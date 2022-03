Stuttgart/Hannover. (dpa/lsw) Es sei daher wichtig, sich an den Schulen auszutauschen. "Und für Demonstrationsbesuche gibt es auch außerhalb der Schulzeit genügend Möglichkeiten - zumal Demonstrationen in der Regel auch eher abends oder am Wochenende stattfinden", sagte Schopper. Zuvor hatte die "Südwestpresse" (Donnerstag) darüber berichtet.

Der Demokratiebildung komme an Schulen eine sehr bedeutende Rolle zu, sagte Schopper auf Anfrage weiter. "Schulen sind als zentrale Orte des Kompetenzerwerbs von Kindern und Jugendlichen daher gefordert, die Demokratiebildung in den Fokus zu rücken." Dies gelte angesichts des Krieges in der Ukraine aktuell noch mehr.

Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte die Schulen seines Bundeslandes zuvor gebeten, die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Demonstrationen zu genehmigen. Wenn für die Schulen die Teilnahme nachvollziehbar und glaubhaft erscheine, könne auf unentschuldigtes Fehlen verzichtet werden. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine unterstütze er es ausdrücklich, wenn Schüler ein Zeichen setzen wollten und an Demonstrationen teilnähmen oder diese organisierten. Solch historische Umstände rechtfertigten und erforderten, von gewohnten Handhabungen abweichen zu können.