Berlin/Stuttgart. (mus) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will trotz überraschender Avancen der Parteilinken nicht für den Parteirat der Bundes-Grünen kandidieren. "Winfried Kretschmann wird weiter Verantwortung für die Partei übernehmen, aber nicht als Mitglied des Parteirats. Das lässt der Terminkalender des Ministerpräsidenten nicht zu", sagte sein Sprecher der RNZ.

Zuvor hatte der Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordnete und Parteilinke Gerhard Schick überraschend Kretschmann, der als ausgeprägter Realo gilt, zur Kandidatur für den Parteirat aufgefordert. "Ich habe bei vielen Gesprächen in der Partei wahrgenommen, dass es strömungsübergreifend den Wunsch gibt, dass Winfried Kretschmann für den Parteirat kandidiert. So könnten wir an die erfolgreiche Arbeit des Sondierungsteams anknüpfen", sagte Schick. Er selbst wolle nach neun Jahren in dem 16-köpfigen Spitzengremium der Partei nicht wieder kandidieren, kündigte Schick zugleich an. "Ich fände es richtig und wichtig, dass die baden-württembergischen Grünen vom Ministerpräsidenten im Parteirat vertreten werden."

Schick platzierte seinen Vorstoß auch mit einem offenen Brief in den sozialen Medien. "Als einziger grüner Ministerpräsident und aufgrund Deiner großen Bekanntheit hast Du enorme Verantwortung für die Partei", mahnt Schick darin Kretschmann. Auch Joschka Fischer habe sich immer der Wahl zum Parteirat gestellt "obwohl auch er es nicht nötig gehabt hätte". Kretschmann spiele eine "Schlüsselrolle", wenn es darum gehe, das Parteigremium als strategisches Zentrum der Partei aufzuwerten.