Von Sören S. Sgries und Basil Wegener

Stuttgart/Heidelberg. Susanne Eisenmann ist an diesem Freitag nicht zu beneiden. Als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz muss sie die Ergebnisse der IQB-Studie präsentieren. Die Viertklässler sind abgesackt. Deutschlandweit. Besonders deutlich gesunken sind die Leistungen allerdings im Südwesten - in ihrem eigenen Bundesland.

"Die Ergebnisse sind ernüchternd", sagt sie. "Insgesamt ist der Gesamtabfall für Baden-Württemberg...", fügt die CDU-Kultusministerin etwas später hinzu und sucht erstmal nach Worten, "...mehr als ernüchternd". Als dann auch noch jemand fragt, welches Bundesland als Vorbild dienen könnte, raunt Eisenmann: Ihres wohl nicht. Der neben ihr sitzende Hamburger Bildungssenator Ties Rabe (SPD) fasst seiner CDU-Kollegin tröstend an den Arm.

Dabei muss man im Nachgang feststellen: Ganz so katastrophal, wie es im Vorfeld aus informierten Kreisen an diverse Landesmedien durchgestochen worden war, steht Baden-Württemberg dann doch nicht da. Vorletzter Platz im Ländervergleich, nur Bremen schlechter - dieser Eindruck hatte sich festgesetzt. Jetzt, wo das Kultusministerium die Ergebnisse offiziell kommentieren darf, heißt es: Das Land sei im deutschen Mittelfeld gelandet. Nicole Haag, Mitherausgeberin der Studie, ergänzt: "Baden-Württemberg ist abgestürzt, aber nicht ganz unten gelandet."

Doch kann das zufriedenstellen? Der Abwärtstrend ist schon weit brutaler, als es das harmlose Wort "Mittelfeld" erwarten lässt. Platz 13 belegten die Südwest-Schüler beim Regelstandard Lesen - nach dem fünften Rang im Jahr 2011. Beim Zuhören kamen die Viertklässler nur noch auf den neunten Rang. Zuvor waren sie Zweitplatzierte. Immerhin: Bei der Rechtschreibung reicht es für Platz 5.

Ganz ernüchternd die Mathematik-Tendenz: Nur 62 Prozent erreichten den Mindeststandard oder übertrafen ihn. Das ist ein Minus von 10 Prozentpunkten im Vergleich zu 2011. Die Spitzengruppe verkleinerte sich um 6 Punkte auf 12,8 Prozent. Im Ländervergleich verlor Baden-Württemberg hier am stärksten. "Die Rückgänge gegenüber 2011 bewegen sich hier in einer Größenordnung, die nur mit dem Schlusslicht Bremen vergleichbar ist", sagt das Ministerium hierzu.

Bei der Ursachenforschung richtet sich der Fokus auf die Heterogenität der Schülerschaft. So haben 45 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund - bundesweit sind es 33 Prozent. Das sind nur zu einem geringen Anteil Flüchtlingskinder. Wer ab 2015 kam, wurde zum Großteil noch gar nicht getestet. Was bleibt - und sich wieder verstärkt - ist die Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom sozialem Status.

Was also tun? Seitens der CDU-Fraktion heißt es: "Wir wollen den Fokus wieder auf Leistung und Lernerfolg, Fachlichkeit und Verbindlichkeit legen." Einige Weichen seien schon gestellt worden. Die Grünen begreifen die Heterogenität als die zentrale Herausforderung. Lehrer und Schulleitungen müssten gestärkt werden. Außerdem sollen 200 zusätzliche Ausbildungsplätze an den pädagogischen Hochschulen entstehen.

Ähnlich sieht es die SPD. 200 Ausbildungsplätze müssen her. Und was die weiteren Reformen angeht: "Wir haben bereits zu Regierungszeiten Defizite erkannt", so SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei gegenüber der RNZ. "Wir haben auch bereits reagiert, die Maßnahmen brauchen aber Zeit." Wichtig sei es jetzt, insbesondere die Grundschulen im ländlichen Raum in den Blick zu nehmen - denn speziell dort gebe es Schwierigkeiten. "Da erwarte ich viel von der jetzigen Regierung."

Zwiespältige Signale kommen von der FDP-Fraktion. Während Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke den "blinden ideologischen Eifer" geißelt, mit dem Grün-Rot "einem der bis dahin erfolgreichsten Bildungssysteme eine Serie von Schlägen versetzt" habe, mahnt Bildungsexperte Timm Kern zur Besonnenheit. "Ich will nach vorne sehen", sagt er gegenüber der RNZ und erinnert an das Angebot für einen "Schulfrieden", das seine Partei bereits 2014 unterbreitet habe. "Die Menschen sollten keine Angst mehr vor Wahlen haben müssen", so Kern, nach denen die Schulpolitik wieder um 180 Grad drehe. "Wir brauchen mehr Verbindlichkeit, mehr Planbarkeit."