Von Michael Abschlag

Hemsbach/Heidelberg. Gleich am Anfang spricht Susanne Eisenmann das leidige Thema an. "Wir brauchen noch viel Geduld", sagt sie mit Blick auf Corona. Und: "Wir müssen mit viel Pflichtbewusstsein einen neuen Ausbruch verhindern." Es ist Montagabend, in der Sporthalle des TV Hemsbach, und die CDU-Spitzendkandidatin stellt sich den Fragen der Bürger.

Ein halbes Jahr ist es noch hin bis zur Landtagswahl im März 2021. Doch Wahlkampf in Zeiten von Corona ist eine Herausforderung: Auftritte in vollen Stadthallen, Reden im Bierzelt, Händeschütteln – all das wird so nicht möglich sein. Die Parteien setzen verstärkt auf digitale Lösungen, auf Online-Sprechstunden und Video-Formate.

Aber ganz will man auf die klassischen Auftritte dann doch nicht verzichten. So hat man sich pragmatisch den Gegebenheiten angepasst: In Hemsbach müssen sich Besucher vorher anmelden, wer spontan vorbeischaut, muss Kontaktbögen ausfüllen. Die Plätze für die Besucher sind über den Raum verteilt, in kleinen Sitzgruppen von drei oder vier Stühlen – mit zwei Metern Abstand in jede Richtung, dann kommt die nächste Sitzgruppe. Vielleicht 50 oder 60 Menschen sind im Raum verteilt, unter normalen Umständen hätten wohl doppelt so viele Platz gefunden.

Damit sich trotzdem nicht die Aerosole sammeln, sind mehrere Fenster offen, die Vorhänge wehen im Wind, leise ist das Brummen einer Klimaanlage zu hören. Einige Besucher sitzen in Jacken da, andere nur im Pullover – trotz der offenen Fenster ist es eigentlich nicht kalt. Aber es ist auch ein milder Oktoberabend. Und der Winter kommt erst noch.

Eisenmann streift das Thema Corona, verteidigt die Maßnahmen vom März, erklärt aber auch, einen zweiten Lockdown vermeiden zu wollen. Dann lenkt sie ihren Blick in die Zukunft, fordert mehr Digitalisierung, mehr Ausbau der Infrastruktur, schnellere Vergabeverfahren, Anreize für die Wirtschaft. "Baden-Württemberg ist zurückgefallen", beklagt sie. Sie will die Autoindustrie, die "auch Sachen verschlafen" habe, beim Wandel unterstützen – stellt aber auch klar: "Es wird auch in 20 bis 30 Jahren noch Verbrenner geben", eine "Fixierung auf Elektroantriebe" sei falsch. Es ist der Versuch, konservative und grüne Ideen miteinander zu verbinden.

Vor allem aber ist Eisenmann hier, um Fragen zu beantworten. Sie spricht über Digitalisierung und Schule, über Sicherheit, Ausbildungsplätze und Zentralisierung. Sie zeigt sich verständnisvoll, antwortet ausführlich, wenn auch manchmal vage. Die Diskussionen um die Polizei seien unsäglich, sagt sie unter Applaus, und man werde sicher zusätzliche Stellen schaffen; wie viele, sagt sie nicht. Sie beklagt das schlechte Image von Ausbildungsberufen im Vergleich zu akademischen Jobs; was sie dagegen tun will, neben einem "Tag der Berufsorientierung", bleibt unklar.

Schließlich holt Eisenmann doch wieder das Thema Corona ein – und die Folgen für die Schulen. "Wir waren auf das Online-Lernen nicht vorbereitet", räumt sie unumwunden ein. "Die Lehrer hätten sich mehr Unterstützung gewünscht, das wissen wir." Allerdings habe man inzwischen aufgeholt, erklärt die Ministerin und verweist auf die Maßnahmen des Kabinetts: 300.000 Laptops für die Schulen, eine Investitionssumme von 130 Millionen Euro, davon die Hälfte vom Land. Allerdings: "Es dauert, bis die Schulen am Netz sind. Und es braucht ja auch gute Anschlüsse zuhause". Und dann ist da noch die Frage der Wartung: Das sei natürlich nicht Aufgabe der Lehrer, "dafür brauchen wir System-Administratoren, also IT-Experten von außerhalb."

Dann ist die Veranstaltung vorbei, und die Besucher strömen hinaus in die schon kühlere Abendluft. In kleinen Gruppen, mit Maske. Es bleibt nun mal ein Wahlkampf in ungewöhnlichen Zeiten.