Stuttgart. (dpa/lsw) Nach dem Ende des dritten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL hat sich die Deutsche Bahn zufrieden über die Rückkehr zum Normalbetrieb gezeigt. "Wir sind weitgehend normal gestartet", sagte eine Sprecherin am Dienstag in Stuttgart. Das gelte für den Fern- und den Regionalverkehr. Zur Vorbereitung seien rechtzeitig die entsprechenden Züge zum Startbahnhof überführt worden. Auch das Personal wurde entsprechend eingeteilt.

Jens-Peter Lück vom GDL-Bezirk Süd-West sagte, der Streik habe zu vielen Übertritten von Mitgliedern der konkurrierenden Gewerkschaft EVG geführt. Der Personenverkehr war in Deutschland wegen des Streiks seit Donnerstagfrüh stark eingeschränkt, der Güterverkehr seit Mittwochnachmittag. Es war der dritte Ausstand im aktuellen Tarifstreit, erstmals hatte sich der Streik über ein ganzes Wochenende gezogen. Die Bahn hatte eigenen Aussagen zufolge über das Wochenende zumindest jeden dritten Fernzug planmäßig fahren lassen. Im Regional- und S-Bahnverkehr war danach bundesweit ein Grundangebot von 40 Prozent der Züge unterwegs.

Allerdings hat die Gewerkschaft schon gezeigt, dass es noch länger geht: 127 Stunden im Personenverkehr und 138 Stunden im Güterverkehr dauerte die bislang längste Arbeitskampfrunde der GDL in einem Tarifkonflikt. Das war im Mai 2015. Erst zwei Monate später kam in einer Schlichtung ein Tarifvertrag zustande. Der nun beendete Streik dauerte 110 Stunden im Personen- und 118 Stunden im Güterverkehr. Er ist damit der zweitlängste in der Geschichte der Deutschen Bahn.

Eine Annäherung zwischen beiden Seiten ist nicht in Sicht. "Nach dem Streik ist vor dem Streik", hatte der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, am Montag vor Mitgliedern am Berliner Hauptbahnhof gesagt.

Die Gewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Mit dem fünftägigen Streik wollte die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen. Gestritten wird zudem über die künftige Form der Altersvorsorge. Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit einem neuen Angebot Ende der vorigen Woche hat das Unternehmen 36 Monate Laufzeit in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro.

Nachdem GDL-Chef Weselsky diese Offerte abgelehnt hatte, versuchte die Bahn, noch vor dem Wochenende das Ende des Ausstands mit juristischen Mitteln herbeizuführen. Der Konzern scheiterte damit aber vor dem Arbeitsgericht Frankfurt/Main sowie in zweiter und letzter Instanz vor dem hessischen Landesarbeitsgericht.

Update: Dienstag, 7. September 2021, 11.57 Uhr

Bahnstreik neigt sich dem Ende zu - weiter große Probleme

Stuttgart. (dpa/lsw) Nach dem mehr als fünftägigen Streik bei der Deutschen Bahn können Reisende und Pendler ab Dienstag aufatmen und sich auf einen normal funktionierenden Zugverkehr einstellen. Zum Wochenauftakt am Montag mussten sie allerdings noch einmal mit zahlreichen Zugausausfällen und Verspätungen klarkommen. Denn die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) setzte ihren Arbeitskampf unvermindert fort.

Der Ersatzfahrplan sei in Baden-Württemberg erneut gut angelaufen, sagte eine Bahnsprecherin in Stuttgart. Sie ging davon aus, dass das Angebot im Fernverkehr mit etwa 30 Prozent und im Regionalverkehr durchschnittlich mit etwa 40 Prozent der Zugverbindungen aufrecht erhalten werden könne. Reisende sollten sich kurzfristig über das aktuelle Zugangebot informieren.

Die GDL verteidigte den Ausstand. Lutz Dächert vom Bezirk Süd-West warb für Verständnis bei den Bahnkunden und Pendlern für das Vorgehen der Gewerkschaft. Er zeigte sich zufrieden mit der Beteiligung der Gewerkschaftsmitglieder. "Wir wollen einen Tarifvertrag für alle Berufsgruppen." Infolge des Ausstand kam es auch im S-Bahnverkehr des Großraums Stuttgarts und im Rhein-Neckar-Kreis zu starken Beeinträchtigungen.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet zeigte kein Verständnis für das Vorgehen der GDL. "Um Verständnis aufzubringen, müsste ich mich jetzt sehr anstrengen", sagte der CDU-Vorsitzende beim "Wahlcheck" der "Heilbronner Stimme" auf eine entsprechende Frage.

Der bundesweite Ausstand der Lokomotivführer im Personenverkehr hatte am Donnerstag um 2.00 Uhr begonnen. Die mittlerweile dritte Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn soll noch bis Dienstagmorgen (2.00 Uhr) andauern.

Mit dem Streik will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen. Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit einem neuen Angebot hat sie nun 36 Monate in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro.

Update: Montag, 6. September 2021, 14.09 Uhr

Regionalverkehr soll mit 40 Prozent aufrechterhalten werden

Stuttgart. (dpa/lsw) Auch zum Start in die neue Woche müssen Pendler wegen des Bahnstreiks für die Fahrt zur Arbeit auf Alternativen ausweichen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihren Streik auch am Montagmorgen unvermindert fortgesetzt.

Der Ersatzfahrplan sei in Baden-Württemberg erneut gut angelaufen, sagte eine Bahnsprecherin. Sie ging davon aus, dass das Angebot im Fernverkehr mit etwa 30 Prozent und im Regionalverkehr durchschnittlich mit etwa 40 Prozent der Zugverbindungen aufrecht erhalten werden könne. Reisende sollten sich kurzfristig über das aktuelle Zugangebot informieren.

Der bundesweite Ausstand der Lokomotivführer im Personenverkehr hatte am Donnerstag um 2.00 Uhr begonnen. Die mittlerweile dritte Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn soll noch bis Dienstagmorgen (2 Uhr) andauern.

Mit dem Streik will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen. Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit einem neuen Angebot hat sie nun 36 Monate in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro.

Update: Montag, 6. September 2021, 08.31 Uhr

Bahnstreik sorgt zum Ende der Arbeitswoche für Ausfälle

Stuttgart. (dpa) Der Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL hat zum Ende der Arbeitswoche auch in Baden-Württemberg zu neuerlichen Zugausfällen und Verspätungen geführt. An den Bahnhöfen war am Freitag deutlich weniger los als zu normalen Zeiten - Zehntausende Pendler hatten offenbar umgeplant, ganz auf Fahrten verzichtet oder auf Alternativen wie Autos zurückgegriffen.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Stuttgart sagte, die Situation an den Bahnhöfen sei verhältnismäßig entspannt gewesen. Man habe den Zugbetrieb mit einem ausgedünnten Notfahrplan zumindest in Teilen aufrechterhalten können. Der Vizechef des GDL-Bezirks Süd-West, Jens-Peter Lück, sagte, Schwerpunkte des Ausstands in Baden-Württemberg seien erneut Ballungsräume wie Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim oder Heidelberg gewesen. Dort seien die Streiks wegen eines normalerweise eng getakteten Nahverkehrs am deutlichsten zu spüren gewesen.

Im Regionalverkehr will die Bahn in den Streiktagen etwa 40 Prozent der regulären Verbindungen auf die Strecke bringen - allerdings gebe es regional Abweichungen von diesem Durchschnittswert, betonte die Bahnsprecherin. Im Fernverkehr fuhr am Freitag nach Bahnangaben rund jeder vierte Zug, für das Wochenende rechnet das Unternehmen hier mit einer leichten Ausweitung des Fahrplanangebots auf 30 Prozent. Reisende müssten aber mit Einschränkungen und vollen Zügen rechnen. Kunden seien daher gut beraten, Reisen zu verschieben.

Der bundesweite Ausstand der Lokomotivführer im Personenverkehr hatte am Donnerstag um 2.00 Uhr begonnen. Mit dem auf mehr als fünf Tage angesetzten Streik in der laufenden Tarifrunde bei der Bahn will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen. Die Bahn scheiterte am Donnerstag in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Frankfurt mit dem Antrag, den Streik zu stoppen. Am Freitag lehnte auch das hessische Landesarbeitsgericht in zweiter Instanz die von der Bahn beantragte einstweilige Verfügung gegen die GDL ab.

Update: Freitag, 3. September 2021, 15.40 Uhr

Bahnverkehr weiter stark beeinträchtigt

Stuttgart. (dpa) Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat auch am Freitagmorgen für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen in Baden-Württemberg gesorgt.

Der Ersatzplan laufe aber erneut gut an, wie eine Sprecherin der Bahn am Morgen sagte. Die Situation an den Bahnhöfen sei verhältnismäßig entspannt. Im Regionalverkehr will die Bahn etwa 40 Prozent des regulären Fahrplans aufrecht erhalten, im Fernverkehr soll jeder vierte Zug fahren. S-Bahn-Linien im Stuttgarter Großraum sollen weiterhin im Stundentakt fahren.

Der bundesweite Ausstand der Lokomotivführer im Personenverkehr hatte am Donnerstag um 2 Uhr begonnen. Mit dem auf mehr als fünf Tage angesetzten Streik in der laufenden Tarifrunde bei der Bahn will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen.

Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit dem neuen Angebot hat sie nun 36 Monate in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

Update: Freitag, 3. September 2021, 09.35 Uhr

Erneuter Bahnstreik trifft auch den Südwesten

Stuttgart. (dpa) Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn hat auch in Baden-Württemberg zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen ausgelöst. Auf der Nord-Süd-Verbindung zwischen Karlsruhe und Freiburg verkehrten viele Züge nicht. Ausfälle gab es beispielsweise auch auf der Strecke zwischen Stuttgart und Mannheim, wie aus Fahrplaninformationen der Bahn hervorging.

Der Ersatzfahrplan sei gut angelaufen, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Im Regionalverkehr wollte das Unternehmen etwa 40 Prozent des regulären Fahrplans aufrechterhalten, wobei es regionale Unterschiede gab. Im Fernverkehr sollten rund 25 Prozent der Züge fahren. S-Bahn-Linien im Großraum Stuttgart sollten im Stundentakt fahren.

Die GDL hatte in der Nacht trotz eines neuen Tarifangebotes der Bahn mit ihrem fünftägigen Streik im Personenverkehr begonnen. GDL-Chef Claus Weselsky wies die neue Offerte zurück und kündigte eine Fortsetzung des Ausstands an. Die GDL-Mitglieder verlangen unter anderem eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen.

Die GDL zeigte sich auch in Baden-Württemberg entschlossen. "Die Streikbereitschaft hat noch zugenommen", hatte Jens-Peter Lück, der Vizevorsitzende des GDL-Bezirks Süd-West, vor Streikauftakt gesagt. Die Gewerkschaft verzeichne einen Mitgliederzuwachs. Der Ausstand ist im aktuellen Tarifstreit der dritte und soll bis zum frühen Dienstagmorgen dauern.