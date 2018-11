Bretten. (pol/mare) Wer tut so etwas? Unbekannte haben Montagnacht mindestens acht Schafe getötet - und die Kadaver gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter waren mit einem Transportfahrzeug in das Gehege, in dem sich rund 120 Tiere befanden, eingebrochen. Sie brachten mindestens acht Schafe an Ort und Stelle um und schleiften sie zum Fahrzeug.

Durch das offen stehende Gehege entkamen viele weitere Tiere und liefen auf die Bundesstraße B293 und die Kreisstraße K3505. Dort mussten etliche Autos anhalten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei sperrte die Straßen und verhinderte so Schlimmeres.

Es ist nicht der erste Fall von Schafsdiebstählen in dieser Region. Ein weiterer Fall ereignete sich bereits zwischen dem 29. und 30. September im Bereich Bruchsal. Ob hier ein Zusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden.