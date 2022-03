Stuttgart. (jsz) Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Freitag Forderungen seines Gesundheitsministers Manfred Lucha (beide Grüne) kassiert, der Bund möge im Umgang mit der Corona-Pandemie die Strategie wechseln. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte ihnen im Vorfeld eine Absage erteilt. SPD und FDP verlangten Luchas Abschied, doch dem trat Kretschmann entgegen.

"Es war ein nicht abgestimmter und missverständlicher Vorstoß vom Gesundheitsminister zur falschen Zeit", erklärte Kretschmann am Freitagmittag. "Der Vorschlag wurde zurückgezogen, wir arbeiten in der Regierung im Team, dadurch können Fehler korrigiert werden, wir führen die Debatte zum Thema in geordneten Bahnen fort. Das ist kein Grund für einen Rücktritt." Das Land sei vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. "Das ist gerade auch das Verdienst meines Gesundheitsministers."

Am Donnerstag hatte Lucha in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein Ende der pandemischen Lage nach den Osterferien gefordert, damit einhergehend dann das Ende von anlasslosen Bürgertestungen und der gesetzlichen Quarantänepflicht. Er hatte damit ein Positionspapier fast aller Gesundheitsämter im Land aufgegriffen; das Papier und Luchas Brief liegen unserer Redaktion vor.

Am Freitagmorgen erklärte Bundesgesundheitsminister Lauterbach in Berlin: "Ich glaube, dass ich diesen Brief ignorieren werde, zumal sich ja auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg schon vom Brief distanziert hat." Lauterbach sagte, er schätze Lucha sehr, werde die Anregung aber nicht aufgreifen. "Ich glaube, dass der Brief möglicherweise in einem Moment der Frustration oder des Zorns geschrieben ist."

Für die Opposition im Land ist der Fall eine Steilvorlage. SPD und FDP beantragten für kommende Woche eine Sondersitzung des Parlaments, in der Kretschmann und Lucha ihren Kurs erklären sollen. Beide Fraktionen forderten gleichzeitig Luchas Abschied. "Während der Ministerpräsident zu Recht davor warnt, zum jetzigen Zeitpunkt alle Maßnahmen aufzugeben, fordert Minister Lucha genau das ein", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. "Minister Lucha ist nicht mehr tragbar und sollte sofort zurücktreten."

FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke begrüßte Luchas Vorstoß zwar inhaltlich, warf der Regierung aber mehrfache Kehrtwendungen vor, die die Menschen verwirrten. "Ministerpräsident Kretschmann muss Gesundheitsminister Lucha noch heute entlassen."

Update: Freitag, 25. März 2022, 20.45 Uhr

Luchas Corona-Ende Vorstoß missverständlich und nicht abgestimmt

Die Bundesregierung sollte die "endemische Phase" ausrufen. Das Staatsministerium war nicht eingebunden.

„Wir erklären die Pandemie explizit nicht für beendet“, musste Luchas Ministerium am Abend klarstellen. F.: dpa

Stuttgart. (dpa) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will an seinem heftig kritisierten Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) trotz der Verwirrung um den Corona-Kurs der Landesregierung festhalten. "Es war ein nicht abgestimmter und missverständlicher Vorstoß vom Gesundheitsminister zur falschen Zeit", sagte Kretschmann am Freitag der dpa zum Vorschlag Luchas, Ende April die endemische Phase einzuläuten - und damit das Coronavirus wie ein Grippevirus einzustufen. "Der Vorschlag wurde zurückgezogen, wir arbeiten in der Regierung im Team, dadurch können Fehler korrigiert werden", sagte Kretschmann. Die Landesregierung führe die Debatte zum Thema "in geordneten Bahnen fort". "Das ist kein Grund für einen Rücktritt. Wir sind im Land vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Das ist gerade auch das Verdienst meines Gesundheitsministers."

Die Opposition hatte zuvor den Rücktritt Luchas gefordert und eine Sondersitzung des Landtags beantragt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Vorstoß des baden-württembergischen Ressortchefs Manne Lucha für eine grundlegende Kursänderung bei der Corona-Pandemie derweil abgelehnt. "Ich werde die Anregung auf jeden Fall nicht aufgreifen", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Er verwies darauf, dass sich auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits von den Forderungen seines Ministers distanziert habe.

Lauterbach sagte, er glaube, dass der Brief "möglicherweise in einem Moment der Frustration oder des Zorns" geschrieben worden sei. Er betonte, er schätze Lucha und arbeite gut mit ihm zusammen. Ein Regierungssprecher in Stuttgart hatte am Donnerstagabend deutlich gemacht, dass Luchas Brief an Lauterbach nicht mit Kretschmann abgestimmt gewesen sei.

Update: Freitag, 25. März 2022, 13.45 Uhr

Lucha fordert Schluss mit Tests und Quarantäne

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart. Verwirrung um den Corona-Kurs der Landesregierung: Während sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zuletzt deutlich unzufrieden mit dem Lockerungskurs der Bundesregierung zeigte, sorgte am Donnerstag ein Brief seines Landesgesundheitsministers für Schlagzeilen. Manfred Lucha (Grüne) fordert darin vom Bund, die Pandemiephase schnell zu beenden und Covid-19 wie andere Atemwegserkrankungen zu behandeln. Anlasslose Testungen und Quarantänepflicht sollten entfallen. Das Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) liegt unserer Zeitung vor. Lucha beruft sich darin unter anderem auf ein Positionspapier zahlreicher Gesundheitsämter.

"Aus meiner Sicht belegt diese Positionierung auf beeindruckende Weise, dass ein Strategiewechsel jetzt unbedingt notwendig ist", schreibt Lucha in dem Brief von Donnerstag. Man müsse "zeitnah" von der pandemischen in die endemische Phase wechseln. Von einer Endemie sprechen Experten, wenn eine Erkrankung in einer Region regelmäßig vorkommt und die Zahl der Infektionen relativ konstant bleibt. Lucha fordert den Strategiewechsel "mit dem Ende der Saison der Atemwegsinfektionen Ende April bzw. zum Ende der Osterferien".

Hintergrund Regierung schließt die meisten Impfstützpunkte zum 1. April Baden-Württemberg fährt sein Impfangebot Ende nächster Woche wegen fehlender Nachfrage massiv herunter. Zunächst soll es ab 1. April nur noch ein mobiles Impfteam und einen Stützpunkt pro Stadt- und Landkreis geben. Nach den Fraktionen von Grünen und CDU stimmte auch die [+] Lesen Sie mehr Regierung schließt die meisten Impfstützpunkte zum 1. April Baden-Württemberg fährt sein Impfangebot Ende nächster Woche wegen fehlender Nachfrage massiv herunter. Zunächst soll es ab 1. April nur noch ein mobiles Impfteam und einen Stützpunkt pro Stadt- und Landkreis geben. Nach den Fraktionen von Grünen und CDU stimmte auch die Regierung dem Vorschlag des Sozialministeriums am Donnerstag zu. Bisher hatte es etwa 350 mobile Teams und 135 Impfstützpunkte gegeben, die vom Land finanziert wurden. Die Koalition ist überzeugt, dass es mit der verbleibenden Struktur möglich sei, flexibel zu reagieren, wenn sich die Pandemie dramatisch zuspitzen sollte. "Leider ist die Nachfrage nach Corona-Impfungen in den vergangenen Wochen sehr zurückgegangen", teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Donnerstag mit. "Wir müssen unsere Impfinfrastruktur an die Nachfrage anpassen. Mit unserem Konzept gewährleisten wir aber weiterhin ein flächendeckendes Angebot in ganz Baden-Württemberg – das wir flexibel jederzeit wieder hochfahren können, sobald der Bedarf da ist." Bis dahin würden zentrale Koordinatoren in den Kreisen dafür sorgen, dass das Angebot jederzeit der Nachfrage entspreche. So stehen bis zu zehn mobile Impfteams für Impfangebote an Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung, die bei ansteigendem Bedarf auch die Impfeinheiten in den Stadt- und Landkreisen unterstützen sollen. Noch Anfang der Woche hatte der Leiter des Corona-Krisenstabes im Kanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, die Länder gemahnt, die Leistungsfähigkeit der Impfzentren aufrechtzuerhalten. Bei weiteren nötigen Impfungen sei Grundvoraussetzung, dass die Infrastruktur stehe, "von der Logistik bis zum Stich in den Oberarm", sagte Breuer. "Wir müssen jetzt überlegen, ob wir wirklich Impfzentren schließen können und wenn, wie schnell wir sie dann wieder aufwachsen lassen können."

Abgestimmt mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann war das Schreiben nicht, so ein Sprecher des Staatsministeriums. Und auch das Sozialministerium bemühte sich um Schadensbegrenzung: Das Schreiben an Lauterbach habe "offenbar einen falschen und irreführenden Eindruck vermittelt", hieß es in einer schriftlichen Erklärung am Donnerstagabend, "wir befinden uns derzeit noch mitten in der Pandemie". Auch gebe es keinen Strategiewechsel bei den Schutzmaßnahmen. "Wir erklären die Pandemie explizit nicht für beendet."

Der Minister beruft sich unter anderem auf Empfehlungen des Expertenrates der Bundesregierung, vor allem aber auf ein zwei Tage altes Positionspapier von 31 Gesundheitsämtern im Land.

"Derzeit werden durch die Gesundheitsämter mit enormem Aufwand vielfach Meldedaten asymptomatischer Personen erfasst sowie Mehrfachmeldungen durch ,Freitestversuche‘ symptomatischer Personen", so Lucha, "aus denen keine weiteren Maßnahmen folgen und die das Infektionsgeschehen zudem zunehmend unzureichend abbilden." Die Ausbreitung werde durch die Maßnahmen der Gesundheitsämter in der aktuellen Welle nur noch sehr begrenzt beeinflusst.

"Aufgrund der hohen Ansteckungsfähigkeit der zunehmend kursierenden Omikron-Subvariante BA.2 haben beispielsweise Kontaktpersonen die Infektion vielfach bereits weitergegeben, bevor ihr Status bekannt wird und die Quarantäne greifen kann. Zudem sind viele Personen aufgrund ihres Impf- und Genesenenstatus von Quarantänemaßnahmen ausgenommen."

Aus Luchas Sicht sollen deshalb anlasslose Testungen für die meisten Menschen künftig entfallen – mit Ausnahme von vulnerablen Gruppen. Tests symptomatischer Personen zur Therapieentscheidung soll es weiterhin geben.

Die gesetzlichen Absonderungspflichten für positiv Getestete und deren Kontaktpersonen sollen ebenfalls entfallen. "Das Verhalten sollte vielmehr in die Eigenverantwortung gegeben werden, für Erkrankte gilt weiterhin die Aufforderung, zu Hause zu bleiben."

Lucha begründet seine Forderungen auch damit, dass die Gesundheitsämter ihre Expertise sinnvoller bei der Beratung von Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen einsetzen könnten.

31 Gesundheitsämter hatten am Dienstag in einem Papier erklärt, dass mehrere hundert Mitarbeiter täglich mit der "sinnfreien Eingabe" von Daten beschäftigt seien, die keine Handlungsrelevanz mehr hätten. Die Ämter empfahlen gezielte Testungen genauso beizubehalten wie Masken, Abstandsregeln, Lüftung und Impfung. Sofort ausgesetzt werden sollten hingegen die ungezielte "Bürgertestung" sowie Isolation und Quarantäne. Letztere verschlechtere durch Personalmangel unter anderem auch die medizinische Versorgung.

Update: Donnerstag, 24. März 2022, 20.29 Uhr

Ende der Pandemie? Kretschmann pfeift Minister zurück

Stuttgart (dpa) Mit seiner Forderung nach einem baldigen Ende der pandemischen Lage hat sich Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) eine blutige Nase geholt. Regierungschef Winfried Kretschmann distanzierte sich am Donnerstagabend von seinen Minister. Auf die Frage, ob Luchas Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Kretschmann abgestimmt war, sagte ein Regierungssprecher der dpa in Stuttgart: "Nein, war er nicht." Lucha ruderte am Abend teilweise zurück. Massiven Druck bekam der Minister dem Vernehmen nach auch von den Chefs der Koalitionsfraktionen Grünen und CDU, Andreas Schwarz und Manuel Hagel.

Lucha wollte auf Eigenverantwortung setzen

Zuvor hatte der Grünen-Minister in einem Schreiben an Lauterbach gefordert, der Bund solle Ende April - also nach den Osterferien - den Wechsel von der pandemischen in die endemische Phase einläuten. Lucha forderte damit einen Strategiewechsel für Ende April, bei dem es keine Tests und keine vorgeschriebene Quarantäne mehr gegeben hätte. Er schrieb unter anderem: "Das Verhalten sollte vielmehr in die Eigenverantwortung gegeben werden, für Erkrankte gilt weiterhin die Aufforderung, zu Hause zu bleiben."

Ministerium bedauert "irreführenden Eindruck" des Schreibens

Am Abend erklärte sein Sprecher, die Inhalte des Schreibens hätten "offenbar einen falschen und irreführenden Eindruck vermittelt". Er ergänzte: "Wir erklären die Pandemie explizit nicht für beendet." Und: Es gibt keinen Strategiewechsel bei den Schutzmaßnahmen." Es sei dem Minister vor allem darum gegangen, die Gesundheitsämter von unnötigen Aufgaben zu entlasten und somit einen Wechsel beim Corona-Management anzuregen. "Dabei ging es um einen Impuls für eine gemeinsame mittel- und langfristige Perspektive zu einem Zeitpunkt, ab dem die Pandemie sich deutlich abschwächt."

Gesundheitsämter laufen nur noch hinterher

In dem Brief an Lauterbach schrieb Lucha, die Gesundheitsämter hätten wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante keinen Einfluss mehr auf das Ausbruchsgeschehen. Kontaktpersonen hätten die Infektion oft schon weitergegeben, bevor ihr Status bekannt werde und die Quarantäne greifen könne. "Derzeit werden durch die Gesundheitsämter mit enormem Aufwand vielfach Meldedaten asymptomatischer Personen erfasst sowie Mehrfachmeldungen durch "Freitestversuche" symptomatischer Personen – aus denen keine weiteren Maßnahmen folgen und die das Infektionsgeschehen zudem zunehmend unzureichend abbilden", schrieb der Minister.

Zudem seien viele Menschen als Geimpfte oder Genesene von einer Quarantäne befreit. Wenn die Gesundheitsämter von diesen überflüssigen Aufgaben entlastet würden, könnten sie sich darauf konzentrieren, Pflegeheime und Krankenhäuser zu beraten, um größere Ausbrüche zu vermeiden oder besser unter Kontrolle zu bringen, erklärte Lucha. Das Infektionsgeschehen solle künftig vor allem mit Hilfe von Meldedaten der Ärzte überwacht.

Liberale wundern sich über "Gesinnungswandel"

Die FDP hatte den Vorstoß begrüßt, sich aber auch verwundert gezeigt: Während Kretschmann sich beim Bund beschwere, es fehlten die Instrumente im Kampf gegen die Pandemie, wolle Lucha das Coronavirus nun wie jedes andere Grippevirus behandeln, sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke und fragte: "Ist bessere Erkenntnis oder schiere Resignation der Grund für den plötzlichen Gesinnungswandel?" Er forderte das Land auf, die Regeln für die Quarantäne selbst abzuschaffen, dazu brauche es den Bund nicht.

Mehr als 40.000 Neuinfektionen an einem Tag

Zuletzt hatte Kretschmann immer wieder betont, die Pandemie sei noch nicht zu Ende. Der Grünen-Politiker zeigte sich verärgert darüber, dass die Ampel-Bundesregierung nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen lassen will. Er verwies dabei auf die hohen Inzidenzen. Zuletzt gab es im Südwesten fast 40 000 Neuinfektionen an einem Tag, das entspricht einer 7-Tage-Inzidenz von über 1900. Wegen der hohen Dunkelziffer dürfte die Inzidenz im Südwesten deutlich höher liegen. Allerdings sind die Intensivstationen der Kliniken bei weiten nicht mehr so belastet, weil die Covid-Erkrankung bei Omikron im Vergleich zur Deltavariante in der Regel milder verläuft.

Landkreise wollen "Datenfriedhöfe" vermeiden

Für seinen Brief hatte Lucha Unterstützung vom Landkreistag erhalten. "Es ist wichtig und notwendig, die Berliner Politik mit den fachlichen Realitäten von vor Ort zu konfrontieren", sagte Präsident Joachim Walter. "So macht es beispielsweise keinen Sinn, durch die tausendfache Meldung von positiven Testergebnissen beim Robert Koch-Institut Datenfriedhöfe zu schaffen, ohne dass daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen werden."

Impfangebot wird vorläufig stark eingedampft

Das Impfangebot soll Ende nächster Woche wegen fehlender Nachfrage massiv heruntergefahren werden. Zunächst soll es ab 1. April nur noch ein mobiles Impfteam und einen Stützpunkt pro Stadt- und Landkreis geben. Nach den Fraktionen von Grünen und CDU stimmte auch die Regierung dem Vorschlag des Sozialministeriums zu. Bisher hatte es etwa 350 mobile Teams und 135 Impfstützpunkte gegeben, die vom Land finanziert wurden. Die Koalition ist überzeugt, dass es mit der verbleibenden Struktur möglich sei, flexibel zu reagieren, wenn sich die Pandemie dramatisch zuspitzen sollte.

Mit dem verschlankten Impfkonzept will die Regierung die enormen Kosten drücken. Das neue Konzept soll bis Ende September knapp 55 Millionen Euro kosten. Das Geld soll aus der Rücklage für Haushaltsrisiken kommen. Das Impfen und Testen hat das Land im vergangenen Jahr mehrere Hundertmillionen Euro gekostet.

Update: Donnerstag, 24. März 2022, 20.26 Uhr

Land fährt Impfangebot ab April massiv herunter

Zunächst soll es nur noch ein mobiles Impfteam und einen Stützpunkt pro Stadt- und Landkreis geben.

Stuttgart. (dpa) Baden-Württemberg fährt sein Impfangebot Ende nächster Woche wegen fehlender Nachfrage massiv herunter. Zunächst soll es ab 1. April nur noch ein mobiles Impfteam und einen Stützpunkt pro Stadt- und Landkreis geben. Nach den Fraktionen von Grünen und CDU stimmte auch die Regierung dem Vorschlag des Sozialministeriums am Donnerstag zu. Bisher hatte es etwa 350 mobile Teams und 135 Impfstützpunkte gegeben, die vom Land finanziert wurden. Die Koalition ist überzeugt, dass es mit der verbleibenden Struktur möglich sei, flexibel zu reagieren, wenn sich die Pandemie dramatisch zuspitzen sollte.

"Leider ist die Nachfrage nach Corona-Impfungen in den vergangenen Wochen sehr zurückgegangen", teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Donnerstag mit. "Wir müssen unsere Impfinfrastruktur an die Nachfrage anpassen. Mit unserem Konzept gewährleisten wir aber weiterhin ein flächendeckendes Angebot in ganz Baden-Württemberg - das wir flexibel jederzeit wieder hochfahren können, sobald der Bedarf da ist." Bis dahin würden zentrale Koordinatoren in den Kreisen dafür sorgen, dass das Angebot jederzeit der Nachfrage entspreche.

Noch Anfang der Woche hatte der Leiter des Corona-Krisenstabes im Kanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, die Länder gemahnt, die Leistungsfähigkeit der Impfzentren aufrechtzuerhalten. Bei weiteren nötigen Impfungen sei Grundvoraussetzung, dass die Infrastruktur stehe, "von der Logistik bis zum Stich in den Oberarm", sagte Breuer der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen jetzt überlegen, ob wir wirklich Impfzentren schließen können und wenn, wie schnell wir sie dann wieder aufwachsen lassen können."

Es müsse geklärt werden, zu welchem Anteil niedergelassene Ärzte dann die Impfungen übernehmen könnten und was durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst abgedeckt sei. "Ziel muss es sein, dass wir falls nötig, und ich denke da in Worst-Case-Szenarien, dass wir dann innerhalb kürzester Zeit die gesamte Bevölkerung, also alle Impfwilligen in Deutschland, auch impfen können", sagte Breuer.

Das Land will zusätzlich noch Geflüchteten aus der Ukraine ein Impfangebot machen. Bei Bedarf sollen dafür noch einmal zusätzlich zehn mobile Einheiten eingesetzt werden. Das neue Impfkonzept, mit dem vor allem auch hohe Kosten gesenkt werden, soll bis Ende Mai überprüft werden. Dann soll geklärt werden, ob eine Impfeinheit für zwei Stadt- oder Landkreise ausreicht. Zudem könne man dann entscheiden, ob man die zehn Impfteams für ukrainische Geflüchtete auf fünf reduzieren kann. Perspektivisch will sich das Land aus der Organisation des Impfens wieder zurückziehen und dies in die Hand der Ärzteschaft legen.

Mit dem verschlankten Impfkonzept will die Regierung die enormen Kosten drücken. Das neue Konzept soll bis Ende September knapp 55 Millionen Euro kosten. Das Geld soll aus der Rücklage für Haushaltsrisiken kommen. Das Impfen und Testen hat das Land im vergangenen Jahr mehrere Hundert Millionen Euro gekostet.

Das Land hatte die großen Impfzentren im Sommer wegen fehlender Nachfrage geschlossen und auf mobile Teams umgestellt. Doch dann kam in der vierten Corona-Welle mit der Delta-Variante der hohe Bedarf an Booster-Impfungen. In den Kreisen wurden ab November Impfstützpunkte aufgebaut, um der Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen nachkommen zu können. Mittlerweile sind in Baden-Württemberg gut 8,2 Millionen Menschen zweimal geimpft, das sind 74 Prozent. Geboostert sind knapp 6,3 Millionen Menschen im Südwesten - das sind etwa 57 Prozent.

Doch zuletzt kam die Impfkampagne kaum noch voran. Experten und Politik mahnen weiter, dass nur eine Dreifachimpfung gegen einen schweren Verlauf bei einer Covid-19-Erkrankung schützt. Doch schon seit Wochen lassen sich kaum noch Menschen immunisieren. Dennoch gibt es einige Faktoren, die in absehbarer Zeit breite Impfangebote nötig machen könnten. So könnte es eine neue Virusvariante oder einen Omikron-Impfstoff geben. Diskutiert wird auch eine vierte Impfung für breite Bevölkerungsgruppen im kommenden Herbst. Unklar ist auch noch, ob die Impfpflicht nun wirklich kommt.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erneuerte seine Kritik am neuen Impfkonzept der Regierung. "Einerseits die Impfzentren zu schließen und andererseits von einer allgemeinen Impfpflicht zu fabulieren, zeigt einmal mehr die volle Orientierungslosigkeit der Landesregierung in dieser Pandemie." Es müsse genügend freiwillige Impfangebote geben. "Wir müssen bei den steigenden, aber noch nicht bedrohlichen Zahlen die logistischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir im Herbst nicht wieder in einen neuen Lockdown kommen."

Update: Donnerstag, 24. März 2022, 13 Uhr