin greifen würden. Doch die Nachfrage ist derzeit gering. Das Gesundheitsministerium hat aber die Hoffnung, dass die Nachfrage noch steigen wird, wie ein Sprecher mitteilte.

Update: Dienstag, 8. März 2022, 08.36 Uhr

Mehr Neuinfektionen im Wochenvergleich – Inzidenz nahezu konstant

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Montag:

> Für Heidelberg werden 236 (Sonntag: 253) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1673,2 (1854,6) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1067 (1112) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1900,3 (2034,0). Es gibt einen weiteren Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 49 (208) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1656,5 (1803,2).

> In Mannheim gab es 844 (580) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1818,1 (1871,0). Es gab einen weiteren Todesfall.

> In Baden-Württemberg gab es 20.067 (14.970) Neuinfektionen. Das sind rund 1600 mehr als am Montag der Vorwoche. Die Inzidenz liegt bei 1484,6 (1485,7). Zuvor war der Wert fünf Tage in Folge gestiegen, am Montag vor einer Woche hatte das LGA noch eine Inzidenz von 1402 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind in Baden-Württemberg demnach 2.284.675 Corona-Fälle erfasst worden.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Corona-Fällen aus, die in den Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

44 (15) Menschen starben mit und an Covid-19, meldete das Landesgesundheitsamt am Montag. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen stieg damit auf 14.482.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den LGA-Angaben zufolge am Montag 253 Covid-Patienten. Das waren 11 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, ging gegenüber dem Vortag um 0,1 zurück auf 6,7.

Update: Montag, 7. März 2022, 20.30 Uhr

Inzidenzen bleiben stabil in der Region

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Sonntag:

> Für Heidelberg werden 253 (Samstag: 346) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1854,6 (1825,6) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1112 (1262) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2034,0 (2028,0). Es gibteinen weiteren Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 208 (347) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1803,2 (1749,7).

> In Mannheim gab es 580 (849) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1871,0 (1936,9). Es gab einen weiteren Todesfall.

> In Baden-Württemberg gab es 14.970 (21.896) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1485,7 (1450,8). 15 (14) Menschen starben mit und an Covid-19. Auf den Intensivstationen im Land lagen den LGA-Angaben zufolge am Sonntag 242 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das waren drei weniger als am Vortag. Auch die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, ging zurück um 0,4 auf 6,8.

Update: Sonntag, 6. März 2022, 16.29 Uhr

Weniger Infektionen, höhere Inzidenzen

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Samstag:

> Für Heidelberg werden 346 (Freitag: 530) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1825,6 (1724,8) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1262 (1867) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 2028,0 (1928,2).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 347 (536) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1749,7 (1692,7).

> In Mannheim gab es 849 (798) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1936,9 (19843,3). Es gab einen weiteren Todesfall.

> In Baden-Württemberg gab es 21.896 (30.222) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1450,8 (1398,5). 14 (36) Menschen starben mit und an Covid-19.

Die Zahl der seit Pandemiebeginn bestätigten Corona-Infektionen hat sich in den vergangenen zwei Monaten mehr als verdoppelt. Wurden Mitte Januar noch rund 1,113 Millionen Ansteckungen in Baden-Württemberg gemeldet, so lag der Wert nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Samstag bereits bei 2,249 638 Millionen registrierten Fällen (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der täglichen bestätigten neuen Infektionen hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt, wie aus dem Lagebericht des LGA hervorgeht. Sie liegt derzeit bei 21 896, Mitte Januar waren es noch rund 10.000.

Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Samstag 245 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, das sind neun weniger als am Samstag vor einer Woche. Die Zahl der mit Corona infizierten Patienten auf den Normalstationen nahm laut den Meldedaten leicht zu. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz schwankt weiter und ging nach einem leichten Anstieg am Vortag nun wieder zurück um 0,1 auf 7,2. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kommen.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Ansteckungen aus, die in den Daten der Gesundheitsämter und des Robert-Koch-Instituts nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern. Oft werden Kontakte deshalb nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Außerdem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein. Zuletzt war weiter mehr als jeder zweite PCR-Test im Südwesten positiv. Je höher die Positivrate ist, desto größer fällt laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen aus. Befürchtet wird zudem, dass die Ausbreitung der neuen Variante BA.2 die Omikron-Welle verlängern und den Rückgang der Fallzahlen verlangsamen könnte.

Update: Samstag, 5. März 2022, 17.28 Uhr

Inzidenzen steigen am Freitag

Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Freitag:

> Für Heidelberg werden 530 (Donnerstag: 464) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1724,8 (1667,5) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1867 (1759) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1928,2 (1890,1). Es gibt einen neuen Todesfall.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 536 (379) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1692,7 (1603,6). Es gibt einen weiteren Todesfall.

> In Mannheim gab es 798 (916) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1843,3 (1902,7). Es gab drei weitere Tote.

> In Baden-Württemberg gab es 30.222 (31.013) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1398,5 (1367,7). 36 (39) Menschen starben mit und an Covid-19. Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Freitag mit 241 Covid-Patientinnen und -Patienten sieben weniger behandelt als noch am Tag zuvor. Die Zahl der mit Corona infizierten Patienten auf den Normalstationen nahm laut den Meldedaten leicht ab. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,2 auf 7,3. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik kommen.

Der Umfang der tatsächlichen Infektionsfälle dürfte weiter deutlich größer sein. Die Gesundheitsämter verfolgen nicht mehr alle Infektionen und es besteht zudem ein erheblicher Meldeverzug. Zuletzt war weiter mehr als jeder zweite PCR-Test im Südwesten positiv. Je höher die Positivrate ist, desto größer fällt laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen aus.

Update: Freitag, 4. März 2022, 17.17 Uhr

Inzidenzen bleiben stabil

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Der Impfstützpunkt im "International Welcome Center Heidelberg", Hospitalstraße 5, erweitert sein Angebot. Ab sofort können dort Termine für eine Impfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax gebucht werden – vorerst aber ausschließlich von Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Der Impfstützpunkt ist donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Buchung und Informationen im Internet unter dem Link www.heidelberg.de/impfen.

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Donnerstag:

> Für Heidelberg werden 464 (Mittwoch: 479) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1667,5 (1657,4) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1759 (1922) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1890,1 (1895,5). Es gibt zwei neue Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 379 (379) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1603,6 (1708,0).

> In Mannheim gab es 916 (861) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1902,7 (1904,9). Es gab einen weiteren Toten.

> In Baden-Württemberg gab es 31.013 (30.873) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1367,7 (1357,6). 39 (31) Menschen starben mit und an Covid-19.

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen der baden-württembergischen Krankenhäuser geht weiter zurück: Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Donnerstag wurden noch 248 schwer erkrankte Menschen dort behandelt, das waren 6 weniger als am Vortag; vor einer Woche waren es noch 280 (Stand: 16 Uhr). Auf den Normalstationen ging die Zahl ebenfalls um 30 zurück auf 1560 Fälle (Vorwoche: 1672).

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 16.43 Uhr

Keine Kontaktdaten für Besuch in Klinik und Pflegeheim mehr nötig

Stuttgart. (dpa) Wer seine Angehörigen in einem Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen möchte, muss künftig in Baden-Württemberg keine Kontaktdaten mehr hinterlassen. Die Landesregierung hat die Vorgaben dazu angepasst. Die neue Regelung gilt ab Freitag, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart am Donnerstag mitteilte.

Bislang mussten Besucher in Kliniken oder Altenheimen im Südwesten ihre Kontaktdaten angeben, damit mögliche Corona-Infektionsfälle besser nachvollzogen werden können. Für den Besuch im Restaurant oder Café war die Pflicht, seine Kontaktdaten anzugeben, bereits Mitte Februar weggefallen. Die Gesundheitsämter im Land verfolgen bereits seit November 2021 nur noch einen Teil der Infektionsketten. Bis zuletzt konzentrierten sich die Ämter vor allem auf größere Ausbrüche und Infektionen in Alten- und Pflegeheimen.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 16.02 Uhr

Sehr niedrige Booster-Impfquoten in manchen Heimen

Stuttgart. (dpa-lsw) Auch nach mehreren tödlichen Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen ist die Booster-Quote in manchen Einrichtungen im Südwesten erschreckend niedrig. So gab es vor Kurzem noch Heime in Baden-Württemberg, wo nicht einmal jeder zehnte Bewohner eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, wie eine Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Sozialdemokraten haben sich bei Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) nach dem Status der Impfungen in den Heimen erkundigt - und Mitte Februar Antwort für 33 Stadt- und Landkreise erhalten. In Ravensburg gibt es demnach ein Heim, in dem nur 11 Prozent der Bewohner einen Booster erhalten haben. Im Kreis Karlsruhe liegt das schlechteste Heim bei 7,7 Prozent, im Ortenaukreis und im Kreis Esslingen gibt es dem Ministerium zufolge sogar Heime, in denen kein einziger Bewohner geboostert ist. In Stuttgart führt die Negativliste ein Heim an, in dem nur 12,5 Prozent der Bewohner einen Booster erhalten haben. Die landesweite Boosterquote lag zuletzt (Stand 25.1.) im Durchschnitt für Bewohner bei 77,5 Prozent und für Beschäftigte bei 51,4 Prozent.

"Dass immer noch durchschnittlich jeder vierte in Pflegeheimen Wohnende nicht geboostert ist, ist kein Erfolg, sondern fahrlässig", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. SPD-Gesundheitsexperte Florian Wahl forderte Lucha auf, in den Pflegeheimen mehr für die Impfung zu werben.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 08.29 Uhr

Inzidenzen bleiben relativ konstant

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Mittwoch:

> Für Heidelberg werden 479 (Montag: 489) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1657,4 (1654,9) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1922 (1764) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1895,5 (1868,0). Es gibt zwei neue Todesfälle.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 379 (515) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1708,0 (1840,8).

> In Mannheim gab es 861 (786) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1904,9 (1871,0).

> In Baden-Württemberg gab es 30.873 (28.133) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1357,6 (1355,1). 31 (25) Menschen starben mit und an Covid-19.

Update: Mittwoch, 2. März 2022, 18.22 Uhr

Diffuses Bild bei Infektionen und Inzidenzen

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region vom Dienstag:

> Für Heidelberg werden 489 (Montag: 440) Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz wird mit 1654,9 (1722,3) angegeben.

> Für den Rhein-Neckar-Kreis werden 1764 (1790) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1868,0 (1925,1).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 515 (222) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 1840,8 (1756,6).

> In Mannheim gab es 786 (1005) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1871,0 (1882,3). Es gibt zwei weitere Todesfälle.

> In Baden-Württemberg gab es 28.133 (18.438) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 1355,1 (1402,0). 25 (32) Menschen starben mit und an Covid-19. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 14 303 Menschen gestorben. Das waren 25 mehr als am Vortag.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 989 Covid-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 5040 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 505 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 3506 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der unter 20-Jährigen an den Infektionsfällen der vergangenen sieben Tage betrage 27 Prozent, jener der über 60-Jährigen hingegen nur 12 Prozent.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den Angaben nach am Dienstag 271 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das war einer weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es 285 Menschen. Im Moment sind den Angaben nach 12,3 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - hier gibt es kaum Veränderungen.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,3 auf 7,0. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land allerdings noch bei 7,8 gelegen.

8 188 515 Menschen in Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Amt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6 202 586 Menschen beziehungsweise 55,9 Prozent.

Update: Dienstag, 1. März 2022, 17.23 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<