Von Bettina Grachtrup und Axel Habermehl

Stuttgart. Die baden-württembergischen Grünen wollen mit dem Versprechen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in den Kommunalwahlkampf 2019 ziehen. Die Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand stellten am Montag in Stuttgart einen Leitantrag für den Parteitag am Wochenende in Konstanz vor. Darin schlagen sie unter anderem einen Bodenfonds vor, der aus Mitteln des Landes gespeist werden soll. Damit sollen Kommunen dabei unterstützt werden, Flächen und Immobilien zu kaufen, die sonst wohl an Privatinvestoren gingen. Der Fonds könnte, so Detzer, mit etwa 500 Millionen Euro ausgestattet werden.

Unterstützt werden soll zudem die Neugründung kommunaler Wohnungsbauunternehmen. Auch von einer Aufstockung bestehender Gebäude, die vom Land gefördert werden soll, versprechen sich die Grünen viel: Damit könnten rund 267.000 Wohnungen entstehen. Eigentlich gibt es im Land das Ziel, den Flächenverbrauch einzudämmen. Die Grünen sind laut Entwurf aber bereit, auch eine Neuausweisung von Bauflächen zu unterstützen, wenn ein "nachweislich hoher Siedlungsdruck besteht und andere Maßnahmen nicht greifen".

Die Grünen sind stärkste Fraktion im Landtag, doch dass die Pläne in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden, ist unwahrscheinlich. Zwar begrüßte die für Wohnbau zuständige Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Idee des Fonds für Kommunen. "Ein solcher Fonds ermöglicht finanzschwachen Gemeinden, Wohnbauflächen zu erwerben, wozu sie sonst selbst nicht in der Lage sind." CDU-Generalsekretär Manuel Hagel sprach dagegen von "grünen Träumereien". Er fürchte, der Fonds führe zu Preissteigerungen.

Die CDU will lieber die Grunderwerbsteuer von derzeit 5 auf 3,5 Prozent senken. Das lehnte Detzer ab. Sie erinnerte daran, dass die Steuer unter Grün-Rot 2011 angehoben worden war, um den Ausbau von Kindertagesstätten zu finanzieren. "Wir können jeden Steuereuro nur einmal ausgeben." Die CDU habe aber bislang nicht gesagt, wie sie wegfallende Steuermittel gegenfinanzieren wolle. CDU-Generalsekretär Hagel bekräftigte: "Unser Ziel ist es, Familien zu entlasten. Das erreichen wir mit einer Grunderwerbssteuersenkung am besten."

Der Deutsche Mieterbund ging zuletzt davon aus, dass im Südwesten rund 150.000 Wohnungen fehlen - vor allem in Ballungszentren. Dagegen wurden 2017 landesweit nur rund 38.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Die Grünen-Spitze sieht den Grund für die Misere vor allem in der schwarz-gelben Landesregierung, die bis 2011 regierte, und in der Bundespolitik. So fordern die Grünen den Wiedereinstieg in die Wohngemeinnützigkeit, um eine steuerliche Förderung jeder Form des sozialen Mietwohnungsbaus zu ermöglichen. Dazu müsse der Bund die Voraussetzung schaffen.

Der Landtags-SPD gehen die Vorschläge der Grünen hingegen nicht weit genug. Wohnungsbauexperte Daniel Born bekräftigte die Forderung nach einer Landesentwicklungsgesellschaft für das Thema Wohnraum. "Wir brauchen eine echte Wohnraumoffensive statt Worthülsen für die grüne Seele."