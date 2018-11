Die Familienbibel von Hendrik Witbooi soll voraussichtlich Ende Februar an Namibia zurückgehen. Foto: Drasdow/Linden-Museum/dpa

Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württembergs Museen müssen vorerst nicht um ihre umfangreichen Bestände an Objekten aus früheren Kolonien fürchten. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat ihre fertigen Pläne für eine "haushaltsrechtliche Ermächtigungsgrundlage für die Rückgabe von im kolonialem Kontext erworbenen Kulturgütern" zurückgezogen. Anlass sind Bedenken der CDU.

Bauer hat für die Sitzung des grün-schwarzen Kabinetts kommende Woche zwei Papiere erstellt. Erstens eine allgemeine Erlaubnis zur Rückgabe von Nazi-Raubkunst. Zweitens eine Einzelfall-Genehmigung für zwei Objekte des Stuttgarter Linden-Museums: eine Bibel und eine Peitsche, die Hendrik Witbooi (1830-1905) gehörten, einem Anführer des indigenen Nama-Volks in Namibia, der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika.

Eigentlich verfolgte Bauer größere Ziele. Sie wollte das Land zum bundesweiten Vorreiter bei der Rückerstattung von Raub- und Beutekunst machen. In Museen von Land oder Kommunen befinden sich viele Objekte, die unter zweifelhaften Umständen dorthin gelangt sind. Sie gehören formell dem Staat, der kann sie nicht einfach hergeben, auch wenn das moralisch geboten wäre. Daher erarbeitete Bauer die Rechtsgrundlagen. Immer sollten vor einer möglichen Restitution Herkunft und Erwerbsumstände des Objekts erforscht werden.

Doch die CDU-Fraktion blockierte den Vorstoß. Im Einzelfall der Witbooi-Relikte, die bei einer Schlacht erbeutet wurden, stimmte sie zwar zu. Auch die Grundlage für die Restitution von NS-Raubkunst trägt die CDU mit. So soll hierfür nun "bei nächster Gelegenheit" eine entsprechende Regelung ins Haushaltsgesetz aufgenommen werden, wie sie Bayern und der Bund schon haben.

Als Beispiel führt Bauers Entwurf das Gemälde "Geschwister" von Erich Heckel auf. Es liegt in der Kunsthalle Karlsruhe. Die Erben des jüdischen Sammlers Max Fischer haben die Restitution beantragt, da es "NS-verfolgungsbedingt entzogen" worden sei. Der Fall ist, wie so oft, kompliziert. Die Landesregierung hält die "konkreten Erwerbsumstände" für nicht mehr aufklärbar und schlägt, ebenso wie die Kunsthalle, vor, den Fall abschließend der 2003 eingerichteten "Beratenden Kommission" vorzulegen.

So eine Kommission schwebt der CDU auch für Kolonialobjekte vor. Bauers Vorpreschen wurde gestoppt. Hier sei der Bund gefragt, sagt die Abgeordnete Marion Gentges. "Das Thema hat große außenpolitische Relevanz." Auch setze man sonst andere Bundesländer unzulässig unter Druck. "So eine Regelung muss in Abstimmung von Bund, Ländern und Kommunen geschaffen werden", fordert sie. Eine entsprechende Arbeitsgruppe wurde jüngst eingerichtet.

Die Grünen sind enttäuscht. "Das Wissenschaftsministerium stellt sich hier unserer historischen Verantwortung und geht mit Mut voran, denn auch die Museen warten dringend auf eine solche Entscheidung und damit eine rechtliche Absicherung", sagt der zuständige Abgeordnete Alexander Salomon. Seine Fraktion wolle sich weiter "für eine umfassende Regelung" einsetzen.