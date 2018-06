Stuttgart. (dpa-lsw) Nach dem Frostjahr 2017 können die Obstbauern in Baden-Württemberg in diesem Jahr auf eine gute Steinobsternte hoffen. Bei Süßkirschen etwa sei mit einer Ernte von 8,2 Tonnen pro Hektar Anbaufläche zu rechnen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit.

Das wären 40 Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Insgesamt rechnet der Obstberichterstatter des Amtes mit einer Süßkirschenernte von 22.700 Tonnen auf den 2760 Hektar Anbaufläche in Baden-Württemberg.

Bei Sauerkirschen rechnet das Amt mit 8800 Kilo pro Hektar. Die Anbaufläche ist mit 227 Hektar allerdings deutlich niedriger als bei den Süßkirschen, so dass das Amt eine Gesamternte von 2400 Tonnen erwartet.

Auch die Ausbeute bei Pflaumen und Zwetschgen dürfte mit 15,1 Tonnen pro Hektar deutlich über dem Fünfjahresschnitt (9,7 Tonnen pro Hektar) liegen. Insgesamt rechnen die Statistiker mit 26.900 Tonnen Pflaumen und Zwetschgen von den 1780 Hektar Anbaufläche.