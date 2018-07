Die Kaiserstraße wurde zuletzt 2012 wegen umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Nun steht ein weiterer Abschnitt an. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Mit dem letzten "Abendmarkt" auf dem Marktplatz vor dem Rathaus am Donnerstag war es hier mit der Gemütlichkeit vorbei. Der Baustellensommer 2018 sorgt dafür, dass es in der Innenstadt, aber nicht nur hier, heiß hergehen wird. Christiane Ehrhardt, Leiterin des Straßenbauamtes, die so schnell nichts umwirft, prognostiziert im Hinblick auf die Vorhaben einen "sehr heißen Sommer".

Allein die Logistik, die hinter den Umleitungen steckt, also dem Teil der Arbeiten, der die Heilbronner wie auch die Einpendler aus der Region unmittelbar betrifft, ist ebenso komplex wie filigran. Dass man in diesen Zeiten außerdem auch die Baufirmen mit dem Lasso und gegen teures Geld einfangen muss, erlebt die Stadt fast täglich, wenn baureifes Gelände nicht bebaut wird oder die Entwässerung auf dem Gelände der "Experimenta" und der DB-Parkanlagen beziehungsweise Parkhäuser in die Höhe schießen: von kalkulierten 695.000 Euro auf 1,57 Millionen Euro.

"Wir haben eine Mega-Baustelle in den Sommerferien vor uns", sagt Baubürgermeister Wilfried Hajek dazu. Allein im Herzen der Stadt sind es vier Baustellen, andere kommen noch hinzu, beispielsweise Belagsarbeiten der Südstraße, die dann nur noch jeweils einspurig sein wird.

Die Sanierung der Kaiserstraße und der Friedrich-Ebert-Brücke, der Bau weiterer Linksabbiegespuren von der Bahnhofstraße zu den "Experimenta"-Parkhäusern und dem DB-Parkplatz und dort die Verlegung der neuen Abwasserleitungen stehen ebenfalls an. Die Sperrung der Kaiserstraße begann am Donnerstag und dauert bis 3. September - damit soll nach der Bauzeit der "barrierefreie" Zugang zum Weindorf gesichert sein, der zu den Geschäften während der Bauzeit durch seitliche Fußwege.

Zuletzt war die Kaiserstraße 2012 wegen Pflasterarbeiten gesperrt, dieses Zeitfenster hat Fragen aufgeworfen. Tatsächlich werden jetzt erst die Bereiche saniert, die man damals aussparte: "Die Sanierung der insgesamt rund 127 Meter langen Strecke ist dringend notwendig, weil die Verkehrsbelastung zu groß für das seitherige System ist", sagt dazu Tilo Elser, Geschäftsführer der Stadtwerke GmbH. Daher werde auch ein neues Verfahren angewandt: Statt einer Pflasterung, wird ein "Bus-Phalt"-System aufgetragen, das Pflaster-Optik suggeriert, aber eine höhere Haltbarkeit haben soll.

Beim Gleisumbau gibt es - wie im Mittelabschnitt - im Stahltrog eingelassene und elastisch gelagerte Schienen. "Dies ist nicht zuletzt angesichts des vorhandenen Verkehrs mit bis zu 700 Busfahrten täglich geboten", unterstreicht Elser. Die Sanierung ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Heilbronn und ihrer Stadtwerke, was letztlich auf das Gleiche herauskommt - zuständig für die Gleise sind die Stadtwerke, für die Pflasterung ist es die Stadtverwaltung, kosten wird das Ganze 700.000 Euro.

In Fortsetzung der Kaiserstraße werden an der Friedrich-Ebert-Brücke die Fahrbahnstreifen und die Fahrbahnübergänge erneuert, ab jetzt bis Freitag 10. August die nördliche Spur, danach, bis Dienstag, 28. August, die südliche Spur, wobei der Autoverkehr über die Stadtbahntrasse umgeleitet wird. Allein diese Arbeiten kosten 350.000 Euro.

Die nächste Großbaustelle schließt sich unmittelbar an, die Stadtbahnhaltestelle "Neckarturm am Kurt-Schumacher-Platz" wird rund 15 Meter Richtung Innenstadt verlegt. Dabei wird der unfallträchtige Kreisverkehr Richtung Friedrich-Ebert-Brücke zurückgebaut und die Haltestelle um zwei Meter verlängert. Es wird eine neue Signalanlage geben.

Der Vollanschluss zum Parkplatz der Deutschen Bahn sowie zu den demnächst zwei experimenta-Parkhäusern, also die direkte Erreichbarkeit aus beiden Fahrtrichtungen, soll diesen Kreisverkehr entlasten. Zu der Großbaustelle Innenstadt kommt als eine weitere die schon längst fällige Sanierung der Peter-Bruckmann-Brücke (B39) hinzu.

Diese Aufstellung enthält nur die gegenwärtig begonnenen oder unmittelbar anstehenden Baumaßnahmen, weitere werden im August folgen. Christiane Ehrhardt räumt ein, dass sich immer noch täglich etwas ändern könne und man in einem Fall immer noch keinen ausführenden Baubetrieb gefunden habe.