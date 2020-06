Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin/Tübingen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (48) vermutet als Ursache für die Stuttgarter Randale eine Mischung aus Frust und strukturellen Problemen bei der Integration. Selbst sah sich der Grüne schon Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Seine Partei hat ihn im Mai zu Parteiaustritt aufgefordert.

Herr Palmer, Ausschreitungen und Gewalt gegen Polizisten in Stuttgart – wo sehen Sie die Ursache dafür?

Das große Rätsel, das wir lösen müssen, ist, wie es scheinbar spontan dazu kam, dass sich so viele junge Menschen gegen die Polizei solidarisieren. Sie hatten offenkundig ein gemeinsames Feindbild – nämlich unseren Staat und unsere Polizei. Die Frage ist, woher das Feindbild kommt und wer diese Leute sind. Der Begriff "Partyszene" oder "Samstagabendszene", den die Polizei dafür eingeführt hat, hat keinen Erklärungsgehalt und scheint eher Ratlosigkeit in der Beschreibung auszudrücken.

Was ist das für eine Szene?

Es gibt eine Menge von Indizien dafür, dass es sich bei dem Gros der Täter um People of Color handelt, um junge Männer mit Migrationshintergrund (Anm. d. Red.: von 25 Verhafteten haben laut Polizei 12 einen deutschen Pass, 9 einen "Flüchtlingsbezug", 3 kommen aus dem EU-Ausland). Das muss man überprüfen. Die Verhaftungen deuten auch in diese Richtung. Wenn sich dies bestätigen sollte, gibt es eine plausible Erklärung: Nämlich, dass die Diskussion über Rassismus bei der Polizei und die schrecklichen Ereignisse um den Tod des Schwarzen George Floyd, sich in Wut der People of Color auch bei uns auswirken und hier Bahn gebrochen haben.

Welche Rolle spielen möglicherweise die Corona-Beschränkungen?

Es scheint, dass ein zweiter Faktor eine Rolle gespielt hat – nämlich der Frust über den Verlust der Ausgehmöglichkeiten durch die Corona-Krise. Es liegt aber ohne Zweifel ein sehr viel längeres, strukturelles Problem mit desintegrierten jungen Männern in unserer Gesellschaft vor. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie der Respekt gegenüber Amtspersonen immer weiter abnimmt. Ich bin mehrfach beleidigt und tätlich angegriffen worden, als ich versucht habe, Ordnung herzustellen. Das berichten auch Polizei, Ordnungskräfte, selbst Rettungsdienste seit mehreren Jahren immer häufiger. Dieses strukturelle Problem muss uns besorgen.

Der Ruf nach harten Strafen wird lauter. Wie muss man jetzt reagieren?

Der Ruf nach harten Strafen wirkt wie eine hilflose Ausrede. Es wird sie nur in ganz wenigen Ausnahmefällen geben. Von den Tätern auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht wurde so gut wie niemand verurteilt, weil in großen Menschenmengen der Nachweis der Täterschaft kaum zu führen ist. Das wird in Stuttgart nicht viel besser ausgehen. Die harten Strafen wirken nicht.

Was dann?

Wir müssen früher ansetzen. Woher kommt diese Wut? Woher kommt diese Aggression? Woher kommt diese Verachtung für unseren Staat? Diese Fragen müssen wir klären und die Ursachen bekämpfen. Entscheidend ist jetzt, präzise zu ermitteln, wer das war. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Rechten und die AfD im Internet – und das passiert bereits – dieser Sache bemächtigen, weil sie die Einzigen sind, die dafür eine Sprache finden, die man versteht. Deren Sprache ist hetzerisch, verallgemeinernd und pauschalisierend und schafft nur noch mehr Gewalt. Wenn sich die Hinweise auf ein Problem unter einer Gruppe Migranten erhärten, müssen wir das auch klar benennen. Es muss gezielt gegen Desintegration von People of Color, vor allem jungen Männern, vorgegangen werden.

Was heißt gezielt in diesem Fall?

Junge männliche Migranten sind oft real benachteiligt. Diskriminierung und Rassismus sind ein Problem in Deutschland. Das müssen wir beseitigen. Leider meinen manche junge Männer, dass ihnen die vermeintlich rassistischen Bullenschweine gar nichts mehr zu sagen hätten. Sie konstruieren eine Art Recht auf Respektlosigkeit und Gegengewalt aus ihrer empfundenen Opferrolle. Dem sollten wir klarer entgegentreten: Keine noch so schlimme Benachteiligung rechtfertigt Selbstjustiz oder Gewalt. Rassismus müssen wir friedlich bekämpfen. Das Gewaltmonopol bleibt beim Staat.