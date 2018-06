Heidelberg. (sös) Der baden-württembergische CDU-Vorsitzende und Bundes-Vize Thomas Strobl ist grundsätzlich zufrieden mit den Ergebnissen, mit denen Bundeskanzlerin Angela Merkel vom EU-Gipfel in Brüssel zurückgekommen ist. „Es ist jedenfalls eine gute Grundlage. Ich bin sehr froh darüber, dass der Schutz der europäischen Außengrenzen jetzt den Stellenwert in der europäischen politischen Debatte hat, den er verdient“, sagte er der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Ergebnisse des EU-Gipfels seien „eine Chance die Zuwanderung nach Deutschland noch stärker zu steuern und zu begrenzen“, so Strobl. „Auf diesem Fundament können wir aufbauen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, die jetzt schnell angepackt werden müssen.“ Es sei entscheidend, dass sich Europa dieses Themas „mit der gemeinsamen Kraft von 28 Staaten jetzt verstärkt annimmt“.

Mit Blick auf den unionsinternen Richtungsstreit mahnte der CDU-Bundesvize: „Wir müssen jetzt besonnen und klug handeln. Und insgesamt müssen wir freilich in einen stabilen Regierungsmodus kommen.“ In international unruhigen Zeiten sei es wichtig, „eine verlässliche und stabile Regierungshandschrift im Herzen Europas, nämlich in Deutschland, zu haben“, so Strobl gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU sieht Strobl nicht mehr akut in Gefahr. Auf die Frage, ob die Regierung, ob die Union dieses Wochenende überleben werden, antwortete er knapp mit „Ja“.