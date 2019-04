Obersulm-Willsbach. (pol/rl) Wieder wurde ein Buga-Zwerg gestohlen. Diesmal schlugen die "Karl"-Diebe am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr in Willsbach zu. Diesmal wurde der Diebstahl von einer Zeugin beobachtet. Als sie sah, dass sich mehrere Personen an der Figur zu schaffen machten, verständigte sie die Polizei per Notruf. Danach sah sie noch wie die Männer den "Karl" in einen grauen VW mit Heilbronner Zulassung luden und davonfuhren.

Da die Zeugin das Kennzeichen erkannte, konnte einer der mutmaßlichen Täter bereits ermittelt werden. Allerdings blieb das Maskottchen selbst bisher verschwunden.

Info: Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl erbittet das Polizeirevier Weinsberg unter der 07134/9920.