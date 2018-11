Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württemberg kann bei der Geburtshilfe von den Niederlanden lernen. Darin sind sich Teilnehmer des "Runden Tisches Geburtshilfe" einig, die diesen Monat mit Staatssekretärin Bärbl Mielich eine dreitägige Exkursion absolviert haben. Ende Januar soll ein neues Konzept vorliegen. "Wir wollen eine bessere Geburtshilfe in Baden-Württemberg", sagte Mielich. "Die Niederlande sind ein gutes Beispiel, wie Geburtshilfe basierend auf einer guten Hebammenversorgung funktionieren kann." Das gelte nicht zuletzt für den ländlichen Raum.

In Baden-Württemberg haben immer mehr Kliniken Probleme, offene Hebammenstellen zu besetzen. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Heidelberger Institut für Public Health im Frühjahr für das Sozialministerium von Manfred Lucha (Grüne) erstellt hat. Auch zahlreiche Mütter berichteten von Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Hebamme. Bei Fachärztinnen und -ärzten gibt es ähnliche Engpässe.

In den Niederlanden gebe es keine niedergelassenen Fachärzte, berichtete Mielich, dafür aber flächendeckend Praxen von akademisch ausgebildeten Hebammen. "Frauen, die schwanger sind, gehen als erstes zu einer Hebamme."

Der Besuch von Frauenärzten sei in klinischen Ambulanzen möglich, meist aber nicht nötig. "Die Hebamme ist verantwortlich für die komplette Vorsorge, sie macht auch Ultraschalluntersuchungen." Zwar hätten Hebammen auch in Deutschland die Berechtigung zur Vorsorgeuntersuchung. "Schwangere Frauen gehen hier aber als erstes zum Frauenarzt, und die Frauenärzte bieten in der Regel nicht an, dass sie mit Hebammen zusammenarbeiten."

Dabei hat diese Kooperation für die Staatssekretärin klare Vorteile. "Die Vorsorge findet in der Regel bei der schwangeren Frau zuhause statt." Entscheide sich die Schwangere für eine Krankenhausgeburt, organisiere die Hebamme frühzeitig ein Konzil mit dem betreuenden Arzt und gehe dann mit in die Klinik. "Für die Schwangere ist das ein optimales Setting."

Beeindruckt zeigte Mielich sich auch von einer integrativen Versorgung, die inzwischen in neun niederländischen Regionen etabliert sei. Neben Hebammen, Gynäkologen und Krankenhäusern sei der Berufsstand der Mutterschaftsfürsorge eingebunden, eine Mischung aus Haushaltshilfe und säuglingspflegerischer Kompetenz, sowie je nach Bedarf auch ein Team von Sozialarbeitern. "Das Krankenhaus hat dieses Netzwerk schon geschaffen, und dann kommt die Frau da rein und wird in die Mitte gestellt."

In Baden-Württemberg bleiben Hebammen im Schnitt nur vier bis sieben Jahre in ihrem Beruf. Ein Problem sieht Mielich in hohen Haftpflichtprämien. "Bei uns belaufen die sich auf mehrere tausend Euro im Jahr. In den Niederlanden sind das deutlich unter 500 Euro."