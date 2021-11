Neckarsulm. (jubu) Frontal gegen die Lärmschutzwand geprallt ist ein Lkw-Fahrer am Mittwochabend auf der B27 bei Neckarsulm. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Fahrer des Sattelzuges gegen 18.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Heilbronn, als er zwei Kilometer vor der Autobahnauffahrt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann am Steuer walzte die Leitplanke auf 80 Meter nieder und beschädigte mehrere Verkehrszeichen bis er schließlich mit der beginnenden Lärmschutzwand frontal kollidierte.

Der verletzte Fahrer wurde nach seiner notärztlichen Versorgung vor Ort mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die eingesetzte Feuerwehr aus Neckarsulm sicherte den Lastwagen gegen ein weiteres Abrutschen bis ein Bergungsdienst mittels Kran den verunfallten Lkw barg. Die Bundesstraße war deshalb bis in die späten Abendstunden komplett gesperrt. Es bildete sich ein längerer Stau bis an das Ende der Autobahnabfahrt Heilbronn/Neckarsulm.

Update: Mittwoch, 17. November 2021, 20.50 Uhr