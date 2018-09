Stuttgart. (dpa) Die überraschende Abwahl von Volker Kauder als Unions-Fraktionschef sorgt in Baden-Württemberg für gemischte Reaktionen. CDU-Bundesvize Thomas Strobl bezeichnete die Wahl von Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden als souveräne Entscheidung. "Das ist Demokratie innerhalb einer Fraktion. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat souverän entschieden", erklärte Strobl, der auch Innenminister von Baden-Württemberg ist, am Dienstag in Stuttgart. Er habe in den vergangenen Wochen "die kritische Stimmung unter den Kollegen im Deutschen Bundestag durchaus wahrgenommen".

Die Unionsfraktion im Bundestag hatte zuvor ihren Vorsitzenden Kauder, der Abgeordnete des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen, nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt.

Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) bezeichnete die Abwahl als "bittere Stunde" für Kauder. "Es ist in Berlin aber seit Längerem einfach nicht mehr rund gelaufen", sagte Wolf der "Schwäbischen Zeitung". "Es waren offenbar doch viele der Auffassung, dass es so nicht mehr weitergehen kann und haben bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden das passende Ventil gewittert."

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt erklärte, der Ausgang der Wahl habe ihn sehr überrascht. "Es ist jetzt höchste Zeit, dass in Berlin Ruhe einkehrt, dass man endlich auch zur Sacharbeit kommt", betonte er. "Wir sind jetzt in Berlin in dieser starken Position nicht mehr durch einen Baden-Württemberger vertreten. Für die CDU im Land hat das aber jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen. Wir haben eine starke Landesgruppe in Berlin."

Doch in der Südwest-CDU wurden auch Forderungen laut, dass sich der Landesverband nun an anderer Stelle Geltung verschaffen müsse. "Bei der nächsten Kabinettsumbildung wird Baden-Württemberg Ansprüche stellen müssen", sagte die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Karin Maag "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Dies könnte demnach der Fall sein, wenn nach einer für die CSU schlecht laufenden Landtagswahl in Bayern Mitte Oktober Innenminister Horst Seehofer seinen Platz räumen müsste.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke wertete den Ausgang der Wahl hingegen auch als "Ohrfeige" für CDU-Landeschef Strobl. "Es wird deutlich: Die Landes-CDU verliert auch in Berlin immer mehr an Einfluss", teile er mit. "Erst ist es der CDU Baden-Württemberg nicht gelungen, bei der letzten Regierungsbildung einen Ministerposten im Bundeskabinett zu erreichen und jetzt ging auch noch der Fraktionsvorsitz verloren."

Der Bezirkschef der CDU Württemberg-Hohenzollern, Thomas Bareiß, sagte: "Demokratie ist manchmal sehr hart. Diese Niederlage hat er nach 13 Jahren seines enormen Einsatzes für die Fraktion nicht verdient."