Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Für angehende Gymnasiallehrer müssen es gerade frustrierende Zeiten sein. Da flattert bei dem einen oder anderen dieser Tage eine Art "Warnmeldung" aus den Regierungspräsidien ins Haus. "Gerade in den Fächern Deutsch, Englisch oder Geschichte", heißt es da, sei es "nahezu aussichtslos" eine Stelle zu erhalten. Ein ernüchternder Tiefschlag - aber einer, dem das Kultusministerium überraschend eine Art "Stimmungsaufheller" nachschickte. "Es sind aber noch 460 Stellen offen, weshalb es weiterhin gute Einstellungschancen gibt", erklärte eine Sprecherin in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung.

Ja, was denn nun? Aussichtslos? Oder gute Chancen? Die Hintergründe:

Der aktuelle Stellenmarkt: Laut Kultusministerium sind in diesem Jahr rund 870 Stellen für Gymnasiallehrkräfte zu besetzen. In vorgezogenen Einstellungsrunden seien bereits 410 Stellen vergeben worden. 460 Stellen sind damit noch offen. So seien "alleine im Regierungsbezirk Stuttgart noch mehr als 200 Stellen an Gymnasien verfügbar." Auf dieser Grundlage spricht das Ministerium zumindest in der aktuellen Pressemitteilung von "weiterhin guten Einstellungschancen". Ganz besonders wird darauf verwiesen, dass es in den Fächern Physik, bildende Kunst und Informatik "auch künftig einen hohen Bedarf" gebe.

Der aktuelle Bewerbermarkt: In den Schreiben, die an Bewerber gehen, ist zwar auch die Rede von "noch rund 450 Stellen", die zu verteilen seien. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass "etwa 3000" Personen auf der Bewerberliste stehen. Hierbei sind "Neubewerber", die nach dem Referendariat erstmals auf den Stellenmarkt drängen, und Bewerber aus den vergangenen Jahren zusammengefasst. In Deutsch, Englisch oder Geschichte gäbe es jeweils etwa 1000 Bewerber. Gerade in diesen Fächern "ist es nahezu aussichtslos, im gymnasialen Lehramt eine Stelle zu erhalten", heißt es in dem Schreiben. Und weiter: "Auch in anderen Bundesländern ist der Arbeitsmarkt für gymnasiale Lehrkräfte nicht günstiger."

Alternative Angebote: Nur um die Stimmung der ausgebildeten Lehrkräfte zu drücken, werden entsprechende Informationen natürlich nicht versandt. Das Land hat durchaus ein Interesse daran, ausgebildete Pädagogen zu halten. "Baden-Württemberg kann Ihnen aber in dieser Situation Alternativen für dauerhafte wie auch befristete Beschäftigungen bieten", wird daher angepriesen.

Vor allem geht es um die Grundschulen. Dort sind Lehrkräfte tatsächlich Mangelware. Das Land kämpft nahezu verzweifelt um Personal. "Sehr gute Chancen" bestehen für eine Beschäftigung an den Grundschulen heißt es darum auch im Rundschreiben. Als "Vorteile" wird mit dem direkten Einstieg in den Schuldienst geworben, mit der zusätzlichen Laufbahnbefähigung für die Grundschule, mit einer Einstellungszusage für das gymnasiale Lehramt, mit der "Verbeamtung in A12 nach einer einjährigen Zusatzqualifizierung". Auch Vertretungslehrkräfte würden gesucht.

Die Kritik der Gewerkschaft: Der Philologenverband Baden-Württemberg als Interessenvertretung der gymnasialen Lehrkräfte hatte sich am Freitag zunächst "zutiefst besorgt" über die Einstellungssituation gezeigt - und später dann irritiert über die öffentliche Replik des Ministeriums. "Die Erklärungen des Kultusministeriums sind nicht ganz falsch - aber unvollständig und irreführend", sagte Cord Santelmann, berufspolitischer Referent des Verbands, auf Anfrage der RNZ. "Man kann nicht auf der einen Seite Referendaren Angst machen und dann, wenn der Philologenverband die Probleme anspricht, sagen, dass es diese gar nicht gebe", wirft er dem Ministerium vor.

Korrekt sei, dass jenseits von Mathe, naturwissenschaftlichen Fächern oder Kunst die Einstellungssituation "zur Zeit desaströs" sei. Allerdings gebe es in anderen Bundesländern - Nordrhein-Westfalen, Hessen oder in Ostdeutschland - durchaus bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für Gymnasiallehrer. Man müsse also nicht an die Grundschule gehen. Zumal der Verband auch hier "unvollständige" Informationen beklagt.

So werden gymnasiale Bewerber im ersten Jahr an der Grundschule lediglich angestellt und damit "erheblich" schlechter bezahlt als ihre Kollegen, die als Beamte auf Probe unterrichten - und erst recht schlechter als am Gymnasium. Die Einstellungszusage für das gymnasiale Lehramt sei zudem eine "Mogelpackung" - nach vier Jahren an der Grundschule könne man auch an der Gemeinschaftsschule oder am beruflichen Gymnasium landen. Der Philologenverband hält das für wenig attraktiv, fürchtet gar, dass sich Bewerber "mit falschen Vorstellungen" für das Grundschulprogramm entscheiden.

Widersprüchliche Kommunikation des Ministeriums? Im Schreiben an die Bewerber wird die Stellenlage als katastrophal beschrieben, nach außen wird aber per Pressemittelung der Situation die Dramatik genommen: Will das Kultusministerium bewusst intern einen gänzlich anderen Eindruck vom Lehrerstellenmarkt vermitteln als extern? "Diesen Vorwurf teilen wir nicht und können wir auch nicht so stehen lassen", betont eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage. Es gebe in einigen Fächern einen "riesigen Bewerberüberschuss", während in anderen Bereichen Mangel herrsche. Das stelle man dar. Transparent gehe man auch mit der Weiterqualifizierung für die Grundschulen um. Die geringere Bezahlung im ersten Jahr sei richtig, in diesen Zeitraum falle schließlich die Zusatzqualifizierung. Und eine Stelle sei doch "besser, als wenn man als Taxifahrer arbeiten muss".

Eine neue Einstellungsoffensive? Der Philologenverband sieht eine Möglichkeit, den "Bewerberstau" auf den Wartelisten anzugehen: Mehr Lehrer einstellen - auch in den Fächern, wo sie eigentlich nicht gebraucht werden. So sollten Gymnasiallehrer kürzer arbeiten müssen (23 statt 25 Deputatstunden) und der Klassenteiler an Gymnasien müsse auf 28 bzw. 25 Schüler abgesenkt werden.

Erwartungsgemäß gibt es dafür eine klare Absage des Ministeriums. Die empirische Bildungsforschung komme "unisono" zu dem Schluss, dass eine Absenkung des Klassenteilers "die teuereste und gleichzeitig ineffektivste bildungspolitische Maßnahme" ist, so eine Sprecherin. Cord Santelmann vom Philologenverband schießt zurück: "Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, oder ob sie unsere Pressemitteilung nicht gelesen haben." Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mache es "bei sehr großen Klassen - und die haben wir an den Gymnasien - sehr wohl einen Unterschied, ob man den Klassenteiler senkt." Die Forscher hätten sowohl einen pädagogischen als auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen der Klassenverkleinerung festgestellt.

Der Deutungskampf dürfte weitergehen - und tausende Lehrer nach den Sommerferien vorerst ohne Stelle dastehen.