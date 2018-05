Wiesbaden. (dpa/lsw) Marie und Leon sind die beliebtesten Vornamen 2016 in Baden-Württemberg. Auf den Plätzen zwei und drei landen hierzulande Sophie und Maria sowie Noah und Elias, teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Donnerstag mit. Bereits im Vorjahr stand Marie im Südwesten ganz oben auf der Liste. Leon war hingegen im letzten Jahr nicht unter den ersten drei Plätzen.

Die beliebtesten Mädchennamen in Baden-Württemberg führen auch bundesweit die Liste der GfdS-Sprachforscher an. Bei den Jungennamen setzt sich der Südwesten aber deutlich vom deutschlandweiten Trend ab. Hier stehen Maximilian, Alexander und Paul an der Spitze - Leon steht erst an Platz sieben.

Hier sehen Sie die beliebtesten Vornamen in Heidelberg - und in Schwetzingen.