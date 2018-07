Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württembergs Landesregierung will dem lahmenden Ausbau der Photovoltaik wieder auf die Sprünge helfen. Drei Förderprogramme und fünf weitere Instrumente gehören inzwischen zur "Solaroffensive", deren Stand Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) dem Kabinett erläutert hat. Die Regierung ist guten Mutes - trotz Gegenwinds aus Berlin.

"Baden-Württemberg, wir erleben es ja gerade in diesen Tagen ganz besonders, ist ein Land, in dem die Sonne scheint", erklärte Untersteller. Das Land sei ausgezeichnet geeignet, Strom und Wärme über Solarenergie zu erzeugen. "Wir haben deshalb auch ambitionierte Ziele in der Vergangenheit formuliert."

Unterstellers Kabinettsvorlage zufolge gab es bis zum Jahr 2010 einen exponentiellen Anstieg beim Zubau der Photovoltaikleistung; er betrug zuletzt 1121 Megawatt. Danach sei aber "ein nahezu vollständiger Einbruch" eingetreten. Grund seien die Novellen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Bund.

Einschnitte bei der Vergütung und Belastungen für den Eigenverbrauch haben die Attraktivität von Solarstrominvestitionen genauso geschmälert wie Begrenzungen beim Ausbau von Freiflächenanlagen: 2016 wurden gerade noch 143 Megawatt installiert.

Doch 2017 verzeichnete eine zaghafte Trendwende, und Untersteller glaubt an ihre Dauer: Gesunkene Installationspreise für Neuanlagen und niedrige Produktionskosten selbst machten Solarenergie wirtschaftlich attraktiv, so der Minister.

Den Kern des Acht-Punkte-Projekts bilden drei Förderprogramme. Das Programm "Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher", das Investitionen in Solarspeicher bezuschusst, erfreue sich einer Nachfrage "wie geschnitten Brot", sagte Untersteller.

Es wurde am 1. März gestartet. Im Rahmen des Programms "Energieeffiziente Wärmenetze", das schon seit 2016 existiert, wurden bislang 36 Projekte mit insgesamt sieben Millionen Euro gefördert.

Zu den weiteren Vorhaben gehören die Etablierung von Mieterstrommodellen und der Ausbau der Photovoltaik auf landeseigenen Dächern und Flächen. Das Ziel, die 50.000 Quadratmeter aus dem Jahr 2010 bis 2020 zu verdoppeln, wird wohl erreicht: Ende 2017 betrug die installierte Fläche bereits 97.500 Quadratmeter.

"Wenn Sie heute mal schauen, jetzt um die Mittagszeit", schloss Untersteller: "Das, was wir erzeugen in Baden-Württemberg, und das, was wir im Moment an Last nachfragen, da können Sie sagen: Etwa 45 Prozent, jetzt zu dieser Stunde, wird abgedeckt durch die Photovoltaik. Wohlgemerkt - an einem sonnigen Tag."