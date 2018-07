Stuttgart. (dpa) Für Baden-Württembergs Polizisten gibt es nach Angaben des Innenministeriums keine Vorgaben, wie viele Sünder im Straßenverkehr erwischt werden sollen. Bei der Organisation der Polizeiarbeit orientiere man sich zwar an Daten der Vorjahre, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Stuttgart. Vorgaben, sie erreichen zu müssen, gebe es aber nicht.

Dem Bericht zufolge hat jedes Revier Vorgaben, wie viele Handy-, Alkohol- oder Gurtpflichtsünder im Straßenverkehr es zu erwischen habe. Jeder Beamte habe eine bestimmte Zahl an Verkehrssündern zu fangen.

Wie der Sprecher des Ministeriums erklärte, ist ein Blick in die Statistik wichtig, um Personal zielgenau einsetzen zu können. Er sprach von "modernem Controlling". Jedes Revier müsse wissen, wie wahrscheinlich ein Verstoß an welchem Ort sei.