Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Heidelberg. (RNZ/lyd) Am Sonntag wurden im Rhein-Neckar-Kreis 109 neue Fälle von Covid-19 registiert. In Heidelberg waren es acht Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 251,8 im Rhein-Neckar-Kreis. In Heidelberg sinkt sie leicht auf 148,0.

Außerdem wurde drei weitere Todesfälle mit oder an dem Coronavirus gemeldet. Im Rhein-Neckar-Kreis starben zwei Frauen im Alter zwischen 70 und 90 Jahren sowie ein Mann im Alter zwischen 90 und 100 Jahren.

Am Samstag wurden im Rhein-Neckar-Kreis 168 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt. In Heidelberg werden 45 Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis sank die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Freitag auf 250,4. In Heidelberg stieg sie auf 149,9.

Zwei Personen sind mit oder am Coronavirus verstorben: Eine Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Außerdem starb ein Heidelberger, der zwischen 50 und 60 Jahre alt war.

Update: Sonntag, 20. Dezember 2020, 15.05 Uhr

Mehr als 4000 Fälle im Land, fast 100 Tote

Stuttgart. (dpa) Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Baden-Württemberg nimmt weiter deutlich zu. Auch am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt mehr als 4000 weitere Fälle, 97 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Nach dem Anstieg um weitere 4284 bestätigte Infektionen klettere die Zahl der bisher nachgewiesenen Fälle im Land auf 206.387, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Als genesen gelten demnach 145.130 Menschen in Baden-Württemberg.

In intensivmedizinischer Behandlung sind nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit 568 Erkrankte, wie es weiter hieß. Davon werden 318 (55,9 Prozent) künstlich beatmet.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 199,1 nach 193,7 am Vortag. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Wert von 100. Ab 50 gilt ein Kreis als Risikogebiet. Insgesamt seien 2145 von 2447 einsatzfähigen Intensivbetten (87,65 Prozent) belegt.

Große Corona-Ausbrüche in fünf Altenheimen der Region

Heidelberg. (RNZ) Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es in fünf Alten- und Pflegeeinrichtungen momentan größere Coronavirus-Ausbrüche. Das teilt das Landratsamt mit.

In Ilvesheim wurden demnach 18 Personen (15 Bewohner/3 Mitarbeiter) positiv auf das Coronavirus getestet. In Sinsheim gibt es im GRN-Betreuungszentrum 25 Fälle (20 Bewohner/5 Mitarbeiter), in zwei weiteren Alten- und Pflegeeinrichtungen in Sinsheim haben sich 15 Personen (11/4) beziehungsweise 13 (9/4) mit Sars-CoV-2 infiziert. Auch in Wiesloch gibt es in einem Heim einen größeren Ausbruch. Hier sind nach derzeitigem Stand der Ermittlungen insgesamt 25 Personen (15 Bewohner sowie 10 Mitarbeiter) positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das Gesundheitsamt ermittelt in allen Fällen die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit den Heimleitungen über die weiteren Maßnahmen wie Quarantäne oder Besuchsverbot und Aufnahmestopp für die Einrichtung oder einzelne Wohnbereiche.

Wieder mehr als 4000 neue Corona-Fälle - Fast 100 Menschen gestorben

Stuttgart. (dpa-lsw) Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Baden-Württemberg nimmt weiter deutlich zu. Auch am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt mehr als 4000 weitere Fälle, 97 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Nach dem Anstieg um weitere 4284 bestätigte Infektionen klettere die Zahl der bisher nachgewiesenen Fälle im Land auf 206.387, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Als genesen gelten demnach 145.130 Menschen in Baden-Württemberg.

In intensivmedizinischer Behandlung sind nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit 568 Erkrankte, wie es weiter hieß. Davon werden 318 (55,9 Prozent) künstlich beatmet.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 199,1 nach 193,7 am Vortag. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Wert von 100. Ab 50 gilt ein Kreis als Risikogebiet. Insgesamt seien 2145 von 2447 einsatzfähigen Intensivbetten (87,65 Prozent) belegt.

Über 300 neue Infektionen in der Region

So hoch wie nie zuvor ist die aktuelle Zahl der Neu-Infektionen: Am Freitag meldet das Landratsamt 312 neue Corona-Patienten. 275 davon verteilen sich auf die Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, 37 gibt es in Heidelberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis steigt auf 256,6, in Heidelberg bleibt sie bei 143,7.

Zudem sind 3 weitere Menschen gestorben. Im Rhein-Neckar-Kreis waren zwei davon männlich im Alter zwischen 70 und 80 Jahre, eine Frau im Alter zwischen 90 und 100 verstarb ebenso.

Die Situation der Intensivbetten in der Region:

Covid auf Intensiv davon beatmet Freie Betten Belegt Gesamt Betten % frei Heidelberg 52 34 26 222 248 10,48 Mannheim 37 26 17 113 130 13,08 Rhein-Neckar 14 9 5 36 41 12,20 Neckar-Odenwald 4 2 5 11 16 31,25 Heilbronn 16 8 12 51 63 19,05 LK Heilbronn 6 4 4 46 50 8,00 BW 572 321 323 2168 2491 12,97 Bund 4899 2603 4616 22426 27042 17,07

Uniklinik-Pflegedirektor warnt vor Kollaps des Gesundheitssystems

Der Pflegedirektor des Uniklinikums Heidelberg hat vor einem Kollaps des Gesundheitssystems gewarnt, wenn sich die Menschen nicht an Corona-Regeln halten. ""Die Lage ist tatsächlich dramatisch. Das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen", sagte Edgar Reisch. Das Gesundheitssystem werde nicht in die Knie gehen, wenn sich alle an die Abstands- und Hygieneregeln halten. "Die Menschen müssen den Lockdown akzeptieren." Sie sollten nicht Lücken im System suchen, sondern sich schützen, damit die medizinische Versorgung insgesamt sichergestellt sei.

Das Problem sei: "Es gibt kein Licht am Horizont", sagte Reisch der Zeitung weiter. "Wir hoffen zwar jetzt alle auf die Impfungen. Aber es wird im Verlauf der nächsten Wochen ganz sicher nicht besser." Ein Aspekt sei, dass Covid-19-Patienten bis zu 60 Tagen in einem Intensivbett liegen müssten, wenn sie erst einmal beatmet würden.

Update: Freitag, 18. Dezember 2020, 17.20 Uhr

Uniklinik Heidelberg befürchtet Einschnitte für Covid-19-Patienten

Heidelberg. (dpa) Die Uniklinik Heidelberg schließt wegen stark ansteigenden Zahlen von Covid-19-Patienten und vollen Intensivstationen eine "Triage" nicht mehr aus. Der Begriff bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen.

Der Leitende Ärztliche Direktor der Uniklinik, Ingo Autenrieth, sagte Radio Regenbogen: "Eine Triage hatten wir noch nicht, das kann aber auch auf uns zukommen. Wir sind darauf eingestellt." Er betonte: "So eine Situation haben wir in den letzten 50, 60 Jahren weder in Heidelberg noch sonst wo in Deutschland erlebt."

Am 27. Dezember soll das Impfen im Südwesten starten

Stuttgart. (dpa-lsw) Auch in Baden-Württemberg sollen die ersten Menschen am 27. Dezember gegen das Coronavirus geimpft werden. Das bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag. Er verwies auf eine Mitteilung der Gesundheitsministerkonferenz. Eine schriftliche Benachrichtigung von Impf-Berechtigten plant das Land nicht. Noch sei die Priorisierung ja noch gar nicht klar, sagte der Sprecher. Erst wenn man konkret wisse, wer zuerst geimpft werden dürfe und wie viel Impfstoff vorhanden sei, könne man sich ums Terminmanagement kümmern, sagte der Sprecher. Geplant sei aber eine Anmeldung für Impf-Termine per Telefon oder online. Berechtigte Gruppen würden rechtzeitig informiert.

Bund und Länder stellen sich auf einen Beginn von Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech und dessen US-Partner Pfizer am 27. Dezember ein. Die Bundesregierung setzt auf eine europäische Zulassung für den Impfstoff noch kurz vor Weihnachten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte den 27. Dezember als geplanten Impfbeginn am Donnerstag in Berlin. Die Bundesregierung plant eine Verordnung, nach der bestimmte Gruppen wie ältere Menschen oder Pflegekräfte als erstes geimpft werden dürfen.

Hotelübernachtungen zu Weihnachten trotz Lockdowns erlaubt

Stuttgart. (dpa) Trotz verschärfter Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Baden-Württemberg Hotelübernachtungen für Familienbesuche über die Weihnachtstage ermöglichen. Solche Hotelübernachtungen aus familiärem Anlass seien vom 24. bis 27. Dezember nun auch explizit als Härtefälle in die Begründung der Verordnung aufgenommen worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben das ausdrücklich mit reingeschrieben, damit dem Ordnungsamt klar ist, dass das auch erlaubt ist." Als Härtefall gelte etwa auch ein Wohnungsbrand oder wenn man mit einem Motorschaden liegen bleibe. Geschäftsreisende dürfen sowieso weiter im Hotel übernachten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Ausnahmeregelung für Familienbesuche Ende November kritisiert.

301 Neuinfektionen in der Region - Inzidenz steigt weiter

Heidelberg. (RNZ/lyd) Im Stadtgebiet Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis wurden am Donnerstag 301 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In Heidelberg wurden weitere 49 Personen positiv getestet, im Rhein-Neckar-Kreis 252. Die 7-Tage-Inzidenzen steigen damit in Heidelberg auf 143,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Im Kreis steigt sie auf 242,0.

Zudem wurden vier Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Die Verstorbenen kamen aus dem Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer im Alter zwischen 80 und 90 Jahren, ein Mann zwischen 90 und 100 Jahren, sowie eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren.

Land stellt zusätzliche FFP2-Masken für gefährdete Gruppen bereit

Stuttgart. (dpa-lsw) Die grün-schwarze Landesregierung will besonders durch Corona-Infektionen gefährdete Menschen in Baden-Württemberg mit zusätzlich 90 FFP2-Masken pro Person ausstatten. Die Aktion richte sich an pflegebedürftige Menschen in stationären Einrichtungen (ca. 100.000 Menschen) sowie deren Angehörige, behinderte Menschen in stationären Einrichtungen (ca. 23.000) und Menschen in Obdachloseneinrichtungen (ca. 5000), teilte das Staatsministerium in der Nacht zum Donnerstag in Stuttgart mit. Insgesamt würden im Rahmen dieser Schutzmaßnahme rund 11,5 Millionen zusätzliche Masken bereitgestellt, die Verteilung solle über die Stadt- und Landkreise erfolgen.

Das Land verstärkt damit eine schon existente Initiative des Bundes, die Angehörigen einer Corona-Risikogruppe deutschlandweit im Dezember bis zu drei kostenlose FFP2-Masken über Apotheken zur Verfügung stellen will. Im Januar und Februar sollen Betroffene dann für sechs Masken zwei Euro bezahlen müssen. Von dieser Initiative profitieren beispielsweise Menschen, die älter als 60 Jahre sind, sowie bestimmte Vorerkrankte und Risikopatienten. Das Bundesgesundheitsministerium geht hier deutschlandweit von Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro und rund 27 Millionen Berechtigten aus.

FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam, bieten allerdings auch keinen hundertprozentigen Schutz.

Zudem hat das Land nach eigenen Angaben fünf Millionen Corona-Schnelltests als Notreserve beschafft. Diese sollten unter anderem Krankenhäusern und Pflege-, Vorsorge-, Reha- und Behinderteneinrichtungen zugeteilt werden, die vom Bund bisher zu wenige Tests erhalten hätten, hieß es. Die Notfallreserve solle schnell, gezielt und unbürokratisch verteilt werden.

In Altenheimen und Pflegeeinrichtungen soll das Personal laut Land ab sofort zwingend zweimal pro Woche verpflichtend mit einem solchen Antigentest getestet werden.

Update: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 16.40 Uhr

4165 neue Corona-Fälle und 87 weitere Tote

Stuttgart. (dpa-lsw) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist erneut um mehr als 4000 gestiegen. Innerhalb eines Tages kamen 4165 neue Fälle hinzu, zudem wurden 87 weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit gibt es jetzt landesweit 197 870 bestätigte Ansteckungen seit Beginn der Pandemie und insgesamt 3714 Tote, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Demzufolge sind derzeit 570 an Covid-19 Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung, von denen 327 (57 Prozent) invasiv beatmet werden. Insgesamt seien 2172 von 2479 einsatzfähigen Intensivbetten (88 Prozent) belegt. Die Zahl der Genesenen wuchs schätzungsweise um 2583 auf 139.365.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 191,2 und liegt damit ganz leicht unterhalb der Inzidenz des Vortags. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Wert von 100. Ab 50 gilt ein Kreis als Risikogebiet. 15 überschreiten derzeit die 200er-Marke, der Enzkreis sowie die Stadtkreise Mannheim, Heilbronn und Pforzheim überschreiten die Marke von 300 neuen Ansteckungen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

249 neue Infektionen in der Region, 7 Tote

Heidelberg. (RNZ) 7 Tote, 249 neue Infektionen: Die Corona-Zahlen für die Region am Tag des Lockdowns sind weiterhin extrem hoch. Wie das Landratsamt mitteilt, haben sich 30 Menschen in Heidelberg und 219 im Kreis mit Covid-19 infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis beträgt 234,5, in Heidelberg 135.

Von den sieben verstorbenen Personen aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren drei männlich im Alter zwischen zwischen 70 und 80 Jahren, ein Mann zwischen 90 und 100 und zwei Frauen zwischen 80 und 90, eine weitere zwischen 90 und 100 Jahre. der verstorbene Heidelberger waren jeweils zwischen 80 und 90 Jahre alt.

Update: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 13.25 Uhr

50 neue Fälle in Heidelberg - Kreis-Inzidenz steigt stark auf 220,5

Heidelberg. (dns/lyd) Nachdem die Infektionszahlen in Heidelberg mehrere Tage lang stabil beziehungsweise leicht rückläufig waren, stiegen sie am Dienstag wieder an. 50 neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt am Mittag. Damit wurde das Virus mittlerweile bei 2409 Menschen in der Stadt nachgewiesen – das entspricht einem von 66 Heidelbergern beziehungsweise 1,5 Prozent der Bevölkerung. Damit liegt die Stadt unter dem Landesschnitt (1,75 Prozent) sowie unter dem des Bundes (1,63 Prozent).

Die neuen Fälle sorgen dafür, dass die Sieben-Tage-Inzidenz wieder ansteigt. Am Montag lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche noch bei 113, am Dienstag schon wieder bei 132. Von der aktuellen "Hotspot"-Marke von 200 ist Heidelberg aber immer noch weit entfernt.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurden am Dienstag 218 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz stieg im Rhein-Neckar-Kreis auf 220,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Zudem wird ein weiterer Todesfall an oder mit Covid-19 gemeldet. Es handelt sich um einen 70-80-jährigen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

3295 neue Corona-Fälle und 104 weitere Todesfälle

In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 3295 Fälle gestiegen, zudem wurden 104 zusätzliche Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit gibt es jetzt landesweit 193.705 bestätigte Ansteckungen seit Beginn der Pandemie und insgesamt 3627 Tote, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Demzufolge sind derzeit 544 an Covid-19 Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung, von denen 318 (58 Prozent) invasiv beatmet werden. Insgesamt seien 2142 von 2530 einsatzfähigen Intensivbetten (85 Prozent) belegt. Die Zahl der Genesenen wuchs schätzungsweise um 2135 auf 136.782.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 191,6 und übertrifft noch einmal die Inzidenz der vorangegangenen Tage. Weiterhin liegen alle 44 Stadt- und Landkreise über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 15 davon überschreiten derzeit die 200er-Marke, die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim überschreiten die Marke von 300 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Update: Dienstag, 15. Dezember 2020, 19.45 Uhr

Eisenmann will Grundschullehrern keine Masken geben

Stuttgart. (dpa-lsw) Trotz der grassierenden Corona-Infektionswelle will die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) keine Masken an Grundschullehrer verteilen. In einem Schreiben des Gesundheitsministeriums, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird das Kultusministerium um Prüfung gebeten, ob aus den Beständen an FFP2-Masken auch Grundschullehrer bedient werden könnten. Einem Sprecher des Gesundheitsministeriums zufolge sind derzeit 1,6 Millionen Masken im Bestand übrig.

Allerdings bremst das Kultusministerium. "Da es für die Grundschulen keine Maskenpflicht gibt, hat unsere Amtsleitung entschieden, diesen Schulen keine Masken zu liefern", heißt es in dem Antwortschreiben. "So soll nicht die Erwartung befördert werden, dass auch an den Grundschulen eine Maskenpflicht kommt." Das Kultusministerium verweist auf wissenschaftliche Studien, die festgestellt haben, dass das Infektionsrisiko bei Kindern unter zehn Jahren erheblich geringer ist als bei älteren. Eine Maskenpflicht gibt es für weiterführende Schulen.

Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt über 200 - Fünf Tote

Heidelberg/Stuttgart. (dpa/RNZ) Fünf neue Corona-Todesfälle meldet das Landratsamt am Montag. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren drei männlich: ein Mann zwischen 70 und 80 und zwei zwischen 80 und 90 Jahre sind verstorben. Zudem erlagen eine Frau zwischen 80 und 90 und eine Frau zwischen 90 und 100 Jahre ihrem Leiden.

Die Inzidenz ist nun auch im Rhein-Neckar-Kreis über 200 gestiegen. Insgessmt gibt es 160 Neuinfektionen - 140 im Kreis, 20 in Heidelberg, wo die Inzidenz nun 113 beträgt.

Tausende Verstöße trotz scharfer Auflagen und zunehmender Infektionen

Die Auflagen sind schärfer geworden, die Zahl der Infektionen steigt weiterhin rasant - und dennoch registriert Baden-Württembergs Polizei bei Corona-Kontrollen immer noch landesweit Tausende von Verstößen. In der vergangenen Woche (7. bis 13. Dezember) seien fast 19.000 Menschen kontrolliert und mehr als 10.000 Verstöße festgestellt worden, teilte das Innenministerium am Montag in Stuttgart mit. Fast 9600 der Kontrollierten trugen demnach keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz und mehr als 500 legten die Bestimmungen zur Kontaktbeschränkung falsch aus.

Es hätten sich aber fast ausnahmslos alle kontrollierten Passanten einsichtig gezeigt, sie seien daher nicht angezeigt worden, hieß es. In 700 anderen Fällen sah das anders aus - dort erstatteten die Beamten Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten, weil die Kontrollierten keine Einsicht zeigten. Details zu den Zahlen nach der landesweiten Ausgangsbeschränkung liegen nicht vor.

Update: Montag, 14. Dezember 2020, 13 Uhr

Harter Lockdown "unvermeidlich" - 2277 neue Corona-Fälle und 25 weitere Tote

Stuttgart. (dpa) In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 2277 Fälle gestiegen, außerdem wurden 25 zusätzliche Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit gibt es jetzt landesweit 188.233 bestätigte Ansteckungen seit Beginn der Pandemie und insgesamt 3424 Tote, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Demzufolge sind derzeit 526 an Sars-CoV-2 Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung, von denen 304 (57,59 Prozent) invasiv beatmet werden. Insgesamt seien 2083 von 2520 einsatzfähigen Intensivbetten (82,65 Prozent) belegt. Die Zahl der Genesenen wuchs schätzungsweise um 2140 auf 133,030.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 187,2 und übertrifft noch einmal die Inzidenz der vorangegangenen Tage. Weiterhin liegen hier alle 44 Stadt- und Landkreise über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 17 davon überschreiten mittlerweile die 200er-Marke, der Enzkreis sowie die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim sprengen sogar die Marke von 300 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner.

Kretschmann will der Corona-Entwicklung nicht tatenlos zusehen

Stuttgart. (dpa) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat mit den steigenden Corona-Zahlen die drastischen Maßnahmen gerechtfertigt, mit denen die Pandemie eingedämmt werden soll. "Die Lage ist ernst, sehr ernst", sagte der baden-württembergische Regierungschef am Sonntag in Stuttgart nach den Beratungen von Bund und Ländern. "Wir haben einen Höchststand von Neuinfektionen und einen Höchststand an Verstorbenen", sagte er. "Das exponentielle Wachstum ist leider zurück und das Virus ist stärker denn je."

Die Intensivstationen würden voller, die Reserve an Intensivbetten nehme ab, andere Operationen müssten verschoben werden. Zum Schutz des Gesundheitssystems sollten alle Menschen Masken tragen, Abstand halten, lüften, Kontakte auf ein absolutes Minium reduzieren - auch an den Weihnachtstagen -, möglichst von zu Hause aus arbeiten, keine unnötigen Fahrten mit Bussen und Bahnen sowie nicht zwingend notwendige Einkäufe unternehmen. "Verlassen Sie Ihre Wohnung nur, wenn es wirklich sein muss", appellierte Kretschmann. "Das Virus ist stark und wir müssen jetzt zeigen, wir sind stärker."

Mit dem sanften Lockdown hätten die Zahlen nicht gesenkt werden können, sagte der Grünen-Politiker. Deswegen müsse jetzt mit ganz einschneidenden Maßnahmen das öffentliche Leben radikal heruntergefahren werden, erläuterte Kretschmann in einem Statement. "Nur so können wir die Kontrolle über die Pandemie zurückgewinnen."

"Es bleibt uns leider nichts anderes übrig, als nun schnell in den harten Lockdown zu gehen", sagte er nach der Schalte mit den anderen Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Die erneut wachsende Zahl der Neuinfektionen, die vielen Toten, die wir Tag für Tag zu betrauern haben und die zunehmende Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen zwingen uns dazu."

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gilt der Lockdown vom 16. Dezember bis zum 10. Januar. Der Einzelhandel muss mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf schließen. Schüler und Kita-Kinder sollen spätestens ab Mittwoch deutschlandweit - wann immer möglich - für zunächst dreieinhalb Wochen zu Hause bleiben. Ausnahmen und eine Notbetreuung sind möglich.

Vier Todesfälle und 349 Neuinfektionen am Wochenende in der Region gemeldet

Heidelberg. (RNZ) Die Corona-Fallzahlen stiegen auch am Samstag und Sonntag weiter an. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis meldete das Gesundheitsamt am Samstag vier neue Todesfälle. Drei Männer (einer zwischen 70 und 80 Jahre, zwei zwischen 80 und 90 Jahre alt) und eine Frau (zwischen 80 und 90 Jahre alt) staben. Am Sonntag wurden keine weiteren Todesfälle vermeldet. Alle weiteren Faktenblätter gibt es unter: www.rhein-neckar-kreis.de

Faktenblatt Coronavirus (Covid-19) - Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg am Samstag, 12. Dezember

Faktenblatt Coronavirus (Covid-19) - Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg am Sonntag, 13. Dezember

Update: Sonntag, 13. Dezember 2020, 18.30 Uhr

Knapp 3800 neue Corona-Fälle - 60 weitere Tote

Stuttgart. (dpa) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 3798 Fälle gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind 182.951 Ansteckungen registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 60. Insgesamt wurden bisher 3352 Corona-Tote im Südwesten gezählt.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 174,9 und damit nochmals höher als an den Vortagen. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 14 davon überschreiten die 200er-Marke pro 100.000 Einwohner, die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim liegen sogar über der 300er-Marke.

Kretschmann kündigt Ausgangsbeschlänkung ab Samstag an

Stuttgart. (dpa) Wegen steigender Corona-Zahlen gilt in ganz Baden-Württemberg ab diesem Samstag eine Ausgangsbeschränkung. Ausnahmen könnten etwa die Arbeit oder ein Arztbesuch sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Tagsüber sind mehr Kontakte erlaubt als nachts. Nur über Weihnachten - vom 23. bis 27. Dezember - sei der Besuch von privaten und religiösen Veranstaltungen auch nachts erlaubt, sagte Kretschmann. Die Maßnahmen sollen vorerst für vier Wochen gelten.

> Alle Einzelheiten zu den ab Samstag geltenden Regeln finden Sie hier.

Update: Freitag, 11. Dezember 2020, 12.54 Uhr

Rhein-Neckar-Kreis kratzt an 200er-Inzidenz

Heidelberg. (RNZ/lyd) Der Rhein-Neckar-Kreis steht kurz davor, zum Corona-Hotspot zu werden. Wie das Gesundheitsamt am heutigen Freitag meldet, liegt die Inzidenz bei 191,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Ab einer Inzidenz von 200 gilt eine Region als "Hotspot". In Heidelberg dagegen liegt die Inzidenz derzeit bei 148,6.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurde seit dem gestrigen Donnerstag 195 neue Coronainfektionen gemeldet. In Heidelberg gibt es 37 Neuinfektionen.

Zudem sind in der Region neun Menschen an oder mit Sars-Cov2 gestorben. Alle Verstorbenen kamen aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Darunter waren vier Männer: drei von ihnen waren zwischen 80 und 90 Jahre alt, ein Mann war zwischen 90 und 100 Jahre alt. Von den fünf verstorbenen Frauen waren drei zwischen 80 und 90 Jahre alt, zwei Frauen waren zwischen 90 und 100 Jahre alt.

Die Situation der Intensivbetten in der Region:

Covid auf

Intensiv davon

beatmet Freie

Betten Belegt Gesamt Betten

% frei Heidelberg 39 29 73 221 294 24,83 Mannheim 34 25 12 112 124 9,68 Rhein-Neckar 10 6 7 36 43 16,28 Neckar-Odenwald 3 1 6 10 16 37,50 Heilbronn 14 9 14 47 61 22,95 LK Heilbronn 3 3 7 43 50 14,00 BW 515 302 537 2363 2900 18,31 Bund 4432 2540 4646 22.494 27.140 17,12

Update: Freitag, 11. Dezember 2020, 12.32 Uhr

Palmer: "Hätten jede Art von Lockdown vermeiden können"

Tübingen. (dpa) Die europäischen Länder haben mit immer schärferen Kontaktbeschränkungen aus Sicht von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) die falsche Strategie in der Corona-Politik verfolgt. "Wir hätten jede Art von Lockdown mit moderner Kontaktverfolgung wie in Taiwan oder Südkorea und Schutz der Risikogruppen wie in Tübingen vermeiden können", sagte Palmer. "Leider hat sich Europa entschieden, alles auf die Karte Kontaktbeschränkung zu setzen. Deswegen bleibt uns jetzt gar nichts mehr anderes übrig als ein kompletter Lockdown." Der Oberbürgermeister fährt in seiner Stadt mit rund 90.000 Einwohnern einen eigenen Weg - unter anderem mit besonderen Schutzmaßnahmen für Senioren.

Update: Freitag, 11. Dezember 2020, 11.52 Uhr

Priorität bei Corona-Impfung: Rund 720.000 Menschen sind über 80

Wiesbaden/Stuttgart (dpa) 720.138 Menschen in Baden-Württemberg waren Ende vergangenen Jahres 80 Jahre oder älter und hätten damit Priorität bei den Corona-Impfungen, wenn der Vorschlag der Ständigen Impfkommission umgesetzt wird. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Freitag waren das knapp 6,5 Prozent der Bevölkerung im Südwesten. Die Kommission des Robert-Koch-Institutes hat bereits ihren Vorschlag dazu vorgelegt, wer in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. In der ersten Gruppe sind Menschen im Alter von 80 Jahren und älter.

Am höchsten war der Anteil dieser Altersgruppe in Sachsen (8,6 Prozent), gefolgt von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Vergleichsweise gering war der Anteil der Menschen im Alter ab 80 Jahren in Berlin oder Hamburg (je 5,8 Prozent).

Als zweite Gruppe kämen dem Entwurf zufolge Menschen im Alter von 75 bis 80 Jahre dran. In Baden-Württemberg betraf das Stand Ende 2019 laut Bundesamt 476.229 Menschen, sie stellten fast 4,3 Prozent der Bevölkerung. Weitere 463.511 Menschen waren 70 bis 75 Jahre als (rund 4,2 Prozent), diese Gruppe ist als dritte Kategorie gelistet.

Bundesweit waren den Angaben nach 29 Prozent der Bevölkerung 60 Jahre und älter. Sie fallen damit in eine der fünf Kategorien, die laut Kommission eine höhere Priorität für die Schutzimpfung haben.

Update: Freitag, 11. Dezember 2020, 11.50 Uhr

Baden-Württemberg geht nach Weihnachten in den Lockdown

Stuttgart. (dpa) Baden-Württemberg geht wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Freitag an, zur Not eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern Baden-Württembergs anstreben zu wollen, sofern keine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden könne. Wie genau der Lockdown aussehen soll, blieb zunächst offen.

Alle aktuellen Informationen zum Lockdown in Baden-Württemberg lesen Sie hier.

Update: Freitag, 11. Dezember 2020, 8.39 Uhr

Mehr als 4200 neue Corona-Fälle - 64 weitere Tote

Stuttgart. (dpa-lsw) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 4208 Fälle gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 179 154 Ansteckungen registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 64. Insgesamt wurden bisher 3292 Corona-Tote im Südwesten gezählt. Als genesen gelten 125.715 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 168,8 und damit nochmals höher als an den Vortagen. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 13 davon überschreiten die 200er-Marke pro 100.000 Einwohner, die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim liegen sogar über der 300er-Marke.

516 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 294 von ihnen wurden künstlich beatmet. Von derzeit 2904 verfügbaren Intensivbetten im Land sind fast 81 Prozent belegt.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis spitzt sich die Lage zu - lesen Sie hier mehr

> Das Land plant weitere Verschärfungen ab der 300er-Marke - lesen Sie hier mehr

> Oberbürgermeister Eckart Würzner, Landrat Stefan Dallinger und Ingo Autenrieth, Chef des Uniklinikums, fordern einen harten Lockdown ab dem 19. Dezember - lesen Sie hier mehr.

Sondersitzung des Südwest-Kabinetts zur Corona-Lage

Stuttgart. (dpa-lsw) Angesichts stark steigender Corona-Neuinfektionen in ganz Baden-Württemberg kommt das grün-schwarze Kabinett am Freitag in Stuttgart zu einer Sondersitzung zusammen. Anschließend ist eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) geplant, wie das Staatsministerium am Donnerstagabend weiter mitteilte.

246 Neuinfektionen in der Region, sechs Tote

Heidelberg. (RNZ/lyd) Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag, im Rhein-Neckar-Kreis 211 weitere Menschen positiv auf Covid-19 getestet wurden. In Heidelberg gibt es 35 Corona-Neuinfektionen.

Die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt auf 187,6. In Heidelberg liegt sie etwas niedriger als am Mittwoch bei 151,7 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Von den sechs neu gemeldeten verstorbenen Personen aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren zwei männlich, beide zwischen 80 und 90 Jahre und vier weiblich. Eine der Frauen war zwischen 70 und 80 Jahre alt. Eine weitere zwischen 80 und 90 Jahre sowie zwei Frauen zwischen 90 und 100 Jahre.

Update: Donnerstag, 10. Dezember 2020, 13.47 Uhr

Kostenlose Masken in Apotheken nicht vor Mitte Dezember

Stuttgart (dpa) Kostenlose Mund-Nase-Masken für Risiko-Gruppen gibt es in baden-württembergischen Apotheken nicht vor Mitte Dezember. Darauf wies der Landesapothekerverband Baden-Württemberg (LAV) am Donnerstag hin. Die Masken gebe es erst, wenn die Verordnung dazu in Kraft getreten sei. Damit sei frühestens am 15. Dezember zu rechnen. Zugleich appellierte der Verband an die Bevölkerung, angesichts der Corona-Gefahr nicht unnötig deshalb früher die 2400 Apotheken im Land aufzusuchen. Über-60-Jährige sowie Menschen mit Vorerkrankungen oder Risikoschwangere können im Dezember drei kostenlose Masken in der Apotheke bekommen.

Fernunterricht ab Klasse 8 in Hotspot-Regionen mit 300 Neuinfektionen

Stuttgart. (dpa) Die Landesregierung hat für Regionen mit extrem ausufernden Corona-Infektionszahlen neue Maßnahmen für Schulen beschlossen. Spätestens vom kommenden Montag an sollen in Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen alle allgemein bildenden und beruflichen Schulen ab Klassenstufe 8 vollständig in den Fernunterricht übergehen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Ausgenommen seien lediglich Abschlussklassen.

Nach den jüngsten Infektionszahlen wäre nur Pforzheim (337,4) von den neuen Regeln betroffen. Allerdings lag Heilbronn auch schon bei 298,6. Die Maßnahmen sind Teil einer erweiterten "Hotspot"-Strategie zur Eindämmung des Coronavirus. Die Schulen seien am Dienstag über den neuen Erlass informiert worden.

Landkreis Heilbronn und andere Hotspot-Regionen planen strengere Anti-Corona-Maßnahmen

Ulm/Rottweil/Freudenstadt (dpa) Weil sie den Corona-Grenzwert von 200 Neuinfektionen überschritten haben, bereiten die Landkreise Heilbronn, Rottweil und Freudenstadt sowie die Stadt Ulm strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vor. Wenn die Zahlen noch zwei weitere Tage über der Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegen, sollen die jeweiligen Verfügungen am Wochenende in Kraft treten.

Das Landratsamt Freudenstadt will sich dabei an das Muster der Landesregierung halten, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Es gebe keine lokalen Besonderheiten. Dies gilt weitgehend auch für den Landkreis Heilbronn, dessen Verfügung ab Freitag greifen soll. Das Landratsamt Rottweil prüft den Angaben nach noch, welche Regelungen dort erlassen werden. Die Stadt Ulm kündigte für den Nachmittag eine Mitteilung an.

Die baden-württembergische Regierung hatte einen Erlass veröffentlicht, nachdem Kommunen mit einer sogenannten 200er-Inzidenz oder mehr an drei Tagen infolge strengere Maßnahmen ergreifen müssen, als landesweit im Kampf gegen die Seuche gelten. Dazu zählen zum Beispiel nächtliche Ausgangsbeschränkungen, weiter reichende Vorgaben zur Maskenpflicht und die Schließung etwa von Friseursalons.

Update: Donnerstag, 10. Dezember 2020, 12.45 Uhr

Mehr als 4000 neue Corona-Fälle - 59 weitere Tote

Stuttgart. (dpa-lsw) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 4042 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 174.946 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 59. Insgesamt wurden bisher 3228 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 123.190 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 160,2 und damit höher als am Vortag. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen weiter über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 12 davon überschreiten die kritische 200er-Marke pro 100 000 Einwohner.

489 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 286 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2927 verfügbaren Intensivbetten im Land sind fast 81 Prozent belegt.

18 Personen in Reilinger Pflegeeinrichtung infiziert

Reilingen. (RNZ/rl) In einer Reilinger Alten- und Pflegeeinrichtung wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen 14 Bewohner und 4 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am heutigen Mittwoch mit. Die Fälle verteilen sich momentan auf drei Wohnbereiche der Einrichtung.

Nach der positiven Testung einer Person, die typische Symptome gezeigt hatte, veranlasste die Einrichtung Schnelltests. Dabei hatten insgesamt 18 Personen positive Ergebnisse. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt vor Ort alle Bewohner der Einrichtung abgestrichen. Die Mitarbeiter wurden teilweise von Hausärzten oder in kreiseigenen Testcentern getestet. Hier müsse der abschließende Ergebnisrücklauf noch abgewartet werden, teilte der Kreis mit. Momentan bestehe ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung. Das Gesundheitsamt ermittle die Kontaktpersonen und entscheidet dann gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.

Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 174,5 - Drei weitere Tote

Heidelberg. (RNZ) Die Corona-Zahlen in der Region bleiben auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Vortag gab es am Mittwoch wieder mehr Neu-Infektionen, insgesamt 167. Davon entfallen 142 auf den Rhein-Neckar-Kreis und 25 auf Heidelberg.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis nähert sich immer weiter dem kritischen 200er-Wert, steht nun bei 174,5. In Heidelberg liegt der Wert bei 154.

Das Landratsamt meldet zudem drei weitere Corona-Todesfälle im Kreis: Zwei Männer im Alter zwischen 80 und 90 sowie zwischen 90 und 100 Jahre und eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahre sind verstorben.

Die Situation der Intensivbetten in der Region:

Covid auf Intensiv davon

beatmet Freie Betten Belegt Gesamt Betten

% frei Heidelberg 38 27 74 222 296 25,00 Mannheim 31 20 19 118 137 13,87 Rhein-Neckar 11 6 8 35 43 18,60 Neckar-Odenwald 2 1 5 12 17 29,41 Heilbronn 14 7 12 50 62 19,35 LK Heilbronn 5 4 6 44 50 12,00 BW 489 286 564 2363 2927 19,27 Bund 4278 2521 4867 22481 27348 17,80

Update: Mittwoch, 9. Dezember 2020, 15.45 Uhr

2639 neue Corona-Fälle im Südwesten - 72 weitere Tote

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 2639 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 170.904 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 72. Insgesamt wurden bisher 3169 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 120 909 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 153,4 - geringfügig höher als am Vortag. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen weiter über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 7 davon überschreiten die kritische 200er-Marke pro 100.000 Einwohner.

482 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 282 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2926 verfügbaren Intensivbetten im Land sind etwas mehr als 80 Prozent belegt.

Update: Dienstag, 8. Dezember 2020, 20.35 Uhr

Sieben Todesfälle in der Region - Inzidenz nähert sich 200er-Marke

Heidelberg. (RNZ) In der Region sind am Dienstag sieben neue Todesfälle gemeldet worden. Von den sechs Toten aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren zwei weiblich (Alter: zwischen 70 und 80 sowie zwischen 90 und 100 Jahre) und drei männlich (Alter jeweils: zwischen 80 und 90 Jahre). Die verstorbene Heidelbergerin war zwischen 80 und 90 Jahre, der verstorbene Heidelberger zwischen 50 und 60 Jahre alt.

Insgesamt haben sich 128 Menschen mit Corona infiziert. Auf den Kreis veteilen sich dabei 108 Fälle, 20 Neuinfektionen gibt es in Heidelberg. Die 7-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis liegt nun bei 175,1, in Heidelbergg ist er ein wenig niedriger: 162,9.

Die aktuelle Situation der Intensivbetten in der Region:

Covid auf Intensiv davon beatmet Freie Betten Belegt Gesamt Betten % frei Heidelberg 34 25 78 220 308 28,57 Mannheim 31 20 20 114 134 14,93 Rhein-Neckar 12 5 8 33 41 19,51 Neckar-Odenwald 2 1 6 11 17 35,29 Heilbronn 12 6 15 46 61 24,59 LK Heilbronn 5 2 6 44 50 12,00 BW 482 282 580 2346 2922 19,71 Bund 4257 2535 4957 22314 27291 18,24

Kommt der harte Lockdown? Kretschmann für drastische Corona-Maßnahmen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann pocht angesichts steigender Corona-Infektionszahlen auf drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So könne man nicht weitermachen, sagte Kretschmann am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Stuttgart. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. "Ein scharfer Lockdown nach den Weihnachtstagen rückt näher", sagte Kretschmann Teilnehmern zufolge. Die Lage in Baden-Württemberg sei höchst gefährlich. Er stimme Überlegungen des Bundes zu, härtere Maßnahmen zu ergreifen.

>>> Mehr zum harten Lockdown lesen Sie hier <<<

Kretschmann verwies in der Sitzung auf die aktuellen Infektionszahlen und den sogenannten R-Wert, der den dritten Tag in Folge wieder über 1 liege. Das Wachstum der Infektionszahlen könnte exponentiell sein.

Baden-Württemberg verbietet Alkoholausschank im Freien

Die baden-württembergische Landesregierung will den Alkoholausschank unter freiem Himmel insbesondere aufgrund des hohen Andrangs an Glühweinständen im Land verbieten. Man werde ein flächendeckendes Alkoholverbot in die nächste Corona-Verordnung aufnehmen, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart an. Die Kommunen sollten das schon zum 3. Advent umsetzen.

Quarantäne-Verweigerer werden eingewiesen

Uneinsichtige Quarantäneverweigerer sollen künftig in einem von zwei bis drei ausgewählten Krankenhäusern im Südwesten untergebracht werden. Darauf einigten sich Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag nach langen Debatten. Das Innenministerium hatte auf eine strikte Zwangseinweisung solcher Personen in eine zentrale Klinik im Land gedrängt. Lucha hatte dafür plädiert, dass sich die Kommunen dezentral darum kümmern, da es sich um Einzelfälle handle. Lucha will nun bis Ende der Woche die zuständigen Kliniken benennen.

Strobl sagte, er sei froh, dass man sich darauf verständigt habe, "hartnäckige Quarantäneverweigerer abzusondern". Es sei aber nur das letzte Mittel, wenn solche Menschen sich auch durch Bußgelder nicht zur Vernunft bringen ließen.

Update: Dienstag, 8. Dezember 2020, 16.13 Uhr

Fallzahlen steigen stark - Elf Infizierte in Ketscher Altenheim

Heidelberg. (RNZ) Im Vergleich zum Sonntag sind die Corona-Zahlen in der Region am Montag wieder stark angestiegen. 153 neue Infektionen meldet das Landratsamt, nachdem es am Vortag weniger als 100 gegeben hatte.

Davon verteilen sich 115 auf den Rhein-Neckar-Kreis und 38 auf Heidelberg. Die Inzidenzen stiegen entsprechend: auf 172,2 im Kreis und 167,8 in Heidelberg.

Ferner sind zwei weitere Menschen verstorben. Dabei handelt es sich um eine Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus dem Kreis und eine Heidelbergerin, ebenfall zwsichen 80 und 90 Jahre alt.

Elf Personen in Ketscher Alten- und Pflegeeinrichtung mit Corona infiziert

In einer Ketscher Alten- und Pflegeeinrichtung wurden 11 Personen (9 Bewohner sowie 2 Mitarbeiter) positiv auf Corona getestet. Die Fälle konzentrieren sich momentan auf einen Wohnbereich.

Nach der positiven Schnell-Testung einer Person und der Häufung symptomatischer Personen hatte das Gesundheitsamt vor Ort alle Bewohner des betroffenen Wohnbereiches getestet. Die Mitarbeiter wurden teilweise über die Hausärzte oder in den kreiseigenen Testcentern abgestrichen. Hier ist der abschließende Ergebnisrücklauf noch abzuwarten.

Momentan bestehen ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.

1625 neue Corona-Fälle im Südwesten - 76 weitere Tote

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 1625 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 168.265 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 76. Insgesamt wurden bisher 3097 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 118.933 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 152,1. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. Acht davon überschreiten die kritische 200er-Marke pro 100.000 Einwohnern - darunter Pforzheim, Mannheim, Heilbronn sowie die Landkreise Calw, Tuttlingen und Lörrach. An manchen der betroffenen Orte gelten schon strengere Regeln wie nächtliche Ausgangssperren oder sie sind im Gespräch.

471 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 270 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2949 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 78,7 Prozent belegt.

Update: Montag, 7. Dezember 2020, 13.44 Uhr

Covid-19-Ausbruch bei Lebenshilfe Heidelberg und Sandhausen

Heidelberg. (RNZ) In der Region sind die Corona-Zahlen am Sonntag gesunken. Insgesamt gab es 97 neue Infektionen. 83 Fälle verteilen sich dabei auf den Rhein-Neckar-Kreis. In Heidelberg haben sich 14 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenzen liegen bei 162,3 im Kreis und bei 154,2 in Heidelberg.

Es aber drei weitere Todesfälle zu beklagen. Von den drei Toten aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren zwei männlich (Alter: zwischen 70 und 80 sowie zwischen 80 und 90 Jahre) und eine weiblich (Alter: zwischen 80 und 90 Jahre).

Corona-Ausbruch bei der Lebenshilfe in Heidelberg und Sandhausen

Bei der Lebenshilfe Heidelberg wurden nach derzeitigem Stand insgesamt 31 Personen (28 Bewohnende und 3 Mitarbeiter) positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist. Die Fälle verteilen sich auf verschiedene Wohnbereiche in Heidelberg und Sandhausen.

Nach der positiven Testung einer Person und der Häufung symptomatischer Personen im Wohnumfeld hat das Gesundheitsamt vor Ort alle Bewohner getestet. Die Mitarbeiter wurden teilweise über die Hausärzte abgestrichen. Momentan stehen die verschiedenen Wohngebäude unter Quarantäne und es besteht ein Besuchsverbot. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Lebenshilfe über die weiteren Maßnahmen.

1797 neue Corona-Fälle im Südwesten - 15 weitere Tote

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 1797 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 166.640 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 15. Insgesamt wurden bisher 3021 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 117.655 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 149,9. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

456 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 269 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2940 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 78,6 Prozent belegt.

Update: Sonntag, 6. Dezember 2020, 13.49 Uhr

Land kündigt Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln an

Stuttgart. (dpa/lsw) In ganz Baden-Württemberg soll es nächste Woche Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung geben. Vom 7. bis 13. Dezember würden Polizisten die Maskenpflicht und die Vorgaben für Treffen im öffentlichen Raum landesweit verschärft kontrollieren, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Samstag mit. "Die meisten Menschen halten sich daran", so der Minister. Doch es gebe immer noch Unvernünftige, Rücksichtslose, Verantwortungsverweigerer. Deshalb müsse der Kontrolldruck hochgehalten werden.

Die Polizisten wollten bei den Schwerpunktkontrollen aber auch den Dialog suchen und den Menschen den hohen Sinn der Maßnahmen ins Bewusstsein zu rufen, teilte Strobl mit. Seit dem 30. November gilt im Südwesten eine verschärfte Maskenpflicht. Sie schreibt das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch am Arbeitsplatz vor, wie etwa im Flur oder in Pausenräumen. Auch vor Einkaufszentren, Wochenmärkten sowie auf Parkplätzen von Geschäften ist das Tragen einer Maske inzwischen Pflicht. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen.

Update: Samstag, 5. Dezember 2020, 11.43 Uhr

3391 neue Corona-Fälle im Südwesten - 60 weitere Tote

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 3391 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 162.388 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 60. Insgesamt wurden bisher 2978 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 113.267 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 140. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

434 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 258 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2962 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 81,8 Prozent belegt.

Update: Freitag, 4. Dezember 2020, 18.10 Uhr

215 Neuinfektionen, 4 weitere Menschen gestorben

Heidelberg. (RNZ/lyd) Seit Donnerstag wurden im Rhein-Neckar-Kreis 173 weitere Personen positiv auf das Coronvirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt dadurch auf 153,6. Im Stadtgebiet Heidelberg wurden 42 Neuinfektionen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 143 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen.

Zudem sind vier weitere Menschen mit oder an Covid-19 gestorben: Zwei Männer und eine Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis im Alter zwischen 70 und 100 Jahren. Die verstorbene Heidelbergerin war zwischen 70 und 80 Jahre alt.

Das ist die Situation der Intensivbetten in der Region

Covid auf Intensiv davon beatmet Freie Betten Belegt Gesamt Betten % frei Heidelberg 29 22 77 228 305 25,25 Mannheim 27 16 16 120 136 11,76 Rhein-Neckar 12 5 5 38 43 11,63 Neckar-Odenwald 5 1 6 9 15 40,00 Heilbronn 11 8 13 48 61 21,31 LK Heilbronn 5 3 3 48 51 5,88 BW 431 258 543 2419 2962 18,33 Bund 4011 2388 5033 22401 27434 18,35

Update: Freitag, 4. Dezember 2020, 12.50 Uhr

Verwaltungsgerichtshof lehnt Eilanträge gegen Quarantäne-Pflicht ab

Mannheim. (dpa/lsw) Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten müssen in Baden-Württemberg weiterhin für zehn Tage in Quarantäne. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim lehnte nach Angaben vom Freitag drei Eilanträge gegen die Regelung ab. Für das Land sei nicht nachprüfbar, welchen Infektionsrisiken Einreisende ausgesetzt gewesen seien, hieß es zur Begründung. Daher sei die Quarantänepflicht gerechtfertigt. Die Beschlüsse vom Donnerstag sind nicht anfechtbar.

Die Einreise aus Ländern mit einem erheblichen Infektionsgeschehen stellt den Richtern zufolge eine bedeutende Gefahrenquelle für eine Weiterverbreitung des Coronavirus in Deutschland dar. Dies hätten die Erfahrungen des Sommers gezeigt. Zu den Antragstellern gehörte unter anderem die Besitzerin eines Ferienhauses auf Mallorca.

Reisende aus ausländischen Risikogebiet müssen in Baden-Württemberg nach ihrer Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne. Wer die Selbstisolation vorzeitig beenden möchte, kann frühestens am fünften Tag nach der Rückkehr einen Corona-Test machen lassen. Ist das Ergebnis negativ, endet die Quarantäne-Pflicht.

Update: Freitag, 4. Dezember 2020, 11.28 Uhr

Fälle in der Region bleiben hoch - Über 3000 neu Fälle im Land

Heidelberg. (RNZ) Die Corona-Zahlen in der Region bleiben konstant hoch. Am Donnerstag meldet das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 179 neue Infektionen. 139 davon verteilen sich auf die Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, in Heidelberg gibt es 40 neue Patienten.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert im Kreis liegt demnach nun bei 143, in Heidelberg beträgt er 135,6.

3063 neue Corona-Fälle im Südwesten - 36 weitere Tote

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 3063 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 158.997 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 36. Insgesamt wurden bisher 2918 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 110.742.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 133,6. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

425 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 262 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2985 verfügbaren Intensivbetten im Land sind über 80 Prozent belegt.

Weiter keine Quarantänepflicht für Auslandstagestouristen

Stuttgart. (dpa) Baden-Württemberg will anders als Bayern vorerst an einer Ausnahmeregelung festhalten, wonach Wintersportler und andere Tagestouristen, die kurz in ein Corona-Risikogebiet im Ausland reisen, nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne müssen. Es seien in Baden-Württemberg derzeit keine Einschränkungen hinsichtlich dieser Regelung vorgesehen, sagte ein Sprecher des zuständigen Landessozialministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Konkret gilt diese Ausnahmeregelung für Menschen aus Baden-Württemberg, die sich weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet im Ausland aufgehalten haben.

Bayern hatte eine ähnliche Regelung in der vergangenen Woche gekippt. Eine Ausnahmeregelung ohne Quarantänepflicht für Aufenthalte in einem ausländischen Risikogebiet unter 24 Stunden soll demnach nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten. Darunter fallen beispielsweise Arbeit, Schule, Arztbesuche, familiäre Angelegenheiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Kritiker befürchten angesichts der unterschiedlichen Regelungen in den beiden Süd-Bundesländern, dass in den kommenden Monaten eine Art Schlupfloch-Skitourismus im Süden der Republik entstehen könnte. So könnte ein bayerischer Bodensee-Bewohner morgens über Baden-Württemberg ins Ausland zum Skifahren fahren und abends den gleichen Weg zurücknehmen. An der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern müsste er wohl kaum Kontrollen befürchten.

Der Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums wies die Kritik mit Verweis auf die geltenden Regelungen zurück. Der bayerische Ski-Urlauber müsse auch im Falle einer Ein- und Rückreise über Baden-Württemberg anschließend in Bayern nach den dort geltenden Regeln in Quarantäne, sagte er.

Allerdings schrumpft die Zahl der Möglichkeiten für Wintertouristen sowieso: Das beliebte Skifahrerland Österreich hat selbst kurze Weihnachtsurlaube im Land praktisch unmöglich gemacht, indem es inzwischen eine zehntägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten - also auch Deutschland - verhängt hat. Deutschen Skitouristen bleibt damit beispielsweise noch die Schweiz.

Der Sprecher des Südwest-Sozialministeriums betonte mit Blick auf die 24-Stunden-Regelung in Baden-Württemberg grundsätzlich, angesichts des dynamischen Pandemiegeschehens gelte der Appell, dass nicht alles, was erlaubt sei, auch geboten sei. "Auf nicht zwingende Reisen und entbehrliche Tagesausflüge sollte daher nach Möglichkeit verzichtet werden."

Update: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 14.12 Uhr

3160 neue Corona-Fälle im Südwesten - 58 weitere Tote

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 3160 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 155.934 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 58. Insgesamt wurden bisher 2882 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 108.186 Menschen.

Landesweit ist der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wieder gestiegen und liegt nun bei 133,9. Alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen weiter über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

416 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 254 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 3001 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 79,6 Prozent belegt.

Landesregierung ändert Quarantäne-Regeln

Stuttgart. (dpa-lsw) Die Landesregierung hat die Quarantäne-Regeln angepasst. Es gelte ab dem 2. Dezember eine einheitliche Quarantäne-Dauer von 10 Tagen statt wie bislang 14 Tagen, teilte die Landesregierung am Dienstagabend mit. Wer sich bereits in Quarantäne befinde, für den bedeute dies jedoch keine Verkürzung.

Neue Regeln gelten zudem für Schüler, die Kontakt mit einem positiv getesteten Schüler aus der eigenen Klasse oder Kursstufe hatten. In einem solchem Fall könne die zuständige Behörde denjenigen als "Cluster-Schüler" einstufen. In diesem Fall ist es ab sofort möglich, die Quarantäne bereits nach dem fünften Tag zu beenden. Voraussetzung ist ein negativer Coronatest.

Hatte ein Schüler jedoch auch außerhalb der Schule mit einem später positiv Getesteten Kontakt, greife diese Regelung nicht. Ausschlaggebend sei, ob der letzte Kontakt bis zu zwei Tage vor Symptombeginn des später positiv Getesteten war oder nicht.

Bereits zuvor hatte die Landesregierung die Quarantäne-Regeln angepasst. So muss sich mittlerweile sofort nach Hause begeben, wer ein positives Testergebnis bekommt. Gleiches gilt für dessen Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen. Auch wenn ein Arzt in Verdachtsfällen etwa wegen Symptomen wie Fieber, trockenem Husten oder dem Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn einen Corona-Test anordnet, beginnt die Quarantänepflicht.

Wieder mehr Infizierte, wieder steigende Inzidenz

Heidelberg. (RNZ) Neun weitere Menschen sind im Rhein-Neckar-Kreis im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - dabei handelt es sich vorrangig um die Menschen aus dem Altenheim in Neckargemünd, das stark betroffen ist. Von den neu gemeldeten verstorbenen Personen waren sieben Frauen im zwischen 80 und 90 Jahren (2 Verstorbene) sowie zwischen 90 und 100 (5 Verstorbene) und zwei Männer im Alter zwischen 80 und 90 Jahren.

In Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis wurden 183 Neuinfektionen gemeldet. Deswegen steigt die 7-Tage-inzidenz in Heidelberg auf 133,8 und im Rhein-Neckar-Kreis auf 142,8.

Update: Mittwoch, 2. Dezember 2020, 09.16 Uhr

2068 neue Corona-Fälle im Südwesten - 49 weitere Tote

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 2068 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 152.774 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 49 im Vergleich zum letzten Datenstand vom Montag. Insgesamt wurden bisher 2824 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 105.486 Menschen.

Landesweit ist der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 131,8 leicht gesunken. Alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen weiter über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

423 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 256 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 3004 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 80,2 Prozent belegt.

Update: Dienstag, 1. Dezember 2020, 18.08 Uhr

Hotspotstrategie lässt weiter auf sich warten

Stuttgart. (dpa/lsw) Trotz ausufernder Corona-Infektionszahlen in mehreren Regionen hat die Landesregierung nach wie vor keine Hotspotstrategie parat. Man stimme sich derzeit noch mit den Gesundheitsämtern ab, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Knackpunkt sind Pläne für allgemeine Ausgangsbeschränkungen. Da müsse man sich noch in einer Arbeitsgruppe mit den Ressorts und den Kommunen einigen, sagte Lucha. "Wenn es nach mir ginge, hätten wir es schon im Sack."

Das Gesundheitsministerium plant derzeit scharfe Regeln für Regionen mit Inzidenzwerten über 200. Privat wie öffentlich darf sich dann nach Vorstellung des Gesundheitsministeriums nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Es gebe dann zudem ein grundsätzliches Veranstaltungsverbot, sagte Lucha. Ausnahmen soll es bei religiösen Veranstaltungen und Gerichtsterminen geben. Friseursalons und Sonnenstudio werden geschlossen. Der Besuch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll nur nach vorherigem Antigen-Test oder mit FFP2-Maske erlaubt werden.

Strittig sind noch Ausgangsbeschränkungen. Nach einem Entwurf des Sozialministeriums sollen die Bürger ihre Wohnung in den Hotspots nur noch "bei triftigen Gründen" verlassen, etwa für Job, Schule, Sport, Einkauf oder Arztbesuche. Derzeit liegen die Kreise Lörrach, der Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Pforzheim, Heilbronn und Mannheim über der 200er-Marke.

Das Problem sei, die Gebiete vernünftig abzugrenzen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er warb für ein differenziertes Vorgehen innerhalb der betroffenen Landkreise und sprach sich am Dienstag gegen pauschale Lösungen für ganze Kreise aus. "Das Virus kennt ja nun die Kreisgrenzen nicht." Man werde sich zügig einigen. Ein Datum nannte er nicht.

Update: Dienstag, 1. Dezember 2020, 16.33 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<

Symbolfoto: dpa