Heidelberg. Der promovierte Pädagoge Matthias Burchardt ist Akademischer Rat am Institut für Bildungsphilosophie in Köln. Auf Einladung der Freien Wähler und der Initiative "G9-jetzt-BW", die die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium fordert, hält er am Mittwochabend um 19 Uhr in der Stadtbücherei Heidelberg einen Vortrag.

Herr Burchardt, Ihr Vortrag in Heidelberg heißt "Bildungskatastrophe G8". So schlimm?

G8 alleine nicht, aber im Ensemble mit anderen Reformmaßnahmen tatsächlich! Wenn man jetzt nicht radikal gegensteuert, wird die Katastrophe von Schuljahr zu Schuljahr sichtbarer.

Die Kombination mit welchen Reformen war das in Baden-Württemberg?

Nicht nur dort, sondern deutschland- oder OECD-weit untergräbt die "Kompetenzorientierung" den Bildungsbegriff, der uns stark gemacht hat, kulturell, demokratisch und wirtschaftlich. Besonders bedenklich finde ich, dass die bewährten Unterrichtsformen durch Methoden ersetzt wurden, die ihre Versprechen - Emanzipation oder mehr Berücksichtigung von Individualität - nicht eingelöst haben und sehr zu Kosten der Stärkung des Einzelnen gegangen sind. Das sind drei Aspekte, die ich zusammen denken würde: neue Methoden, Kompetenzorientierung und Schulzeitverkürzung.

Kompetenzorientierung, das müssen Sie erklären.

Ein Kollege von mir hat mal einer 9. Klasse eine Leistungskurs-Biologie-Klausur vorgelegt. Es haben fast alle bestanden, weil biologisches Fachwissen, Theoriebezüge und intellektuelle Fähigkeiten nicht so wichtig waren wie triviale Kompetenzen wie mal eine Tabelle lesen oder eine Kurve interpretieren. Das war ein sehr erschreckendes Ergebnis.

Was lernen wir daraus?

Dass die Aufgabenformate und die Ziele, die den Schulen seit den Pisa-Reformen vorgeschrieben sind, die Schüler in vielerlei Hinsicht unterfordern. Und dass viele der guten Abschlüsse, die jetzt erworben werden, nicht gedeckt werden durch Ausbildungsreife und Studierfähigkeit. Beides ist nicht mehr in dem Maß gegeben, wie es die Universitäten oder auch die Wirtschaft, das Handwerk und die Betriebe brauchen könnten.

Diese Klagen gibt es länger als das G8. Hat sich da wirklich etwas verändert?

Sie haben natürlich Recht, es gibt so etwas wie die Klage der älteren Generation: "Alles wird schlechter". Aber es gibt auch objektive Vergleichshorizonte. Sie können sehen, dass die Abituraufgaben in Mathematik systematisch vereinfacht wurden. Dass Leistungsniveaus, die vor vielen Jahren erreicht wurden, heute nicht mehr erreicht werden. Da sind Sie beim vierten Baustein der Katastrophe: dem Akademisierungswahn. Man sagt, wir brauchen eine größere Absolventenquote mit Abitur und mehr Akademiker. Das kann ich dadurch erreichen, dass ich mehr Geld in die Schule stecke, oder ich kann das Niveau absenken. Man hat sich für das Zweite entschieden. Und das halte ich für Betrug an den Menschen.

Kultusministerin Eisenmann sagt, berufliche und akademische Bildung sollten dem Prestige nach gleichwertig sein.

Absolut! Baden-Württemberg hat sich am Beispiel der Gemeinschaftsschule sehr in eine Schulformdebatte verrannt und dabei die Fragen von Unterrichtsqualität und vielem anderen aus den Augen verloren. Und es ging zu Lasten der beruflichen Bildung. Da würde ich Frau Eisenmann unbedingt Recht geben. Nur müssen da auch Taten folgen.

Ist nun die Forderung "Zurück zum G9" nicht gerade wieder eine Schulstrukturdebatte?

Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe von vielen Lehrern gehört: Diese Reform bringt Ruhe. Das Problem ist ja, dass die Schulzeitverkürzung G8 eher eine Schulzeitverdichtung war. Man hat das Quantum kaum reduziert, sondern die Zeit, in der man es erledigen muss. Die Umstellung auf G9 wird sicher nicht problemlos laufen. Aber ich weiß aus Niedersachsen und NRW: Wenn die Politik das mit ruhiger Hand angeht und den Schulen die entsprechende Zeit und Unterstützung gibt, wird das von allen Seiten begrüßt werden. Das betrifft ja nicht nur die Schulen. Vereine, Brauchtumspflege, Ehrenamt, politisches Engagement - das wird unter den Bedingungen von G9 eher wieder blühen, als das momentan der Fall ist.

Lerninhalte wurden nicht reduziert, aber die Ansprüche gesenkt. Ist das kein Widerspruch?

Nein. Die Kinder werden quantitativ überfordert, sie sind sicherlich beschäftigt mit allem möglichen Zeug. Und sie werden qualitativ unterfordert.

Sie werden weiter vollgestopft, aber es bleibt nichts hängen?

Um Gottes Willen! Das ist tatsächlich ein großes Vorurteil, dass Schule etwas mit Vollstopfen zu tun hat. Es geht nicht darum, jemanden abzufüllen. Es geht darum, dass die Menschen wachsen in Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Inhalten. Und dafür brauchen sie Zeit! Es gab für G8 keine pädagogischen Argumente, das waren eigentlich wirtschaftliche Argumente. Man wollte die jungen Menschen schneller auf dem Arbeitsmarkt haben. Nur merkt die Wirtschaft jetzt, dass es das nicht bringt. Und die Schulen auch.

NRW überlässt seinen Schulen die Entscheidung über G8 oder G9. Der richtige Weg?

Die Wahlfreiheit zieht wieder eine Zersplitterung der Schullandschaft nach sich. Das macht das Umziehen wieder schwieriger, die Kommunen geraten in eine komische Konkurrenzsituation zu einander. Mir wäre eine generelle Rückkehr lieber. Man könnte in dem Zuge ja auch noch andere Dinge in Angriff nehmen, die verbesserungswürdig sind. Aber ich würde versuchen, das so moderat wie möglich zu machen.

Sie sagten eingangs, neue Lehrmethoden haben Schaden angerichtet. Ist das ein Plädoyer für die Rückkehr zum Frontalunterricht?

Ich möchte nicht zurück in das wilhelminische Rohrstockzeitalter. Sondern ich möchte die Methodenvielfalt der 70er Jahre. Da hatte der Klassenunterricht, der lehrergeleitet, aber schülerzentriert war, eine ganz wichtige Funktion. Wenn man den als Frontalunterricht beschimpft, verkennt man eigentlich dessen große pädagogische Möglichkeiten. Eingebettet in viele andere Lehrformen passt das.

Lehrergeleitet, aber schülerzentriert. Was heißt das in der Praxis?

Das heißt, die Verantwortung für die Lernfortschritte des Schülers müssen beim Lehrer liegen. Der muss gucken, was da passiert. Aber er muss sich ausrichten auf das Lerngeschehen des Schülers. Das Problem bei den ganzen modernen Lernformen ist, dass der Schüler auch die Lernorganisation übernehmen muss. Das wäre schön, wenn er davon entlastet würde. Dem Schüler bleibt das Lernen. Die Entscheidung der Methode, des Materials, der Sozialform und des pädagogischen Tempos liegt beim Lehrer. Das ist Unterricht, wie er im Idealfall sein sollte.

Damit möchte ich nicht dem Schlendrian des alten Pauklehrers das Wort reden. Ich plädiere für guten Klassenunterricht, für gut vorbereitete Stillarbeit. Das ist das, was Sie kennen! Aber sozusagen pädagogisch veredelt. Mir geht es um Methodenvielfalt, nach Maßgabe pädagogischer Entscheidung, in Abhängigkeit von der Gruppe und vom Thema. Das kann man gar nicht verordnen. Das muss jeder Lehrer gemessen an einer Ausbildung und seiner pädagogischen Beurteilungskraft selber entscheiden.

Haben die Lehrer derzeit die dazu nötigen Entscheidungsspielräume?

Ohne das Prinzip der Methoden- und Lehrmittelfreiheit kann Unterricht nicht gelingen. Dadurch, dass Schulen sich für Methodenkonzepte entschieden haben, die dann auch politisch forciert wurden zur Bewältigung der Leistungsmischung, ist diese Freiheit reduziert worden. Das war manchmal vielleicht eine Entlastung, hat aber die Entscheidungsspielräume zulasten des Lernfortschritts der Schüler reduziert. Ich würde sagen, momentan ist die pädagogische Freiheit ausbaufähig.