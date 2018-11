Friedrich Merz (l.), Jens Spahn (2.v.l.) und Annegret Kramp-Karrenbauer (r.) losen aus, in welcher Reihenfolge sie ihre Reden halten. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Böblingen. Soli, Mehrwertsteuer, Kalte Progression. Als die drei Kandidaten um den CDU-Bundesvorsitz vor 2000 Mitgliedern ihre zehnminütigen Bewerbungsreden gehalten haben, darf die Basis ran. Die meisten Fragen an Annegret Kamp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz drehen sich um Finanzdinge: die Abschaffung des Soli und der kalten Progression, um eine fairere Mehrwertsteuer. Es ist eine sehr schwäbische Debatte und nicht unbedingt der Fokus, den die Kandidaten in ihren Reden gewählt hatten. Die Zeit ist schon fortgeschritten, als die erste Frage zum Migrationspakt gestellt wird. Es wird dann doch noch recht kontrovers.

Böblingen, Dienstagabend. Es ist die fünfte von acht Regionalkonferenzen. Für die Bewerber dürfte es die zweitwichtigste sein, Baden-Württemberg stellt viele Delegierte beim Parteitag. Das Kräftemessen in der Böblinger Kongresshalle ist daher bereits der zweite Akt der dienstäglichen Baden-Württemberg-Tour des Trios. Am Nachmittag haben die drei Bewerber bereits vor der Landtagsfraktion für sich geworben. 38 Fraktionäre fahren nach Hamburg - immerhin ein Viertel der Delegierten aus dem Land. Den deutlichsten Applaus in der Fraktion erhält Merz.

Am Abend, bei der Basis, ist es ähnlich. Die meiste Zustimmung erhält Merz für seine Warnung vor einer weiteren Sozialdemokratisierung der CDU und für seine Attacke gegen die Grünen: "Wir können es dieser Partei nicht durchgehen lassen, dass sie einerseits bei Entscheidungen zur Braunkohle und andererseits bei den gewalttätigen Demonstrationen im Hambacher Forst dabei ist."

Hintergrund Die CDU in Baden-Württemberg Nahezu sechs Jahrzehnte lang war der Südwesten fest im Griff der CDU. 2011 kam bei der Landtagswahl die spektakuläre Wende: Nach 58 Jahren verlor die Partei die Macht an Grün-Rot. Thomas Strobl, der die Partei seit 2011 führt, ist der erste Vorsitzende, der nicht zugleich auch Ministerpräsident ist. Seit zweieinhalb Jahren regiert die CDU als Juniorpartner [+] Lesen Sie mehr Die CDU in Baden-Württemberg Nahezu sechs Jahrzehnte lang war der Südwesten fest im Griff der CDU. 2011 kam bei der Landtagswahl die spektakuläre Wende: Nach 58 Jahren verlor die Partei die Macht an Grün-Rot. Thomas Strobl, der die Partei seit 2011 führt, ist der erste Vorsitzende, der nicht zugleich auch Ministerpräsident ist. Seit zweieinhalb Jahren regiert die CDU als Juniorpartner der Grünen. Mit rund 65.000 Mitgliedern ist der Landesverband der zweitgrößte nach Nordrhein-Westfalen. Beim Bundesparteitag im Dezember dürfen unter bundesweit 1001 Delegierten 154 aus Baden-Württemberg über die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel mitentscheiden. Der Landesverband gliedert sich in vier Bezirksverbände. Das sind Nordbaden, Südbaden, Nordwürttemberg und Württemberg-Hohenzollern für die Regierungsbezirke Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen. Hinzu kommen 41 Kreisverbände sowie Hunderte Stadt-, Gemeinde- und Ortsverbände. lsw

Baden-Württemberg gilt als Merz-Land. Der frühere Unionsfraktionschef könne 80 bis 90 Stimmen der Südwest-Delegierten fest für sich einrechnen, heißt es in Parteikreisen. Es gibt interne Whats-App-Gruppen und eine offizielle Initiative für Merz. Das ist misslich für Spahn, der um eine ähnliche Klientel kämpft. Der Gesundheitsminister skizziert eine Vision 2040 ("dann bin ich 60") und wirbt für einen "modernen Patriotismus". Er hält nicht die schlechteste Rede, aber erhält eher freundlichen Applaus.

Kramp-Karrenbauer betont in Böblingen das christliche Menschenbild und die Notwendigkeit, die Partei nicht einseitig zu positionieren. Sie hat nicht nur den Rückhalt der Frauen-Union. Durch ihre Zuhör-Tour und ihr Agieren als Generalsekretärin hat sie sich weit über das Merkel-Lager hinaus Respekt erarbeitet.

In der Fragerunde punktet sie beim Publikum, als sie für Fälle wie den der Freiburger Gruppenvergewaltigung vorbehaltlos Abschiebungen fordert. Merz wendet sich gegen Abschiebungen in Kriegsgebiete, ausnahmsweise fällt der Applaus für ihn ziemlich verhalten aus. Spahn fordert allgemein konsequentere Abschiebungen, ohne speziell auf das Kriegsland Syrien einzugehen.

Drei Viertel der Delegierten gelten als längst festgelegt, der Pool der Unentschlossenen ist damit überschaubar. Die Regionalkonferenzen sind auch ein Zugeständnis an die Basis, der Versuch, alle mitzunehmen in die Nach-Merkel-Ära. Andererseits wären 25 Prozent Unentschlossene mit Blick auf ein möglicherweise knappes Rennen den Einsatz wert. Es komme auch darauf an, dass der Wettstreit nicht zu persönlich wird, keine Gräben hinterlässt, sagen Parteistrategen.

Baden-Württemberg hat beim Mitgliederentscheid 2004 um die Nachfolge von Ministerpräsident Erwin Teufel leidvolle Erfahrungen gemacht. Alle drei Kandidaten betonen, dass der Wettstreit fair sei. Merz sagt, als CDU-Bundeschef werde er natürlich auch mit Kanzlerin Angela Merkel auskommen. "Es ist völlig selbstverständlich, dass wir das gemeinsam machen."