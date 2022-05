Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Sigmaringen. Stetten am kalten Markt. Dass der Ministerpräsident kein Pazifist ist, hat Winfried Kretschmann in den vergangenen Tagen oft gesagt – etwa, wenn er nach seiner Haltung in Sachen schwerer Waffen aus Deutschland für die Ukraine gefragt wurde. "Ich bin kein Pazifist", wiederholt der Grünen-Politiker auch am Montagmittag – allerdings vor eindeutiger Kulisse, nämlich in der Albkaserne in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen). Irgendwo im Hintergrund rattert ein Maschinengewehr auf dem Schießplatz. Hinter Kretschmann steht unter anderem die Panzerhaubitze 2000 mit aufgerichtetem Geschützrohr, ihre riesige Erscheinung prägt die ganze Kulisse.

"Ist sie das?" hatte Kretschmann gleich den Kommandeur des in Stetten stationierten Artilleriebataillons 295 gefragt, der ihm zu Beginn der sogenannten "statischen Waffenschau" die Ausstattung des Bataillons erklärt. "Das ist sie," antwortet Oberstleutnant Kevin Freudenberger kurz und knapp. Deutschland liefert bekanntlich der Ukraine mehrere Panzerhaubitzen, allerdings nicht aus den Beständen des Artilleriebataillons, sondern Haubitzen, die soeben in der Instandhaltung bei der Industrie sind.

Über 16 Panzerhaubitzen verfügt das Stettener Bataillon, das zur Deutsch-französischen Brigade gehört. Kretschmann, begleitet von Oberst Thomas Köhring, dem Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr in Stuttgart, lässt sich erklären, wie weit die Haubitze schießt und mit welchen Geschossen. Vorher spricht er noch mit der Besatzung des Panzerspähwagens Fennek und will wissen, wie weit der hightechunterstützte Blick der Soldaten ins Gefechtsfeld reicht.

Und es geht weiter: Kretschmann bekommt den Raketenwerfer Mars, ebenfalls ein Waffensystem des Bataillons, gezeigt. Es folgt eine Panzerpionierkompanie mit dem Minenräumpanzer Keiler und dem Pionierpanzer Dachs – letzterer "ein Universalgerät", wie der Hobbyheimwerker Kretschmann feststellt. Soldaten des Jägerbataillons präsentieren zudem noch den kleinen Panzer Wiesel.

Präsent ist auch die Feuerwehr der Bundeswehr, die Sanitätstruppe, auch die Feldjäger, sogar die Standortgeistlichen sind zum Besuch des Ministerpräsidenten hinzugeeilt. Ein Soldat kommentiert den prominenten Besuch: "Gut, dass der Ministerpräsident hier ist, das ist ein Zeichen von Wertschätzung."

Danach ist Zeit für die große Politik. "Wir leben in einer Zeitenwende", sagt der Ministerpräsident dann in das bereitgestellte Mikrofon zu den Journalisten und den anwesenden Soldaten. Der brutale Krieg Putins gegen die Ukraine und die dortige Zivilbevölkerung habe dazu geführt, dass "wir in einer neuen Zeit aufgewacht sind". Er verkündet auch hier am größten Standort der Bundeswehr in Baden-Württemberg mit 3600 Soldaten und Zivilbeschäftigten sein Credo: "Wir müssen nach außen wieder wehrfähig werden". Die Bundeswehr gehöre zum "Rückgrat der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge". Und mit Blick auf die von ihm soeben gründlich begutachtete Panzerhaubitze 2000 sagt er klar: "Ich halte solche Waffenlieferungen an die Ukraine für unabdingbar".

Schon immer hat Kretschmann ein sehr gutes Verhältnis zur Bundeswehr im Land gepflegt, nicht immer zur Freude seiner teils friedensbewegten grünen Partei. Mit seinem Besuch will der Ministerpräsident ausdrücklich seine Wertschätzung für die Bundeswehr ausdrücken, und danken "auch für Ihre Mithilfe während Corona", sagt er zu den Soldaten.

Und er erinnert an Zeiten, als es bei den Streitkräften im Land nicht um Aufbruch und neue Zeiten, sondern um Reduzierung ging. Zwischen 2010 und 2015 wurden nach den ersten Schließungsrunden in den 90-er Jahren weitere Standorte im Südwesten und nahezu alle Standorte auf der Schwäbischen Alb inklusive Sigmaringen, dem Wohnort Kretschmanns, geschlossen – bis eben auf Stetten am kalten Markt "Mir war der Standort wichtig", betonte Kretschmann, die Region hätte eine Schließung nur schwer verkraften können. Ob der Schrumpfkurs für die Bundeswehr in Baden-Württemberg beendet ist? "Da müssen Sie andere fragen."

Oberst Thomas Körthing übernimmt und führt aus, dass bereits 2016 von der damaligen Bundesregierung beschlossen worden sei, die Zahl der Soldaten wieder zu erhöhen. Auch er blickt auf die von Kretschmann angeführte Zeitenwende: "Dass wir mit unseren Fähigkeiten, aber auch Defiziten, wieder im öffentlichen Blick sind, kann doch nur gut sein."