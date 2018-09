Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. An den Gemeinschaftsschulen des Landes haben diesen Sommer erstmals Jugendliche ihre Realschulabschlüsse abgelegt. Die dabei erzielten Ergebnisse waren im Vergleich insgesamt ein wenig schlechter als die von Realschülern. Das zeigen Zahlen des Kultusministeriums.

So lag die Durchschnittsnote der Abschlussprüfungen - schriftliche und teils auch mündliche - im Fach Deutsch an Gemeinschafts- wie Realschulen bei 3,1. In Englisch erreichten die Gemeinschaftsschüler eine 3,2 und die Realschüler eine 2,9. In Mathematik steht eine 3,6 an Gemeinschafts- einer 3,2 an Realschulen gegenüber. Auch die Gesamtnoten, in die die Jahresleistungen einflossen, unterscheiden sich zwischen den beiden Schularten nur geringfügig.

Der "Verein für Gemeinschaftsschulen" sieht in den Zahlen einen Beleg für die hohe Qualität der Schulart, an der Kinder auf verschiedenen Leistungsniveaus gemeinsam lernen. "Wir können allen Spekulationen über die Leistungsfähigkeit der Gemeinschaftsschulen jetzt harte Zahlen entgegensetzen", sagte der Vereinsvorsitzende Matthias Wagner-Uhl.

Sein Vorstandskollege Joachim Friedrichsdorf wies darauf hin, dass "die Leistungsspitze der Gemeinschaftsschüler in den Zahlen nicht erfasst wurde". Denn jene Zehntklässler, die auf Gymnasialniveau in Klasse 11 versetzt wurden - rund 14 Prozent - schrieben die landesweiten Realschulprüfungen nicht mit.

Besonders stolz ist der Verein, weil sich laut einer selbst erhobenen Umfrage viele Kinder in den fünf Schuljahren stark entwickelten. 47 Prozent der Absolventen seien in Klasse 5 mit einer Hauptschulempfehlung aus der Grundschule gekommen, 37 Prozent mit einer Realschul- und 16 Prozent mit einer Gymnasialempfehlung. Nun hätten aber 67 Prozent den Realschulabschluss gemacht und nur 19 Prozent den Hauptschulabschluss. Der Rest wechselt in die Oberstufe.

Offiziell sind die Grundschulempfehlungen dieses Jahrgangs nicht bekannt. Laut Wagner-Uhl hätten die an der Umfrage teilnehmenden Schulen sie aber in Erfahrung gebracht.

Grüne und SPD im Landtag, die die Gemeinschaftsschulen 2013 einführten, zeigten sich gestern erfreut über die Ergebnisse, ebenso die Gewerkschaft GEW. "Das Lernumfeld der Gemeinschaftsschulen bietet optimale Bedingungen für den Bildungsaufstieg", lobte die Grünen-Bildungspolitikerin Sandra Boser. "Entscheidend ist nicht, mit welcher Empfehlung ein Schüler an eine Schule geht, entscheidend ist, was man daraus macht."

Auch der Ladenburger SPD-Abgeordnete Gerhard Kleinböck stellte fest: "Die Gemeinschaftsschule funktioniert." Allerdings forderte er auch die Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf, den Weg frei zu machen für mehr Gymnasiallehrer an den Gemeinschaftsschulen. "Nur so kann auf allen drei Unterrichtsniveaus qualitativ hochwertig unterrichtet werden", so Kleinböck.

Die Realschulabschluss-Ergebnisse waren gespannt erwartet worden. Im jüngsten Leistungsvergleich "Vera 8" hatten Gemeinschaftsschüler in den getesteten Fächern klar schlechtere Ergebnisse als Realschüler erbracht.