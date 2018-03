Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Rauschgiftkriminalität in Baden-Württemberg steigt weiter an. Das geht aus dem bisher unveröffentlichten "Sicherheitsbericht 2017" von Innenminister Thomas Strobl (CDU) hervor, der dieser Zeitung vorliegt. Die Behörden zählten für das Jahr 2017 insgesamt 44.483 Fälle von Besitz, Erwerb, Handel oder Schmuggel von verbotenen Betäubungsmitteln. Die Zahl lag um 10,2 Prozent höher als 2016, damit sei sie zum siebten Mal in Folge gestiegen.

Den mit Abstand größten Anteil an den Verstößen (fast 80 Prozent) hatten Fälle im Bereich Besitz oder Erwerb, aber auch die Anzahl der aufgedeckten Handelsdelikte nahm zu. Hier stiegen besonders die "qualifizierten Handelsdelikte" mit Rauschgift in nicht geringer Menge: Sie legten um 21,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 zu. Ursache sind laut Bericht "insbesondere die verstärkten Kontrollen der Polizei und der unkomplizierte Vertrieb von Drogen über das Internet".

Rauschgiftdelikte gelten als sogenannte Kontrollkriminalität. Üblicherweise wenden sich Beteiligte in diesem Umfeld nicht selbst an die Polizei und erstatten Anzeige. Die Zahlen steigen mit dem Aufwand, den Strafverfolgungsbehörden betreiben. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger lag im Bereich Rauschgift bei 31 Prozent.

Gesunken ist 2017 die Zahl der Drogentoten. 160 Menschen starben an Rauschgiftkonsum, die meisten an Heroin. 2016 waren es noch 170. "Überwiegend handelte es sich bei den Verstorbenen um Männer (140). Das durchschnittliche Alter der Verstorbenen lag bei 37,7 Jahren", schreibt das Ministerium.

Seit Jahren ist Cannabis die am weitesten verbreitete illegale Droge, so auch 2017. Die Polizei stellte letztes Jahr 1217,8 Kilogramm davon sicher - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Die mengenmäßig größten Zunahmen aber gab es bei "Crystal" und Kokain. Bei "Crystal" (Metamphetamin) stellte die Polizei zwar nur 0,718 Kilogramm sicher, das war aber im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 381,9 Prozent. Ungleich höher lag die beschlagnahmte Gesamtmenge Kokain: 277,4 Kilogramm, das waren 369,4 Prozent mehr als 2016. Der große Kokain-Anstieg geht vor allem auf einen Großfund in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) zurück: 247,5 Kilogramm Kokain entdeckten Ermittler dort nach dem Tipp eines Lagerarbeiters in Bananenkisten bei einem Obst-Großhändler.

Besonders warnen die Behörden vor bisher wenig bekannten Substanzen, sogenannten Neuen psychoaktiven Stoffen (NPS). Diese Designerdrogen würden als "Badesalz, Kräutermischungen oder als Reiniger angeboten, um einen harmlosen Eindruck zu erwecken", berichtet das Ministerium.

Bis Ende 2016 waren die NPS nicht verboten. Damals verabschiedete der Bundestag das "Gesetz zur Bekämpfung der Verbreitung neuer psychoaktiver Stoffe". Da NPS überwiegend im Internet gehandelt würden, ist laut Ministerium "von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen". Als besonders gefährlich gelten NPS, weil sich ihre Wirkung kaum abschätzen lasse. "Schwere, teilweise lebensgefährliche Vergiftungen können die Folge sein.

An der Einnahme solcher NPS starben laut Statistik vergangenes Jahr 14 Menschen. Allein fünf davon hatten die Droge "U-47700" genommen, ein synthetisches Opioid, das laut Ministerium "eine deutlich stärker sedierende Wirkung als Morphin besitzt und dessen Abhängigkeitspotenzial das von Heroin um ein Vielfaches übersteigt."