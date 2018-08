Rheinmünster. (feld) Mehr Verbindungen, besserer Service am Boden und bessere Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr: Für Passagiere, die vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, dem "Baden Airpark", abheben möchten, gibt es gute Nachrichten.

Der Sommerflugplan umfasst gut ein Dutzend neuer Ziele. Ryanair wird in Zukunft je zwei mal die Woche Athen, Edinburgh, Lissabon und Sevilla anfliegen. Dazu kommen Linien nach Tel Aviv und Warschau. Eurowings streicht seine Verbindung nach Hamburg, bietet dafür aber wochentags zwei und am Wochenende täglich einen Flug nach Berlin-Tegel an. Laut Geschäftsführer Manfred Jung "sowohl für Geschäfts- als auch für Privatreisende eine Flugverbindung von großer Bedeutung". In der Hauptstadt werden Anschlussflüge nach London Heathrow angeboten. Außerdem sollen Flieger der Lufthansa-Tochter bis zu neun Mal die Woche nach Palma de Mallorca starten. Weitere Airlines heben nun Richtung Moskau-Vnukovo, Istanbul-Atatürk, Tuzla, Heraklion und ebenfalls nach Palma de Mallorca ab. Der Turkish Airlines-Flug nach Istanbul hat neuerdings Anschlussverbindungen in weite Teile der Türkei.

Auch am Boden tut sich was. Passagiere können den Flughafen vom Bahnhof Rastatt zukünftig nicht mehr nur mit Bussen der Linie 234 erreichen, sondern auch mit Schnellbussen der Linie X 34. Dadurch soll die Zahl der täglichen Fahrten deutlich erhöht werden. Für die Anbindung an den Bahnhof Baden-Baden will der Flughafen mit der Buslinie 285 nun auch an Samstagen, sowie an Sonn- und Feiertagen stündlich sorgen. Schließlich möchte man mit dem "Hahn-Express" wochentags zwei Mal täglich eine Verbindung zum Hauptbahnhof Karlsruhe und zum Hauptbahnhof Heidelberg gewährleisten. Hierfür schloss der Flughafen eine Kooperation mit dem Fernbusanbieter Flixbus. Der "Baden Airpark" unterstützt zudem ein Projekt für einen direkten Autobahnanschluss an der A 5. Dieses wird jedoch noch bis 2019 vom Regierungspräsidium Karlsruhe geprüft.

Zu einem entspannteren Start in den Urlaub sollen am "Baden Airpark" Erweiterungen der Gastronomie am Terminal beitragen. Unter anderem sollen ein neues Cafés und ein Brezelstand das Warten auf den Start angenehmer machen.

Alles in allem befindet sich der Flughafen im Aufwind. Von 2016 auf 2017 stieg die Zahl der Passagiere von gut 1,1 Millionen auf fast 1,25 Millionen. Der Frachttransport hat in dieser Zeit um über die Hälfte zugelegt. Zudem entstehen jährlich insgesamt etwa 100 neue Arbeitsplätze am "Baden Airpark". Bis Ende 2018 soll die Zahl der Mitarbeiter von etwa 2500 im Jahr 2016 auf 3000 ansteigen. Ihren Jahresfehlbetrag konnte die Baden Airpark GmbH etwa um die Hälfte auf gut 3,6 Millionen reduzieren. Die verbleibenden Verluste sind Investitionen geschuldet, die unter anderem die gesteigerten Beschäftigungszahlen und den Ausbau des Flugangebotes ermöglichten.

Info: Flug- und Busfahrpläne im Internet unter www.baden-airpark.de.