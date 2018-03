Berlin/Stuttgart. (dpa/lsw) Die aus Baden-Württemberg stammende CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz soll Staatsministerin für Integration im Kanzleramt werden. Das gab Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag in Berlin bekannt. Widmann-Mauz ist seit 2009 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium.

CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte, Integration sei eines der absoluten Megathemen der kommenden Jahre. Er freue sich, dass Widmann-Mauz für diese entscheidende, aber auch schwierig-anspruchsvolle Aufgabe zuständig sein werde. «Annette Widmann-Mauz wird am Kabinettstisch sitzen und auch dort die Interessen Baden-Württembergs vertreten.»

CDU-Landesgeneralsekretär Manuel Hagel erinnerte daran, dass mit Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident und Volker Kauder als Chef der Unions-Bundestagsfraktion zwei weitere Politiker aus der Südwest-CDU in Berlin wichtige Positionen innehaben. Nun müsse die SPD bei ihrem Mitgliedervotum über die GroKo zeigen, ob sie gestalten könnnten oder einer «Selbstdestruktion» erlägen.

Im Bundestag sitzt Widmann-Mauz seit 1998. Die 51-Jährige wurde in Tübingen geboren und kommt aus Balingen (Zollernalbkreis). Widmann-Mauz ist Bundeschefin der Frauen-Union und gilt als Anhängerin von Kanzlerin Merkel. Zuvor war spekuliert worden, die Baden-Württembergerin könnte Gesundheitsministerin werden. Merkel bindet aber ihren konservativen Kritiker Jens Spahn (37) als Gesundheitsminister ins Kabinett ein. Damit kommt sie Forderungen der Jungen und Konservativen in der CDU nach einer Verjüngung und Erneuerung in Partei und Kabinett entgegen.

Merkel will die NRW-Abgeordnete Anja Karliczek zur Bildungsministerin machen. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner wird Agrarministerin, der Merkel-Vertraute und bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier Wirtschaftsminister. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bleibt im Amt.

CDU-Landeschef Strobl bezeichnete die Kabinettsaufstellung als starke Mischung aus Leuten, die frischen Wind brächten und erfahrenen Ministern. «Die künftigen Kabinettsmitglieder sind fachlich versiert, politisch klug und menschlich eine gute Truppe.»

An diesem Montag sollen dann rund 1000 Delegierte eines Sonderparteitages dem Koalitionsvertrag mit der SPD zustimmen und Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Peter Tauber zur Generalsekretärin wählen.

