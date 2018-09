Stuttgart. (lsw) Die Polizei im Südwesten wird bis mindestens 2021 mit Personalnot zu kämpfen haben. "Wir können Polizisten nicht vom Arbeitsamt fischen, sondern müssen sie erst ausbilden", sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag. In absoluten Zahlen werde sich die Aufstockung der Polizei zwar schon ab 2021 zeigen, wenn die ersten Absolventen der jetzigen Bildungsoffensive den Dienst antreten. Aber: "Erst in ein paar Jahren wird es zahlenmäßig richtig bergauf gehen."

Die Schuld für die aktuelle Personalnot trägt nach Strobls Ansicht die Vorgängerregierung - sie habe sogar Ausbildungseinrichtungen für die Polizei geschlossen. "Die Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen ist für rund 900 Ausbildungsplätze ausgelegt. Demnächst werden dort gut 1700 neue Polizisten ausgebildet - mehr geht beim besten Willen nicht", sagte Strobl. Eigentlich aber hätte man früher gegensteuern müssen, so der Minister.

Bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist man skeptisch, weil letztlich bis 2021 nur 232 neue Stellen hinzukommen sollen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. "Die Polizei in Baden-Württemberg wurde seit Jahrzehnten kaputtgespart und lebt seit Jahren von der Substanz", kritisiert der Landesvorsitzende Hans-Jürgen Kirstein.