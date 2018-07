Der baden-württembergische Landtag in Stuttgart. Symbolfoto: dpa

Von Jens Schmitz und Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Verhandlungen dauerten fast ein Jahr, am späten Dienstagabend kam es nun zum Abschluss: Land und Kommunen haben sich auf die Finanzierung etlicher Aufgaben und Projekte in Baden-Württemberg geeinigt.

Wie das Finanzministerium von Edith Sitzmann (Grüne) gestern verkündete, hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunalverbänden ein Maßnahmenpaket über rund 1,6 Milliarden Euro beschlossen. Das Land soll von diesem Betrag mehr als eine Milliarde Euro geben. Städte, Gemeinden und Landkreise steuern ihrerseits rund 600 Millionen bei.

Die endgültige Entscheidung trifft der Landtag als Haushaltsgesetzgeber. Die Regierungsfraktionen, die im Parlament die Mehrheit haben, waren allerdings in der Kommission vertreten. Durch die Einigung wird ein Nachtragshaushalt im laufenden Jahr 2018 nötig.

Die Einigung umfasst unter anderem die Bezahlung von Vorhaben in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung, Digitalisierung, Verkehr, Gesundheitsversorgung und Unterbringung von Migranten. Damit stünden "die aktuell notwendigen und in die Zukunft gerichteten Themen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land auf einer neuen, deutlich besseren Basis", ließ Sitzmann mitteilen. Auch die drei Präsidenten des Städte-, Landkreis- und Gemeindetags äußerten sich zufrieden.

So sollen Kommunen etwa für Kindergärten und Kindertagesstätten künftig deutlich mehr Geld vom Land bekommen. Die Kindergartenförderung soll, unter Einrechnung von Bundesmitteln, schrittweise von 529 Millionen Euro auf mehr als eine Milliarde im Jahr 2021 ansteigen. Hinzu kommen ab 2019 jährlich weitere 80 Millionen Euro vom Land, die etwa in die Kooperation von Kindergärten und Grundschulen oder die Inklusion fließen sollen.

Zu den Investitionen in die Bildung gehört auch die Digitalisierung der Schulen. Um zeitgemäße Technik in die Schulgebäude zu bringen, investieren Land und Kommunen 150 Millionen Euro. 75 Millionen sollen kurzfristig verfügbar sein und an einzelne Schulen fließen. Vorgesehen ist das Geld vor allem für Hardware und W-Lan-Vernetzung.

Ein anderes wichtiges Thema ist der Verkehr. Das Land gibt 165 Millionen Euro für kommunale Straßen, Radwege und den Ausbau von Bus und Bahn. Mit einem gemeinsamen "Infrastrukturbeitrag" erhöhen Land und Kommunen zudem die bisherigen Mittel um 155 Millionen auf 320 Millionen Euro.