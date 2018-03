Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wohnortnah, gut vernetzt und flexibel: So stellt sich die Landesregierung die Pflege der Zukunft vor. Nach der jüngsten Kabinettssitzung hat Sozialminister Manfred Lucha am Dienstag zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) Eckpunkte für eine Novelle des Landespflegegesetzes präsentiert. "Ziel ist es, dass jede und jeder Pflegebedürftige möglichst nah am Wohnort das passende Angebot vorfindet", erklärte Kretschmann. Neue Kosten sollen dem Land nicht entstehen. Ein Überblick über die wichtigsten Stichworte.

Kommunale Pflegekonferenzen: Die Menschen wollten so lang wie möglich in den eigenen vier Wänden und ihrem gewohnten Umfeld leben, erklärte Lucha. "Die Kommunen vor Ort können am besten beurteilen, welche Angebote und Strukturen für eine wohnortnahe Pflege bereits vorhanden sind und welche noch aufgebaut werden müssen." Deshalb sollen Stadt- und Landkreise künftig Pflegekonferenzen einberufen können, um Fragen der Versorgung, der Infrastruktur oder der Vernetzung von Angeboten zu klären. Mögliche Teilnehmer sind Repräsentanten der Kommunen, der Pflegekassen, der Pflegebedürftigen, des Personals und der Zivilgesellschaft.

In einem solchen Rahmen sei es auch möglich, Pflegediensten Sonderrechte einzuräumen, beispielsweise aufs Parken in zweiter Reihe, so der Minister. Die Pflegekassen sollen verpflichtet werden, die Empfehlungen der Konferenzen bei Vergütungsvereinbarungen oder der Auswahl von Investoren zu berücksichtigen: Zum Beispiel könnten sie gehalten sein, nur noch solche in Betracht zu ziehen, die neben stationären auch Tagespflegeplätze anbieten.

Kommunale Pflegeberatungsstellen: Kommunen können künftig eigene Pflegestützpunkte schaffen; das war bislang nur mit dem Segen der Kassen möglich. Statt auf deren Informationen angewiesen zu sein, sollen Betroffene sich nun unabhängig informieren können. Dass das Initiativrecht zur Einrichtung solcher Stellen künftig bei den Kommunen liegt, schreibt das Land seiner eigenen Bundesratsinitiative zu.

Modellkommune Pflege: Um diesen Titel können sich Gemeinden aus ganz Deutschland bewerben. 60 von ihnen will der Bund die Einrichtung einer kommunalen Rundum-Beratung ermöglichen: Ratsuchende erhalten dann neben Informationen zur Pflege auch gleich Auskunft zu anderen örtlichen Themen wie Alten- und Eingliederungshilfe, Gesundheitsdienst, Rechtshilfe, behindertengerechte Wohnungen oder ÖPNV. Ein Ministeriumssprecher sagte, man wolle versuchen, sieben oder acht solcher Modellkommunen in Baden-Württemberg zu errichten.

Sektorenübergreifende Versorgung: Der sperrige Begriff "Entlassmanagement" verdeutlicht am anschaulichsten, worum es hier geht: Wenn Patienten nach Operationen nicht reibungslos in Reha- oder Pflegestrukturen überführt werden können, rächt sich das gesundheitlich schnell. Lucha versprach, dass Fragen der Anschlussversorgung künftig schon bei einer Einweisung verbindlich geklärt werden müssten. Das Ineinandergreifen von ambulanten, teil- und vollstationären Pflege- und Unterstützungsstrukturen soll genauso gestärkt werden wie die Kooperation von Kranken- und Pflegekassen.

Mehrkosten fürs Land: Keine. "Das ist ein Erschließungsprogramm von Mitteln aus der Pflegeversicherung, aus dem Pflegestärkungsgesetz III im Wesentlichen", so Lucha. Das Bundesgesetz wurde Ende 2016 erlassen.

Hintergrund: Die Pflegestrategie des Landes besteht aus drei Säulen. Der Ideenwettbewerb "Quartier 2020" soll Kommunen helfen, sozial gesunde Lebensräume zu schaffen; derzeit stehen dafür pro Jahr sechs Millionen Euro zur Verfügung. Innovative Projekte im Bereich der Kurz-, Tages- und Nachtpflege förderte das Ministerium im vergangenen Jahr mit 7,6 Millionen Euro. Das Fördervolumen für 2018 steht noch nicht fest.

Wie wichtig die nun geplante Gesetzesnovelle ist, soll ein Gesellschaftsreport unter dem Titel "Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und häuslicher Pflege von Angehörigen" unterstreichen, den das Sozialministerium zusammen mit dem Statistischen Landesamt erstellt hat. Demnach hat die Zahl der Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg zwischen 1999 und 2015 um 56 Prozent zugenommen; 2015 lag sie bei 328.000. Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen werden von Angehörigen gepflegt, von denen knapp zwei Drittel erwerbstätig sind. 62 Prozent der pflegenden Erwerbstätigen sind Frauen. Der Untersuchung zufolge sind pflegende Erwerbstätige oft auch gesundheitlich stärker belastet als Pflegende ohne Erwerbstätigkeit. Drei Viertel fühlen sich von ihrem Arbeitgeber nicht adäquat unterstützt.