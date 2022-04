Stuttgart. (dpa/lsw) Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) warnt vor Wohlstandsverlusten - auch mehr als die Hälfte der Menschen im Südwesten schaut nach einer neuen Umfrage eher sorgenvoll in die Zukunft. Rund 57 Prozent gehen demnach davon aus, dass sich die Lebensbedingungen in den kommenden fünf bis zehn Jahren etwas (42 Prozent) oder sogar deutlich (15 Prozent) verschlechtern werden. Gut die Hälfte (52 Prozent) macht sich Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) ergab. Sie wurde am Donnerstag veröffentlicht.

Etwa 37 Prozent der befragten Menschen gehen hingegen laut Umfrage trotz Pandemie und Ukraine-Krieg davon aus, dass sich die Lebensbedingungen verbessern werden. Zuversichtlich sind vor allem junge Baden-Württemberger im Alter bis 34 Jahre.

Die politischen Gewichte verschieben sich nach diesen Zahlen nur leicht: Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, kämen die Grünen im Vergleich zur Umfrage im März mit leichten Zugewinnen auf 28 Prozent der Stimmen (plus 1 Prozentpunkt). Die CDU könnte sich um zwei Punkte verbessern und käme auf 26 Prozent. Dagegen müsste die SPD drei Punkte abgeben und erreichte noch 15 Prozent. Sie bliebe aber drittstärkste Kraft im Stuttgarter Landtag, weil die FDP bei 11 Prozent (-2) und die AfD unverändert bei 9 Prozent liegen würden.