Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Für Marcus Wassenberg, Finanzvorstand der Rolls-Royce Power Systems AG in Friedrichshafen, wäre ein harter Brexit der worst case, der schlimmste Fall. "Wir werden digitaler, wir werden internationaler, wir wollen weltweit wachsen. Der Brexit wirkt all dem entgegen", so Wassenberg. Seine Firma, Spezialist für Großmotoren und Antriebe für Schiffe oder Züge, macht 140 Millionen Euro ihres jährlichen Umsatzes mit Großbritannien.

Nun muss sich Wassenberg überlegen, was es fürs Geschäft bedeutet, falls Zölle kommen. Wenn das britische Unterhaus im Dezember dem Brexit-Abkommen zustimme, gewinne man immerhin Planungssicherheit. "Nicht für Investitionen, aber für Dinge, die wir abwickeln wollen."

Auch nachdem die EU den Brexit-Vertrag besiegelt hat, ist die Verunsicherung bei Baden-Württembergs Unternehmen groß. Viele hoffen zwar, dass das Parlament in London der Einigung zustimmt. Aber fast genauso viele befürchten ein Scheitern und damit einen ungeregelten Brexit mit Zöllen auf Importe und Visapflicht für ins Vereinigte Königreich entsandte Mitarbeiter. "Auf dieses Worst-Case-Szenario müssen die Unternehmen und die Finanzwirtschaft bei uns in Baden-Württemberg unbedingt vorbereitet sein", sagt Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg.

Kein Bundesland ist so auf den Außenhandel angewiesen wie Baden-Württemberg. Hiesige Firmen exportieren jährlich Güter im Wert von elf Milliarden Euro nach Großbritannien. Für den Maschinenbau ist es der fünftwichtigste Handelspartner weltweit, für das Land insgesamt der sechstwichtigste. Laut einer Studie des Europäischen Ausschusses der Regionen könnte der Brexit im Bereich Transportfahrzeuge europaweit die Region Stuttgart am härtesten treffen, beim Maschinenbau unter anderem die Region Tübingen.

Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) rief am Montag beim "Wirtschaftskongress Brexit" in Stuttgart die Unternehmen auf, sich gut vorzubereiten. "Mit dem Austrittsabkommen ist die Unsicherheit aufgeschoben, aber nicht aufgehoben." Die in Aussicht gestellte Übergangsphase bis Ende 2020 sei extrem ambitioniert. Die Ministerin forderte daher Brüssel auf, in der Zeit wenigstens Eckpunkte über künftige Handelsbeziehungen zu vereinbaren, vor allem Zollfreiheit, die Öffnung der Märkte und eine möglichst einfache Entsendung von Beschäftigten. "Wirtschaftspolitisch ist zunächst prioritär, dass ein harter Brexit im kommenden März abgewendet wird", sagte die Ministerin. Selbst dann bleibe der Weg steinig.

Achim Wambach, Präsident des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, sieht in der Einigung vom Wochenende einen großen Fortschritt. Der zeitliche und politische Druck bleibe aber immens. "Ein Handelsabkommen wird nicht schnell gehen", sagte er. Ausgehandelt werden müsse es in der Übergangsphase, die bis Ende 2022 verlängert werden könnte. "Das ist nicht leicht, aber es ist machbar", sagte Wambach. Für nicht hilfreich hält er die Debatte darum, wer wie viele Zugeständnisse zu machen habe. "Wichtig wäre jetzt eine gute Lösung."