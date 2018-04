Bruchsal. (pol/van) Ein 14-Jähriger ist am Sonntagnachmittag tödlich verunglückt. Das berichtet die Polizei. Der Jugendliche war mit einem Quad auf einem Feldweg in der Nähe des Thomashofs unterwegs gewesen. Dort kam er gegen 15.30 Uhr mit dem Fahrzeug vom Weg ab, fuhr eine Böschung hinauf und kippte mit dem Quad um. Das Fahrzeug begrub den 14-Jährigen unter sich. Mit schwersten Verletzungen wurde er, nach ersten Reanimationsmaßnahmen vor Ort, in eine Klinik gebracht. Dort erlag er am späten Nachmittag seinen Verletzungen. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, drei Rettungsfahrzeuge des DRK sowie die Freiwillige Feuerwehr Bruchsal.