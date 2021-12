Stuttgart. (dpa/lsw) In Baden-Württemberg hat es in diesem Jahr mehr Anschläge auf Asylunterkünfte gegeben als noch im Vorjahr. Das Innenministerium verzeichnete bis einschließlich Ende September zehn Delikte, die eine Asylunterkunft als Angriffsziel hatten, wie ein Sprecher der Behörde in Stuttgart mitteilte.

Im gesamten Jahr 2020 gab es den Angaben zufolge acht solcher Angriffe auf Asylunterkünfte. Fünf der zehn Vorfälle in diesem Jahr beziehen sich demnach auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, in einem Fall lag eine Körperverletzung vor.