Stuttgart. (dpa) Nach neuen Zahlen des Landesgesundheitsamtes (Stand: 25. März) seien 91,8 Prozent der Mitarbeiter und 94,5 Prozent der Betreuten doppelt geimpft, 67,2 Prozent der Beschäftigten und 83,4 Prozent der Betreuten zudem geboostert. Sämtliche Quoten lägen über denen in den entsprechenden Altersgruppen in der Bevölkerung, teilte das Ministerium am Donnerstag in Stuttgart mit.

Nach der sogenannten einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht müssen alle Beschäftigten von Kliniken, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungsdiensten, Reha-Einrichtungen, Behindertenwerkstätten und ambulanten Pflegediensten dem Arbeitgeber ihren Impfstatus offen legen. Ohne vorgelegten Nachweis müssen die Einrichtungen das zuständige Gesundheitsamt informieren.

Die Februar-Impfquote bei der sogenannten Grundimmunisierung - dem doppelten Schutz - lagen laut Ministerium bei 88,4 Prozent für die Beschäftigten (Januar 2022: 85,4 Prozent, Dezember 2021: 81,6 Prozent) sowie bei 93,1 Prozent für die Betreuten (Januar 2022: 92,3 Prozent / Dezember 2021: 91,2 Prozent).