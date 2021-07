Von Carsten Blaue

Karlsruhe. Am kommenden Wochenende dürften gerade die Autobahnen im Süden besonders voll werden. Baden-Württemberg und Bayern sind als letzte Bundesländer in die Sommerferien gestartet. Die Schleswig-Holsteiner und Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern müssen nach Hause, weil dort schon nächste Woche die Schule wieder losgeht. Der ADAC Nordbaden mit Sitz in Karlsruhe gibt Tipps rund um den Autoreiseverkehr, warnt vor stauträchtigen Strecken und rät zu richtiger Planung für eine entspannte Reise.

Der ADAC rät dazu, sich vor dem Antritt der Reise genau über die Staulage und mögliche Verkehrsbehinderungen durch Baustellen zu informieren. Vor diesem Hintergrund muss die kürzeste Route nicht immer die schnellste sein. Grafik: ADAC

Wann und wo ist besonders viel los? Richtig voll wird es nach Schätzungen des ADAC am Freitagnachmittag auf den klassischen Ferienrouten, also auf der A 5 in Richtung Schweiz und Frankreich sowie in Richtung Allgäu und Österreich auf der A 8, wenn Urlauber und Pendler gleichzeitig unterwegs sind. Auch am Samstagvormittag, dem klassischen An- und Abreisetag, sowie am Sonntagabend droht viel Verkehr. Dann sind neben Urlaubsheimkehrern (vor allem nach Norden) auch Kurzurlauber und Wochenendpendler auf der Straße. Kleine Entlastung: Um den Reiseverkehr zu entzerren, gilt das Lkw-Fahrverbot im Juli und August nicht nur an Sonn- und Feiertagen, sondern auch an Samstagen.

Wo kommen Baustellen erschwerend hinzu? Zeitverluste wegen Bauarbeiten sind laut ADAC und Autobahn GmbH in folgenden Bereichen zu erwarten: auf der A 5 am Walldorfer Kreuz sowie bei Kronau, Bruchsal, Rastatt und Ettenheim, auf der A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz sowie auf der A 8 ab dem Kreuz Leonberg und im weiteren Verlauf bis nach Ulm. Das alles gilt in beiden Fahrtrichtungen. Ganz neu: Die Autobahn GmbH bietet eine kostenlose und werbefreie App für das Handy (iOS und Android) an, die unter anderem aktuelle Informationen zu Staus, Sperrungen und Baustellen anzeigt. Auch eine Übersicht über E-Ladestationen sowie Park- und Rastanlagen gibt es in der App.

Wie wirkt sich Corona auf die Verkehrssituation aus? Durch die anhaltende Pandemielage entscheiden sich mehr Urlauber für Ferien in Deutschland. Sie wählen ihre Ziele auch schon mal kurzfristig je nach Corona-Beschränkung und Wetterlage oder besuchen Ziele zur Naherholung vor der Haustür. Daher sei der klassische Stau in Richtung Süden zwar weniger stark ausgeprägt, so der ADAC. Kürzere Staus in alle Richtungen würden sich dagegen aber häufen. Zusätzlich rechnet der Automobilclub an den Wochenenden abseits der Autobahnen wieder mit starkem Verkehr und überfüllten Parkplätzen an bekannten Ausflugszielen. So war es auch schon im vergangenen Jahr.

Wann sollte man losfahren? "Zeitlich flexible Urlauber sollten entweder gleich am Donnerstag starten oder bis Montag oder Dienstag warten", rät der Touristik-Experte des ADAC Nordbaden, Jürgen Herbrich. Die höchste Verkehrsbelastung erwartet er am Freitagnachmittag und Samstagvormittag. Am Sonntag werde der Hin- und Rückreiseverkehr ganztags die Straßen belasten. Wer freitags losfahren möchte, so Herbrich, sollte die frühen Morgenstunden wählen, um dem Pendlerverkehr am Nachmittag auszuweichen. Samstags sind die Nachmittagsstunden weniger staubelastet als der Vormittag.

Und was ist mit einer Fahrt durch die Nacht? Die sei nicht jedem zu empfehlen, sagt Herbrich. "Auf keinen Fall am Abend nach dem letzten Arbeitstag losfahren," warnt er. Die Fahrt bei Dunkelheit fordere die volle Konzentration. Am besten sollte man ausgeruht am Abend starten, regelmäßig Pausen einlegen und bei ersten Anzeichen von Müdigkeit einen sicheren Parkplatz ansteuern, um ein Nickerchen zu machen. Vor der Weiterfahrt sei Bewegung an der frischen Luft wichtig, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen.

Ist der kürzeste Weg der schnellste? Nicht immer, sagt Herbrich. Gerade wegen der Baustellen und Staugefahren. Daher rät er zu einer guten Vorbereitung der Fahrt. Eine Alternativroute sollte man immer parat haben. Und eine klassische, detailreiche Landkarte an Bord. Das macht im Zweifelsfall etwas unabhängiger vom Navigationssystem. Außerdem, so Herbrich, kann so eine Karte für Kurzweil bei den Kindern sorgen, wenn sie die Fahrt unterwegs quasi mitplanen können (viele weitere nützliche Tipps zum Familien-Reisen heute auf unserer Service-Seite).

Gibt der ADAC Informationen zu aktuellen Corona-Beschränkungen für die Reiseländer? Ja, und zwar im Internet unter adac.de. Hier veröffentlicht der Club unter dem Stichwort "Coronavirus" tagesaktuell die Bestimmungen für Einreise und Heimreise. Links zu nötigen Formularen gibt es hier ebenfalls. Da sich die Vorschriften für Transit- und Urlaubsländer jederzeit ändern können, rät Herbrich zur regelmäßigen Information vor der Abreise.

Wie kann man Zeit in Sachen Maut und Autobahngebühren sparen? Wer sich die nötige Vignette oder Videomaut schon vorab besorgt, spart sich das Anstehen an der letzten Tankstelle vor der Grenze. In den ADAC-Geschäftsstellen (etwa in Heidelberg, Mannheim oder Heilbronn) sind Vignetten für die Schweiz, Österreich und Slowenien sowie die Videomaut für Brenner, Tauern, Phyrn, Arlberg und Karawanken zu haben – auch für alle, die nicht Mitglieder im ADAC sind.

Wichtig zu wissen: Die digitale Alternative zum klassischen "Klebe-Pickerl" ist ab dem 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig. Sie ist also nichts für Kurzentschlossene. Der Grund: Kunden haben in Europa bei jeder Online-Bestellung das Recht, innerhalb von zwei Wochen vom Kauf zurückzutreten. Dazu wird mit drei Tagen Postlaufzeit gerechnet. Beim direkten Kauf in einer ADAC-Geschäftsstelle entfällt die gesetzliche Sperrfrist, und die Vignette ist sofort gültig.

Auch über tolltickets.com kann man für 15 Länder Vignetten und (gegen einen Mietpreis) sogenannte Mautboxen bestellen. Mit diesen zahlt man an Mautstationen bargeldlos – und zumeist ohne lange Wartezeiten, weil es dafür spezielle Fahrspuren gibt. Nach der Reise wird die kleine Box, die innen an die Windschutzscheibe geklebt wird, an Tolltickets zurückgeschickt und ausgelesen. Beglichen wird die Maut anschließend auf Rechnung.

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 19.20 Uhr

Auf diesen Autobahnen in der Region droht Stau-Gefahr

Stuttgart. (dpa) Reisende in den Sommerferien müssen sich auf allerhand Staus auf den Autobahnen einstellen. Allein elf große Baustellen nennt die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH, die für rund 1050 Kilometer Autobahnen in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz verantwortlich ist.

Sie geht nach Angaben vom Dienstag mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg von mehr Verkehr aus. Ein Überblick über die Baumaßnahmen in der Region:

> A5 zwischen den Anschlussstellen Ettlingen und Rastatt-Nord in beiden Fahrtrichtungen

> A6 im Bereich der Anschlussstelle Bad Rappenau bis zum Autobahnkreuz Weinsberg in beiden Fahrtrichtungen

> A6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Heilbronn/Neckarsulm in beiden Fahrtrichtungen

> A6 zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg in beiden Fahrtrichtungen

> A656 zwischen den Autobahnkreuzen Heidelberg und Mannheim in beiden Fahrtrichtungen

> A8 zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Ulm-West in Fahrtrichtung München (Höhe Dornstadt)

> A8 zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt in Fahrtrichtung Stuttgart (Höhe Rastplatz Widderstall)

> A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd in beiden Fahrtrichtungen

> A98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Lörrach Ost im Bereich der Dultenaugrabenbrücke in beiden Fahrtrichtungen

> A81 von der Tank- und Rastanlage Wunnenstein West bis zur Anschlussstelle Mundelsheim in Fahrtrichtung Stuttgart (erst ab Montag, 2. August, 21 Uhr)

> Wieder befahrbar ist hingegen die A5 bei St. Leon-Rot

Die Autobahn GmbH empfiehlt Reisenden, aktuelle Verkehrsmeldungen über die Autobahn-App abzurufen. Die App für Smartphones sei kostenlos, werbefrei und für iOS und Android verfügbar.