Bad Wimpfen. (rnz) Aus einem einstigen kirchlichen Fest entwickelte sich der Bad Wimpfener Talmarkt zu einem der bedeutendsten Volksfeste in der Region und lockt ab Donnerstag, 28. Juni, bis Dienstag, 3. Juli, wieder zehntausende Besucher an.

Beim Talmarkt wird sechs Tage lang Vergnügen pur geboten - mit Riesenrad, Breakdance und Losbuden, Belustigungsgeschäfte, Geschicklichkeitsspiele, diverse Kinderfahrgeschäften, Festbier, Bratwürsten, Zuckerwatte und vielem mehr. Der Startschuss fällt am Donnerstag um 17.30 Uhr mit einem Eröffnungsfestzug und dem Fassbieranstich im Festzelt Gollerthan. Der Freitag wartet ab 22.30 Uhr mit einem italienischen Feuerwerk auf.

Zu den Höhepunkten des Programms gehört am Samstag ab 18 Uhr die Bayrische Olympiade. Die beteiligten Vereine messen sich im Kuhmelken, Maßkrugstemmen und Baumstammsägen. Ein Seniorennachmittag am Montag ab 14.30 Uhr soll die älteren Besucher ins Festzelt locken. Darüber hinaus gibt es ab 15 Uhr ein Street-Food-Special an den Verkaufsständen. Das große Finale der 1053. Auflage des Talmarkts startet am Dienstag ab 22.45 Uhr mit dem Musik-Synchron-Feuerwerk.

Im Festzelt wird jeden Abend auch Livemusik geboten. So wollen die Steinsberg-Musikanten, DJ Stefan Wittmann, die Frankenfeuer Partyband, die SROF Revival Band und die Odenwälder Dirndljäger für gute Laune bei den Gästen sorgen. Ebenso wird es bei einem möglichen WM-Achtelfinale mit deutscher Beteiligung ein Public Viewing im Festzelt geben. Tisch- und Platzreservierung sind unter Telefon 07268 / 487 möglich.

Sehenswert ist neben all den Attraktionen im Vergnügungspark und im Festzelt auch der bekannte Krämermarkt mit seinen rund 130 Ausstellern. Er gehört zu den Größten im Bundesgebiet und bietet vom Knopf über Trachtenmoden, Messeneuheiten bis zur Fertiggarage eine vielfältige Verkaufsschau.

Das Angebot erstreckt sich von Tee, Gewürzen, Keramik, Glaskunst, Körperpflegemitteln, Schmuck und Lederwaren über Putzmittel, Pfannen und eine große Auswahl an Bekleidung. So werden neben neuzeitlichen Produkten wie Küchenutensilien aus Silikon und CDs auch immer noch altbewährte Dinge wie Wurzelbürsten, Besen und Kurzwaren aller Art oder Spitzenschürzen feilgeboten.

Ergänzt wird das Angebot beim Talmarkt mit der großen Gewerbeschau auf dem Talmarktgelände. 24 Aussteller präsentieren auf 2500 Quadratmetern ihre Produkte sowie ihre Leistungen und stehen den Besuchern mit Informationen zur Verfügung.