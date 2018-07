Stuttgart. (dpa-lsw) Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will ab 2019 auf ausgewählten Baustellen rund um die Uhr arbeiten lassen. Das sagte der Minister am Mittwoch am Rande einer Baustellen-Tour durch den Regierungsbezirk Stuttgart, bei dem Hermann an fünf Baustellen Schwerpunkte der grün-schwarzen Verkehrspolitik der kommenden Jahre erläuterte.

"Wir wollen nicht an allen Baustellen 24 Stunden arbeiten lassen, sondern nur an den hochbelasteten Baustellen, die sich in kurzer Zeit abwickeln lassen", sagte Hermann. In Frage kämen etwa solche, bei denen nur der Straßenbelag erneuert werden müsse. Das ließe sich mit 24-Stunden-Betrieb auf einer Strecke von fünf Kilometern etwa an einem Wochenende umsetzen, sagte Hermann.

Im Jahr 2019 soll demnach auf fünf Baustellen im 24-Stunden-Takt gearbeitet werden, 2020 an zehn und 2021 an 15. Geplant ist der Dauerbetrieb zunächst für Fahrbahnsanierungen auf den Autobahnen A8, A81 und A5.

Weitere Ziele der Verkehrspolitik sind Hermann zufolge die Verbesserung der Sicherheit an Baustellen, die Reduzierung der Lärmbelastung und der Ausbau des Radwegenetzes. Wie wichtig das Thema Sicherheit ist, wurde am Mittwoch deutlich, als ein Lastwagen vor einer Baustelle auf der A5 auf ein Stauende fuhr und ein 59 Jahre alter Beifahrer eines Kleintransporters getötet wurde.

In diesem Fall habe der Lkw-Fahrer offensichtlich übersehen, dass dort ein Stau sei, sagte Hermann. "Dafür wollen wir den Bremsassistenten einführen, und zwar verpflichtend." Eine entsprechende Bundesratsinitiative sei bereits durch. Diese müsse jetzt umgesetzt werden. Außerdem appellierte der Minister an Autofahrer, sich vor allem an Baustellen an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu halten.

Am Lärmschutz wird momentan an der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und Möhringen gearbeitet. Dort sanierten Bauarbeiter in den vergangenen Monaten die Lärmschutzwand und ersetzen derzeit die Betonfahrbahn durch Asphalt. Im Oktober soll die Sanierung abgeschlossen sein, jede der Maßnahmen soll die Lärmbelästigung für Anwohner um jeweils zwei Dezibel senken.

Für den Radverkehr will sich Hermann in Berlin einsetzen, um auch an Bundesstraßen mehr Radwege zu schaffen. Die landeseigenen Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive ausgebaut und saniert werden. "Hier besteht Nachholbedarf", sagte er.

Update: 25. Juli 2018, 16.40 Uhr